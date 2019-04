El Larguero : Primera Parte (23/04/2019)

Voz 1 00:00 muy buenas noches aquí estamos los del Larguero después de

Voz 1375 00:36 el debate del segundo debate a cuatro

Voz 1670 00:38 para que elijamos el próximo domingo a nuestro presidente así que hoy versión reducida también de El Larguero en medio del fútbol apenas hemos prestado atención a al debate pero lo poco que he visto me ha gustado menos que el de ayer yo creo que si hubiera otro mañana le gustaría menos todavía que el de ayer y que el de ante

Voz 1375 00:53 he pero ahora toca hablar de lo que está cociéndose en la Liga porque le decía hace un ratito Ángels cuando entraba en el tiempo de debate uno de los descansos que la Liga no hay debate hay monólogo hay debate a uno solo habla el Barça que hoy ha vuelto a ganar en Vitoria ante un Alavés que hasta bien mientras ha aguantado el cero cero pero que en cuanto el Barça logró el primero un tanto de Alemania que ha sido titulares es un gran partido el canterano que va a más en cada ocasión que le dan en cada minutos que dan y que luego remataba Luis Suárez con el cero dos con esa victoria digo de hoy del Barça deja el alirón quién sabe si para mañana os sino para el próximo fin de semana ganando en su campo ante

Voz 2 01:36 que el Levante en lo que podrá

Voz 1375 01:39 ya sea la segunda oportunidad para cantar ese alirón así que o mañana si pierde el Atlético ante el Valencia o el sábado si ganan al Levante serían campeones de Liga una Liga está en el bolsillo para los de Valverde ya no queda nadie en ese estadio de Mendizorroza cero dos ahora estoy ahí con frac y lo vamos a analizar con Jordi Martí con Marcos López y enseguida también todos los sonidos de los protagonistas del día también lo que está pasando con el pito Adelardo y lo que están diciendo con el pito Abelardo en Vitoria lo que está diciendo desde su propio club porque el Pitu Abelardo lo que dice es que está pensando en el siguiente partido y aunque ya sabemos que no va a seguir me parece muy irrespetuoso por parte de la directiva del Alavés lo que están diciendo de su entrenador al que ya la están buscando recambio se esconden en decirlo públicamente pero ahora lo contamos todo además victoria importantísima Adela Valladolid uno cero ante el Girona gol de Míchel Herrero en el sesenta y siete tres puntos vitales para el equipo de Sergio González que ahora mismo pega un salto importante aunque todavía quedan por jugarse los partidos de mañana y de pasado pero se pone ahora mismo con treinta y cinco puntos por encima del Girona al que mete en un buen lío al Girona de Eusebio que en la que fue su tierra ha visto cómo su ex Valladolid le ha ganado la pasado hice mete en un lío importante ahora mismo está cuarto por la cola pero falta por jugar todavía el Levante que evidentemente le podía pasar tiene treinta y cuatro puntos los mismos que el Girona XXXV tiene el Celta claramente un partido menos juega mañana XXXV tiene el Valladolid victoria importantísima de los de Sergio González que hacía unas cuantas jornadas que no ganaban y el otro partido de hoy han jugado tres el Eibar le ha ganado dos cero al Huesca eh perdón al revés ha ganado el Huesca al Eibar con tantos de Henri Gallego del muy eh Ávila en fin doce y veinticinco una menos en Canarias esto es lo que nos ha dejado los tres partidos de hoy en la Liga española y además estaremos con la previa de los partidos de mañana con lo que ha dicho el solo en la pérdida de Atlético Valencia de mañana ha jugado e hoy el tótem en la Premier ya ha ganado uno cero gol de Ericsson se ha marcado también el gol más rápido en la historia de la Premier League a los siete coma sesenta y nueve segundos ha marcado San Lon de Southampton contra el Watford siete coma sesenta y nueve segundos el gol más rápido en la historia de la pena Mier han empatado a uno en ese partido Watford y el Tottenham le ha ganado uno cero al Brighton el equipo de Pochettino y la otra gran noticia del día en la Euroliga de baloncesto el Madrid es el primer equipo el Real Madrid que se mete en la final four han ganado en Atenas al Panathinaikos ocho dos ocho nueve así que se meten en la sexta final four desde que llegó Pablo Laso al equipo blanco en un rato vamos a hablar con Gustavo Ayón uno de los jugadores del Madrid recordamos que el Barça el Baskonia tienen empatada a uno tanto la serie el Barça

Voz 1375 04:36 Adolfo Efes y la de Baskonia contra el CSKA las dosis San empatadas a uno que eh esperemos estén también en esa final que se va a disputar en Vitoria pero el Madrid ya se ha metido en tenis David Ferrer sigue adelante en el Godó penúltimo torneo que va a jugar se va a despedir luego en Madrid ese va a ser su último torneo ha ganado a mí Isabel Pérez y mañana jugará ante el pues veremos si ante Rafa Nadal en octavos si siguen los dos adelante doce y veintisiete esta portada en este mini Larguero hoy reducido así que vámonos a Vitoria indicó no

