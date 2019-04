El Larguero: Análisis y protagonistas de la victoria del Barcelona y hablamos con Gustavo Ayón (23/04/2019)

Voz 1 00:00 broches aquí estamos los del Larguero después de el

Voz 2 00:37 debate del segundo debate a cuatro para que elijamos el próximo domingo a nuestro presidente así que hoy versión reducida también de El Larguero en medio del fútbol apenas hemos prestado atención a al debate pero lo poco que he visto me ha gustado menos que el de ayer yo creo que si hubiera otro mañana me gustaría menos todavía que el de ayer y que el de ante

Voz 1375 00:55 eh pero ahora toca hablar de de lo que está cociéndose en la Liga porque le decía hace un ratito Ángels cuando entraba en el tiempo de debate en uno de los descansos que la Liga no hay debate hay monólogo hay debate a uno solo habla el Barça que hoy ha vuelto a ganar en Vitoria ante un Alavés que hasta bien mientras ha aguantado el cero cero pero que en cuanto el Barça logró el primero un tanto de Alemania que ha sido titular el ha hecho un gran partido el canterano que va a más en cada ocasión que le dan en cada minutos que León Ike luego remataba Luis Suárez con el cero dos con esa victoria digo de hoy del Barça deja el alirón quién sabe si para mañana os sino para el próximo fin de semana ganando en su campo

Voz 3 01:37 ante el Levante

Voz 1375 01:40 en lo que podría ser la segunda oportunidad

Voz 3 01:42 para cantar ese alirón así que

Voz 1375 01:45 o mañana si pierde el Atlético ante el Valencia o el sábado Si ganan al Levante serían campeones de Liga una Liga está en el bolsillo para los de Valverde ya no queda nadie en ese estadio de menos Zorroza cero dos ahora estoy ahí con frac y lo vamos a analizar con Jordi Martí con Marcos López y enseguida también todos los sonidos de los protagonistas de El día también lo que está pasando con el pito Abelardo y lo que están diciendo con el pito Abelardo en Vitoria lo que están diciendo desde su propio club porque repito Abelardo lo que dice es que está pensando en el siguiente partido y aunque ya sabemos que no va a seguir me parece muy irrespetuoso por parte de la directiva del Alavés lo que están diciendo de su entrenador ya están buscando recambio no se esconden en decirlo gente pero eh ahora lo contamos todo además victoria importantísima del Valladolid uno cero ante el Girona gol de Míchel Herrero en el sesenta y siete tres puntos vitales para el equipo de Sergio González que ahora mismo pega un salto importante aunque todavía quedan por jugarse los partidos de mañana hay de pasado pero se pone ahora mismo con treinta y cinco puntos por encima del Girona al que mete en un buen lío al Girona de Eusebio que en la que fue su tierra ha visto cómo su ex Valladolid le ha ganado la pasado se mete en un lío importante ahora mismo está cuarto por la cola pero falta por jugar todavía al Levante que lentamente en podía pasar tiene treinta y cuatro puntos los mismos que el Girona XXXV tiene el Celta quedar entre un partido menos juega mañana XXXV tiene el Valladolid victoria importantísima de los de Sergio González hacia unas cuantas jornadas que no ganaban el otro partido de hoy han tres el Eibar le ha ganado dos cero al Huesca eh perdón al revés ha ganado el Huesca al Eibar con tantos de él

Voz 3 03:28 de Gallego del Choi Mi Ávila

Voz 1375 03:31 en fin eh doce y veinticinco una menos en Canarias esto es lo que nos ha dejado los tres partidos de hoy en la Liga española y además eh estamos tan con la previa de los partidos de mañana con lo que ha dicho el suelo en la pérdida de Atlético Valencia de mañana

Voz 0475 03:45 ha jugado e hoy el

Voz 1375 03:48 al final en la premiere ha ganado uno cero gol de Ericsson sea marcó también el gol más rápido en la historia de la Premier League a los siete coma sesenta y nueve segundos ha marcado San Lon del Southampton contra el Watford siete coma sesenta y nueve segundos el gol más rápido en la historia de la Premier han empatado a uno en ese partido Watford Sausanto y el Tottenham ganó uno cero al Brighton el equipo de Pochettino y la otra gran noticia del día en la Euroliga de baloncesto el Madrid es el primer equipo el Real Madrid que se mete en la final four han ganado en Atenas al Panathinaikos ocho dos ocho nueve así que se meten en la sexta final four desde que llegó Pablo Laso al equipo con un rato vamos a hablar con Gustavo Ayón uno de los jugadores el Madrid recordamos que el Barça y el Baskonia tienen empatada a uno

Voz 0475 04:33 tanto la serie el Barça contra él

Voz 1375 04:37 a Efe Anadolu Efes y la del Baskonia contra el CSKA las dos están empatadas a uno que esperemos estén también en esa fe en el que se va a disputar en Vitoria pero el Madrid ya se ha metido en tenis David Ferrer sigue adelante en el Godó penúltimo torneo que va a jugar se va a despedir luego en Madrid ese va a ser su último torneo ha ganado a Mischa Zverev y mañana jugará ante el jueves veremos si ante Rafa Nadal en octavos y siguen los dos adelante doce y veintisiete esta portada en este mini Larguero hoy reducido así que vamos a Vitoria

