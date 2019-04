Rocío Márquez: "A través de los cantes de mi abuelo aprendí de la vida antes de vivirla"

Voz 1629 00:00 la primera pregunta que hacemos siempre a nuestros invitados es que nos cuenten su relación con el mar caso es casi obvia no pero cuéntanos cómo es

Voz 2 00:15 bueno yo nací en Huelva entonces pues desde pequeñita ha tenido la suerte de poder disfrutar de todo lo que regala el mapa de la libertad queda del aire no es curioso porque todavía me pasa que comete demasiado tiempo en Ciudad lejos y me tengo que escapar aunque sea un día porque sino me me agobio un poco

Voz 1 00:35 cuando estás delante del mar si cierras los ojos que te viene a la cabeza te vienes

Voz 1629 00:43 sonido te viene el color te viene el olor que te viene

Voz 2 00:48 o es que me lo iba se me iba viniendo Talavera y y quizá me vienen melodía di di vuelta como yo el que más Emiratos el de Huelva y en mirado hacia

Voz 3 01:03 la América hacia Latinoamérica fue

Voz 2 01:06 probablemente por eso no me vienen también por el por el vínculo que tengo con el flamenco pues también todo esos cantes de ida y vuelta me se me vienen quizá lo que ante y en cualquier situación la melodía

Voz 1629 01:23 sí yo te pido que hagas este ejercicio que tarareen una melodía que nos lleve al mar de Huelva que eh

Voz 1490 01:35 sí guateques yo vengo toda Tiana no ahora pero de cosa que traigo Gómez

Voz 2 01:47 la activa las sin tú

Voz 4 01:50 nada

Voz 1490 01:51 la camiseta tú la camiseta ya que tengo la traigo y la Marsó por Messi con lacado se marchan Eto'o bichito que te dan y Malí judo que

Voz 2 02:08 coso uno

Voz 1629 02:11 guajira

Voz 1 02:14 que Rocío Márquez se pues todo

Voz 1629 02:16 es duermo chica

Voz 4 02:18 porque nos ha dejado con toda la bien erizo nada más empezar

Voz 2 02:22 como me dicen en tasa soy la peque entonces te diré siempre sido la chica la chica chica para arriba para abajo es como me llaman en mi familia también por tema género es algo que siento que me identifico

Voz 1629 02:34 bastante vamos a irnos a un lugar que es una taberna que se llama la madrileña de tu abuelo Pepe marque porque este programa hoy gira alrededor de las notas y ahí podríamos imaginar a Rocío Márquez apuntando en servilletas las historias que le contaba su abuelo que alguna vez has dicho que además eran más historias tremendas

Voz 2 03:07 había de todo había de todo es bonito porque fíjate que que él a través de esa letra de esos cantes así como bueno ir aprendiendo de la vida antes de vivirla no a a cantarle al desánimo ante de viví un desánimo iguales pero vive esto eran he y como concepto pues contó con la vida con la muerte con

Voz 1629 03:33 allí en la madrileña es donde tiene ese ese primer contacto con las emociones más duras que como dices novias conocido pero conocerían también te ponerse en contacto con los cantaores onubenses que se apoyaban ahí en la barra llenaban la taberna Pepe no

Voz 2 03:54 este que es curioso porque

Voz 5 03:57 en

Voz 2 03:59 realmente yo conociera a través de mi abuelo no porque no entraba las mujeres estuvo una cosa curiosísima pero que no parece que ya está como muy pasado pero yo sólo conocía o no por ejemplo en Huelva y en crearon la Peña Flamenca femenina en el ochenta y tres porque no dejaban entrar muere la Peña Flamenca normal digamos de hombre no entonces eran ambiente lo que este tema era dedicado entonces a John no de Osaka John no está o mientras estaban en esos hombres cantando yo estoy vitorear a conozco por mi abuelo y las letra la conozco por mi abuelo hay después tengo recuerdo puede algún cumbre año alguna cosa así de alguna foto eh pero realmente en primera persona no lo he vivido así a través de lo que pasa claro el me contaba no en esa historia magnífica pues de conoce a Marchena a los grandes devuelva Rengel Rebollo a Paco taronja y eso es algo que que que a mí me emociona todavía sí porque te has emocionado mucho cuando Debussy todo todo vuelo como

Voz 1629 05:07 era tu abuelo como como lo describe

Voz 1 05:10 les a los oyentes

Voz 2 05:11 un hombre bueno sencillo y bueno Ike intenta base muy buena persona y así nos lo transmitía no esa importancia era era la que él le daba y entonces pues tanto a mí como a mi hermana ustedes siempre pueda ir tranquila por la vida intenta cerrar las cosa in al final entender que que la bondad está por encima de cualquier cosa de la inteligencia de de cualquier y virtud y a mí me parece y más en los tiempos que corren que que que es algo para para tener en mente entonces cada vez que les recuerdo

Voz 1629 05:53 pues eh pues llegó a esa parte de su

Voz 2 05:55 corazón que era tan bonita

Voz 1629 05:57 Rocío Márquez está con nosotros es de Faro hemos dicho que tiene mucho que ver con las notas no sólo porque apuntara en servilletas las historias que lo contados abuelo sino porque tiene una larguísima trayectoria brillante en investigación y en estudio de flamenco aparte dedicarse profesionalmente a cantar ir desde que era muy pequeña desde que tenías dos años yo creo que antes de hablar ya cantabas ya llanto Navas no

Voz 2 06:26 yo soy gracioso existe por ahí no un vídeo que tengo yo no llegó a los tres años idea diseñando bueno intentándolo no yo entiendo lo que digo porque me ser fandangos si no sería imposible pero para mí eso fíjate esta carga o no de de sentido porque si así puede de que yo recuerdo entonces me me conecta con con mi parte Emma con mi esencia no

