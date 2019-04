El Larguero (23/04/2019): Segunda parte

Voz 2 00:00 el Larguero con Manu Carreño

Voz 3 00:07 el Atlético de Madrid Valencia en el Wanda Metropolitano siete y media que ha dicho Cholo en la previa Miguel Martín Talavera hola

Voz 0850 00:14 qué tal Manu buenas noches pues hablado de muchos temas del Valencia ha hablado sobre todo del nombre propio de la semana Alberola Rojas IS conejita dos semanas va a estar sin pitar

Voz 1576 00:24 qué le parece la sección la sanción al Cholo

Voz 0850 00:27 nunca Pino

Voz 0501 00:28 de ningún tipo de sanción cuando me sancionan a mí hay que respetar a la a la gente que sanciona ahí cuando le toca lo demás opino no

Voz 1576 00:38 ya sabes que una de las noticias en el Atlético de Madrid ha sido la renovación de Jan Oblak para Diego Pablo Simeone el mejor portero del mundo y una gran alegría como Griezmann de que se haya querido quedan en el Athletic

Voz 0501 00:47 importantísima e una elección una vez más como la de Griezmann el año pasado de posiblemente el mejor portero del mundo decidir quedarse con nosotros al club en su trabajo diario Le dar una alegría a los hinchas evidentemente lo pone contento porque Chan es un portero extraordinario y al equipo y hace muy bien

Voz 1576 01:11 dieciocho jugadores convocados va a haber cinco cambios respecto al último partido en Eibar van a entrar los laterales Juanfran y Filipe va a entrar Savic por el lesionado Josema Jiménez va a entrar limar que goleó en Ipurua el centro del campo y arriba después de cumplir su sanción Antoine Griezmann va a ser la pareja de Álvaro Morata para intentar que el Barça no cante el alirón

Voz 3 01:32 vuelve Griezmann a ese Atlético Madrid Valencia si pierde el Atlético el Barça campeón sino tendrá que esperar hasta mañana Atala Chava hasta luego Manu en el Madrid ahora vamos a hablar del Madrid de la SER que está ahí esperándonos uno de los jugadores de el equipo de Pablo Laso en el Madrid no tienes que tiene que ver con la portería de la que se habla mucho Mario Torrejón muy buenas qué tal buenas noches malo si se establece mucho

Voz 1501 01:51 de de la posibilidad de los el futuro ya te dije ayer cuál es la lista de la compra cuáles son las prioridades entre el lateral izquierdo mediocampista al margen de Ari y un delantero para reforzar la plantilla el año que viene en principio va a haber bajas evidentemente pero el el tema de la portería no parece demasiado claro pero sí hay una cosa que parece muy clara que es que el año que viene en la plantilla es decir o no la información de algunos medios de comunicación a los compañeros que decían que el Real Madrid había decidido vender a Courtois al final de de este verano en fuentes autorizadas del Real Madrid me dicen que puedo decir con total tranquilidad lo que no van a vender a tuvimos a Thibaut Courtois que Thibaut Courtois el portero del Real Madrid para muchos años eh

Voz 4 02:27 eh hoy no toca hablar de nada nada de qué

Voz 1501 02:30 Abbas ya veremos qué decisión toma Nico qué cuál es su decisión con respecto a la va a lo que hablen con Zidane pero está muy claro que el Real Madrid no tiene ninguna intención de vender a Courtois es más Zidane que ha estado hablando dicho durante todas estas semanas con cada uno de no sólo los porteros sino de los jugadores pidiéndoles implicación necesita veintitrés futbolistas para la temporada que viene que todos estén implicados etcétera etcétera también lo ha hecho con los porteros también lo ha hecho con Courtois y el mensaje no da lugar a equívocos para Zinedine Zidane Courtois va a ser su portero del año que viene no digo que ese es su único portero del año que viene pero ya digo que no

