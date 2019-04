José: "La labor del librero en el mundo rural es ardua"

Voz 1

me llamo José Muñoz tengo cincuenta y seis años el pasado año cumplimos treinta años de profesión de libreros inauguramos nuestra librería librería acuario en el año mil novecientos ochenta y ocho en aquí en medio del mundo rural andaluz en la localidad de Herrera estamos en la campiña entre Córdoba y Sevilla nuestra voz labor de librero en el mundo rural ha sido ardua porque como todos saben el cultural en el mundo agrícola al mundo rural en tratar de o el espacio mejor dicho y aquí hemos estado y seguimos estando yo como librero primeros que soy una persona que me gusta conversar me gusta compartir inquietudes con las personas la venta siempre es un elemento que está ahí porque bueno estaba un aquí para dar un servicio y cobrar por su trabajo pero no estas no es determinante para mí lo importante es que la persona cuando entrañan una librerías se sientan bien y que el librero tenga posibilidad de de Binter interactuar con con el con el lector nosotros aquí la librería una de las cosas que llevamos una gala es que tenemos un club de lectura en ese club del esto reír nos reunimos una vez al mes convocados por un libro somos personas que nos une esa afición y ese amor por el libro y eso para mí es un es un elemento muy importante en mi trabajo como librero