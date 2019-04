Así vio Ana Pastor el debate desde dentro: "Hubo más tensión, más rifirrafes y muchas más interrupciones"

las parte como creo que hubo como decía más pensión uno más no sé cómo llamarlo rifirrafes en algunos casos no muchas interrupciones yo me escuché a mí misma unos cuatro cinco veces pidiendo por respeto a la gente que estaba en casa no no hablaran varios a la vez no despega especialmente en el caso en Riviera o de Casado que hablaban por encima de lo que otros decían

Voz 0096

02:17

bueno yo tengo twittero inundado de gente que me dice sólo cortaba a Rivera sólo cortadas a Casado sólo cortaba se Iglesias sólo cortaba a Pedrosa de lo que esto sí ya digo que yo me escuche preso cuatro veces a mí misma adicción oye no interrumpa ISNA obligar a ver si ya realmente a la quinta pensé a ver creo que ya todos somos adultos no lo voy a decir más si tiene a seguir interrumpiendo se se retratan también no pero sí efectivamente hemos una entrevista te puedes imaginar que yo me mordió seguramente el labio un rato cuando quería intervenir pero también tuve claro que había una prioridad que era contra José María las preguntas no lo demás como te digo pues que se rescataran ellos no tenían muy claro que el tema del aborto tenía que salir tenía muy claro aunque uno de los de otros parque no se puede Pedro Sánchez sacó el tema del consentimiento yo tenía muy claro que quería hacerle esa pregunta Pablo Casado el silencio es un sí hay por supuesto preguntar de inmigración que por lo menos la palabra Europa o cultura se hubiera nacional aunque a veces no agarraban los temas por los que preguntábamos cómo has decía antes educación sanidad etcétera no