Gol de Aleñá (Alavés 0 - Barcelona 1)

Voz 1

00:18

esa aprovecha su oportunidad ella Colorado una jugada colectiva el pase desde Arturo Vidal la deja pasar perpleja entre las piernas muy Suárez a puerta en la segunda línea Adela ir chuta puja Alfons la red no calvas o sea que poda la directa hacia el título de Liga de echó no escuchan en silencio al ácido Street picados viendo como el Barça no afloja su marcha hacia ladrón no oyen es silenció del silencio todos los por seguidoras que saben que este año tampoco va a cazar al líder de la vejiga pero dos quedamos los dos escucha el ruido del ruido del Barça que el cabalga hacia su octava Liga de las últimas once es el ruido dos equipo que quiera el campo León va a medirse al Liverpool en la Champions marcó el Barça marcó al ella era el diez de la segunda para acercar más el título al Barça uno