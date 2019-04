Ayón: "Sería muy bonito que Baskonia y Barcelona estuviesen en la final de la Final Four"

sí la verdad es que el trabajo que que hicieron Facundo Campazzo Rudy a uno que no se menciona los números no lo favorecen como ya está el opera una feria increíble tanteando a toda la verdad que que el equipo bastante bien estoy un trabajo increíble también el equipo es en general muy bien y eso es lo que nos nos tiene que caracterizar para los siguientes partidos

sobre todo es caracterizaron una cosa el gen competitivo de este equipo no como como pone este tipo de de de situaciones no estos cuartos de final que habéis jugado sin Llull que estaba ahí en el banquillo espectador que también hay que tenerlo en cuenta no

sí de momento nos quitamos un partido por lo pronto un partido menos pero bueno hay que hay que encaminar también la Liga que tenemos cuatro partidos hace de la pena por ahí va a ser una semana para para prepararnos sobre todo para estar muy fresco mentalmente no mayor que los los demás equipos también están haciendo un trabajo muy bien iban a esperar a ver cuáles van a ser los los rivales no

de esperábais ya para terminar a John resolverlo esto en un tres cero porque me acuerdo el partido la temporada pasada que acabas ganando el título que esperáis revalidar este año lo mal que lo pasasteis en el primer partido allí en su campo no

Voz 0318

02:36

sí la verdad que el año pasado me lo pasaron mal pero también nos ayudó muchísimo para para darnos cuenta de que no podemos salir a a jugar un partido como como normalmente juega durante la temporada no tienes que poner muchísima dureza defensivamente deben hemos de estar al a un alto nivel y eso fue lo que hicimos desde el primer partido venimos aquí con la mentalidad de de sólo pensar en este partido olvidarnos del dos cero hoy ya lo hicimos no hasta el final cuarenta minutos muy concentrados y al final pues ya llevamos llevamos la serie tres cero y listos para la faena