Voz 5 05:05 a ver

Voz 1375 05:28 fue a doce y veintiocho una menos en Canarias pues con ese Huesca dos Éibar cero que hace que el Huesca les pase el farolillo rojo ahora mismo al Rayo Vallecano con ese Valladolid uno Girona cero que mete a Girona en un serio problema Icon es si Alavés cero Barça dos hemos abierto esta jornada en Primera división está por ahí que todavía en Mendizorroza Zhao la Flaquer qué tal muy buenas Manu qué tal muy buenas bueno pues eh esto es esto es para ya solamente hacerse una pregunta o mañana celebrarlo desde casa o ganando al Levante en el Camp Nou ante la afición

Voz 1296 06:03 sí acuerdo solo que sólo queda ver el cuando no parece claro que el que hay que es que el Barça va a ser campeón de Asia acaba de definir ya no estaba pero el Barça ha ido sin aflojar el ritmo sumando partidos sumando puntos que le acerca añadieron lo De Gea practicamente en jaque mate le faltan tres puntos que como decías pueden llegar mañana el Atlético no gana la digo pierde insinuó el Saba en el Camp Nou en el partido ante el Levante en un Barça pues en el que Valverde haya podido debo gestionar esfuerzos Messi ha sido suplente Andhra en la segunda mitad el equipo ha funcionado bien con esos goles de leña de Luis Suárez el Barça pues que tiene ya a punto de caramelo la que sería octava Liga de las últimas horas

Voz 8 06:35 EFE La Décima Liga de Messi Ci la vigesimosexta de la historia de aquí

Voz 1375 06:39 está mal no está mal esos datos ahora les pregunta Joey a Marcos pero está por ahí Adrià Albets precisamente con el goleador con uno de los goleadores el que abría la cuenta con Carles aliñada hola

Voz 0017 06:49 tras hola Manu qué tal muy buenas pues aquí está Carlas al añadir que haya hecho un partidazo marcado el primer gol del Barça así que vamos a escuchar ya las valoraciones del canterano la verdad es que

Voz 3 07:01 después del último partido en Huesca me quede con con muy malas sensaciones ya tenía ganas de volver a jugar de volverá a demostrar otra vez mi juego en la verdad es que creo que hemos hecho un gran partido yo personalmente muy contento pues también con un gol que siempre es importante y bueno pues contentos porque ya sólo quedan pasitos

Voz 0017 07:20 acabamos de contar en El Larguero que la Federación va a tener un trofeo preparado ya el sábado pues en caso de que sea es campeones para entregaron en el Camp Nou el trofeo de la Liga ya ahora no

Voz 3 07:29 sí sí sí la verdad es que después de tantas jornadas pues con ganas de de bueno de ganar el sábado que que tampoco va a ser nada fácil porque el Levante también se está jugando muchísimo y bueno pues creo que nos merecemos el título de Liga hemos sido los más regulares y creo que los mejores sí creo que más que merecidos

Voz 9 07:46 qué título preferiría ganar el título porque lo tenéis a tres puntos mañana será Atlético pierde ya podéis cantar el alirón la otra posibilidad es ganar

Voz 7 07:54 el Levante Iggy celebrarlo en el Camp Nou

Voz 9 07:57 cuando preferir cuanto antes au o sería estaría guay en el sábado

Voz 3 08:01 bueno yo lo he dicho antes personalmente siendo mi primera Liga me gustaría jugar el partido de luego pues celebrarla en el Camp Nou es mañana pues mejor así que este leíamos somos hacer sufrir el sábado pero bueno personalmente para mi primera Liga estaría jugarla eh ganarla en el Camp Nou sobretodo con nuestra gente podernos centrar en el triplete verdad claro claro está claro que

Voz 10 08:24 de de ganarlo ha ahora el objetivo es ganar la Liga

Voz 3 08:26 luego pues ya tocará pensar en el en el partido que más importante del año que nos vendrá con el Liverpool que es un grandísimo equipo y habrá que habrá que estar al cien por cien

Voz 0771 08:35 las compartidos como el de hoy está pidiendo a gritos más minutos en partidos importantes porque no la Champions

Voz 3 08:41 bueno al final soy yo el que el que decide quién decide jugar en Champions o no y al final estoy para para aprovechar las oportunidades siempre que siempre hay que me ponen lo intento hacer iguale al final pues no es fácil porque te quedas a lo mejor un mes y medio sin competir hay que entrenar fuerte y entonces estar preparados para cuando te necesita como hoy puede estar al cien por cien

Voz 9 09:01 Carlas da la sensación que ganar esta Liga con con antelación con anticipación como que no se le da tanto valor como una Liga que es obtienen en el último minuto eso lo decía Valverde tienes también esta sensación

Voz 3 09:14 sí pues al final cuando ganamos nosotros ligas y cosas así parece que se pierda un poco el valor el año pasado ganamos una Liga una Copa

Voz 11 09:23 decía que en el año fue fue un año malo al final aquí somos especialistas también en darlo todo valor pero tienen

Voz 3 09:30 muchísimo porque hemos sido infinitamente superiores a todos los equipos terminamos a no sé si a quince catorce del Real Madrid y a Podemos a nueve once a doce del Atlético de Madrid creo que hemos sido superiores infinitamente y hay que valorarla muchísimo y sobre todo disfrutarla