Voz 1629 06:55 hay un abrazo muy interesante de tu música de por dónde estás dibujando esa trayectoria que está marcando un punto de inflexión en el flamenco y en la investigación y la innovación ya lo hizo Morente pero Weiss avanzando también las nuevas voces flamencas que es

Voz 1 07:13 es el respeto al pasado

Voz 1629 07:18 la atracción que sentís por el futuro

Voz 2 07:21 totalmente no es muy llamativo en en tu caso a mí esa doble mirada es la que es la que más me interesa no lo de mirar hacia atrae porque yo creo que que sin uno bueno cimiento difícil construir un teja o no difícil imposible vaya a pero también el punto de de quedarme estática o siempre desde una reproducción más exactas me parece que puede llegar a limitar la parte más creativa norma esa libertad que fundamental en lo en lo artístico entonces para mí quizá esta definición que ha dado me me encanta no que lo hayas percibía así porque quizá lo que conscientemente yo pretendo

Voz 1629 08:03 hay un hay un capítulo que me hace mucha gracia roció de tu casa tu infancia vamos a modo de adolescencia

Voz 1 08:09 ah

Voz 1629 08:10 cuando te presentas te da estos programas de televisión en los que dejas a todo el mundo que abierta no Esos locos bajitos Gente de Primera y entonces tú contabas que tu madre cuando veía esos concursos veía a los padres llorar cuando le dan estamos

Voz 4 08:29 tu madre ahí tiene que vamos

Voz 6 08:33 tendrían que corto que controla un poco cuando tuviste tu lloraba como una magdalena no y cada vez quede fue lo ponía ya hay quede como no puede controlar mejor como no puede directo pasa por habla que toca en fin

Voz 2 08:46 va totalmente son la verdad que para mí es así una experiencia la de El mundo de la televisión el tema de los concurso empezar tan pequeñita en concurso no te voy a decir que me tome el cante como un juego pero sí que seré quitar dramatismo no o ser quita expectativas algo mucho más natural simplemente cada vez que sale al escenario va a proponer algo Isabel Calvo a veces saldrá mejor y otras veces peón entendiendo que al final la nota que tienes te pone tú porque sino no vale para nada

Voz 1629 09:22 ah es muy interesantes que dices que la nota te la tienes que poner tú lo dice alguien que ha ido premio tras premio hablamos de estos concursos casi de de niños ya infantiles no pero de ahí pasamos al cante de las minas tienes la medalla de tu tierra natal eres una persona muy reconocida para alojó en quieres ir me da la sensación de que además has roto barreras que te has puesto de pseudónimo chica que has contado que en el la Taberna de tu abuelo no entraban mujeres que que ETA es no decir enfrentado no pero que no hay has tenido miedo a los puristas que te es atrevido a hacer lo que querías también te sitúa como artista

Voz 2 10:07 te agradezco hombre miedo he tenido mucho mucho momento lo que también es verdad ya hay recuerdo lo que dice un amigo mío que siempre es ve que miedo tenemos esto pero el que con miedo a actuar valientes no yo intento intento cuando no va en contra de mi salud el intento se valientes no porque creo que se viven más tranquilos pero más tranquila en pero también sabiendo que esto va poco a poco y que y que tampoco se puede hacer era a lo los proceso sea yo el tiempo me hace mucha gracia el cuando por ejemplo a despuntar me ama purita cierto espectador ego crítico de puede ese es mucho casa he dicho es muy efectista no alarga mucho las cosas pero es muy efectista yo siempre digo déjame ahora que puedes no sea dentro de equis años por una cuestión física probablemente no voy a poder y entonces buscar otra manera hacerlo pero ahora yo disfruto haciéndolo no ir cómo llega a ese límite físico que permítame me sitúa en una en una tesitura interesante para conocerme a mí misma Ipad medirme no

Voz 1629 11:14 eres doctora cum laude con una tesis titulada técnica vocal en el flamenco que tiene una parte en la que defiendes que el ciclo menstrual de las mujeres afecta a su voz

Voz 2 11:28 totalmente a mí por ejemplo esto también cada experiencia personal es único no yo te hablo de la mía a mí en ese primer día os segundo día me cuesta bastante más afinar que es algo que normalmente no me cuesta ningún trabajo es sin embargo un día dos tres me cuesta muchísimo es curioso porque lo hacía quizá como te digo no es lo mismo que técnicamente no está tan correcta la emoción a lo que después te devuelve la gente hoy porque se dice guau no y sin embargo mi mi sensación física era otra pero también es verdad que llega a ese punto como mucho más apurada que también esa entrega creo que de alguna manera ser recibe no sé que son muchos elementos muchísimas cosas que intervienen y sobretodo es opera sobre lo que en un poco reflexionaba en este capítulo esta tesis

Voz 1629 12:18 doctorales este capítulo de la tesis doctoral tenemos casi que despedirnos en tu último disco visto en el jueves tiene que ver con el jueves que su mercadillo de tu encontrabas cosas entre otras muchos vinilos y qué canción querrías que fuera el broche a esta entrevista para el faro que que está en tu disco Visto el jueves

Voz 2 12:42 fue con la hora me apetece mucho que escuchemos Luz de luna

Voz 1 12:48 quién es o ha sido el Faro de tu vida

Voz 2 12:56 pues creo que como el de todos los seres humanos Mi madre

Voz 1 13:01 como decía tu madre Charo Charo estará escuchando la radio a estas horas para que Canarias a tu madre

Voz 1490 13:15 mira lo que precioso de verdad lo que tú con el soso Jito que pares en su ahí con esa mirada siempre enamora con Casemiro tú

Voz 7 13:40 algo

Voz 1 13:43 no

Voz 1490 13:44 mirad eh