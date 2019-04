El perro que sobrevivió a un naufragio

Voz 1491 00:00 antes de nada dos preguntas importantísimas Rafa Muñoz buenos días

Voz 1772 00:03 qué tal buenos días primera

Voz 1491 00:05 cuando volvemos a Faunia pues eso me gustaría

Voz 1772 00:08 a saber la verdad es que tampoco pasamos pasamos muy bien pero la temporada estudio aquí tranquila

Voz 1855 00:13 los en el duro cuando en realidad

Voz 1772 00:17 pelo lo paso vamos sí muy bien pero tampoco soy súper súper Juan los animales que si con vosotros aquí pero yo te digo que sí

Voz 1491 00:24 todas fascinado ahora claro quieres volver a tu papel de Emma no me encantan los animales

Voz 1772 00:30 entonces dices que pronto volveremos yo por mí si ya más bien porque hemos cambiado los micros no lo las ya que llevan los micros entonces no huele a Cima

Voz 1855 00:37 no que estuvimos ahí

Voz 1491 00:40 cuando ratillo bueno y otra pregunta importante aunque las tengo aunque lo tengo claro confiesa eres el único seguidor de de arroba de buenas que ha votado por los peces como el mejor el mejor animal para acompañarnos en nuestras

Voz 1772 00:56 nada porque no había pulpo pero vamos sí sí sí a mí los peces me encantan lo sabe toda la gente que me rodea y bueno de hecho el Gobierno me quitó es uno de los peces que más me gustaban quedan los Koi que son carpas de colores japonesas bueno pues esto lo prohibieron recordáis que os dije que prohibían un tipo de plantas los cerdos vietnamitas has pitones pues el anterior gobierno de Rajoy Quito en los coches así que no puedo tener y por qué razón pues porque son invasivos como son carpas la gente lo suelta y bueno pues se reproducen muy fácilmente muy rápidamente bueno pues nada no puedo tener claro tengo PC normal sí

Voz 1491 01:29 que no me gustaría nada meterme en el río francamente y encontrarme con esas carpas japonesas que encuentro francamente de Sagrada claro porque verlos observarlos

Voz 1 01:38 ay qué bonito tal pero como animal de compañía

Voz 1772 01:40 empecé jugando de Rafa que tampoco está en mi fondo de pantalla son los peces yo los veo y me relajo me gusta ya está y les debe comer ese es mi día a día

Voz 2 01:50 bien

Voz 1491 01:53 bueno ahí queda esa confesión porque en la mayoría aplastante mayoría de los oyentes de de buenas son amantes de los perros muy por delante de los gatos ir de las plantas de los peces por cierto las plantas han ganado Jerusalén compañía los peces si lo cual me me encanta bueno pero vamos ya con el Zoo loco propiamente dicho hoy con historias ah y conmovedora sí sí si dices una historia que ha sorprendido a medio mundo los trabajadores de una plataforma petrolera han encontrado a un perro que había nadado doscientos diecisiete kilómetros mar adentro hasta llegar allí aquí irse preguntan claro cómo cómo ha podido hacerlo pero es que los perros ya lo saben los oyentes de de buenas son los mejores animales

Voz 1772 02:39 los mejores animales mejores amigos y además el amigo más inesperado en este caso ocurrió en Tailandia los trabajadores esa petroleras encontraron al animal nadando cerca de esa plataforma lanzaron un acuerdo para ayudarle a subir costo un poco subió empapado muerto de frío imaginaros doscientos diecisiete kilómetros mar adentro los trabajadores

Voz 0249 03:05 le dieron de beber y de comer y le pusieron nombre se llama von Rudd que tailandés significa superviviente

Voz 3 03:15 como la Pantoja una isla en la plataforma

Voz 4 03:18 no del es un superviviente

Voz 1772 03:21 desde luego cuando volvieron a tierra se llevaron a Von Ruth con ellos entregaron al animal a una protectora de animales de Tailandia para ver quién se hacía cargo de ese perro quien lo podía adoptar después de ese agotador viaje

Voz 5 03:35 es malo

Voz 1855 03:40 el momento en el que le llevaban aquí

Voz 1772 03:42 Serra a ese perro Isabel adoptado a ver quién pues uno de los trabajadores que le ayuda a subir de esa la plataforma con acuerda Saquín una historia con final feliz de la verdad es que nos gustan a Kenzo loco pero va a llevar a la paz a la plataforma porque no pero es verdad que hay en muchísimo tiempo es verdad no pero sólo queda con la familia saque la familia vive en tierra saben que tienen alguna idea de cómo ha llegado hasta

Voz 0249 04:02 lo saben es lo que haga claro nada

Voz 1772 04:06 entonces es todo un misterio el porqué se puso nadar mar adentro todo una incómoda ni siquiera saben mejor lo lanzaron desde un barco que podría ser claro a lo mejor no tuvo que nadar tanto tan pero bueno el caso es que el perro estaba ahí prácticamente en alta mar perdido suerte que que almas dado sí desde luego

Voz 6 04:26 la Xunta

Voz 1772 04:35 emocionadísima tras seis al compás de esta canción os cuento que si esa parecido conmovedora la anterior historia os traigo otra de esas historias pues que nos dejan hay una lágrima ya a punto de caerse bueno esta vez ha ocurrido en Sidney en Australia donde la policía ha ayudado a Chris a un hombre de cincuenta y nueve años sin hogar a recuperar a Lucy quiénes Lucy pues una rata de alcantarilla que se había convertido en su mascota y en su practicamente únicamente

