Gol de Suárez (Alavés 0 - Barcelona 2)

Voz 1 00:00 la Habana mes con cero uno ya la pone velé balón punto de penalti la pena el segundo un pitillo de la suelta picaba a dar amplitud al algo fuera de juego habrá quedado darlo sí sí llevaban tal banderín el asistente Piqué dice que no los jugadores del Barça rodean al colegiado hábito remar es lo que córner no se quede en boga al final creo que es un tuit

Voz 2 00:20 pero el tu madre tuyo quitárselo hasta o muy torpe un Tití porque el gol lo metía Piqué pero yo creo que remata antes de que entre y ahora están viendo un Tití remata justo antes de que entre

Voz 3 00:32 que yo creo que sigue obviamente la primera no hay fuera de juego vamos a ver hasta dónde tienen fuera de juego pues efectivamente Umtiti te has ido torpe porque entraba el balón no yo creo que yo creo que para estar con las manos no llegaba quizá lo vamos a ver ahora seguro lo podía reaccionar el portero pero de Pi

Voz 2 00:50 que es Pete al el último anoche el relato que Piquet al final a ver quién remata

Voz 3 00:54 o es Piqué o es quién a dejar la clave lo primero lo primero se están mirando si hermano donde tiene esa acción incluso de Pina a ver a ver después a ver quién está rematando claro es que no nos permiten ver quién acaba rematando a ver a ver ahora reales dice que lo va a ver el eh ains una vez que deba haber Moraga inversión que me dice que no vaya eh el árbitro es que pueda haber tres cuatro cosas una voz eh que nos lo han quitado contra otra posible mano de de Gerard Piqué abajo luego nos quitan no y tú eh vamos a ver vamos a ver vamos a ver indican penalti en revisión e igual desde el bar indica oficialmente penalti en revisión mira seis meses

Voz 1 01:41 de la jugada para el videomarcador vamos a verlo

Voz 3 01:44 sí para mí es lo que estamos viendo una posible mano de Tomás Pina pero esa no habíamos visto en el jugador número ocho pero estamos encima no no sé si hay un toque ya pero vienen personajes y espera volver de Europa que nadie rodeaba la correcta su pues mira

Voz 1 02:01 dos tres y cuatro de la nave seis del Barça un todo sea hecho dientes los banquillos hasta Messi mirando

Voz 3 02:08 lo el Vitro cometer penalti

Voz 3 02:18 el ojo que el bar número haciendo es barra número llevamos folleto ya no mí

Voz 1 02:25 tirado se señala la pantallita hay pita penalti penalti penalti a favor del bar

Voz 3 02:32 claro es que había siete posibles cosas correctas siete pero al primero que pasa de todo el penalti lo primero que va a hacer penalti bordando pero nada más que orquesta interpretará que el que la toca Jordi Pujol por te puede dar

Voz 5 02:49 juego dado por eso sí como en el rugby en lo ha visto todo el estadio

Voz 3 02:53 sí

Voz 5 02:53 todo el estadio lo ha visto claro

Voz 3 02:57 qué difícil es arbitrar qué difícil es arbitrar y tenemos ya la número cien la vamos a ver todos los datos se después lo asumiremos todos los

Voz 3 03:09 intervenciones del bar Los números del barman que es el número uno Iturralde que no les quepa duda aquí no va a tirar Luis Suárez Suárez se porque que iba a entrar pero todavía

Voz 1 03:18 no Pacheco bajo palos quince de la segunda para poner tierra de por medio para acariciar dado explica Ximo sexta Liga Luis Suárez pero uruguayo recibe lo que juega el penalti lo señaló el bar señalará árbitro a instancias del bar Álvaro uruguayo carrera pierna derecha haga algo

Voz 7 03:36 vamos vamos vamos vamos

Voz 8 03:41 no algo humor suena llegó a tocar Pacheco actor toda la intención del uruguayo pero el balón acabó en el fondo de la red del el entierro de por medio justo antes de quienes ingresó en el terreno de juego se pudo Pedro II y la a que prácticamente debate pendiente de un último resultado será mañana pues sino será el sábado luego la Liga la octava de los últimos once años la número veintiséis en su historia la que va a de ver si ya practica

Voz 1 04:14 el Alcácer marcó el Barça justo cuando entra Messi marcó el uruguayo para poner al Barça a Cali guiando el alirón Deportivo Alavés