Voz 0017 09:46 o no buscarlas Alagna reclamando el valor que tiene esta Liga para para el Barça protagonista hoy con ese golazo que ha marcado el canterano del Fútbol Club Barcelona dejando claro Manu que quiere ganar la Liga el sábado jugando en el Camp Nou ahora adición

Voz 1375 10:01 ahora escuchar nada más protagonistas los contarles también que tienen previsto para

Voz 4 10:05 ya el sábado si se celebra

Voz 1375 10:08 claro bien porque mañana pierda el Atlético o bien porque ganen al Levante que tienen previsto para celebrar el título en la previa de la semifinal de la Champions contra el Liverpool de lo que ahora hablaremos también con Jordi Marcos lo que decía Adrià que hemos adelantado en las redes sociales en la cuenta de arroba de en la cuenta de Twitter arroba El Larguero y también en en la la carroña Carrusel estará Luis Rubiales en el césped del Camp Nou por si el Barça se proclama campeón entregar de ahí en el césped el título de campeones de liga algo que desde que llegó Rubiales tenía claro que sería así son las doce y treinta y tres una hora menos en Canarias vamos a hacer una pausa Nos vamos con Jordi Martí Marcos López para analizar esta victoria para escuchar más sonidos de protagonistas del Barça del Alavés en el día en el que el Barça ya casi casi campeón de Liga

Voz 11 10:50 buenas noches en el sorteo del cupón diario celebrado hoy el número premiado ha sido veintitrés mil ochocientos ochenta y seis asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido

Voz 1375 11:39 qué tal Borja buenas tardes hola qué tal muy buenas Borja

Voz 14 11:42 el sábado de doce a una en ser más Madrid saludamos a Borja Cuadrado ya todo el equipo de Carrusel madre Madrid un repaso semanal por la actualidad de los cinco equipos madrileños de Primera sin olvidar Segunda Segunda B con especial atención al deporte femenino con las ligas de fútbol y basket además Liga ACB fútbol sala que te parece pues me parece que los oyentes son los mejores hice lo merecen Carles en Madrid todo el deporte de Madrid los sábados de doce a una en ser más Madrid ciento cuatro punto tres PM

Voz 8 15:09 a El Larguero con Manu Carreño Calvo

Voz 22 15:14 venga dinero cambió el título de Liga de echó no escuchan es el silencio al estaba aquejado el trip picados viendo cómo Gol Bar sano afloja su Merche hacia ladrón no oyen es el silenció todos los logros que saben que este año ha sido en la radio

Voz 1670 15:33 aquí del Carrusel con Dani Garrido el silencio de los perseguidores a los que no les queda más remedio que asistir a la dictadura del Barça en esta Liga en esta década en la que pues eso la sumar la octava suma y sigue para el Barça en el campeonato de Liga simulando al silencio del que hablaba ayer Albert Rivera en el debate a cuatro están ahora Jordi Martí Marcos López hola Jordi muy buenas

Voz 0985 15:56 buenas noches Manu desde una Barcelona que ya ve la Liga muy cerca Iker sobre todo Manu se rinde al recital que hoy ha dado Alinha

Voz 1375 16:07 pues sí me ha gustado mucho el partido el chaval marca Lope muy buenas

Voz 23 16:11 buenas noches desde Mendizorroza donde no hay ni minutos de oro para los candidatos a ganar la Liga porque llevan nada aquí no hay nada no hay debate no hay no hay nadie va tenía dos ni el lunes ni el martes ni jueves porque hay que darle mucho mérito lo que hace este equipo y es verdad que la Champion ha estado tres años sin sin asomarse ni tan siquiera a una semifinal pero un equipo que gana ocho Ligas de once demuestra que tiene porque hoy es mano el típico partido que vienes aquí no tienes ganas de jugar no jugaba Messi no jugó Jordi Alba no en Alegret Rakitic ha quedado en Barcelona y al final con oficio con personalidad acabó ganando cero dos deja deja el regusto buen regusto para el Barça de de que hay jugadores como el caso de la niña que aprovechan no lo hizo en Huesca pero sí lo ha aprovechado hoy aquí su verano creada o verde

Voz 1375 16:59 y sobre todo un Barça está ganando las ligas unas cuantas ya de ellas con digamos con una relativa facilidad no no no no no por quitarle mérito al luto es que muchas veces decimos qué mal está el Madrid qué mal está al Athletic que pronto

Voz 23 17:12 se enganchan sí pero pero pero es que el ritmo que impone este Barcelona especialmente

Voz 1375 17:17 la regularidad claro porque tú al final

Voz 23 17:19 la Liga ahora tienes la sensación de que la gente va a celebrar pero creo que hay que poner en valor y en en contexto lo que supone ganar una Liga de hecho creo que fue Zidane antes de irse del Madrid antes de volver al Madrid que dijo que el título que más ilusión le ha hecho ganar era la Liga porque la Liga al final te acaba premiando día tras día jornada tras jornada el ritmo que impone este equipo es tan fuerte están persistente es tan pesado en el buen sentido de la palabra que nadie lo puede resistir el Madrid el Atlético nadie lo resiste es que está ligado