Voz 3 03:01 hay confusión en el mensaje cuenta con el año

Voz 1501 03:03 que viene hiló hay una variante más que es que en el caso remoto que no va a suceder repito porque el Madrid no va a vender a Courtois pero en el caso remoto de que quisiera vender a Courtois Courtois que no se quiere mover de aquí pero lleva deseando verdad Madrid vale para todos los que tienen contrato eh para B los Navas si no se quieren un un tipo que no se quiere mover no se mueve y en este caso yo creo que lo tiene muy claro porque estaba deseando estar donde está que es en el Real Madrid siguen

Voz 3 03:26 cosa cierta yo es que el debate de la portería sea abierto cuando parecía que ya estaba decidido para la temporada que viene porque Courtois es en mi opinión debe ser el portero del Madrid en los próximos años pero claro ha llegado Zidane y esto cambia por qué porque para Zidane su portero ha sido Keylor Navas y esto no quiere decir que no vaya a jugar corta pero clara para Zidane su portero ha sido Keylor entonces a Courtois como dice Marie Le he dicho oye tú no te vayas te quedas aquí yo cuento contigo al año que viene pero vas a tener un portero que te compita al puesto cosa que no ocurrió cuando estaba Keylor Navas continúan no quiso traer a Kepa no quiso fichar a ningún gran portero le valía con la competencia gracia Kiko Casilla y Keylor Navas ahora sin embargo aunque Courtois el titular Él quiere que se quede Keylor también ya veremos qué pasa la temporada viene eso es así

Voz 1501 04:07 yo sigo pensando si tener ninguna certeza de que lo Navas acabará saliendo pero es verdad que Javier reza aquí en esta misma

Voz 3 04:11 ponía te ha dicho muchas veces la intención que tiene cultural

Voz 1501 04:14 el perdón Keylor Navas base no moverse el Real Madrid yo tengo muchas dudas de que al final sea así lo que tengo muy pocas ninguna es que el Real Madrid no quiere vender a a Courtois m contra desde el club que el mensaje repito de Zinedine Zidane no ha sido equívoco no ha confundido en ningún momento ha hablado de la temporada que viene contando plenamente contiguo burló como portero y un apunte muy breve por hablar del tipo de moda Joao Félix que lo mete de todos los colores de un lado en otro de tacón de de cabeza de todo el tipo de moda del Benfica ha sido ofrecido muchas veces al Real Madrid casi no hay día en el que José Ángel Sánchez reciban su teléfono móvil un gol de Joao feliz por parte de su representante que en este caso Jorge Mendes ir Hotasa en ciento cincuenta millones de euros pero ojo poniéndolo como una oportunidad porque dice que el año que viene serán trescientos ocho yo ahora mismo hasta luego

Voz 3 04:55 está estaba hay Marta Casas hola Marta hola Manu buenas noches otra final formas para los de Pablo Laso coser y cantar

Voz 0850 05:01 sí lo han convertido en

Voz 1509 05:05 una costumbres la sexta Final Four en los últimos siete años para el Real Madrid la tercera de manera consecutiva y el vigente campeón no va a faltar a la cita de Vitoria van a estar ahí buscando la que podría ser su décimo primera Euroliga han conseguido la clasificación por la la Final Four por la vía rápida con una gran autoridad ganando por tres a cero al Panathinaikos hoy se han impuesto en Atenas en el partido decisivo ochenta y dos ochenta y nueve en un partido otra vez muy coral de los blancos con dieciséis puntos de Rudy Fernández con doce puntos de

Voz 3 05:31 a gusta Bayona el mexicano que ha sido decisivo en el tramo final de

Voz 1509 05:33 el partido Icon un gran paso dieciséis puntos diez asistencias veintinueve de valoración del base argentino que ha liderado el Real Madrid que vuelve a estar en otra final four como digo la sexta en siete

Voz 3 05:44 saludos Soraya Gustavo Ayón uno de los jugadores que han hecho un gran partido en Atenas hola John muy buenas

Voz 5 05:49 hola qué tal buenas noches enhorabuena eh

Voz 3 05:52 gracias Hobart seis de ocho Final Four en las últimas ocho temporadas de que llegó Pablo Laso

Voz 0318 05:59 sí la verdad es que estamos muy contentos pues por una faena formas en en nuestra nuestra carrera en la etapa esta

