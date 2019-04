Especial elecciones: los colectivos - alquileres, alimentacion, energia, taxi...

Voz 1 00:00 hola soy Jaime mira portavoz del sindicato inquilinos

Voz 2 00:03 la vivienda es ahora mismo el principal problema de millones de familias y actualmente es el Gobierno del Estado en lugar de facilitar el acceso a la vivienda lo que está facilitando es la especulación con la vivienda la gran pregunta para estos años y en concreto para quién gobierne será que está usted dispuesto a regular el precio de los alquileres como exigen ocho de cada diez personas en todas las encuestas está usted dispuesto a limitar la especulación a prohibirla como dice la Constitución ya eliminar los privilegios fiscales de los que goza la banca y los fondos buitre

Voz 3 00:41 es el Komorowski portavoz de la Plataforma por la hipoteca lo que nosotros pedimos el material el derecho a la vivienda es el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales la creación de un parque público de vivienda social mediante la cesión de los pisos de la banca recatada y la implantación de impuestos a fondo buitre dice hizo Azimi que se genere SPA apruebe una ley de tanteo y retracto para que las administraciones puedan comprar al precio que están acaparando la vivienda los fondos buitre una quita obligatoria de la deuda y la responsabilidad limitada bien hipotecado la nulidad de todas las cláusulas abusivas incluyendo el agradecimiento anticipado

Morales de la habrá muy buenos días buenos días a esta historia de la selección éxito de son con los temas de la energía que tantos problemas nos ha dado la subidas continuas continuas continuas ahora la llegada al autoconsumo tú qué le pediría a los partidos políticos

Voz 0584 01:36 bueno yo lo que le pediría lo primero es que sean muy conscientes de que el modelo energético que existe ahora mismo en España está anticuado está obsoleto y que no surge medioambiental y económicamente cambiarlo vale así que lo que hay es que correr para avanzar hacia un mundo mucho más Grenoble y además mucho más distribuido donde no haya cuatro empresas que manejan el cotarro sino que realmente esté en manos de los ciudadanos

ya pero no es sólo lo que hablábamos el domingo pasado del autoconsumo hay mucho más

Voz 0584 02:02 no lo de autoconsumo ya es imparable además que la gente no tenga miedo con eso porque venga quien venga está ya muy blindado muy protegido además por la Unión Europea pero no solamente eso en se trata de que hay que dejar las centrales de carbón hay que centrar hay que dejar las armas nucleares hay que sustituirla por energías más limpias y además más baratas en todo esto también por supuesto fomentarla y la movilidad eléctrica hay otros usos de la energía vía eléctricos por ejemplo hay que abandonar Gas Natural estrellas el anticipo abandonaremos en algún momento no dentro no es inminente pero dentro de unos cuantos años igual que está pasando ya con el petróleo abandonaremos el gas natural escasas todo eso es la transición energética hay que acometerla lo antes pues

Jorge Morales de Labra nuestro experto en energías

Voz 4 02:42 las difícil a Carvalho lectora de programas de Greenpeace España Hay en estas elecciones le queremos pedir a los

Voz 2 02:48 quién explica que hacían ambiciosas

Voz 4 02:50 cambio de modelo de producción tiene que ir de la mano del cambio del modelo de consumo y limitar la temperatura global de la tierra y luchar contra el cambio climático exigen no solamente estos cambios de producción sino el consumo por lo tanto hay que hacer un esfuerzo porque también las economías por apostar por la ciudad de por ver el potencial no existe trabajando desde lo local Jens traslación hacia la reducción de los costes sociales y ambientales derivados de un modelo productivo está anclada de combustibles fósiles

Voz 5 03:21 Soy Paco Segura de Ecologistas en Acción para nuestra organización los partidos políticos deberían darle mucha más prioridad a los temas de medioambiente de la que ahora mismo están haciendo que nuestra salud y la calidad de vida de dependen directamente de la calidad ambiental de nuestro entorno esta estábamos hablando en la contaminación del aire de la calidad de las aguas de lo que los alimentos que comemos tengan pesticidas sonó pero también nuestra economía incluso la viabilidad de nuestras sociedades depende muy directamente del medio ambiente en definitiva que los temas ambientales son cruciales pero apenas se recogen en los programas de la mayor parte de los partidos y menos todavía en su acción de gobierno

Voz 2 03:56 mi nombre de Miguel Ángel Leal presidente eso sí todo sí pedimos a los políticos de una vez se preocupe de un problema que está creciendo más en la ciudades Jusep toques que dos seis ya por miles y que está cometiendo infracciones en un en un porcentaje que otros esto sería escandaloso que esto pase lado la lista de los políticos en nada nada es de vergüenza que se preocupen de una vez de los problemas de los ciudadanos que este que en este caso el problema

Voz 6 04:18 hola soy Yuri Fernández se tratamos de Uber en España creemos que ha llegado la hora de fomentar cuantas más alternativas de movilidad mejor es mejor flexibilizar al taxi a ayudar al taxi a competir yo que era a través de las plataformas de movilidad como Uber que seguir restringiendo la AVT se como se está haciendo en algunas Comunidades Autónomas pero hay más

Voz 0480 04:40 es invitados que nos han querido dejar sus peticiones sus enfados sus reflexiones por ejemplo los agricultores cuyas políticas tanto tienen que ver con nuestra alimentación los precios incluso el medio ambiente

