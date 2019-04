Aleñá: "Personalmente, me gustaría jugar el partido y ganar la liga en el Camp Nou"

Voz 2

01:19

bueno yo lo he dicho antes personalmente siendo mi primera Liga me gustaría jugar el partido de luego pues celebrarla en el Camp Nou exigidas mañana pues mejor así no hacer sufrir el sábado pero bueno personalmente para mi primera estaría jugarla eh ganarla en el Camp Nou y sobre todo con nuestra gente ya porque los centros en el triplete verdad claro claro está claro que después de de ganarla ahora el objetivo es ganar la Liga y luego pues ya tocará pensar en el en el partido que más importante del año que nos vendrá con el Liverpool que un grandísimo equipo y habrá que habrá que estar al cien por cien con partidos como el de hoy está pidiendo a gritos más minutos en partidos importantes porque no la Champions bueno al final soy yo el que el que decide el quién decide jugar en Champions no y al final estoy para para aprovechar las oportunidades siempre que siempre hay que me ponen lo intento hacer iguale al final pues no es fácil porque te quedas a lo mejor un mes y medio sin competir y hay que entrenar fuerte y entonces estar preparado para cuando te necesita como hoy pues estar al cien por cien