Voz 1 05:05 indicó nosotros celo

Voz 1375 05:12 ah no no Félix dos tres

Voz 1375 05:29 ocho a doce y veintiocho una menos en Canarias pues con ese Huesca dos Éibar cero que hace que el Huesca le pase el farolillo rojo ahora mismo al Rayo Vallecano con ese Valladolid uno Girona cero que mete al Girona en un serio problema con ese Alavés cero Barça dos hemos abierto esta jornada en primera división está por ahí que todavía en Mendizorroza hola Flagey qué tal muy buenas hola Manu qué tal muy buenas bueno pues eh esto es esto es para ya solamente hace una pregunta o mañana celebrarlo desde casa o ganando al Levante en el Camp Nou ante la afición

Voz 1296 06:04 estoy de acuerdo solo que sólo queda ver el cuando no parece claro que el que hay es que el Barça va a ser campeón ya se acaba de definir ya no estaba pero el Barça ha ido sin aflojar el ritmo sumando partidos sumando puntos que le acercan ya al alero lo De Gea prácticamente en jaque mate le faltan tres puntos que como decías pueden llegar mañana el Atlético no gana o pierde sino el sábado en el Camp Nou en el partido ante el Levante en un Barça pues en el que Valverde haya podido debo gestionar esfuerzos Messi ha sido suplente Andhra en la segunda mitad el equipo ha funcionado bien con esos goles de leña de Luis Suárez el Barça pues que tiene ya a punto de caramelo la que sería octava Liga de las últimas once la Décima Liga de Messi y la vigésimo sexta de la historia del club

Voz 0475 06:45 en el goleador con uno de los dos goleadores del que habría

Voz 1375 06:48 la cuenta con Carles aliñada hola Adrià muy buenas

Voz 0977 06:50 hola Manu qué tal muy buenas pues aquí está Carles Alaña que haya hecho un partidazo ha marcado el primer gol del Barça así que vamos a escuchar a las valoraciones del canterano y la verdad es que

Voz 4 07:02 después del último partido en Huesca me quede con con muy malas sensaciones eh ya tenía ganas de volver a

Voz 1375 07:08 has de volver a demostrar otra vez mi juego

Voz 4 07:11 la verdad es que creo que hemos hecho un gran partido yo personalmente muy contento pues también con un gol que siempre es importante y bueno pues contentos porque ya sólo quedan pasito

Voz 0977 07:21 Carles acabamos de contar en El Larguero que la Federación va a tener un trofeo preparado ya el sábado en caso de que sea campeones para entregarlos en el Camp Nou el trofeo de la Liga y ahora ahora no

Voz 4 07:31 sí sí sí la verdad es que después de tantas jornadas pues ya con ganas de de bueno de ganar el sábado que que tampoco va a ser nada fácil porque el Levante también se está jugando muchísimo y bueno pues creo que nos merecemos el título de Liga los más regulares y creo que los mejores creo que además que merecía estético

Voz 0200 07:48 cuando preferirá ganar el título porque lo tenía

Voz 5 07:50 esta tres puntos mañana el Atlético pierde ya podéis cantar el alirón la otra posibilidad es ganar

Voz 6 07:55 el Levante Iggy celebrarlo en el Camp Nou

Voz 5 07:58 cuando preferí cuanto antes au o sería estaría guay en sábado

Voz 0985 08:20 ya podemos centran el triplete verdad

Voz 4 08:23 claro claro está claro que después de de ganarla ahora el objetivo es ganar la Liga y luego pues ya tocará pensar en él es el partido más importante del año que nos vendrá Liverpool que es un grandísimo equipo y habrá que habrá que estar al cien por cien

Voz 1375 08:36 les con partidos como el de hoy está pidiendo a gritos

Voz 7 08:39 minutos en partidos importantes porque no la Champions

Voz 4 08:42 bueno al final soy yo el que el que decide quién decide jugar en Champions o no y al final estoy para para aprovechar las oportunidades siempre que siempre que me pone lo intento hacer iguale al final pues no es fácil porque te quedas a lo mejor un mes y medio sin competir hay que entrenar fuerte entonces estar preparado para cuando te necesita como él puede estar al cien por cien

Voz 5 09:03 Carlas da la sensación que ganar esta Liga con con antelación con anticipación como que no se le da tanto valor como una Liga que se obtiene en el último minuto eso lo decía Valverde tienes también esta sensación

Voz 4 09:16 sí puede ser al final cuando ganamos

Voz 1375 09:18 otros

Voz 4 09:20 ligas y cosas así parece que se pierda un poco el valor el año pasado ganamos una Liga una Copa ahí parecía que el año fue fue un año malo al final aquí somos especialistas también en las lo balón pero tienen muchísimo porque hemos sido infinitamente superiores

Voz 0200 09:34 dos los equipos terminábamos no si

Voz 4 09:36 a a quince al catorce del Real Madrid y a Podemos cara nueve once a doce del Atlético Madrid creo que hemos sido superiores infinitamente y hay que valorarlo muchísimo y sobre todo disfrutarla

Voz 8 09:47 pero

Voz 0977 09:48 bueno buscarlas Alagna reclamando el valor que tiene esta Liga para para el Barça protagonista hoy con ese golazo que ha marcado el canterano del Fútbol Club Barcelona dejando claro Manu

