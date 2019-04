Partido Popular y PSOE valoran la actuación de los candidatos

Voz 1727 00:00 Marta González vicesecretaria general de Comunicación del PP y candidata al Congreso por Ciudad Real muy buenos días

Voz 1 00:06 bueno le pido has buenos días se pero no soy candidata por Ciudad Real soy candidata a Corulla a mí me encuentro en ese momento miope crisis territorial estoy hablando de crear

Voz 1727 00:15 son cosas de los madrugones menos debate bos días entonces tamaña ellas porque casados y entró anoche al trapo al cuerpo a cuerpo con Rivera que parecía que había evitado el lunes

Voz 1438 00:27 bueno yo no creo que haya sido así exactamente yo creo que lo que ha hecho Pablo Casado ha sido liderar el debate de ayer presentando nuestras propias propuestas con sosiego con tranquilidad con educación pero al además también poniendo de manifiesto las debilidades de las propuestas de los demás cuando los demás las presentaron no y sin dejarse llevar el tampoco con golpes de efecto ni por bueno teatralidad es absurdas y yo creo que mostrando una capacidad de liderazgo y una capacidad intelectual que es la que necesita el próximo presidente del Gobierno

Voz 1727 01:09 sí sí quién estuvo en las teatralidad ese excesivas

Voz 1438 01:13 bueno hubo varios de los candidatos que se presentaron tanto en el primero de los debates con el segundo que bueno pues alguno de ellos incluso dio la sensación de que traía pues un bazar consigo no

Voz 1438 01:30 Arbeloa nuevas para aportar como apoyo a sus propuestas pero no fue el caso de nuestro candidato de Pablo Casado que presentó como decía antes pues con toda la corrida ah y con toda la tranquilidad pero también con toda la contundencia en nuestras propias propuestas frente al todo o no como puede ser a veces poco educado o el tono bronco o excesivamente tranquilo de otros de los candidatos presentes

Voz 1727 01:59 qué le parece que Aznar dijera ayer justamente ayer que a él los rivales te Casado Le habrían durado muy poco vamos a escuchar

Voz 2 02:07 yo no sé si tuvisteis oportunidad muchos de vosotros algunos de vosotros deber el debate de televisión pero hay una cosa que a mí me tranquiliza yo después de los años me encuentro tan bien que si tengo por delante a alguno de los candidatos que había ayer la verdad es que creo que me dura muy poco

Voz 1727 02:28 le duraron mucho a Pablo Casado es lo que tenemos que concluir

Voz 1438 02:32 no yo creo que lo que quiso dos y a las sensaciones de prime el debate de alguna de las candidaturas fue posiblemente muy pobre y en particular yo creo que puede estarse refiriendo es mío propia opinión en este caso ah bueno pues a la imagen que dio el presidente del Gobierno Pedro Sánchez una imagen muy pobre encapsulado en ahogan es repetitivos y en papeles eh que leía continuamente en los que se enfrascadas bueno a veces se enfadado en algunos momentos pues parecía casi implorando te en fin una acentuación de ser una persona poco capaz para la tarea que ahora desempeña ahí bueno nosotros esperamos que esa imagen haya calado también entre los los ciudadanos españoles que que se mostraban indecisos los en relación a su voto bueno pues que al final vaya a aquellos candidatos como Pablo Casado evidentemente que bueno pues realmente presentaron sus propuestas con esa altura de miras con toda la corrección y la tranquilidad con la contundencia como decía antes y mostrando capacidad de liderazgo y una idea

Voz 1727 03:43 en presidencial dígame algo positivo de alguno de los rivales de su jefe anoche aunque sea una cosa chiquitita

Voz 1438 03:50 bueno a mí me ha sorprendido mucho

Voz 3 03:53 a los el todo no

Voz 1438 03:55 lo bronco quizá que hubo que hubo ayer no

Voz 1 03:59 una cosa buena una cosa buena medida eh de algún rival una cosa

Voz 1438 04:06 como momentos de todo tipo es decir hubo momentos incluso a unos divertidos

Voz 1 04:10 tengo un rival un rival hablando de todos los venga

Voz 1438 04:14 el no de ninguno en concreto hubo momentos en los que bueno pues efectivamente se produjo un debate sosegado y otros momentos en los que bueno pues a veces era divertido a veces era un poco ridículo no pero pero yo creo que en general hemos ganado todos a pesar de todo las las triquiñuelas que utilizó Pedro Sánchez para intentar escabullirse de este debate que temía yo creo que ahora tenemos todos muy claro por qué porque lo tenía pues creo que los españoles hemos asistido Noa o debates sino a dos eso al final ha sido muy positivo para para la decisión que tenemos que tomar tan importante el próximo domingo día veintiocho

Voz 1727 04:53 señora González usted cuando escucha esto

Voz 4 04:58 la soberanía nacional del pueblo español arrebatándole la partitocracia al poder absoluto de los partidos políticos todos esos derechos todas esas libertades que nos sale Estado conculcado durante cuarenta años por primera vez en el Congreso de los Diputados y en el Senado valen tratar los legítimos representantes del pueblo español se van

Voz 1727 05:22 es el número dos de Vox ustedes van a pactar un Gobierno de España con estos señores que dicen que ustedes son legítimos representantes del pueblo español