Voz 0985 17:47 al final Manu si tú comparas dos ligas europeas está ligarse gana la ganará al Barcelona con adversarios tan temibles como un Real Madrid que ha sido tres veces campeón de Europa el Atlético que ha estado en dos finales en los últimos años el mismo Sevilla cuántos títulos tiene de la Europa League y cuántas participaciones europeas te quiere decir que la competición de la Liga española Indra no es que echen el freno no no no es compiten el Real Madrid tráfico con Mi pero es que no les da no les da para alcanzar al Barcelona no le pueden seguir no tienen capacidad ni potencia suficiente para seguir al Barcelona y en esto mano tiene mucho mérito ya hemos hablado de Alinha ya mostrada de mes las veces que ha hecho falta tiene mucho mérito Valverde la gestión que está haciendo Valverde en el transcurso de esta temporada en eso perfecta de normales

Voz 1375 18:33 totalmente oye fíjate la gestión de los minutos

Voz 0985 18:36 bueno oye pues Jordi Alba descansa Messi descansa Messi descansa tengo carta blanca para que descansen los otros y esto lo hace siempre pensando en el Liverpool que hace de la potencia física de su fuerza física su principal arma para desarmar a los verdad

Voz 1375 18:52 oye con Umtiti hoy ha metido remedo ya se fijaba en principio en lateral izquierdo luego los ha cambiado se lleva yo a ese miedo a la derecha Jordi Alba la metió un ratito al final bueno ha entrado Messi para jugar la última media hora apostado en Velilla Coutinho acompañando a Suárez arriba juntos y en el centro campo Busquet con con Arturo Vidal y con este aliñada que tiene un futuro brillante ya tiene un gran presidente tiene un gran futuro se ha preguntado Danny pero Marcos prefieres celebrarlo mañana perdiendo el Atlético o ganando al Levante en el Cámara

Voz 23 19:20 en cuanto antes mejor cuanto antes mejor ya sé que la gente acabamos de escuchar a arañar en el micrófono de Adrià es decir que le encantaría es su primera Liga y es lógico que quiera ganar delante de su gente pero creo que el Barça cuanto antes lo puede hacer mejor si es el miércoles el miércoles pero creo que al final la Liga no cae por su propio peso sino que cae pueblos méritos lo que ha generado el Barcelona si si tú analizas lo que ha hecho Valverde en estos dos años si no me equivoco en la primera temporada ganó la Liga siendo líder en XXXVI de las XXXVIII Jornadas ahora llevamos treinta y cuatro jornadas de Liga sólo en cuatro no ha sido líder por lo tanto que en seis jornadas de dos Ligas el Barça de Valverde no ha sido líder o el Barça de Messi silo si lo querremos resumirse

Voz 0985 20:03 ese muy desde la temporada pasada Marcos este año perdidos en toda la la Valverde va a perdí

Voz 1375 20:08 tres partidos de ligas la leche eh Jordi tú prefieres mañana o el sábado

Voz 0985 20:12 mañana la butaca If Lucky yo no

Voz 1375 20:14 mi vagina fracking narrando el mañana sábado

Voz 1670 20:17 por favor a L'Aquila pero nada

Voz 24 20:20 sí es verdad que prefiero hará en el campo pero teniendo en cuenta lo que viene diciendo que Valverde cuanto antes mejor claro

Voz 1375 20:26 eh habría no están previsto grandes festejos para el sábado incluso ganando el título el sábado en Barcelona no

Voz 0017 20:32 no habrá Rúa porque evidentemente quedan partidos muy importantes por jugar el Barça no quiere hacer grandes celebraciones antes de que acabe la temporada no se puede descentrar el equipo antes del gran objetivo que es evidentemente la Champions y queda también la final de la Copa del Rey pero sí habrá el sábado en caso de que se gane la Liga celebración en el Camp Nou con ese trofeo de la Liga que entregará la Federación Española de Fútbol celebración en la intimidad del estadio entre comillas con mucha alegría con mucho entusiasmo pero sin salir a las calles de Barcelona porque eso en todo caso ya se va a hacer más adelante por lo tanto si celebración pero no habrá rúa por las calles de Barcelona Si se consigue

Voz 1375 21:11 es que es han pregunta también al final del partido prefieres celebrarlo mañana con la derrota del Atlético hipotética o prefiere es ganar el título ganándole al Levante ante vuestra afición mira lo que he dicho Busquets

Voz 1890 21:21 personalmente prefiero ganarlo en casa jugando con nuestra

Voz 25 21:24 prisión en poder celebrarlo allí pero bueno al final

Voz 1890 21:27 la Liga se ganará bandas jugándose gane el mérito Álvaro de lo que hemos hecho en esta Liga un equipo súper regular perdiendo practicamente Un partido sólo ahí lo que estamos haciendo los últimos años es una cosa bueno histórica así que muy contento por ello ojalá que cuanto antes aunque sí puede ser jugando mejor

Voz 1375 21:44 pues nada se puede ser jugando ante la afición mejor dice Busquet está por ahí también Kevin Fernández hola Kevin hola aquí está muy bien está Javier Rebollo ahora Leku qué tal