Voz 6 06:07 del del del Madrid y bueno

Voz 0318 06:10 pero no hay que hay que hay que ir a ganarla

Voz 6 06:13 sí sí tenemos dos tres semanas para P

Voz 0318 06:15 parar esos esos partidos estar centrados estar artísticamente al cien por ciento y a ir por ese partido de semifinal

Voz 3 06:23 oye muy bien Rudy con diez con dieciséis puntos muy bien Campazzo con quince tú con doce vital en la recta final muy igualado todo el partido no

Voz 0318 06:33 sí la verdad que el trabajo que que hicieron Facundo Campazzo Rudy a uno que no se menciona los números no lo favorecen como es una feria increíble y la verdad que que el equipo bastante viene de un trabajo increíble también el equipo estuvo en general muy bien y eso es lo que nos nos tienen que caracterizar para los siguientes partidos

Voz 3 06:57 sobre todos caracteriza yo una cosa el gen competitivo de este equipo no como como exponen este tipo de de de situaciones no estos cuartos de final que habéis jugado sin Llull que estaba ahí en el banquillo espectador que también hay que tenerlo en cuenta no

Voz 0318 07:09 bueno la verdad es que siempre es extraño jugador de la calidad de Sergio pero bueno como tú bien lo dice es el el gen competidor de los jugadores que que vamos llegando que nos que no siempre peinamos de esta ganas de de seguir dando pasos hacia delante de poner al Madrid en lo más alto bueno contentos de de de toda esta situación

Voz 3 07:29 y sobre todo Ayón con una ventaja con respecto a los demás que ya estáis de espectadores viendo porque fíjate el Barça va empatando a uno su eliminatoria de EB Vitoria también el equipo de Vitoria en va empatando a uno el Baskonia donde se va a jugar la Final Four va ganando dos uno Fenerbahce que le ha ganado a Zalguiris bueno de momento ya está clasifica al Madrid con esos días de descanso que lleváis por delante nada más

Voz 0318 07:49 sí de momento nos quitamos un partido por lo pronto un partido menos pero bueno hay que hay que encaminar también la Liga que tenemos cuatro partidos por ahí va a ser una semana para para prepararnos y sobre todo para estar muy fresco mentalmente no ellos que los los demás equipos también están haciendo su trabajo muy bien iban a esperar a ver cuáles van a ser los los rivales no

Voz 3 08:14 de esperábais ya para terminar a John resolverlo esto en un tres cero porque me acuerdo el partido la temporada pasada que acaba ganando el título que espera revalidar este año lo mal que lo pasasteis en el primer partido allí en su campo no

Voz 0318 08:25 sí la verdad que el año pasado pero pasaron al pero también ha salido muchísimo para para darnos cuenta de que no podemos salir a a jugar un partido como como normalmente juega durante la temporada no tienes que poner muchísima dureza definitivamente debemos de estar al a un alto nivel y eso pues lo quisimos desde el primer partido venimos aquí con la mentalidad de de sólo pensar en este partido olvidarnos del dos cero y ya Silas y lo hicimos no hasta el final cuarenta minutos muy concentrados y al final pues ya no llevamos no llevamos la serie tres cero y listos para la fe

Voz 7 08:59 no te gustaría que estuvieran en la Final Four Barça y Baskonia tres equipos españoles

Voz 0318 09:04 bueno me gustaría pues sería muy muy bonito pero bueno espero que estén los los cuatro mejores Si para ganar hay que hay que ganarle a los a los tres mejores de Europa

Voz 7 09:15 Laso que ha dicho que nada no de una más y venga el avión iba a Cassano que mañana hay entera

Voz 0318 09:20 muy contento entraba el equipo ahí bueno también están muy contentos contentos con todos los jugadores que que han dado un paso adelante y los que

Voz 3 09:30 el momento estamos un poco por detrás

Voz 0318 09:32 en al nos han salido las cosas si lo importante es haber ganado y ya está

Voz 3 09:37 Gustavo Ayón enhorabuena por tu partido hoy por la victoria que se mete en otra final four ya van seis en los últimos ocho años un abrazo enhorabuena

