Ana: "Cuando me despidieron me quedé como si me hubiesen robado el alma"

Voz 1

00:00

no me Ana Muñoz esa historia la motiva pues despido de trabajo nunca nunca hubiera pensado que eso me me me sucedía a mi carrera profesión experiencia de todo pero bueno la crisis es la crisis Si me tocó la verdad es que me quedé como si me hubieran robado el alma como sí es como si me hubiera quedado sin energía me quedé sin saber lo que tenía que hacer no en ese momento eran que me estaban espiando estaba pensando yo que voy a hacer mañana hice no acudió a la idea de escribir una novela pero con ayuda presentar la historia de de María que es una persona pues que sequedad del desempleo en el libro pues voy a estas abajo volatín del currículum de cómo lo va resolviendo de cómo ocupa su tiempo que pasamos que de no tener ni un minuto libre a tener todo el tiempo no sé que esté realmente no lo escribo interés me decido a enviarla las editoriales tengo una buena acogida sea como tres editoriales se interesan por bueno me decido por una ellas para publicar eh bueno me dan la grata noticia de que bueno voy a firmar en San Jordi pues mía espectacular espectacular en cuanto a satisfacción personal y sobre todo la moción el libro se llama yo no paro es una historia de de de salir adelante no de de no parar