Voz 7 05:02 que no me gusta mucho es que no hombre a ver una rata de alcantarilla convertida en un animal de compañía vete que estamos hablando no

Voz 1772 05:10 vamos a pedir la Sergio diez por favor que ponga en Twitter la foto de Chris Lucy dándose un pico porque es que es maravillosa esa fotografía que podrá Mariano

Voz 4 05:19 años de vida le llevo a mi amada bañeros debida inesperados te encuentras con muchos le llegó a mi a mi madre a casa con una errata diciendo mira esto es mi animal de compañía mira sopapo Peres que crisis vivían los dos en la calle

Voz 1772 05:33 claro este no lo habéis puesto no la ven eso no lo sabía que te he dicho que sin hogar tardó crisis bueno Uli Diaz Lucy la rata esta desapareció y Chris pues se pensó que alguien se lo había robado porque ella vivía en un tetrabrik de leche donde suele dormir este este roedor nada más allá de lo normal a ratas había perdido por las calles de la ciudad y no encontraba a su dueño la policía vio el cartel que había escrito este vagabundo en un cartón pidió la ayuda para encontrar a la rata para

Voz 8 06:00 pedirá a para llegara hasta Lucy

Voz 1772 06:02 difundieron ese mensaje a través de las redes sociales esas redes sociales que a veces pues yo qué sé se nos van de las manos esta vez el mensaje caló lo repitió muchísima gente llegó a tanta gente que llegó hasta una señora que se encontró esa rata pérdida por la calle decidió llevársela a casa y cuidarla durante unos días

Voz 1491 06:19 realmente la historia es increíble porque no sólo está el hecho de que Chris este vagabundo bueno pues llegué a establecer este vínculo con con una rata sino que la rata haya tenido la suerte de encontrarse como una señora que también decide cuidar de ella menos mal que Lucy no vivía en Madrid y no se encontró con Aitor Albizua

Voz 1855 06:37 da a si no diré no volví a verla

Voz 1772 06:43 Caamaño no lo hubiese hecho en hincar Sony a la rata ni nada yo de decir que una rata seguramente tampoco por eso digo que es una historia muy completa porque desde luego es mucha coincidencia no también que una persona que se encuentra una rata que considera que está desorientada pues la cuida durante unos días queréis llegó le llegó una llamada de

Voz 0249 07:02 comisaría o a ver si

Voz 1772 07:05 lo que la identifica arbitraje identificada esta rata

Voz 0249 07:09 sí era Lucy era eso no

Voz 9 07:11 hay otros éxitos cuando se requiere Boris

Voz 1772 07:17 se acuerda de ahí me han echado de menos muchísimas gracias le decía a la Policía Chris asegura este sin techo mientras se daba picos en la boca con la rata que es la foto que vamos a subir las redes sociales

Voz 1491 07:28 a mí me ha conmovido

Voz 1855 07:33 eso sí a vosotros os da como seguro que también la rata pero

Voz 1772 07:42 pues se puede si les conmueve el sonido que os traigo hoy lleváis una semana porque nos fuimos a Faunia sin adivinar el sonido misterioso de un animal pues vamos allá con el de hoy viven en España pero prácticamente en todo el mundo un logro no pero le gustan los árboles vive en los árboles de hecho

Voz 0249 08:06 son hermanos Villa sí

Voz 10 08:08 eh

Voz 1772 08:13 bueno enhorabuena has iba a decir otra entre otras obras

Voz 4 08:16 no no me pueden ver pero estoy haciendo el baile de la

Voz 1772 08:19 sí sí sí lo estás estás celebrando veo muy muy conmovida curiosidades las ardillas pueden adoptar a sus a otras crías se queda sin padres por ejemplo que su gesto pues muy bonito no para que la cría no se quede abandonada a sí abandona sus padres pues

Voz 0249 08:34 dice que me quedo yo contigo y te cuido un ratillo les

Voz 1772 08:38 me gusta robar la comida de otras ardillas de otros pájaros se cree que uno de cada cuatro frutos secos au Del Bosque esto sí que cogen son robados saque Ramón un veinticinco por ciento de su comida

Voz 4 08:50 la sale millas luego hablamos de las ratas seguir les ponemos la mala fama a ellas premiadas ardillas en los árboles con lo adorables que parecen que por cierto se pensando en la película de Merlín el encantador la habéis visto la de Disney no pues tiene unas ardillas muy muy simpáticas os lo raro de ahí ha acertado sonido no esto es porque nunca dado como una ardilla

Voz 1855 09:18 hombre si no las allá alpinas Silent te oigo

Voz 1772 09:24 decís bueno yo me levanto por la mañana bajo

Voz 11 09:26 el Retiro y hoy de comer a las

Voz 1772 09:29 ahora una década en la Casa Blanca tú ya sabes que a quién le gusta rodar ya si le das las cosas de verdad os iba a decir que la Casa Blanca y una ardilla blanca tu y ese comer y es súper maja puesta ahí aposta

Voz 4 09:43 en unos días Gasteiz muy muy pequeña fui a Londres si allí las ardillas te vienen a coger das cosas bien los bolsillos empieza a correr juro que miedo voy Munar Villa bueno enhorabuena Marina gracias a ver qué ocurre la próxima semana canta gana