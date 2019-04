Manu Carreño: "Con Zidane ha cambiado el plan de la portería del Real Madrid"

Voz 1375

00:10

llegado Zidane y esto cambia por qué porque para Zidane su portero ha sido Keylor Navas y esto no quiere decir que no vaya a jugar cortó pero clara para Zidane su portero ha sido Keylor entonces a Courtois como dice Marie Le ha dicho oye tú no te vayas te quedas aquí yo cuento contigo para el año que viene pero pasa a tener un portero que te compita al puesto cosa que no ocurrió cuando estaba Keylor Navas con Zidane no quiso traer a Kepa no quiso fichar a ningún gran portero le valía con la competencia gracia Kiko Casilla Keylor Navas ahora sin embargo aunque Courtois el titular Él quiere que se quede Keylor también ya veremos qué pasa la temporada viene eso es así