Voz 1438 05:30 bueno nosotros vamos a estas elecciones pues con el objetivo de ganar esas elecciones de gobernar y nosotros somos lo que nos dedicamos durante la campaña es a defender nuestro propio proyecto nosotros creemos que en estas elecciones se debaten dos modelos de Estado ese debate la posibilidad de continuar en la senda de la democracia del Estado de las Autonomías de la Constitución de mil novecientos setenta y ocho que nos ha traído la mayor etapa de Liga está de bienestar de crecimiento económico o asomarnos a agujeros negros a los que no sabemos lo que nos espera pues tenemos ahí delante el desmembramiento de España la transformación de la Constitución sin saber muy bien hacia qué modelo alternativo quieren ir algunos la supresión del Estado de las Autonomías os en sustitución por otros modelos que tampoco conocemos muy bien nosotros creemos que nos ha ido muy bien hasta ahora que tenemos mucho más que hacer de esta senda y por tanto que el único partido que nos puede hacer crecer hacer avanzar dentro de la de la Unión Europea otro de El acuerdo entre los Estados que es el Partido Popular ya eso pues nos ajustamos y queremos que que todas esas personas indecisas que todavía no tenían claro hasta hoy que era lo que tenían que hacer que con unos debates hayan visto que el Partido Popular Pablo Casado como presidente de Gobierno nos permitirá continuar en esa senda

Voz 1727 07:04 Marta González vicesecretaria general de Comunicación del PP candidata al Congreso por A Coruña A Coruña

Voz 1 07:09 sí gracias buenos días muchísimas gracias y muy buenos días

Voz 1727 07:13 son las nueve y treinta y ocho ochenta y ocho en Canarias Rafael Simancas secretario general del Grupo Parlamentario Socialista buenos días

Voz 1777 07:19 buenos días no está en mis planes

Voz 1727 07:22 dar conciudadanos esto quiere decir en ningún caso vamos a pactar con Ciudadanos

Voz 1777 07:26 bueno lo dejó muy claro el señor Rivero el cordón sanitario uno que establece en torno al partido nostálgicos el franquismo lo que quiere dar pistolas a los españoles de bien sino entorno al Partido Socialista en ese contexto está absolutamente claro que no es posible un acuerdo con Ciudadanos en todo caso el Partido Socialista ayer el presidente del Gobierno y candidato que lo dejó muy claro quiere plantearle un pacto a a todos los españoles que de una mayoría la amplia para poder seguir trabajando para poder seguir avanzando en derechos y libertades en mejoras sociales

Voz 1438 08:07 empiezo democrática durante estos meses

Voz 1777 08:10 durante estos diez meses con ochenta y cuatro diputados hemos conseguido alcanzar acuerdos interesantes con la mayoría de los representantes de los españoles para sacar adelante leyes muy muy relevante y queremos seguir haciéndolo así en el futuro un gobierno de socialistas e independientes progresistas que nos permita seguir avanzando y el riesgo de las tres derechas

Voz 1727 08:32 decía Iñaki Gabilondo a las ocho y media que el Pablo Iglesias que vio en el debate ayer si se lo imagina en el Consejo de Ministros usted

Voz 1777 08:40 a mí me dice tuvo la ventaja de que de consideraba no el rival creíble para la presidencia al Gobierno por lo tanto cuando atacaban y pedía más tiempo para explicar su un proyecto en realidad sólo había un candidato creíble a la presidencia del Gobierno a Pedro Sánchez dos representantes de la derecha estaban en su pues una particular por ver quién encabeza las primarias de de la derecha que hay Iglesias bueno pierde como aspiración ser un aliado un aliado menor del Partido Socialista yo creo que hay que tener Pedro Santín derrotó al al llamar a la movilización y la gran moción de censura contra la corrupción y contra los recortes contra la desigualdad el riesgo de las tres derechas gobernando las tres derechas comandadas por los nostálgicos del franquismo quieren llevarnos como ayer escuchamos en Las Rozas cuarenta años atrás ese es el riesgo y la alternativa en la única alternativa viable si hice esa conciliar todos los en torno al al Partido Socialista eso que planteó Pedro Sanz una llamada a la movilización

Voz 1727 09:48 sí yo creo que es un disco exitoso no sé

Voz 1777 09:51 en ese trabajo dígame algo positivo de algunos

Voz 1727 09:53 de los rivales de su jefe anoche aunque sólo sea una cosa y hacer posible que no sea de Pablo Iglesias que ya la ha puesto bien vio algo algo positivo que en el bando de la derecha

Voz 1777 10:02 hombre pues en la derecha la verdad es que es muy difícil porque el señor Casado engañosa está en relación a sus propios primario que decía que las había ganado cuando todos debemos que ganó Soraya Sáenz de Santamaría es verdad que que Rivera en algún momento parecieron

Voz 1727 10:18 cómo quedas de Santamaría pero como que las menos ha de Santamaría las primarias

Voz 5 10:23 si las primarias siete ganó o sea un Santamaría tuvo más votos interrumpió la votación de los militantes esa claro claro de los así que bueno

Voz 1777 10:33 hola qué qué ingleses tenga la ventaja de que no le atacaban igual que ha pasado de un adalid antisistema hablando de setenta y ocho hora practicamente recitar los la Constitución como si fuera el Nuevo Testamento no está mal

Voz 6 10:49 la evolución la valoro positiva

Voz 1777 10:52 entre estar en las

Voz 1727 10:55 ser buenos días gracias a ustedes bueno