Voz 0318 09:45 Emma ver muchísimas gracias y felicidades a toda la afición madridista

Voz 7 09:49 gracias hasta luego chao chao hasta luego

Voz 3 09:57 dejamos a Gustavo Ayón Daimiel como cada martes con la NBA y qué tal buenas noches Manu pasada lo del Madrid con la Euroliga

Voz 0850 10:04 sí sí sí seis en siete años no sé si menor por por un gran proyecto no

Voz 0200 10:10 la estructura que es lo que durante tantos años echo de menos en la sección de baloncesto del Real Madrid pues ahora gracias a sobre todo Laso pero también gente como Juan Carlos Sánchez Alberto Herreros Alberto Angulo etcétera pues lo han logrado

Voz 3 10:23 tienen en siete años Braque dicho y un ocho en siete años sois en siete y a ver qué pasa con Barça y Baskonia se mete en tres Si bueno

Voz 0200 10:31 no saber ganar ya en en Vitoria Baskonia no

Voz 3 10:33 no ha pasado nunca no no ha pasado bueno NBA que estamos en plenos playoffs una y cuarto recta final de El Larguero ya tenemos

Voz 0200 10:40 a a doce equipos clasificados para

Voz 3 10:43 las semifinales de conferencia

Voz 0200 10:45 así es pues ganando cuatro cero Boston contra Indiana y Milwaukee a Detroit dos equipos del este que además se van a enfrentar eh si la semifinal de Conferencia Iker qué bonita es muy bonita y sabes que están entrenando y como no saben cuándo van a jugar están un poco inquietos están esperando a ver qué ocurre con otras eliminatorias

Voz 3 11:04 pero

Voz 0200 11:05 Se da será por hecho cima empezar o el sábado o el domingo eh gane esta eliminatoria eh hay que recordar en Milwaukee

Voz 3 11:14 que es el mejor el mejor porcentaje tiene victorias esperabas un cuatro cero tanto de unos como de otros

Voz 0200 11:20 pues de Boston no esperaba alguna victoria de Indiana aunque yo pensaba que iba a pasar Boston mil de Milwaukee si me podía medallas pero al cuadro cero porque Detroit yo creo que es el peor equipo de los dieciséis que ha llegado a play off además con la lesión de Blake Griffin bastante si un equipo que bueno el objetivo era meterse en playoffs es un equipo que tiene que mejorar mucho su

Voz 3 11:41 la verdad es que me está muy bien los cuatro gallos del Este pero yo creo que hay bastante diferencia con los cuatro rivales no Orlando tampoco es buena que ganaron Orlando Un partido en Brooklyn pero

Voz 0200 11:51 como si de de de esos pues e Indiana por la ausencia de di por su mejor anotador no ha dado pelea hiló quizás de esos cuatro pues Brooklyn es además ha ganado sólo un partido eh que lo ganó en Filadelfia y luego sobretodo está digamos participando de una eliminatoria muy

Voz 3 12:09 metido no en muchos piques ahí trabada

Voz 0200 12:12 mucha polémica con protestas arbitrales técnicas expulsiones

Voz 3 12:16 hoy en ese mil Wiki Boston porque en apuestas

Voz 0200 12:19 pues porque los números dicen que sí pero cuidado los Celtis sí mira eh yo creo que puede ser igualado yo doy favorito a Boston un poquito por encima pero para mí es una incógnita cómo se va a mostrar que ante un gran rival como es Boston ya en este momento de la de la temporada en los playoffs ir ojo a la importancia de los ausentes desenvuelven y cuando vuelven que son Broughton en Milwaukee E Ig E Smart en Boston que no han jugado en esta primera eliminatoria y son jugadores muy importantes son titulares Summers

Voz 0850 12:55 finalista del Este

Voz 0200 12:57 no no estamos todavía es mofas por voz yo apuesto por minibús vamos a ver vamos favorito

Voz 3 13:04 algo que a priori antes luego Se supone que Philadelphia y Toronto van a cerrar juegan en casa además no los dos iban va a cerrar las eliminatorias se supone no vamos a ver supone supone yo creo que bueno

