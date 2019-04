Flash Deportes SER de las 10:00 (24/04/2019)

lo que me encanta es quemar esa pregunta campea mira me da igual daremos la bienvenida sobre todo si ganamos

Voz 1161

00:42

para acercarnos al primero serán baja los lesionados Jiménez y Lucas y el sancionado Diego Costa y en el Valencia cuatro bajas para Marcelino lesionados con dos a Cheryshev Quini sancionado Rodrigo arbitra en el Metropolitano el colegiado canario Hernández Hernández también de ayer Valladolid uno Girona cero y Huesca dos Éibar cero resultados que sacan a los pucelanos del descenso complican la vida al Girona dejan colista el Rayo y meten al Levante entre los tres peores aunque podrían salir esta noche si puntúan ante el Betis en el partido que cerrará el miércoles a las nueve y media con lo que sería el Girona el que entraría en descenso arbitrará el colegiado aragonés Jaime Latre volviendo siguiendo con lo de esta noche dos partidos a las ocho y media en el Estadio de Butarque Leganés Athletic los dos salvados y los leones peleando por entrar en Europa no podrán jugar con el Lega por sucesión ves gay Sabin Merino arbitra el colegiado gallego Iglesias Villanueva y en Cornellà Español Celta muy complicada la plaza europea para los de Rubi no se puede despistar el Celta sólo un punto por encima del descenso arbitre el colegiado navarro Undiano Mallenco del resto el Real Madrid es el primer equipo que se mete en la Final Four de Vitoria al imponerse ayer en Grecia ochenta y dos ochenta y nueve coloca el tres cero en la eliminatoria ante Panathinaikos figuras del partido Campazzo Rudy Fernández y Gustavo Ayón Se adelanta el Fenerbahce en la suya dos uno al ganar a domicilio al Zalgiris cincuenta y siete sesenta y seis podría solventar la mañana hoy terceros partidos de Baskonia a las ocho y media que reciben con empate uno al CSKA de Moscú y a las nueve también con empate a uno el Barça Efes de Estambul en el Conde de Godó Rafa Nadal debuta ante el argentino Leonardo Mayer también hoy a Albert Ramos Medvédev Fernando Verdasco Dimitrov doble enfrentamiento hispano francés David Ferrer Lucas public Pablo Carreño per en la NBA ya conocemos las semifinales del Este a la de mil walkie con Boston se ha sumado esta noche el Toronto Filadelfia en el oeste está a un triunfo de meterse en semifinales ha puesto el tres dos al ganar a San Antonio ya está en ellas Portland que ha eliminado Oklahoma más información deportiva en Cadena Ser punto com aplicaciones móviles de la SER y Carrusel deportivo hoy en todas las emisoras de la Cadena Ser que Wenders