Voz 0889 21:52 bueno lo que he dicho

Voz 1375 21:54 llegó el Pitu en la sala de prensa que han dicho los protagonistas sala

Voz 1264 21:57 o sea que bueno si te parece primero escuchamos a Ernesto

Voz 1375 22:00 viene de que precisamente ha respondido eso que estabais comentó

Voz 1264 22:03 no cuando prefiere ganar el campeonato ha alabado el partido de aliñada destacando que no ha sido el pichichi del Barça jugando en Segunda División ha destacado que Messi jugaba porque tenía algún que otro récord personal por batir también ha alabado el partido de Filipe Coutinho pero preguntado sobre si prefiere ganar la Liga mañana con derrota el Atlético de Madrid o el sábado en el Camp Nou esto ha dicho

Voz 0588 22:23 que me encanta es que esa pregunta porque me lo hacen en agosto de campeón como sea de cualquier manera pero me lo hacen a cualquiera sea el que me hace esa pregunta ella es lo mejor que podía pasar campeón mira me da igual realmente no voy a sé que el Atlético de Madrid bastar compitiendo hasta el final porque lo viene haciendo desde siempre y es su ADN Illes su entrenador que le demos la bienvenida sobre todo si ganamos

Voz 1264 22:51 sobre el Deportivo Alavés mano y hemos contado que hay mucho cabreo en la directiva con la filtración ayer de que no iba a continuar Abelardo la próxima temporada hoy se ha planteado y mucho en la directiva del Deportivo Alavés que el Pitu Abelardo incluso no termine la temporada que lo haga Javier Cabello nombre de club de manera interina y fíjate un caso curioso se han solapado en el tiempo mientras aquí estaba en la sala de prensa diciendo Abelardo John no he dicho nada sobre mi futuro

Voz 1375 23:15 cuál es cierto lo cual es cierto sí porque si hacemos caso si la directiva del Alavés hace caso a todas las filtraciones de la prensa podría hacer caso a todas y ruedas pero el que el caso es que Abelardo no ha dicho que no va a seguir lo que ha dicho es de momento no aceptó la propuesta de renovación vamos a esperar

Voz 1264 23:30 pero fíjate será un caso curioso ayer es evidente que Abelardo no va a seguir porque eso está claro lo dijo ayer Josean Querejeta que es el máximo accionista del club pero mientras aquí estaba sentado delante nuestra en sala de prensa Abelardo diciendo yo no he dicho nada de que no vaya a continuar la próxima temporada al mismo tiempo estaba en la televisión el presidente del Deportivo Alavés Alfonso Fernández drone diciendo que Abelardo no ha querido seguir

Voz 1375 23:49 que están buscando entrenador para la próxima temporada por tanto

Voz 1264 23:52 ni se han coordinado a la hora de tratar eso bueno Abelardo que evidentemente ha despejado todos los balones posibles dice que su cabeza sólo está el próximo partido contra el Athletic y preguntado sobre todo esto sobre si el afectado lo que le ha dicho lo que se ha dicho si le ha molestado ayer lo que dijo Josean Querejeta esto ha dicho el todavía entrado del Deportivo Alavés Abelardo

Voz 1375 24:12 lo escuchan el momento de decir que yo no voy a seguir

Voz 26 24:14 la vez creo que no lo he dicho nunca pero no vas a seguir es yo he dicho te estoy diciendo que no lo dicho nunca fue contestada hablarse una cosa ahora mismo yo no he dicho no eh tú sientes que tocas techo con la posibilidad de dos XXXV dos cuarenta yo no tocó techo es que yo no he dicho nada de eso tú me has escuchado decir algo de eso bueno lo ha dicho una persona descuido es escrito en un en un medio que lo respeto eh ya está pero yo no he dicho nada de eso yo sólo he dicho que me centro en el Alavés yo no he dicho nunca que no vaya a entrenar más a la vez vamos a ver a final de temporada lo que pasa ya está

Voz 1375 24:55 pero como Querejeta se acoge un ataque de cuernos importante porque sabe que no va a seguir el Pitu Abelardo que se va a otro sitio ha a deslizar a soltar mierda sobre el pito Abelardo en lugar de estar agradecido a un entrenador que cogió al equipo hundido coqueteando con el descenso lo tiene octavo con cuarenta y seis puntos empatado con el séptimo si se te va el Pitu Abelardo por lo que sea cómo se te ha ido Pellegrino cómo se te ha ido Bordalás cuando estuvo allí pues oye no se filtrando que es que pitos un pesetero porque quiere el doble el doble de cuanto porque igual alguien piensa que están pagando diez millones de euros el doble de que claro pues oye el pito abonado tiene tanto derecho de seguir en el Alavés como de no seguir pero haga lo que haga en mi opinión en mi opinión eh cada uno tendréis la vuestra creo que al Pitu Abelardo tienen que estar agradecidos en el Alavés por el trabajo que ha hecho siga o no siga lo que es cierto es que lo que decía Kevin mientras Abelardo estaba diciendo esto es a la prensa y es cierto que él no ha dicho no ha salido de su boca que se vaya a ir su presidente Alfonso Fernández tronco decía esto en la tele

