Daimiel: "Doy favorito a Denver y creo que la serie se irá a siete partidos"

Voz 0200 00:00 seis en siete años no sé si menor for bueno un gran proyecto no una estructura que es lo que durante tantos años echó de menos en la sección de baloncesto del Real Madrid pues ahora gracias a sobre todo Laso pero también gente como Juan Carlos Sánchez Alberto Herreros Alberto Angulo etcétera pues lo han logrado

Voz 1375 00:17 si lo mantienen en siete años obra que yo he hecho yo en ocho en siete años seis en siete y a ver qué pasa con Barça y Baskonia

Voz 0200 00:24 sí bueno vamos a ver que pelea en en Vitoria Baskonia no no ha pasado nunca claro no no ha pasado NBA

Voz 1375 00:31 que estamos en plenos play off una y cuarto recta final de El Larguero ya tenemos

Voz 0200 00:35 dos equipos clasificados para

Voz 1375 00:37 a las semifinales de conferencia

Voz 0200 00:39 así es pues ganando cuatro cero Boston contra Indiana y Milwaukee a Detroit dos equipos del este que además se van a enfrentar eh si la semifinal de Conferencia Iker que bonitas iba a ser muy bonita y sabes que están entrenando y como no saben cuándo van a jugar están un poco inquietos están esperando a ver qué ocurre con otras eliminatorias pero Se da será por hecho cima empezar o el sábado o el domingo eh vale esta eliminatoria hay que recordar en vigor

Voz 1375 01:08 el Barça belga mejor porcentaje tiene victoria esperaba un cuatro cero tanto de unos como de otros

Voz 0200 01:15 pues de Boston no esperaba alguna victoria de Indiana aunque yo pensaba que iba a pasar Boston mil de Milwaukee si me podía medallas pero al cuatro cero porque Detroit yo creo que es el peor equipo de los dieciséis que ha llegado a play off además con la lesión de Blake Griffin bastante si un equipo que

Voz 1375 01:31 bueno el objetivo era meterse en playoffs es un equipo que tiene que mejorar mucho supla la verdad es que me está muy bien los cuatro gallos del Este pero yo creo que hay bastante diferencia con los cuatro rivales no Orlando

Voz 0200 01:41 cómo es Braque ganaron Orlando un partido de Brooklyn pero sí de de esos pues Indiana por la ausencia de por su mejor anotador no ha dado pelea hiló quizás de esos cuatro pues Brooklyn es además peleado ha ganado sólo un partido que lo ganó en Filadelfia y luego sobre todo está digamos participando de una eliminatoria muy muy metido no en muchas equipos muy trabada con mucha polémica con protestas arbitrales técnicas expulsiones

Voz 1375 02:10 y en ese mil y Boston porque en apuestas

Voz 0200 02:13 pues sí porque los números dicen que sí pero cuidado en los Celtis sí mira yo creo que puede ser igualado yo doy favorito a Boston un poquito por encima eh pero para mí es una incógnita cómo se va a mostrar que ante un gran rival como es Boston ya en este momento de la de la temporada en los playoffs pero ojo a la importancia de los ausentes desenvuelven y cuando vuelven que son pero en Milwaukee E Ig E Smart en Boston que no han jugado en esta primera eliminatoria y son jugadores muy importantes son titulares sea Milwaukee mil boli finalista del Este no no no estamos todavía es por voz Vassilis yo apuesto y vamos a ver a favorito a priori antes luego se supone que Philadelphia y Toronto a cerrar juegan en casa además no los dos iban para cerrar las eliminatorias se supone no vamos a ver se supone supone yo creo que bueno estar pez lo ahora jugaban ahora Toronto y Orlando y yo creo que Toronto va a ganar y y bueno pues Brooklyn no sé si estará en condiciones de dar algo más de pelo bueno

Voz 1375 03:19 eso en el este en el oeste está todo un poco más igualado tampoco mucho porque hay tres eliminatorias con tres uno y una con empate a dos que es la más igualada entre de Mary y San Antonio pero bueno por ejemplo Utah ha evitado el cuatro cero que parecía casi cantado de Houston

Voz 0200 03:32 sí lo evitó anoche no con con la victoria en el cuarto partido contra Houston su segundo partido en casa de los Utah Jazz ciento siete noventa y uno con buena defensa jugaron con mucha energía es sobre todo acabaron muy bien el partido con un parcial de treinta de uno a doce con Donovan Michel metiendo muchos puntos en el último cuarto Sedano otra oportunidad más bien Ricky bien bien bien

Voz 1375 03:56 Michel que está yendo de menos a más clarísimamente sí

Voz 0200 03:58 sí sí sí sobretodo en este cuarto parecido fue el jugador que ellos esperaban eh quizás desde el primer partido de esta eliminatoria Riki ha estado bastante regulares y quince puntos ocho asistencias de promedio ayer hizo dieciocho once también y además con el marrón de tener que defenderá has de muchos mejor

Voz 1375 04:14 con esa imagen en el que se defiende por detrás porque

Voz 0200 04:17 la pasada de una pero defiende por detrás me hizo gracia

Voz 1375 04:20 visto en creo que fue después del último partido en el que le preguntaron cuántos había fallado que falló los primeros dieciséis puede ser o los primeros doce quince quince los primeros quince Hani lo sabían y mientras y se igual el momento treinta seguían es tremendo es lo es es tremendo imposible pararle pero buen eh me está gustando mucho la eliminatoria Portland Oklahoma sí