Voz 0200 13:14 está empezando ahora jugaban ahora Toronto y Orlando y yo creo que Toronto vagan Ari bueno pues Brooklyn no sé si estará en condiciones de dar algo más de pelo bueno

Voz 3 13:24 eso en el este en el oeste está todo un poco más igualada tampoco mucho porque hay tres eliminatorias con tres uno y una con empate a dos que es la más igualada entre de Mary y San Antonio pero bueno por ejemplo Utah ha evitado el cuatro cero que parecía casi cantado de Houston no

Voz 0200 13:38 sí lo evitó anoche no con con la victoria en el cuarto partido contra Houston su segundo partido en casa de los Utah Jazz ciento siete noventa y uno con buena defensa jugaron con mucha energía exhortó acabaron muy bien el partido con un parcial de treinta y uno a doce con Donovan Michel metiendo muchos puntos en el último cuarto Sedano otra oportunidad más bien Ricky bien bien

Voz 3 14:00 bien Donovan Michel que está yendo de menos a más clarísimamente sí sí sí sí sobre sobretodo en este cuarto

Voz 0200 14:05 Marcelo fue el jugador que ellos esperaban eh quizás desde el primer partido de esta eliminatoria Riki ha estado bastante regulares quince puntos ocho asistencias de promedio ayer hizo dieciocho once y además con el marrón de tener que defenderá has de muchos minutos con

Voz 3 14:20 esa imagen en el que sirve en la defiende por detrás no porque haya defiende por el me hizo gracia Houston creo que fue después del último partido en el que le preguntaron cuántos había fallado que falló los primeros dieciséis puede ser o los primeros dos serán los quince quince los primeros quince y los había animal tras se igual número treinta ese señor es tremendo lo escribió es tremendo imposible pararle pero web eh me está gustando mucho la eliminatoria Portland Oklahoma sí

Voz 0200 14:45 está muy interesante porque hay que recordar que en temporada regular Oklahoma ganó los cuatro partidos a Portland el plan ha sido mejor en temporada regular tenía la ventaja de campo eh se pusieron dos cero ganó el tercer partido Oklahoma en casa en el cuarto por la fue un equipo muy serio y otra vez se vieron los errores y problemas recurrentes en los Thunder de Oklahoma City uno con Westbrook con Paul Jones que no está al cien por cien físicamente etc

Voz 3 15:10 también Dilar muy bien muy bien muy bien

Voz 0200 15:12 los ticos Lille y Macaulay hubo tremendos y luego los secundarios pues eh no estuvieron también en el único partido que han perdido pero en el cuarto Amin u les estuvieron a gran nivel

Voz 3 15:23 ya los bordes como les vez después de dejarse remontar treinta y un puntos contra los Clippers pero luego muy serios no

Voz 0200 15:29 sí bueno luego serios pero yo creo que no pueden esconder las limitaciones propias de la lesión de y ID que quizás su plantilla sea algo más corta o limitada teniendo en cuenta suplente

Voz 8 15:43 es que que el año pasado por ejemplo eh además Livingstone son Livingstone

Voz 0200 15:48 está con problemas de rodilla no puede jugar muchos minutos el otro día para arreglar el partido el cuarto en Los Ángeles contra Clippers tuvieron que jugar el último cuarto el quinteto esté llamando de la muerte no Juni boda ala con Carrick son con con Duran y con Deimos I

Voz 3 16:03 orín Iguodala siempre importante al final sí sí pues estas eliminatorias tres uno en el dos dos de Denver y San Antonio que cómo lo ve la única pero sí hoy

Voz 0200 16:13 vuelven a jugar creo que a las tres y media hora española esta madrugada juegan en Denver el quinto partido tres y media sí si ahora es al mejor de tres con ventaja de campo en Denver por lo tanto yo le doy favorito a Denver pero vamos donó extrañaría que se fueran a siete partidos el séptimo sería el sábado

Voz 3 16:29 eh vamos a guardar preguntas Anthony para la semana que viene que no voy con esta versión reducida de largar no pero fuera de lo que son los puros playoffs te quiero preguntar voy un par de cosas a la noticia que ha copado todas las portadas y todas las webs Luke Walton entre el entrenador de los Sacramento Kings ex de los Lakers ha sido acusado de abuso sexual acusados sí sí sí de abuso sexual

