Casado, Sánchez, Iglesias o Rivera: ¿a quién te llevarías a una isla desierta?

Voz 3 00:17 eh que nosotros no huimos de la batalla todo lo contrario momentos escuchar sus opiniones sobre el debate de anoche

Voz 4 00:28 allí les hemos preguntado a quién te llevaría a una isla desierta que es el título de la película que luego hablará Toni de ya tenemos

Voz 5 00:35 algunas respuestas Antonio desde Murcia a una isla desierta me llevaría a Rivera para que escuche el silencio me puedo pedir otra isla cazado

Voz 4 00:43 pues no sólo una gracias no es el único que se llevaría a Rivera

Voz 6 00:48 hombre si la isla cierta puede sin lugar a duda me llevaría años libera que seguro que en el BOR sillas de d'Orsay no tiene un bar como médicos y lógicamente a la primera de cambio es lo dejó a él el aire me vuelvo

Voz 4 01:05 de siempre para quien no haya visto del bolsillo mágico de dos Raimon como es mi caso pues se pueden imaginar el bolso de Mary Poppins

Voz 7 01:11 conocía de Sevilla aquí me llevaría no instalar acierta de los cuatro la verdad que ninguno pero si tengo que tener a alguien que por lo menos me haga reír y disfrutar de la comedia verde por supuesto no he visto actor mejor caracterizado en todos los papeles de malo de traidor

Voz 4 01:29 dice Manuel que es todo un espectáculo también el siguiente desde Bilbao bienvenidos Xavi

Voz 8 01:33 y en una isla desierta me llegaría a Albert Rivera que no nos íbamos a ocurrir ninguno

Voz 4 01:38 Joaquín desde el Puerto de Santamaría dice que se llevaría el mismo que Pepi de Sevilla

Voz 8 01:41 esto es agotador ya ya

Voz 9 01:44 la verdad es que comienza pero bueno es un tema de la hija yo me llevaría a Pablo Casado pero para dejarlo allí de verdad

Voz 4 01:51 gracias a ti de de estamos todos exhaustos es verdad eh de dos días seguidos se debate con Casado terminamos

Voz 8 01:58 la del Campo de Gibraltar ayer cuando termine el debate al señor Casado le preguntaron el contexto que el día veintiocho cuando fuéramos a votar que pensáramos en lo que había hecho el Partido Popular mientras había gobernado pensáramos sosteniendo la sanidad enseñanza pensiones puestos de trabajo pues sí gracias por recordármelo ya sea que uno tengo que votar el domingo la sanidad a pagar los medicamentos que nos pagan darnos las pensiones una red y culés

Voz 10 02:29 que no entendíamos una docena de huevos

Voz 8 02:31 puestos de trabajo si postor que trabajo cobrando la gente unos sueldos de miseria enseñan Fran cuantas juventud se ha quedado sin poder estudiar por no poder pagar las matrículas gracias señor Casado por recuerda Armero

Voz 4 02:46 gracias a ti Maricarmen un abrazo una reflexión anónima buenos días buenos días

Voz 11 02:51 ella nunca le vota a Pablo Iglesias ni pienso votar no sé por qué no una persona que me atraiga pero para mí el que ganó porque oleadas de Pablo Iglesias por lo menos que me llegó el que entendí lo que quería y lo que pedía Tremosa que esté o no esté de acuerdo que me llegó fue Pablo Iglesias ahora los intereses de cada cadena entiendo que no les de cuartelillo pero muy muy muy de lejos Leganés

Voz 12 03:19 al resto terminamos clara de Palencia buenos días me pareció un Sálvame deluxe al servicio de Rivera daba vergüenza por interrumpir constantemente parecía una mosca cojonera por otra parte no sé dónde estaban los moderadores creo que ha habido una gran diferencia entre el debate de la cadena pública a la cadena privada

Voz 13 03:40 gracias Clara ya todos siete menos diez seis menos diez en Canarias

Voz 14 03:50 terminamos de escuchar sus reflexiones

Voz 4 03:52 buenos días buenos días amigos del asunto

Voz 15 03:55 Luis de Ponferrada con respecto al debate de ayer botafumeiro el único candidato que reconoce vender humo

Voz 16 04:02 Óscar buenos días buenos días desde Logroño como uno cambia el sentido del voto si alguien promete bajar los impuestos fomentar la natalidad a golpe de talonario ofrecer incentivos fiscales a empresas el texto tal los autónomos y con los miles de millones que sobren un Plan Marshall para acabar con el hambre en el mundo que motiva la emigración no eran propuestas de un concurso de belleza sino de los que a cambio del poder en Andalucía han permitido a la ultra derecha que comience la violó

Voz 4 04:24 desde Alicante buenos días hola buenos

Voz 17 04:27 ya son invisibles desde el debate vergonzoso tengo que felicitar a la televisión pública porque creo que fue mucho mejor y mejor de dirigido para mí el gran vencedor aunque no es el porqué pero no lo votaría fue Pablo Iglesias terminamos buenos días

Voz 18 04:44 buenos días desde Aranjuez Miguel creo que el debate no ha convencido a nadie parecían niños regañando con los cromos de Kiel arroba además tenemos casos de imputados y quién tiene

Voz 19 04:56 más cosas raras echo en falta que el ninguno dijese porque hay tantas pensiones vitalicias de gente que no se lo ha ganado