Voz 9 09:58 qué quiere ganar la Liga sábado jugando en el Camp Nou ahora ahora escuchamos a protagonistas Adrià

Voz 1375 10:04 contarles también que tienen previsto para el

Voz 0475 10:07 el sábado si se celebra el sardo bien porque

Voz 1375 10:09 mañana pierda el Atlético o bien porque ganen al Levante que tienen previsto para celebrar el título en la previa de la semifinal de la Champions contra el Liverpool de lo que ahora hablaremos también con Jordi ICO Marcos lo que decía Adrià

Voz 0475 10:21 adelantado las redes sociales en la cuenta de arroba de en la cuenta de Twitter arroba El Larguero y también en en la eh

Voz 1375 10:26 el que roba Carrusel eh estará Luis Rubiales en el césped del Camp Nou por si el Barça se proclama campeón entregar de ahí en el césped el título de campeones de liga algo que desde que llegó Rubiales tenía claro que sería así son las doce y treinta y tres una hora menos en Canarias vamos a hacer una bauxita nos vamos con Jordi Martí con Marcos López para analizar esta victoria para escuchar más sonidos de protagonistas del esa del Alavés en el día en el que el Barça ya casi casi campeón de Liga

Voz 12 15:15 El Larguero con Manu Carreño

Voz 23 15:18 Arkaitz Goikoetxea creo lo actuación el título de Liga de echó no escuchan es el silencio relación laboral trip picados viendo Cobo noir sano aflojas Uber chateando no oye es el silenció que otros logros que saben que año ha sido narrado

Voz 2 15:39 la aquí en el Carrusel con Dani Garrido el silencio de los perseguidores a los que no les queda más remedio que asistir a la dictadura del Barça en esta Liga en esta década en la que

Voz 4 15:49 por eso eh sumar la octava sí

Voz 1375 15:51 hoy sigue para el Barça en el campeonato de Liga simulando al silencio del que hablaba ayer Albert Rivera en el debate a cuatro está ahora Jordi Martí Marcos López hola Jordi muy buenas

Voz 0985 16:02 buenas noches Manu desde una Barcelona que llame la Liga muy cerca Iker sobre todo Manu se rinde al recital que hoy ha dado Alinha pues sí

Voz 9 16:13 me ha gustado mucho el partido de chaval Marcos López muy buenas buenas noches desde Mendizorroza donde no hay ni minutos de oro para los candidatos a ganar la Liga porque aquí no hay nada no hay debate no hay no hay nada no hay debate ni a dos ni el lunes ni el martes ni jueves porque

Voz 7 16:30 que hay que darle mucho mérito a lo que hace este equipo es decir es verdad que en la Champions ha estado tres años sin sin asomarse ni tan siquiera a una semifinal pero un equipo que gana ocho Ligas de once demuestra que tiene porque hoy es mano el típico partido que vienes aquí no tienes ganas de jugar no juega Messi no jugó Jordi Alba no cuál en red Rakitic quedar en Barcelona y al final con oficio con personalidad acabó ganando cero dos deja deja el regusto buen regusto para el Barça de de que hay jugadores como el caso de la leña que aprovechan no lo hizo en Huesca pero sí lo ha aprovechado hoy aquí su gran oportunidad creada o el verde

Voz 1375 17:04 y sobre todo un Barça está ganando las ligas unas cuantas ganaderías con digamos con una relativa facilidad Granero no sé no no no por quitarle mérito al Barça no no mucho luto es que muchas veces decimos qué mal está el Madrid que malestar Athletic que pronto se desenganche en sí pero pero es que el ritmo que impone

Voz 7 17:21 de Barcelona especialmente la regularidad

Voz 1375 17:23 claro porque tú al final una Liga

Voz 7 17:26 ahora tienes la sensación de que la gente no la va a celebrar pero creo que hay que poner en valor y en ella en contexto lo que supone ganar una Liga de hecho creo que fue Zidane antes de irse del Madrid antes de devolver al Madrid que dijo que el título que más ilusión le ha hecho ganar era la Liga porque la Liga al final te acaba premiando día tras día jornada tras jornada el ritmo que impone este equipo es tan fuerte tan persistente es tan pesado en el buen sentido de la palabra que nadie lo puede resistir el Madrid Atlético nadie lo resiste

Voz 0985 17:51 es que está ligada al final Manolo si tú comparas dos ligas europeas esta Liga se gana la ganará al Barcelona con adversarios tan temibles como un Real Madrid que ha sido tres veces campeón de Europa el Atlético que ha estado en dos finales en los últimos años él mismo Sevilla cuántos títulos tiene de la Europa League y cuántas participaciones europeas te quiero decir que la competición de la Liga española logos Indra no es que echen el fenómeno no es tienen compiten el Real Madrid trágico con pero es que no les no les da para alcanzar al Barcelona no le pueden seguir no tienen capa

Voz 7 18:23 ciudad ni potencia suficiente para ser

Voz 0985 18:26 ir al Barcelona y en esto Manu tiene mucho mérito ya hemos hablado de Alinha ya mostrada de Messi las veces que ha hecho falta tiene mucho mérito Valverde la gestión que está haciendo Valverde en el transcurso de esta temporada en ese perfecta de Norman

