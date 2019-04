100 Yardas - Otro movimiento brillante (Programa 160)

Voz 2 00:00 el fútbol americano

Voz 1025 00:33 qué tal estáis bien mediados a cien yardas bienvenidos al espectáculo en el fútbol americano antes de arrancar porque estamos en una semana mágica mágica de verdad qué sabéis que te hemos saldrá vamos a poder hablar de mil cosas personalmente y lo quiero hacer desde aquí desde este foro daros las gracias a todos los seguidores de cien yardas que os hacer castells para que os firmara el libro del Vuelo diecinueve tanto en Barcelona como en Zaragoza es hoy maravillosos me llegaron gente con camisetas de los Dolz Vince de los Steelers de un montón de equipos gente de los rands no no tengo palabras sólo agradecimiento infinito porque no sólo nos seguís en esta pasión que compartimos Iker Luis Andrea Rubens Javi Manu Marlasca moi toda la tropa sino que además os habéis apuntado al mundo de la lectura que eso ya es un puntazo así que gracias por estar ahí con el vuelo diecinueve y sobretodo gracias por acercarnos hasta la firma del libro por cierto que estaremos en Madrid este viernes que es la Noche de los Libros a las siete de la tarde en Bojan El Corte Inglés de Goya por si los de Madrid porque me están llegando tantos mensajes de otras ciudades que lo voy contando Iker ha amenazado con llevar me San Sebastián osea que ya veremos hola Luis yo qué tal estás hermano pues muy bien muy bien pero a ver si los ver porque hoy vengo compara Errasti a Diego si viejas

Voz 1025 02:05 no pero ahora sigo ahora sí o ahora sí

Voz 0684 02:07 digo la tournée esto va a tener como Rolling

Voz 1025 02:11 ahí bueno pues entonces no

Voz 3 02:14 vamos a dejar que te vean si hablamos la semana

Voz 4 02:17 haré a Lloris y muy buenas yo vengo con con varios mensajes él lo primero para tiene era buena porque ya me he leído el libro bajo eh que bien dos perdón por la palabra pero sí Ximo otra hoy no está con nosotros pero yo te quiero darle la enhorabuena desearle toda la suerte del mundo a Rubén Ibeas claro que sí que debuta el rookie que debuta en Movistar durante el rap para el draft es que es la persona ideal yo estoy seguro que lo lo va a hacer fantásticamente bien íter cero y último cruzo los dedos porque con un poco de suerte este fin de semana Luis Jones viene hacerme una visita ya

Voz 5 02:54 bueno a comer cuando no había desombligar más exacta ver notición incluimos en el arranque este programa hoy abre y cierra programa Hall

Voz 1025 03:02 digo me da al cierre con los Saks pero es un

Voz 5 03:04 día especial y queríamos tener en el arranque hola Javi qué tal estás

Voz 6 03:08 está chicos joder qué alegría eh que alguien por ahí al otro lado y no

Voz 0684 03:12 para hablar

Voz 1025 03:16 te vinculó cometiendo que

Voz 6 03:20 dos cosas me da la vida osea a quien se le ha ocurrido poner elecciones generales y enteraste en la pipas

Voz 5 03:25 ha llegado al pensar en las elecciones hágame caso que quiten las selecciones que sí

Voz 6 03:31 pero sin duda dos los equipos de toda la historieta que has contado del Vuelo diecinueve Ponseti a mí no me queda claro si a la gente le mola tu libro Lo que me queda claro es que a la gente le mola

Voz 0684 03:42 ah sí

Voz 5 03:42 a eso te lo aseguro estoy absolutamente seguro pero si seguimos ya lo tal le da felicidad absoluta no tal el libro no no no no lo he terminado todavía yo estoy brutal la gente maravillosa había gente de seguidores de cien yardas

Voz 1025 04:01 a las nueve y media de la mañana en Barcelona tiene humillando esperando para verme bueno maravillosa la gente de verdad así que hoy vamos a hacer una cosa nueva no no lo vais a saber porque lo estamos tirando otra vez de Twitter si os dais abrimos líneas sí quién quiere hablar con nosotros va a poder hablar pero antes que nada dejadme que recuerde que estamos en fin ya no es el primero que va a hablar y se va a ir volando es Javi Gómez porque lo tengo en mitad de la guerra