Voz 27 25:56 Deportivo Alavés está dispuesto a hacer un grandísimo esfuerzo para lo que es el las posibilidades suyas y bueno me al final pues el no ha habido posibilidad de negociarlo y bueno entrar ahora ha decidido que ha decidido que quería tomar otro camino bueno pues lo respetamos nosotros tenemos que seguir pensando en el Deportivo Alavés ir seguir pensando en un proyecto ilusionante pero el año que viene y buscar lo mejor para el club

Voz 1375 26:19 en reconociendo que están buscando otro entrenador ya deslizando declarando abiertamente que el bolardo no sigue la temporada que viene Lecuona divorcio esto no va a acabar como muy amistoso parece no

Voz 0889 26:29 no saber la empatía ahora mismo entre Josean Querejeta sobre todo que es el máximo accionista y el pito bolardo es cero patatero y aunque haya dicho Abelardo en una rueda de prensa que sea

Voz 1375 26:38 sí que tiene muy buena relación y que la tendrá ha dicho Amine

Voz 0889 26:40 consta que Josean Querejeta ahora mismo no puede ni ver Abelardo Easy este esta dinámica de últimos partidos es de victorias empates no tengo ninguna duda de que puede terminar entrenando al Deportivo Alavés pero sí por ejemplo empieza a perderlo ha hecho hoy lo hace el sábado contra el Athletic de Bilbao tropieza con la Real Sociedad luego vino el Valencia hay que jugar contra el Girona lo más lógico es que haya un cambio Abelardo no acabe la temporada y que se active la opción de Javi Cabello como ha dicho Kevin que por qué lo ha hecho muy bien de interino

Voz 1375 27:10 lo cual me parecería una una desfachatez por parte del Alavés cargar teatro entrenador a falta de tres jornadas cuando equipos octavo que son las formas del baloncesto traídas al fútbol totalmente a uno

Voz 0889 27:21 hombre de baloncesto hoy al final lo que hace es aplicar su su forma de funcionar y su modus operandi en un deporte que no tienen

Voz 1375 27:28 ver tiene está rodeado de muy buenos directivos tiene un gran director deportivo tiene un gran presidente tiene muy buenos directivos pero esto es un ataque de cuernos Querejeta ponte las pilas ya lo que tengas que hacer para que no se te vaya al Pitu Abelardo pero que vamos a ver está en su derecho de aceptar una renovación no lo que creo que no está en su derecho el Alavés es de empezar a soltar mierda del Pitu Abelardo incluso decir que igual hay que cesar lo antes de que termine la temporada porque ese Bayern otro equipo y filtrar que va pidiendo el doble el doble de cuánto cuánto es el doble de que llevan tres masona

Voz 0889 27:57 es una contra uno está pensando

Voz 1375 27:59 seis millones contrastan pero también es cierto que sea Bernardo lo tiene Ferrando con otro equipo clara posible pero bueno vamos pero vamos a ver si estamos ahora inventando aquí ya anoche entrevistamos aquí en El Larguero a José Bordalás entrenador del Getafe dijo no voy a hablar de mi futuro a final de temporada hablaremos INI Ángel Torres y nadie el Getafe a empieza a soltar mierda de Bordalás porque lo primero es el agradecimiento un trabajo chapeau de Bordalás en el Getafe si decide no continuar en el Getafe pues chico pues habrá acepta una oferta de otro club superior que ha hecho Abelardo para que hablen mal del al final de temporada para incluso decir que lo van a tener que echar un ataque de cuernos de Querejeta Querejeta ponte las pilas que se te va a Pellegrino se te va Bordalás se te va a Abelardo eso es lo que tiene que hacer el estará cabreado pero más cabreados estarán los aficionados del Alavés que ve cómo se le va a otro buen entrenador a ver si ahora las culpas del Pitu

Voz 0889 28:43 no está claro por Bordalás no siguieron el Deportivo Alavés porque se considera que no tenía experiencia en Primera División mirar donde está Pellegrino acabó con tribunales en juicios con con el club osea una salida bastante indigna y Abelardo no tiene pinta tampoco de la

Voz 1375 28:58 no tiene pintor mortal grande y lo del ataque de cuernos

Voz 0889 29:00 pues es cierto oye mira se va a un club en donde igual tiene otros objetivos un proyecto más ilusionante más dinero más pasta jugar Europa etcétera etcétera es legítimo

Voz 1375 29:09 el nuevo les suena mucho eh que

Voz 1264 29:12 eso porque me consta directamente que la relación con Josean Querejeta en su salida del club no fue ni mucho menos

Voz 1375 29:20 pues no amigos del mundo pues nada eh así están las cosas

Voz 0889 29:23 hombre a mí acuérdate que hicimos un larguero

Voz 1375 29:25 sí sí en el que en el que Querejeta entró

Voz 0889 29:28 durante un cuarto de hora y luego dentro Bordalás no se mezclaron en la misma mesa el día del arcén