Voz 1375 18:39 totalmente pone fíjate la gestión de los minutos

Voz 0985 18:41 bueno oye pues Jordi Alba descansa Messi descansa y Messi descansa tengo carta blanca para que descansen los otros y esto hace siempre pensando en el Liverpool que hace de la potencia física de su fuerza física su principal Arman para desarmar a los adversarios

Voz 1375 18:57 sigue con Umtiti hoy ha metido Armedo

Voz 9 18:59 ya se que en principio lateral izquierdo luego los ha cambiado se lleva yo a ese miedo a la derecha Jordi Alba

Voz 1375 19:05 metió un ratito al final bueno ha entrado Messi para jugar la última media hora apostada en Pereira Coutinho acompañando a Suárez arriba juntos y en el centro campo Busquet con con Arturo Vidal y con este Alenia que tiene un futuro brillante tiene un gran presente tiene un gran futuro eh le ha preguntado Danny pero Marcos prefieres celebrarlo mañana perdiendo el Atlético o ganando al Levante en el que

Voz 7 19:26 en cuanto antes mejor cuanto antes mejor ya sé que la gente acabamos de escuchar a leña en el micrófono de Adrià es decir que le encantaría es su primera Liga y es lógico que quiera ganar delante de su gente pero creo que el Barça cuanto antes lo puede hacer mejor si es el miércoles el miércoles pero creo que al final la Liga no cae por su propio peso sino que cae pueblos méritos a lo que ha generado el Barcelona si si tú analizas lo que ha hecho Valverde en estos dos años si no me equivoco la primera temporada ganó la Liga siendo líder en XXXVI de las XXXVIII Jornadas ahora llevamos treinta y cuatro jornadas de Liga sólo en cuatro no ha sido líder por lo tanto eh en seis jornadas de dos Ligas el Barça de Valverde no ha sido líder o el Barça de Messi sido si lo queremos resumirse

Voz 1296 20:09 es larga desde la temporada pasada Marcos este año perdido dos en toda la era Valverde va ha perdido tres partidos de Liga

Voz 1375 20:15 pues la leche Jordi tú prefieres mañana o el sábado mañana la butaca y aquí yo no mi vagina fracking a Rato

Voz 2 20:20 por el mañana sábado hombre por favor Laquila ofrecerán a cerrarlo el sábado

Voz 1266 20:25 ahora es verdad que prefiero en el campo pero teniendo en cuenta lo que viene entiendo que Valverde cuanto antes mejor claro Adrià

Voz 1375 20:33 están previsto grandes festejos para el sábado incluso ganando el título el sábado en Barcelona no

Voz 0017 20:38 no habrá Rúa porque evidentemente quedan partidos muy importantes por jugar el Barça no quiere hacer grandes celebraciones antes de que acabe la temporada no se puede descentrar el equipo antes del gran objetivo que es evidentemente la Champions Ikeda también la final de la Copa del Rey pero sí abra el sábado en caso de que se gane la Liga celebración en el Camp Nou con ese trofeo de la Liga que entregará a la Federación Española de Fútbol celebración en la intimidad del estadio entre comillas con mucha alegría con mucho entusiasmo pero sin salir a las calles de Barcelona porque eso en todo caso ya se va a hacer más adelante por lo tanto si celebración pero no habrá rúa por las calles de Barcelona Si se consigue

Voz 1375 21:16 quedan pregunta también al final del partido prefieres celebrarlo mañana con la derrota del Atlético hipotética o prefiere es ganar el Tour sólo ganándole al Levante ante vuestra afición lo hecho Busquets

Voz 1890 21:26 personalmente prefiero ganarlo en casa jugando con nuestra afición y poder celebrarlo allí pero bueno al final la Liga se ganará bando cuando el mérito bárbaro de lo que hemos hecho en esta Liga emocioné grupo Super regular perdiendo practicamente de un partido solo ahí lo que estamos haciendo en los últimos años es una cosa bueno histórica así que muy contento por ello ojalá que este cuanto antes aunque sí puede ser jugando mejor

Voz 1375 21:49 pues nada se puede ser jugando ante la afición mejor dice Busquet está por ahí también Kevin Fernández hola Kevin o bueno aquí estamos está Javierre bueno ahora Leku qué tal

Voz 0889 21:57 bueno lo que he dicho

Voz 1375 22:00 yo el pito en la sala de prensa que han dicho los protagonistas en las

Voz 7 22:02 la prensa Kevin bueno si te parece primero escuchamos a Ernesto

Voz 1375 22:05 viene de que precisamente respondido eso que estabais comenta

Voz 7 22:08 no cuando prefiere ganar el campeonato ha alabado el partido de leña destacando que no ha sido el pichichi del Barça jugando en Segunda División ha destacado que Messi jugaba porque tenía algún que otro récord personal por batir también ha alabado el partido de Filipe Coutinho pero preguntado sobre si prefiere ganar la Liga mañana con derrota el Atlético de Madrid o el sábado en el Camp Nou esto ha dicho

Voz 8 22:28 no que me encanta es quemar esa pregunta porque me lo hacen en agosto le campeón como sea de cualquier manera pero me lo hacen a cualquiera el que me hace esa pregunta es lo mejor que podía pasar campeón mira me da igual realmente obvia

Voz 24 22:44 sé que el Atlético de Madrid eh

Voz 8 22:47 a estar compitiendo hasta el final porque lo vienen haciendo desde siempre y es su ADN Il es su entrenador que le demos la bienvenida sobre todo si ganamos