Voz 1568 04:50 yo soy Miguel Blanco secretario general de coba a nivel nacional para nosotros es fundamental las cuestiones de mercado porque ahí es donde nos jugamos las rentas los agricultores y los agricultoras y por lo tanto regulación de mercado preferencia comunitaria control de las importaciones para nosotros es clave ir a nivel del Estado el reequilibrio de la Cadena Alimentaria tiene una posición débil absolutamente débil que somos los que pagamos precisamente esa posición de dominio es decir los agricultores por lo tanto el reparto de la de de valor en la cadena alimentaria el reequilibrio de la misma prohibir claramente una práctica abusiva de desleal como es la venta a pérdidas y los productos reclamo toda la cuestión de los contratos obligatorios agroalimentarios y los plazos de pago es fundamental

Montse Cortiñas vicesecretaria general de UPA Unión de Pequeños Agricultores

Voz 7 05:39 nosotros queremos lo primero que se reconozca la excelencia de los productos españoles y para eso una petición que hacemos es que haya un mi etiquetado claro de todos los alimentos en el que se ponga de una forma destacada donde se produce porque creemos que eso va a valorizar mucho nuestra profesión y luego creemos que hay que actuar en la cadena alimentaria para impedir que ningún productor tenga que vender su producto por debajo de los costes de producción porque eso significa el cierre de explotaciones y aquí empieza el despoblamiento vienen todos los problemas a los que nos estamos enfrentando ahora

Voz 8 06:18 hola soy Fernando Vega miembro de la Asociación para profesionales pero eso científicas biólogo lo mínimo que se puede pedir a los partidos políticos en la actualidad que sean coherentes con la realidad científico técnica y médica que existe es decir blanqueo de terapias no tienen valor terapéutica prácticas como la homeopatía la acupuntura el Rey tírate da trato molecular y un largo etcétera son engaños a los consumidores entonces lo que se le puede pedir a los partidos políticos a que sean consecuentes con esto ya demás hagan cumplir las leyes que ya existen ido a la sociedad de mecanismos para defenderse de estos en años que causan muchos muertos al año en pacientes que muchas veces se encuentran en situaciones desesperadas

admirado Julio Basulto oye en esto que estamos reflexionando analizando que le piden partidos que le piden a asociaciones y hablando con los partidos políticos vosotros tú como dietista nutricionista de súper prestigio

yo escritor divulgador tú qué le pide a los partidos políticos

Voz 1251 07:20 pues yo le pido que cositas pero es la primera que se centren más en la prevención que no tanto en el tratamiento de enfermedades sesenta y segundo que la industria alimentaria no se en la formulación de políticos porque como dijo en su día la doctora Margaret Chan ex directora de la OMS cuando se implica la industria alimentaria las mejores medidas son dejarlas de lado en tercer lugar la prohibición de la publicidad de productos mal sanos dirigida a niños cuatro

Voz 0584 07:46 la prohibición de la publicidad del alcohol

Voz 1251 07:49 en cualquier medios incluye eventos sobretodo dije dirigidos a niños pero también conciertos o clubes además tinto que el semáforo nutricional que implique ha aplicado hace poco del Gobierno como sabes que sea obligatorio no sea opcional sexto ya ya nutricionistas en la sanidad pública séptimo que se eleven los impuestos a productos mal sanos como las bebidas azucaradas Iker disminuyan los impuestos a productos saludables como frutas y hortalizas octavo que haya políticas Face

Voz 1234 08:16 mientras la actividad física sí que dificulta

Voz 1251 08:18 eh el sedentarismo noveno que hay una buena educación nutricional en las escuelas ir décimo que las fórmulas infantiles la publicidad de fórmulas infantiles entre paréntesis biberones cumplan rigurosamente el Código Internacional de comercialización de sucedáneos de lactancia materna

va Basulto como siempre tan claro un fuerte abrazo como siempre seguimos en contacto eh adiós

el Círculo escéptico

Voz 9 08:42 el Círculo escéptico nosotros lo que pedimos a los políticos es que se rija por la evidencia científica todo lo que tenga que ver con nuestra salud con nuestros derechos como consumidores y que cuando una persona acuda a su médico o a una farmacia pues sepa que lo están atendiendo con las mejores evidencias científicas y que no se va a encontrar con tratamientos So o algún tipo de producto que no haya sido comprobado científicamente

Juan Revenga dietista nutricionista muy buenos días muy buenos días esos tú en tu campo que le pide a los partidos políticos

Voz 1234 09:18 les pediría medidas concretas y precisas que son precisamente las únicas que están en los escasos programas electorales en los que se mencionan en alguno de esas cuestiones acabamos pronto en exceso es Vox y Ciudadanos no menciona en absoluto términos como alimentación referido a la salud nutrición y diversidad desaparece sea no están en el caso del PP pues sí que hay una serie de medidas más o menos vaga en concreto una lucha de la obesidad o contra la obesidad hacen todas las franjas de la edad y una adecuada alimentación en colegios y se quedan tan a gusto que los que verdaderamente sí que se monja el bastante más es la fuerza política de Podemos que habla de romper el ciclo de la comida basura implantando una medida ya ampliamente superada pero ellos la pretenden poner que es el famoso semáforo una mejora de los comedores escolares que también bien hacer un brindis al sol donde verdaderamente se mojan Essen proponer un IVA más alto para otra procesados un IVA reducido para frescos y saludar les limitar la publicidad engañosa el contenido de publicidad en horario infantil así como una ley celíaca es decir son los que más se mojan pero a todas luces a mí de todas formas me parece que son medidas insuficientes cuando las hay demasiadas cuentas