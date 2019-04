Míchel: "Nos merecíamos la victoria y el gol creo que ha sido de todos"

Voz 1 00:00 eh Henry gallego veo que nosotros cuesta mucho marcar pero hoy ha marcado Michel que está por ahí hola Michel muy buenas hola qué tal buenas esta noche vas a dormir poco no no no tengo ver Cobos y no pega no pegas ojo vaya gol más importante que ha marcado eh

Voz 1881 00:15 si no yo creo que aparte de lo bonito lo bueno que haya sido es importante no como estábamos hablando yo creo que que bueno que no lo merecíamos hemos perdido los puntos a De Juana infortunio al final de los partidos al final siempre

Voz 1 00:32 bueno yo creo que hoy nos merecíamos esta victoria y bueno ya te digo gol yo creo que ha sido de todo con muchas bajas en el equipo hoy la voy resuelto bien voy viene apoyado por la afición pero sufriendo hasta el final cuando al árbitro cinco y luego añadió hasta el noventa y seis y pico ya subió hasta Bono el porte

Voz 1881 00:46 no digo bueno bueno bueno yo no quería ni mirar yo cuando yo yo no córner estaba en la corta igual que me giro yo he visto a Bono ya pues es siempre tendrá ese ese miedo no digo jolín ahora portero también estima de corte de muy grande no es bueno

Voz 2 01:01 me a mediados catorce pero el portero no parecía

Voz 1881 01:06 sí sí sí bueno he sufre es pero bueno luego pues mejor sabe la editorial

Voz 1 01:11 hacía tiempo que no ganaba y eso es importante no recuperar recuperar la victoria pero también lo que decía Tornadijo recuperará el sabor de la victoria pero recuperar sensaciones que es lo más importante no seguir confiando creyendo en lo que ha traído hasta aquí hasta ahora

Voz 1881 01:23 sí yo creo que tenemos que seguir con la misma identidad que estamos jugando siempre que bueno hemos coño por eso yo creo que no he dicho antes mala suerte en alguna vez he partidos pero bueno he ahora yo creo que no la confianza esta victoria a tenemos que seguir eh jugando juntos concentrados como estamos haciendo una misma intensidad ayudándonos unos a otros yo creo que eso es lo que nos hizo el año pasado no subir y este año no tenía que hacer es mantener la casa

Voz 3 01:51 en el palco alguno Tornadijo nos ha librado no

Voz 1033 01:54 no Corral Ronaldo no ha podido venir no sé si asunto tendría pero bueno me imagino que la tensión ha sido tremenda y lo que sí que me gustaría decir que me alegro mucho por Michel porque es un jugador al que aquí se les exige mucho porque todo el mundo sabe que es muy bueno que cuando Míchel está bien el equipo juega bien y me imagino que él también pues lo ha pasado mal porque porque sabe lo que ha ocurrido porque sabe que que la afición le pide a la prensa le pide pero por el nivel que él tiene no y otro ver también que ha estado a un gran nivel en el que también se ha llevado el suyo este año de críticas pero el chaval está dando la cara y está demostrando que es un pedazo fútbol

Voz 3 02:26 pues nada Michela que sino pegar ojo hoy estaba perdonado mañana mañana te has ganado levantarte un poquito más

Voz 1881 02:31 sí sí sí mañana mañana pues muy poquito de tratamiento para para recuperar

Voz 2 02:37 al jugar contra el Atlético el fin de semana un abrazo Michel y enhorabuena muy bien hasta mañana Torradijo