Voz 7 22:56 sí sobre el Deportivo Alavés mano y hemos contado que hay mucho cabreo en la directiva con la filtración ayer de que no iba a continuar Abelardo la próxima temporada hoy se ha planteado y mucho en la directiva del Deportivo Alavés que el pitón izquierdo incluso no termine la temporada que lo haga Javier Cabello nombre de club de manera interina fíjate un caso curioso se han solapado en el tiempo mientras aquí estaba en la sala de prensa diciendo Abelardo y yo no he dicho nada sobre mi futuro

Voz 1375 23:21 cuál es cierto lo cual es cierto sí el que si hacemos caso si la directiva del Alavés hace caso a todas las filtraciones de la prensa podría hacer caso a todas todas pero el que el caso es que Abelardo no ha dicho que no va a seguir lo que he dicho es de momento no aceptó la propuesta de renovación vamos a esperar pero fíjate será un caso curioso ayer

Voz 7 23:37 es evidente que Abelardo no va a seguir porque eso está claro lo dijo ayer Josean Querejeta que es el máximo accionista del club pero mientras aquí estaba sentado delante nuestro en sala de prensa Abelardo diciendo yo no he dicho nada de que no vaya a continuar la próxima temporada al mismo tiempo estaba en la televisión el presidente del Deportivo Alavés Alfonso Fernández diciendo que Abelardo no ha querido seguir y que están buscando entrenador para la próxima temporada por tanto ni se han coordinado a la hora de tratar eso bueno Abelardo que evidentemente ha despejado todos los balones posibles dice que en su cabeza sólo está el próximo partido contra el Athletic y preguntado sobre todo esto sobre si le ha afectado lo que le ha dicho lo que se ha dicho si le ha molestado ayer lo que dijo Josean Querejeta esto ha hecho el todavía entrenador del Deportivo Alavés Abelardo

Voz 1375 24:17 lo se escucha en ningún momento decir que yo no voy a seguir

Voz 8 24:19 cada vez tengo que no lo he dicho nunca pero no vas a seguir en la yo he dicho te estoy diciendo que no lo he dicho nunca osea te contesto hablar de una cosa ahora mismo yo no he dicho no tú sientes que tocas techo con la posibilidad de que dos XXXV cuarenta yo no tocó techo es que yo no he dicho nada de eso tú has escuchado decir algo de eso bueno lo ha dicho una persona descuido es escrito en un en un medio que lo respeto ya está pero yo no he dicho nada de eso yo sólo he dicho que me centro a la yo no he dicho nunca que no vaya a entrenar más a la vez vamos a ver a final de temporada lo que pasa ya está

Voz 1375 25:00 pero como Querejeta se acoge un ataque de cuernos importante porque sabe que no va a seguir el pito Abelardo que se va a otro sitio ha empezado a deslizar a soltar mierda sobre el Pitu Abelardo en lugar de estar agradecido a un entrenador que cogió el equipo hundido coqueteando con el descenso lo tiene octavo con cuarenta y seis puntos empatado con el séptimo Si siete pálpito Abelardo por lo que sea cómo se te ha ido Pellegrino cómo se te ha ido Bordalás cuando estuvo allí pues oye no se filtrando que es que pitos un pesetero porque quiere el doble el doble de cuanto porque igual alguien piensa que Abelardo están pagando diez millones de euros el doble de que claro pues oye pito Bernardo tiene tanto derecho de seguir en el Alavés como de no seguir pero haga lo que haga en mi opinión en mi opinión eh cada uno tendréis la vuestra creo que al Pitu Abelardo tienen que estar agradecidos en el Alavés por el trabajo que ha hecho siga o no siga lo que es cierto es que lo que decía Kevin mientras Abelardo estaba diciendo esto en sala de prensa y es cierto que él no ha dicho no ha salido de su boca que se vaya a ir su presidente Alfonso Fernández Ronconi decía esto en la tele

Voz 25 26:01 deporte es está dispuesto a hacer un grandísimo esfuerzo para lo que es el las posibilidades suyas y bueno me al final

Voz 1890 26:08 pues eh el vídeo posible

Voz 25 26:10 negociarlo y bueno integrar ha decidido que ha decidido que quería tomar otro camino por lo respetamos nosotros tenemos que seguir pensando en el Deportivo Alavés seguir pensando en un proyecto ilusionante pero el año que viene y buscar lo mejor para el club

Voz 1375 26:24 el reconociendo que están buscando otro entrenador ya deslizando de declarando abiertamente que el pito Abelardo no sigue la temporada que viene Lecuona divorcio esto no va a acabar como muy amistoso parecen no saberlo

Voz 0889 26:35 sí ahora mismo entre Josean Querejeta sobre todo que es el máximo accionista y el pito bolardo es cero patatero y aunque haya dicho Abelardo en una rueda de prensa que sea bien porque tiene muy buena relación y que la tendrá

Voz 0200 26:45 he hecho a mí me consta que Josean Querejeta

Voz 0889 26:47 mismo no puede ni ver Abelardo si este esta dinámica de últimos partidos esta victoria eso de empates no tengo ninguna duda de que puede terminar entrenando al Deportivo Alavés pero sí por ejemplo empieza a perderlo ha hecho hoy lo hace el sábado contra el Athletic de Bilbao tropieza con la Real Sociedad luego vino el Valencia hay que jugar contra el Girona lo más Love