Voz 0200 16:49 creo que una periodista le ha acusado ya formalmente allí bueno es de un hecho que ella sitúa hace tres años me parece eh cuando él estaba todavía los Warriors en una visita a Los Ángeles

Voz 3 17:02 el segundo de estirpe creo que el ella

Voz 0200 17:04 pidió el prólogo de un libro que sacaba ella o algo así dice que la invitó a la habitación de su hotel bueno e ya el abogado Lugo alto lo ha negado bueno

Voz 0850 17:13 tendrá que decidir estos a ver qué ocurre muchas muchas denuncias de abusos

Voz 0200 17:19 sí hay muchas hay algunas que se concretan con sentencias otras otras muchas Manu a las que se llega a un acuerdo judicial ya eh dinero y acallar exacto exacto colon ya eso lleva a que mucha gente ya esté bajo sospecha porque a veces caro están denuncian para pedir dinero de sacar no bueno en fin veo momento los entrenadores

Voz 3 17:40 Sacramento ya ex de los Lakers sabe algo el que será

Voz 0200 17:43 Lino del Valle siguen entrevistando eh Monty Williams Jason Kidd creo que hoy Tyrone Louis ya van Howard yo creo que entre esos cuatro pues saldrá el próximo contra el que diga al libro no pues Lebron influirá sí pero yo creo que la dueña Gianni vas en este caso una vez ya ha marchado Magic Johnson va a intervenir bastante

Voz 3 18:01 bueno y la última noticia más bonita que la de Lugo en la que ha protagonizado Nowitzki esta semana compró una página de un periódico de Dallas para agradecer a toda la ciudad y todos los aficionados el cariño de todos estos años

Voz 8 18:11 pues sí sí sí o sea emocionado en muchas ocasiones en en el homenaje en el último partido que

Voz 0200 18:19 que jugó fuera de casa también en San Antonio que lo hicieron un bonito homenaje y luego este detalle fantástico él parece ser que va a seguir viviendo en Dallas y ha dicho incluso que dentro de dos o tres años e incluso se ve trabajando para los Mavericks o bien y como entrenador o bien en las oficinas

Voz 3 18:34 se compra una página de periódico impone nada en la temporada un equipo una casa no hay estadísticas récord premio que signifique más para mí ganamos un campeonato de la NBA juntos desde el momento en el que llegue a Dallas montando me en esta gran montaña rusa me habéis alzado apoyado y ayudado a que trabajemos duro son tantos recuerdos tantas historias que no son sólo mía sino vuestras nuestras esto no es un adiós esto es un gracias a los fans de los más desde el fondo de mi corazón por coger a un niño de Bush Gur a su localidad en Alemania y convertirlo en uno de los vuestros echaré de menos jugar pero no puedo esperar a empezar un nuevo capítulo con vosotros por siempre agradecido por siempre vuestro siempre un jugador de Dallas madres

Voz 0850 19:11 espectacular muy agradecido claro a todo eso es una ciudad ya es equipo

Voz 0200 19:17 toca alguno esta noche no no no no no no mañana tengo programa resumen un magacín Íñigo y luego centrándome en el fin de semana que puedo hacer un séptimo partido que o más o puedo hacer algún primero de semifinales de Conferencia que se presumen tremendas porque recuerda Manu que también todo parece indicar que van a enfrentarse Warriors y Houston rozó casi nada la una mi madre mía abrazó Anthony fuerte abrazo

Voz 3 19:40 a placer como siempre Álvaro barítonos queda por ahí

Voz 0200 19:43 hola buenas mano pues que el Rayo Vallecano

Voz 0341 19:45 al Real Madrid que Raúl de Tomás pueda jugar el domingo ante los blancos recordemos que no estará este jueves ante el Sevilla por sanción Ike después al estar cedido por el Real Madrid teóricamente no puede jugar ese partido así se ha expresado David Cabello director deportivo de los vallecanos hoy en SER Deportivos madrid