Voz 0200 04:39 muy interesante porque hay que recordar que en temporada regular Oklahoma ganó los cuatro partidos a Portland Morlán ha sido mejor en temporada regular tenía la ventaja de campo eh se pusieron dos cero ganó el tercer partido Oklahoma en casa en el cuarto por Lan fue un equipo muy serio y otra vez se vieron los errores y problemas recurrentes en los Thunder de Oklahoma City no con Westbrook con Paul Jones que no está al cien por cien físicamente etc

Voz 1375 05:04 también Dilar muy bien muy bien muy bien

Voz 0200 05:07 ticos Lille y Macaulay con tremendos y luego los secundarios pues eh no estuvieron también en el único partido que han perdido pero en el cuarto Amin UJAF Blaise estuvieron a gran nivel

Voz 1375 05:17 ya los guardias como les ve después de dejarse remontar treinta y un puntos contra los Clippers pero luego muy serios no

Voz 1 05:23 sí bueno luego serios pero yo creo que no pueden esconder

Voz 0200 05:28 las limitaciones propias de la lesión de caos causa ID que quizás su plantilla sea algo más corta o limitada teniendo en cuenta a suplentes que que el año pasado por ejemplo eh además Livingstone son esto no está con problemas de rodilla no puede jugar muchos minutos el otro día para arreglar el partido el cuarto en Los Ángeles contra Clippers tuvieron que jugar el último cuarto el quinteto esté llamando de la muerte no Funny boda ala eh con Carrick son con con Duran y con Dre

Voz 1375 05:57 en un Iguodala siempre importante al final sí sí

Voz 0200 05:59 sí pues estas eliminatorias tres uno en el dos dos de Denver y San Antonio con la única jefe de Estado si hoy vuelven a jugar creo que a las tres y media hora española esta madrugada juegan en Denver el quinto partido tres y media sí sí ahora es al mejor de tres con ventaja de campo de Denver por lo tanto yo le doy favorito a Denver pero vamos no me extrañaría que se fueran a siete partidos el séptimo serial no vamos a guardar preguntas Anthony para la semana que viene que como hoy con esta versión reducida del Larguero pero fuera de lo que son los puros playoff quiere preguntar voy un par de cosas a la noticia que ha copado todas las portadas y todas las webs Luke Walton empezó el entrenador de los Sacramento Kings ex de los Lakers ha sido acusado de abuso sexual acusado sí sí sí de abuso sexual creo que una periodista le ha acusado ya formalmente muy bueno es de un hecho que ella sitúa hace tres años me parece eh cuando él estaba todavía los gorros en una visita Los Ángeles creo que el ella le pidió el prólogo de un libro que sacaba ella o algo así dice que la invitó a la habitación de su hotel Bueno y el abogado Lugo alto lo ha negado bueno pues tendrá que decidir si ajustamos estos a ver your muchas muchas denuncias de abusos Jaime la calidad si hay muchas hay algunas que se concretan con sentencias otras otras muchas Manu a las que se llega a un acuerdo judicial ya eh dinero y acallar exacto exacto con lo cual ya eso lleva a que mucha gente ya esté bajo sospecha porque a veces caro están denuncian para pedir dinero de sacar no bueno en fin veo momento entrenador de Sacramento ya ex de los Lakers se sabe algo el que será en lino Valle siguen entrevistando Monty Williams Jason Kidd creo que hoy Tyrone Louis van Howard yo creo que entre esos cuatro pues saldrá el próximo entra el que diga Le Bron no más o menos pues Le Bron influirá sí pero yo creo que la dueña ya animadas en este caso una vez ya ha marchado Magic Johnson va a intervenir bastante mal

Voz 1375 07:56 la última noticia más bonita que la de Luis en la que ha protagonizado han Aubisque esta semana compró una página de un periódico

Voz 0200 08:01 Dallas para agradecer a toda la ciudad y todos los aficionados el cariño de todos estos años eh pues sí sí sí eh Se ha emocionado en muchas ocasiones en en el homenaje en el último partido que que jugó fuera de casa también en San Antonio un bonito homenaje y luego este detalle fantástico él parece ser que va a seguir viviendo en Dallas y ha dicho incluso que dentro de dos o tres años e incluso se ve trabajando para los Mavericks o bien como entrenador bien en las oficinas sí

Voz 1375 08:29 comprar una página de periódico impone veintiuna temporadas une quiso una casa no hay estadísticas récord o premio que signifique más para mí ganamos un campeonato de la NBA juntos desde el momento en el que llegue a Dallas montando me en esta gran montaña rusa me habéis alzado apoyado y ayudado a que trabajemos duro son tantos recuerdos tantas historias que no son sólo mía sino vuestras no tras esto no es un adiós esto es un gracias a los fans de los más desde el fondo de mi corazón por coger a un niño de Bush Burt a su localidad en Alemania y convertirlo en uno de los vuestros echaré de menos jugar pero no puedo esperar a empezar un nuevo capítulo con vosotros por siempre agradecido por siempre vuestro siempre un jugador de Dallas Mavericks

Voz 0200 09:06 espectacular muy agradecido claro para todos en ciudad a ese te toca alguno esta noche no no no no no no no mañana tengo programa resumen un magacín y y luego centrándome en el fin de semana que puedo hacer un séptimo partido

Voz 1 09:20 Uribe o más o puedo hace