Voz 5 04:24 ah vale

Voz 0684 05:02 y entonces lo hemos puesto a Javier Gómez porque

Voz 1025 05:06 que sentimos por él así que estamos

Voz 0684 05:08 qué quieres que este Castella tiré llevasen a tiras tú venga ayer dale Iker que te ríes

Voz 5 05:17 sí sí

Voz 4 05:20 así de fácil los hijos han traspasado

Voz 8 05:22 su tras ser Frank Clark a los Chief

Voz 0684 05:25 moda cambio de una primera ronda madre una segunda en dos mil veinte y el cambio de

Voz 4 05:30 las terceras rondas este año cinco años ciento cinco millones de dólares sesenta y tres y medio garantizados para claro

Voz 1025 05:39 no

Voz 5 05:39 qué te parece Javi Ci U

Voz 6 05:42 soy el drama son los dos temas mirad Savic que yo en mi corazoncito están los hijos y os voy a decir creo que es un pedazo de traspaso y me quito el sombrero con el front office de Seattle por qué porque esto es un trabajo a cinco años ellos han renovado por ese tiempo a Wilson el año que viene se queda y Wagner se había que elegir aunque Frank Clark es la leche yo prefiero a Bobby Wagner es la columna vertebral de la defensa Agulo del que entonces ellos ahora mismo se encuentran con dos primeras rondas este año con una segunda más el año que viene sobre todo el año que viene van a recibir muchas compensatorio Pich por la cantidad de proteínas que se Anido entonces yo creo que esto es casi un trabajo a cinco pero a dos años para cargarse de jóvenes el año que viene y creo que vamos salen ganando en ese traspaso a ver Kansas casas no sale perdiendo a te puede salir bien es muy interesante de si tienen un jugador entonces si le fuerzan una posición necesitaba pero pero he estado haciendo mates a Dios por simplificar por simplifica verás cuánto cobra Ford en su nuevo contrato recuerdo en la misma posición que Frank Clark Kansas Touré deja ir veintiocho años vale no es todavía un veterano cobra diecisiete coma cinco millones por año cuánto va a pagar Kansas a Frank Clark XXV Años veinte coma cinco millones por año total que la pregunta para saber si casas lo he hecho bien por simplificar para todo el mundo es tiene más sentido pagarle veinte coma cinco millones a Frank Clark que diecisiete y medio a before yo no tengo dudas pero yo sí creo que sí creo que no es mal traspasos para cansar

Voz 1025 07:15 pero me me has abierto una vía me han abierto una vía para pensar en

Voz 4 07:21 a cambio el cambio total es Justin Houston buenísimo pero ya tiene una edad difusor buenísimo también XXVIII tú lo has dicho por Frank Clark que para mí encaja mucho mejor en el nuevo sistema que va a plantear español Emmanuel va creo que les ha salido bastante bien la jugada final de haber perdido a dos a una de las mejores parejas de ser para conseguir una nueva que tiene muy buena pinta

Voz 1025 07:47 si de verdad tú crees pero Idepa

Voz 4 07:49 está

Voz 1025 07:51 hombre es que pasa estamos estamos disparados desde hace rato Got por todos lados pero no Luis

Voz 3 07:56 alguien tiene los los los los los éxitos que esperan pues vale te diré tampoco es una salvajada de diferencia hay hay diferencia eh sin lo multiplicas por los años pero bueno todo al final será cuestión de campo Pereiro pero sí que me extraña es bastante

Voz 6 08:10 yo Claudio la traducción a ver la transición para mí aliente para Seattle que yo soy un notable vamos a decir para Kansas no hubiera que poner iba

Voz 4 08:19 a la noticia Life mientras grabamos Marsó un link Se retira

Voz 1025 08:24 qué me dices después de doce años en la NFL

Voz 4 08:26 buf vais a hacer llorar

Voz 5 08:30 ah sí

Voz 6 08:32 dice emociones de veas llorar

Voz 1025 08:34 pero ojo con con esa idea también eh era lógico era luego clan

Voz 6 08:41 todo el mundo tenía claro que va a bueno es lo ha intentado era también jugar en su casa con su gente con el no en el equipo con el que soñó cuando era chaval hay en su barrio truco tiene lógica tiene lógica pero pero si me dejáis

Voz 5 08:54 ser malo porque lo anuncia ahora no lo anuncié hace ya

Voz 4 08:57 Justo antes del draft es mejor si no lo está haciendo una faena su equipo claro ellos querían que Lichis viera él ha decidido retirarse creo que es el momento no correcto señor tres primeras rondas tienen los los Riders sí lo tenía que hacer era ahora sí

