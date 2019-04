Flash Deportes SER de las 14:30 (24/04/2019)

Voz 0696

00:48

Juan no todo pasa por Sevilla es verdad que si no somos capaces de ganar allí pues es una bala menos ir mucho más complicados pero todavía quedarían moción y todavía que quedarían combinaciones para poder salvar no pero no te engaño si te digo que sí lo que pasa es que no ganemos el partido que estamos más más atrasado con eso es que más difícil se pone si ya estaba complicado y está difícil pues supondría mucho más complicado pero todavía no es una opción de decir sino gano aquí estoy en de dicen todavía no pasaría eso