Voz 1162 19:59 en el Madrid nosotros y ya hemos perdido a verle hemos solicitado la la posibilidad de que juegue con nosotros porque para nosotros es vital porque además el Madrid pues llenos está jugando prácticamente nada bueno pues esperemos que que en Madrid

Voz 0341 20:15 pero es que el Madrid en este mismo curso no permitió que Borja Mayoral del Levante de Leganés au Theo Hernández de la Real Sociedad jugarán ante los blancos aquí en situación idéntica a la de Raúl de Tomás más cosas en os contamos ahora en la en El Larguero y yo sabes que futbolistas son es uno de los sindicatos que ahí está la AF que es el que ha sido ya está futbolistas reconoce que efectivamente hay un incendio importante en ese sindicato porque varios exiliados solicitan por carta la dimisión de su presidente y de la gerente por manejar a su antojo

Voz 0200 20:42 jo

Voz 0341 20:43 el sindicato según explican a la Cadena Ser fuentes de este sindicato los últimos despidos aleatorios la falta de transparencia en las cuentas y la dimisión de la gerente han sido la gota que colma el vaso de la división de la tesorera pero no de la gerente además eh cositas hay que contar por ejemplo que mañana tenemos doble asalto entre Javier temas y Luis Rubiales por la mañana a las Lea de la Liga por la tarde en la reunión del convenio de coordinación con la mediación del Consejo Superior de Deportes además el Fenerbahce esta dos a uno arriba en su serie de cuartos de final de la Euroliga ante el Zalgiris que mañana juegan el Barça las nueve el Baskonia a las ocho y media de la tarde

Voz 3 21:15 el empate a uno eso es Ike Huelva va a ser

Voz 0341 21:17 sede de los Campeonatos del Mundo de bádminton en dos mil veintiuno Ólvega bonito sede de los europeos bonito llora también de los Campeonatos del Mundo Carolina Marín Carolina Marín pues campeona del mundo jugando

Voz 3 21:26 esa Manuel Esteban cómo está usted yo fenómeno gusta es bastante te ha gustado

Voz 1372 21:31 por su puesto a don Pablo Iglesias

Voz 0850 21:34 a nadie no no yo a él pues mira dedicada al señor Iglesias

Voz 1372 21:40 atención Guardiola puede dar sorpresa Guardiola puede dejar a la Premier Guardiola puede ser el próximo entrenador del señor Cristiano la próxima temporada en la Juventus yo tengo un ojo el ojo que Cristiano pese toda declaración de amor Cáceres los jugadores del Madrid sigue llamando a jugadores como principalmente Marcelo y lo está diciendo el hundidas de también que está loco por la música el Sevilla que da por perdido a Silva ya tiene el recambio es Samu Castillejo que lo quiera recuperar entregárselo la próxima temporada otro que estamos creo ha sido De Gea con Manchester United ha sido claro tenemos una castaña de equipo pilón de las importantes sigo hacéis un refuerzo importante o me voy mañana mismo con Neymar quien va P al PC James Cook Burela que le habéis visto todo lo bueno que es del lateral izquierdo quédate que Milán Dortmund Borussia Mönchengladbach quieren hacerse con sus servicios para la próxima campaña

Voz 0838 22:48 dicho queda por Manuel tema Javi Blanco y la prensa de tirada mañana pues en el diario As Keylor Courtois el lío de Zidane una he recuperado el belga el técnico debe decantarse el partido de mañana en Getafe será el termómetro para la próxima temporada en el Sport hoy pueden ser campeones el Barça no falla en Vitoria y esta noche se alzará con el título si el Atlético pierde en casa ante el Valencia y en el Mundo Deportivo todavía no la tenemos pero en su versión web dice el Barça no falló en Vitoria puede ser campeón este miércoles

Voz 3 23:15 nos vamos que llega a Mara Torres con el Far hoy las notas el tema central del faro notas para los que está en el debate en las notas de clase las notas que vuelven a la notas musicales las notas que dejas en la nevera escritas las nota los notas que hay mucho notas generalmente mucho notas hay mucho notas pero hemos llegado a esta mañana