Voz 0200 27:07 Kiko es que haya un cambio y que Abelardo no acabe la temporada

Voz 0889 27:10 de ahí que se active la opción de Javi Cabello como he dicho Kevin trabajador que lo ha hecho muy bien de interino loco

Voz 1375 27:16 no me parecería una una desfachatez por parte del Alavés cargar teatro entrenador a falta de tres jornadas cuando equipos octavo

Voz 0889 27:23 son las formas del baloncesto traídas al fútbol

Voz 1375 27:25 totalmente su un de baloncesto hoy

Voz 0889 27:28 al final es lo que hace es aplicar su su forma de funcionar y su modus operandi en un deporte que no tiene nada que ver

Voz 1375 27:33 tiene está rodeado de muy buenos directivos tiene un gran director deportivo tiene un gran presidente tiene muy buenos directivos pero esto es un ataque de cuernos Querejeta ponte las pilas ya lo que tengas que hacer para que no se te vaya al Pitu Abelardo pero que vamos a ver el derecho de aceptar una renovación oro lo que creo que no está en su derecho el Alavés es de empezar a soltar mierda del Pitu Abelardo incluso decir que igual hay que César lo antes de que termine la temporada porque ese Bayern otro equipo filtrar que va pidiendo el doble el doble de cuánto cuánto es el doble de que es más menos

Voz 0889 28:02 contra uno está pensando

Voz 1375 28:05 hay millones contrastan pero también es cierto que Bernardo lo tiene

Voz 0889 28:07 cerrado con otro equipo claro pero sí

Voz 1375 28:10 vamos a ver pero vamos a ver si estamos ahora inventando aquí anoche entrevistamos aquí en El Larguero a José Bordalás el entrenador del Getafe dijo no voy a hablar de mi futuro a final de temporada hablaremos INI Ángel Torres y nadie el Getafe empezó a soltar mierda de Bordalás porque lo primero es el agradecimiento un trabajo chapeau de Bordalás en el Getafe si decide no continuar en el Getafe pues chico pues habrá acepta una oferta otro club superior que ha hecho Abelardo para que hablen mal del al final de temporada para incluso decir que lo van a tener que echar un ataque de cuernos de Querejeta Querejeta ponte las pilas que se te va a Pellegrini no se te va Bordalás se te va a Abelardo eso lo que tiene que hacer el estará cabreado pero más cabreados estarán los aficionados del Alavés que ve cómo se eleva otro buen entrenador a ver si ahora las culpas del Pitu

Voz 0889 28:49 no está claro vamos a ver por Bordalás no siguieron el Deportivo la es porque se consideró que no tenía experiencia en Primera División mira donde está Pellegrino acabó con con tribunales en juicios con con el club osea una salida bastante indigna ya Abelardo no tiene pinta tampoco de la no tiene pinta de ir ataque de cuernos pues es cierto oye mira se va a un club en donde igual tiene otros objetivos un proyecto más ilusionante más dinero más pasta jugar Europa etcétera etcétera coño es legítimo

Voz 0200 29:14 mano abordará les suena mucho eh

Voz 7 29:17 eso porque me consta directamente que la relación con Josean Querejeta su salida del club no fue ni mucho menos

Voz 1375 29:24 eh dicen de él no no son los amigos del mundo pues dada

Voz 0889 29:28 así están las cosas hombre acuérdate que hicimos un larguero ahí sí en el que en el que Querejeta entró durante un cuarto de hora y luego dentro bordadas no se mezclaron en la misma mesa

Voz 1375 29:38 el día del ascenso directo en el arcén

Voz 0889 29:40 eso no compartieron mesa en El Larguero sino que habló uno ya Ikerne acabó Querejeta llegó Bordalás sí habló otro cuarto de hora en Morón

Voz 0985 29:48 es una obviamente sin y siguen a comparte más

Voz 0889 29:51 del chico un abrazo Lecuona un abrazo

Voz 1375 29:53 debe noches adiós también despido adiós a todo el equipo de Barcelona pero le pregunto sólo a Iturralde por la jugada polémica de ese partido que está por ahí nuestro árbitro gol Aíto muy buenas hola buenas noches ese penalti en el que ha ido el árbitro revisar la jugada el monitor porque había casi de todo mano fuera de juego

Voz 26 30:08 primero decían mano de un Tití logró la mano de pie

Voz 0200 30:11 la de jugador del Alavés y luego fuera de juego de de un tuit

Voz 26 30:13 si al final nada ha sido mano de Pina y muy bien eh

Voz 1375 30:17 estaba bien está muy bien muy bien peritaje hoy el número hacer la número cien pesos bien perrita la número cien así de esta número ha sido esta en qué porcentaje lleva el bar después recién porcentaje que sentido de acierto de alto voltaje al te espero esperemos que acierten más me gusta es un abrazo y tú

Voz 0889 30:38 es verdad que ha habido en cuanto al arbitraje y además ha estado bien resuelta ese penalti

Voz 1375 30:43 pues nada aquí habría Marcos Jordi ya no es Sant Jordi pero ya no está ahí ya no está Jordi que le iba a preguntar a Jordi está Jordi ahí está Jordi Jordi que te han regalado libro no San Jordi que ha pasado hoy felicidades no te he dicho nada

