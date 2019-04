Unidas Podemos y Ciudadanos analizan el papel de sus candidatos en el segundo debate

Voz 1727 00:00 como estuvo Alves Rivera anoche y antes de noche porque tenemos al teléfono a Toni Roldán buenos días buenos días tal secretario de Programas de ciudadanos número dos al Congreso por Barcelona me imagino que ha tenido ocasión de escuchar lo que se venía diciendo en esta mesa de análisis lo que se ha escrito mucho a lo largo de las últimas horas estuvo muy sobreactuado a su juicio Albert Rivera en el debate de anoche

Voz 1 00:25 bueno no yo pienso que hizo un nueve yo estoy dedica su papel estos debates son formatos complicado Si bueno hoy hay mucha agresividad y mucha tensión en yo creo que él es bueno en el primer debate es evidente que que ganó y que hizo lo que tenía que hacer que era colocar el mensaje con un con un tono pues de líder y con un proyecto de explicando el proyecto de país ayer con más difícil porque los demás también subieron un poco el tono yo pienso que lo que hemos conseguido es importante que es decir bueno aquí hay una alternativa al Gobierno de Sánchez ahí puede estar liderada por Albert Rivera no se presentaron propuestas habló de políticas públicas menos eh es que lo que que lo que nos gustaría a algunos pero en general yo creo que es un es un hizo un rol de líder alternativo que es lo que tenía que hacer presentó un proyecto alternativo para España

Voz 1727 01:25 Toni Roldán dígame algo positivo de alguno de los rivales de su jefe anoche aunque sea una cosa pequeñita

Voz 1 01:32 bueno a mí me sorprendió Pablo Iglesias me pareció que parecía un sueño mucho más sensato de lo que son sus políticas públicas no me jugó un rol que parecía pues eso no que el muy distinto al de otros tiempos trató de convencer a un electorado supongo socialdemócrata más moderado para para competir un poquito más con con con Sánchez pues no pero más allá de eso insisto yo creo que el el proyecto y se presentarán dos proyectos uno que es el que hemos tenido hasta ahora que en mi opinión no tiene lo tiene más trayectoria no no da para hacer más reformas en España no da para garantizar la igualdad de los españoles y el otro que hay uno que es más conservador y otro que es más liberal más de futuro más reformistas más ambicioso con más ganas que cambiar las cosas y que encarna Alber Rivera mejor que nadie

Voz 2 02:26 Toni Roldán gracias buenos días gracias a Dios

Voz 1727 02:29 Victoria Rosell es cabeza de lista de Unidas Podemos por Las Palmas muy bueno

Voz 2 02:32 días hola muy buenos días Z Pablo Iglesias

Voz 1727 02:36 usted el radical castigado de las castas muro el nuevo ese moderado buscador de consensos

Voz 1482 02:41 bueno yo creo que es la dentro del otro pero me alegro mucho de que haya consenso en que en que se comportó como un nombre de de Estado fue más propositivos respecto del programa ahí bueno hay afrontó algunos temas con más profundidad y con más seriedad

Voz 1727 02:59 dígame algo positivo de alguno de los rivales de su jefe aunque sea una cosa chiquitita

Voz 1482 03:06 es decir complicado porque entre las mentiras la sobreactuación y a mí es que la gente me cuesta de verdad que estoy muy indignada con el con cómo afrontaron Las Grecas la violencia de género del consentimiento sexual me pareció ofensivo creo que alguien debería decirles que decir que eres hijo de tu madre madre tu hija es paternalismo que es contrario al al feminismo que las mujeres no valemos en relación con los hombres con los que nos relacionamos Soccer Nos refrendan que el Código Penal de mil ochocientos veintidós y bueno pues sancionado a que la mujer era propiedad del hombre es que hay cosas en las que es mejor no intentar sacar la pata de de otros portavoces cuando cuando las que estás ofendiendo vamos

Voz 1727 03:52 algo que le pregunte a Rafa Mayoral ayer que le pregunta usted de nuevo me sorprende lo poco que acá a Vox en los debates Pablo Iglesias

Voz 1482 04:01 es que Vox yo no sé muy bien cuál es la las dos así hay algo táctico sí que se que que no hay que darles más voz de la que ya tienen a mí me preocupa muchísimo sea me parece que no es una buena noticia para las derechas en para las izquierdas ni para la Unión Europea que está muy preocupada gente que que evidentemente tiene planteamientos inconstitucionales anticonstitucionales antidemocráticos me preocupa mucho que que que derechas que se consideran democráticas se apoyen siquiera en en ellos si esa de hecho esa preocupación forma parte de mi decisión de devolver a presentarme a las elecciones porque tenemos un riesgo para derechos que no pensábamos que estuvieron en cuestión ya así que la verdad es que sí que pienso que puede haber una parte positiva no darles aún más altavoz del que ya utilizan con los resultados de las frases que ya estamos escuchando no

Voz 2 05:02 Victoria Rosell gracias por estar en la SER buenos días muchísimas gracias