Voz 1375 29:34 me siento el y el ascenso no compartieron mesa

Voz 0889 29:37 en el Larguero sino que habló uno ya Irlanda acabó Querejeta llegó Bordalás sí habló otro cuarto de hora en eso se ni siquiera comparte mantel chico

Voz 1375 29:47 un abrazo Lecuona un abrazo que de noches adiós también despido adiós a todo el equipo de Barcelona pero me pregunto sólo Iturralde por la jugada polémica de ese partido que está por ahí nuestro árbitro o la tú muy buenas o la noche ese penalti en el que ha ido el árbitro revisar las jugadas monitor porque había casi de todo mano fuerte oigo es

Voz 28 30:03 me decía mano de un Tití logró la mano de Pina de jugador del Alavés y luego fuera de juego de de un Tití al final nada ha sido mano de Pina y muy bien eh no estaba bien que estaba bien muy bien peritaje hoy el número

Voz 29 30:14 por eso bien perrita la número cien así de esta operación ha sido esta qué porcentaje lleva el bar después recién porcentaje que sentido de acierto de gente esperemos que acierten más me gusta es un abrazo y tú

Voz 1375 30:32 la verdad hasta luego es el único que ha habido en cuanto al arbitraje y además ha estado bien resuelta ese penalti pues nada es Flaqué habría Marcos Jordi ya no es Sant Jordi pero ya no está ahí ya no está Jordi que ligaba de le iba a preguntar a Jordi está Jordi ahí está Jordi Jordi que te han regalado libro no San Jordi que ha pasado hoy felicidades no te he dicho nada

Voz 0985 30:52 pues mira muchas gracias el día de Sant Jordi a mano es un día espléndido por qué me permites otro más calles que los escritores los lectores tengan un contacto también con la radio porque la radio La Ser sale también a la calle y también nos pueden venir a ver pero mira yo regalos Rozas a mi mujer y a mis hijas y ellas me regalan libros y así hacemos una jornada festiva magnífica

Voz 1375 31:15 cuál te arreglado mira a mi hija pequeña

Voz 0985 31:18 ha regalado un libro que se llama sapiens eh es un libro muy buenos muy bueno yo creo que me lo han regalado porque así piensan que estoy entretenido igual estaré a la lata

Voz 1375 31:28 un abrazo Jordi hasta mañana a disfrutar del libro de los libros adiós Marcos adiós hasta luego a cerramos con todos además de ese cero dos en Vitoria del Barça con medio alirón ya en el bolsillo el Valladolid ha acogido hoy un balón de oxígeno impresionante ganando uno cero al Girona José Ignacio Tornadijo en Pucela muy buenas

Voz 30 31:44 cola a mano buenas noches pues no quería ni mirar a la última jugada

Voz 1375 31:47 Dion minuto es que dicho quita medido al debate el debate porque no

Voz 31 31:50 sí no estoy igual que perdiera habría que ver a Benjamín en las ahorros Cascos se ha sido una tensión tremenda sea lo que se ha vivido

Voz 30 32:02 se ha quedado sin pelo y se ha quedado blanco W

Voz 31 32:06 ya me gustaría a mí pero la cosa ha sido fuerte no era un partido con aroma de de de drama no de drama ahí la verdad es que bueno pues el Girona ha salido empatar yo creo que Eusebio se ha equivocado ha venido prácticamente a buscar el empate a cero sabiendo que el Valladolid estaba dos puntos por detrás pero vaya un partido más valiente más decidido creo que está mejor ahora mismo el Valladolid el Girona sinceramente un equipo que ante el Getafe lo tuvo fatal en el último segundo tenía el partido atado el otro día en Vitoria la desgracia de de del primer gol que encaja por ese fallo del portero pero el equipo de Sergio está muy entero me he visto en Girona hoy realmente tocado y que va a tener que espabilar mucho para salir de ahí pero bueno están todos muy apretados el gol de Michel ha sido un golazo Un gol porque que se ha hecho justicia porque es el equipo que más más ha buscado la victoria y más veces ha llegado al área y bueno pues ahora mismo sale del descenso y ahora duerme fuera de los puestos de los dos últimos ojo sí viendo la tabla ahora mismo adelantado Celta Levante aunque éstos tienen que jugar mañana evidentemente adelanta el Girona ahí se aleja del Rayo y bueno ahí estará Víctoria Huesca pero lo mejor del Valladolid fíjate lo que te digo más que la victoria ha sido las sensaciones es un equipo que ahora mismo está fuerte mentalmente yo hoy me ha recordado al equipo que el año pasado sé el ascenso en las últimas jornadas junio en esa recta final con un público que le ha recibido la llegada que ha estado volcado todo el partido mientras tanto bueno quedan cuatro jornadas hay que jugarlo pero ahora mismo la la moral de la afición del Valladolid de los jugadores y de Sergio está muy muy crecida ahí bueno van a jugar el sábado cuando haber lo que pasa

Voz 32 33:35 vamos a ver si el cuando ya como el Athletic tampoco relajado pues a ver si se va a ver qué pasa ahí yo es que voy a los delanteros del Villarreal B lo que tiene el Celta arriba lo que tiene hasta el Huesca lo que tiene el Rayo con Raúl de Tomás lo que tú fíjate del Huesca hoy lo los goles de de de Ávila y de Henry gallego veo