Voz 0985 30:57 pues mira muchas gracias el día de Sant Jordi a mano es un día espléndido eh porque me permites otro más calles que los escritores y los lectores tengan un contacto también con la radio porque la radio Ser sale también a la calle y también los pueden venir a ver pero mira yo regalos rosas a mi mujer y a mis hijas y ellas me regalan libros ya si hacemos una jornada festiva magnifica arreglado mira a mi hija pequeña me ha regalado un libro que se llama sapiens es un libro

Voz 1375 31:26 muy buenos muy bueno yo creo que me lo han regalado

Voz 0985 31:29 que así piensan que estoy entretenido igual a la lata

Voz 1375 31:33 un abrazo Jordi hasta mañana a disfrutar del libro y de los libros adiós palcos adiós hasta luego Adrià cerramos con todos además de ese cero dos en Vitoria del Barça con medio alirón ya en el bolsillo el Valladolid ha acogido hoy un balón de oxígeno impresionante ganando uno cero al Girona José Ignacio Torradijo Pucela muy buenas

Voz 27 31:50 con la mano buenas noches hoy no quería ni mirar a la última jugada

Voz 1375 31:53 dio minuto es que dicho quita medido al debate sobre el debate porque no quería que te quita mes

Voz 27 31:57 no estoy ahí te da igual quién perdiera

Voz 1234 32:01 habría que ver a Benjamín euros los importante para atrás así ha sido una tensión tremenda hacia lo que se ha vivido diez

Voz 27 32:07 se ha quedado su imperio han quedado blanco rosado

Voz 1234 32:12 ya me gustaría a mí pero la cosa ha sido fuerte no era un partido con aroma de esos de de de drama no de drama ahí la verdad es que bueno pues el Girona ha salido empatar yo creo que Eusebio equivocado ha venido prácticamente a buscar el empate a cero sabiendo que el Valladolid estaba dos puntos por detrás pero hecho un partido más valiente más decidido creo que está mejor ahora mismo el Valladolid que el Girona sinceramente en un equipo que ante el Getafe lo tuvo fatal en el último segundo tenía el partido ganado el otro día en Vitoria la desgracia de de del primer gol que encaja por ese fallo del portero pero el equipo de Sergio está muy entero y me he visto en Girona hoy realmente tocado y que va a tener que que espabiló

Voz 1375 32:49 mucho para salir de ahí pero bueno están todos muy apretados

Voz 1234 32:52 el gol de Michel ha sido un golazo golazo porque se ha hecho justicia porque es el equipo que más más ha buscado la victoria y más

Voz 27 32:58 ha llegado y bueno pues ahora mismo

Voz 1234 33:00 en sólo él y ahora duerme fuera de los puestos de los últimos cuidadoso

Voz 27 33:04 pues sí viendo la tabla ahora bien

Voz 1234 33:06 ha adelantado Celta Levante aunque éstos tienen que jugar mañana evidentemente adelanta el Girona hay se aleja del Rayo y bueno ahí está la victoria de Huesca pero lo mejor del Valladolid fíjate lo que te digo más que la victoria ha sido la sensaciones es un equipo que ahora mismo está fuerte mentalmente yo hoy me ha recordado al equipo que el año pasado consiguió el ascenso en los últimos madre una en esa recta final con un público que le ha recibido la llegada que ha estado volcado todo el partido miento

Voz 27 33:30 bueno quedan cuatro jornadas hay que jugarlo pero

Voz 1234 33:32 ahora mismo la la moral de la afición del Valladolid de los jugadores de Sergio está muy muy crecida ahí bueno van a jugar el sábado cuando ver lo que pasa

Voz 1375 33:40 vamos a ver si el cuando haya como el Athletic tampoco relajado pues a ver si se sé por qué pasa ahí yo es que voy a los delanteros

Voz 0475 33:46 el Villarreal B lo que tiene el Celta arriba lo que tiene hasta el Huesca lo que tiene el Rayo con Raúl de Tomás lo que tú fíjate del Huesca hoy lo de los goles de de de Ávila y de Henri gallego veo

Voz 27 33:55 que nosotros cuesta mucho marcar pero hoy ha marcado Michel que está por ahí hola Michel muy buenas hola qué tal buenas esta noche vas a dormir poco no

Voz 0458 34:03 no tengo soy joven

Voz 27 34:05 ver si Cobos y no pega no pegas ojo vaya gol más importante que ha marcado eh

Voz 0458 34:09 si no yo creo que aparte de lo bonito lo bueno que haya sido es importante no como estábamos hablando yo creo que que bueno que no lo merecíamos hemos perdido unos puntos a De Juana es infortunio al final de los partidos al final siempre bueno yo creo que hoy nos merecíamos esta victoria y bueno he te digo gol yo creo que ha sido de todos

Voz 1375 34:31 con muchas bajas en el equipo estaba resuelto bien voy viene apoyado por la afición pero sufriendo hasta el final cuando al árbitro cinco y luego añadió hasta el noventa y seis y pico ya subió hasta Bono el portero digo bueno

Voz 0458 34:41 no bueno yo no quería ni mira yo cuando yo yo no córner estamos en la corta cuando que me he visto a ya pues es siempre tendrá ese ese miedo no digo Holy nada portero también estima

Voz 0318 34:53 porque es muy grande no es bueno

Voz 27 34:55 día medía dos catorce tengo el portero no parecía alegría

Voz 0458 35:00 sí sí sí no bueno y sufre es pero bueno luego pues mejor sabe la editorial

Voz 1375 35:05 hacía tiempo que no ganaba y eso es importante no recuperar recuperar la victoria pero también lo que decía Tornadijo recuperar el sabor de la victoria pero recuperar sensaciones que es lo más importante no seguir confiando y creyendo en lo que ha traído hasta aquí hasta ahora

Voz 28 35:18 sí yo creo que tenemos que se la misma identidad dejamos cuando siempre que bueno hemos coño por eso yo creo uno bonito

Voz 0458 35:24 antes mala suerte en algunas o en partidos pero bueno y ahora yo creo que no dado confianza esta victoria ahora tenemos que seguir en jugando juntos concentrados como estamos haciendo una misma intensidad ayudándonos a otros yo creo que eso es lo que nos hizo el año pasado no subir y este año nos tiene que hacer es mantener la casa

Voz 1234 35:45 porque en el palco Ponzio alguno Tornadijo no han librado no no Ronald Ronaldo no ha podido venir no sé si asunto tendría pero bueno me imagino que la tensión ha sido tremenda y lo que sí que me gustaría decir que me alegro mucho por Michel porque es un jugador al que aquí se le exige mucho porque todo el mundo sabe que es muy bueno que cuando Míchel está bien el equipo juega bien

Voz 0318 36:03 a mí me imagino que él también pues se lo ha pasado mal

Voz 1234 36:05 porque porque sabe lo que ha ocurrido porque sabe que que la afición le pide a la prensa le pide pero por el nivel que él tiene otro hombre también que ha estado a un gran nivel en el que también se ha llevado el suyo este año de criticas pero el chaval está dando la cara y está demostrando que es un pedazo fue

Voz 9 36:20 pues nada Michel que si no pegar ojo y estaba perdonado mañana mañana te has ganado levantarte un poquito

Voz 27 36:25 a ver si mañana mañana

Voz 0458 36:28 pues muy regular porque tú eres de tratamiento para para recuperar

Voz 27 36:31 al jugar contra el Atlético el fin de semana un abrazo Michel y enhorabuena muy bien muchas gracias hasta mañana Torradijo hasta mañana en un abrazo

Voz 1375 36:37 un abrazo a todos los pucelanos tamén con todo el respeto para el Girona evidentemente pero un abrazo a todos los pucelanos que hoy han visto cómo su equipo a conseguir los puntos importantísimos en esa pelea por el descenso en la que también está el Huesca que no se rinde y que hoy ha conseguido una victoria muy importante ante el Eibar por dos cero con dos golazos el primero un remate de espuela de Henri gallego espectacular y luego uno de los goles de la Liga lo decía Gandhi Garrido en Carrusel como enganchaba volea Ávila que que la reventado tres puntos que bueno hacen que el Huesca no se rinda Luis Abadía muy buenas

Voz 0691 37:06 de todo el Manu buenas noches pues efectivamente ese es el objetivo no seguir vivos hasta donde se pueda

Voz 27 37:10 claro es muy complicado el Huesca

Voz 0691 37:12 tendría que hacer prácticamente pleno de victorias pero había que empezar por la primera la primera ha sido hoy con el Eibar y como decía Francisco sólo queda que seguir peleando para que el Huesca siga con vida

Voz 29 37:23 ahora en Villarreal que nuestro objetivo oí Íñigo no seguir seguir todos de la mano al final lo único que no va a llevar a la última jornada estar con alguna posibilidad aunque sea mínima queremos tenerla

Voz 0691 37:33 bueno pues eso es lo que decía Francisco así que a pensar ya en el Villarreal pero por lo menos el Huesca ella tiene tres puntos más para seguir aspirando por qué no a salir de ahí en estas cuatro jornadas que le quedan

Voz 1375 37:43 mientras hay vida hay esperanza XXXIV Levante con un partido menos veintinueve Huesca veintiocho Rayo con un partido menos ahora mismo en zona de descenso por delante del Levante con treinta y cuatro el Girona también contra veinticuatro pero ya con la jornada o disputada celta con treinta y cinco Un partido menos juega mañana Valladolid con treinta y cinco Villarreal con XXXVI juega mañana pausa y seguimos

Voz 12 43:11 Larguero con Manu Carreño

Voz 1266 43:15 mañana juegan Atlético de Madrid Valencia en el Wanda Metropolitano siete y media en la previa Miguel Martín Talavera hola

Voz 1576 43:21 que Manu buenas noches pues hablado de muchos temas del Valencia ha hablado sobre todo del nombre propio de la semana Alberola Rojas IS conejita dos semanas va a estar sin pitar qué le parece la sección la sanción al Cholo nunca Pino

Voz 0501 43:36 de ningún tipo de sanciones cuando me sancionan a mí respetar a la a la gente que sanciona ahí cuando de tocar lo demás opina

Voz 1576 43:44 ah y ya sabes que una de las noticias en el Atlético de Madrid ha sido la renovación de Jan Oblak para Diego Pablo Simeone el mejor portero del mundo y una gran alegría como Griezmann de que se haya querido quedar en el Athletic