Voz 1375 33:50 que nosotros cuesta mucho marcar pero hoy ha marcado Michel que está por ahí hola Michel muy buenas hola qué tal buenas esta noche vas a dormir poco no

Voz 1425 33:57 no tengo nada soy joven

Voz 1375 34:00 sí es como es y no pega no pegar ojo vaya gol más importante que el marcado eh

Voz 1425 34:04 sí no yo creo que aparte de lo bonito luego bueno había sido es importante no como estábamos hablando yo creo que que bueno que no lo merecíamos hemos perdido puntos a De Juana de infortunio al final de los partidos al final siempre bueno yo creo que hoy nos merecíamos esta victoria y bueno ya te digo gol yo creo que ha sido de todos

Voz 1375 34:26 con muchas bajas en el equipo y la Vice resuelto bien voy viene apoyado por la afición pero sufriendo hasta el final cuando el árbitro cinco y luego añadió hasta el noventa y seis y pico ya subió hasta Bono el portero de

Voz 1425 34:35 bueno bueno bueno yo no quería ni mirar yo cuando yo yo no córner estamos en la corta igual que me giro yo he visto a Bono ya pues es siempre tendrá ese ese miedo no digo jolín nada portero también estimada cortes es muy grande no

Voz 1375 34:49 bueno

Voz 30 34:50 me dio medía dos catorce pero el portero no parecía

Voz 1425 34:55 sí sí bueno he sufra es pero bueno luego pues mejor sabe la editorial

Voz 1375 35:00 hacía tiempo que no ganaba y eso es importante no recuperar recuperar la victoria pero también lo que decía Tornadijo recuperará el sabor de la victoria pero recuperar sensaciones que es lo más importante no seguir confiando creyendo en lo que ha traído hasta aquí hasta ahora

Voz 1425 35:12 sí yo creo que tenemos que seguir con la misma identidad que estamos jugando siempre que bueno hemos coño por eso yo creo pues uno bonito antes mala suerte en algunas o en partidos pero bueno he ahora yo creo que no la confianza esta victoria ahora tenemos que seguir eh jugando juntos concentrados como estamos haciendo una misma intensidad ayudándonos unos a otros yo creo que eso es lo que nos hizo el año pasado no subir y este año tenía que hacer es mantener la categoría

Voz 1375 35:40 en el palco Ponzio alguno Tornadijo nos ha librado no no Rosal no ha podido venir

Voz 31 35:44 o sea asunto tendría pero bueno me imagino que la tensión ha sido tremendo y lo que sí que me gustaría decir que me alegro mucho por Michel porque es un jugador al que aquí se les exige mucho porque todo el mundo sabe que es muy bueno que cuando Míchel está bien el equipo juega bien y me imagino que él también pues lo ha pasado mal porque porque sabe lo que ha ocurrido porque sabe que que la afición le pide a la prensa le pide pero por el nivel que él tiene y otro hombre también que ha estado a un gran nivel en el que también se ha llevado el suyo este año de críticas pero el chaval está dando la cara ahí está demostrando que es un pedazo fue

Voz 1375 36:14 estás pues nada Michel que sino pegas ojo hoy estaba perdonado mañana mañana te has ganado levantarte un poquito más

Voz 1425 36:20 sí sí si mañana poco arreglar poquito eh de tratamiento para para recuperar

Voz 30 36:26 al jugar contra el Atlético el fin de semana un abrazo Michelin enhorabuena muy bien muchas gracias esta mañana Torradijo hasta mañana un abrazo

Voz 1375 36:31 que un abrazo a todos los pucelanos también con todo el respeto para el Girona evidentemente pero un abrazo a todos los pucelanos que hoy han visto cómo su equipo consiguió tres puntos in por tantísimos en esa pelea por el descenso en la que también está el Huesca que no se rinde y que hoy ha conseguido una victoria muy importante ante el Eibar por dos cero con dos golazos el primero un remate de espuela de Henri gallego espectacular y luego uno de los goles de la Liga lo decida Dani Garrido en Carrusel como ha enganchado esa volea hay Ávila que que la reventado tres puntos que bueno hacen que el Huesca no se rinda Luis Abadía muy buenas

Voz 0691 37:00 todo el Manu buena noche pues efectivamente ese es el objetivo no seguir vivos hasta donde se pueda difícil es muy complicado el Huesca tendría que hacer prácticamente pleno de victorias pero había que empezar por la primera la primera ha sido hoy con el Eibar y como decía Francisco sólo queda que seguir peleando para que el Huesca siga con vida

Voz 33 37:17 para ganar en Villarreal que nuestro objetivo hoy

Voz 9 37:20 bueno seguir seguir de la mano al final lo único que no van

Voz 34 37:23 llevar a la última jornada estar con alguna posibilidad aunque sea mínima

Voz 33 37:25 queremos tenerla

Voz 0691 37:27 bueno pues eso es lo que decía Francisco así que a pensar ya en el Villarreal pero por lo menos el Huesca ella tiene tres puntos más para seguir aspirando por qué no a salir de ahí en estas cuatro jornadas que le quedan