Voz 3 09:12 sí claramente pero pero bueno ante esa euforia no voy a hacer aquí un poco el Pepito Grillo verá IESA Mini

Voz 5 09:20 hala que traía hoy aquí para Ponseti

Voz 9 09:22 no para que para qué

Voz 3 09:25 le puedan ver sus eso lo seguirá los decían ya

Voz 5 09:28 estás eh

Voz 3 09:33 por qué que abrió la bolsa de a la semana

Voz 5 09:36 basada sí defendía a hacerlo

Voz 3 09:38 la mente practicamente que que que que si a era un equipo de playoffs vale yo no lo yo yo no lo discutía que que que no lo fuera no ir

Voz 5 09:46 yo ahora pero que evidentemente el

Voz 3 09:49 saque de Ras bueno él el contrato de la SER Wilson iba que era lo que había que hacer pero iba muy probablemente a debilitar posiciones vale entonces bueno veremos lo que el de Ladd puede traer veremos el trabajo

Voz 8 10:02 a medio largo plazo pero yo no le pongo para

Voz 3 10:07 nada les si Ximo lo lo primero

Voz 6 10:10 yo sí veo yo si ve un equipo de yo si al final es te encuentras con dos primeras rondas pierdes a un súper es Racer pero precisamente de eso viene cargado el draft puede escoger en las posiciones que tiene para que hay ahí

Voz 4 10:24 estoy pero para que funcionen ya si estoy con Javi en que es todo esto esa es un poco

Voz 6 10:29 la línea interior sacar todos claro

Voz 4 10:32 esto es esto es un movimiento de de de mercadotecnia de los hijos ellos han pagado lo que le tenían que pagar a Russell Wilson

Voz 3 10:39 ante todo es duda igualmente y tú tienes

Voz 4 10:42 lo ha dicho bien Javi que renovara Bobby Wegner el año que viene que es el alma y el corazón de esa defensa y que su número va a estar colgado de del de Las Vegas ALCA algo tienes que renunciar Le había expuesto el taka a Frank Clark es un dineral lo que haces es en un año en el que el draft viene cargadísimo tanto de hombres del interior interiores como como de hecho láser decides tener el contrato rookie de láser que va ser mujer seguramente en primera ronda bien bien bien que te va a permitir tener más cosas yo

Voz 6 11:09 creo creo que tiene cargas y dos años pude renovar el equipo por completo dejando todos estandartes están ataque y una defensa está acusados

Voz 3 11:19 también te absolutamente de acuerdo en todo el planteamiento

Voz 8 11:22 eh exceptuando para mí la etiqueta de equipo claro

Voz 4 11:27 no pensamientos absolutos en la Conferencia Nacional muy poquitos equipos van a ser claros

Voz 8 11:32 claro pero pero se me baja en este del carro es un poco mayor es hombre a ver

Voz 1025 11:40 no no sé yo yo con la experiencia hemos ya fue una el año pasado

Voz 4 11:45 por eso por eso Luis tiene mucha raza no era cosa en los los hijos juegan en la conferencia en la perdonen la división en la que está ya ya es complicado meterte entonces vas a tener que pelear mucho no le podemos poner esa etiqueta de manera fácil hombre Jarrett mantequilla

Voz 6 12:00 lo que esta noche ha dormido mucho mejor sabe dónde va enfrentar

Voz 5 12:03 dos veces por año si se te viene bien vale

Voz 3 12:10 muchísimo mejor por dos cosas por esa porque según han contrató a largo plazo sea que también ya

Voz 6 12:18 tiene los tiene lógica a mí lo que me interesaba que antes hemos cambiado es la otra cara del espejo es decir al final Kansas lo que está haciendo algo parecido a lo que hizo a lo que hicieron los raids el movimiento lo que significa es vamos a por la súper ya no queremos esperar creo que esa es la lógica no

Voz 3 12:40 has que situaría o no pero Javi pero ha sido un cambio de cromos para mí es más que evidentemente por la al jugador que acaban de de de incorporar y lo que elevará pagar claramente tienen que ir al Super Bowl no pero para mí es un cambio de cromos porque ya tenías eso en tu en tu equipo ya tenías unos entrasen en importantes para poder abordarlo para

Voz 10 13:00 en cambio cromos y es lo que vi vengo viendo en algunos equipos en un nuevo responsable y quiere hacerse el equipo un poco

Voz 8 13:08 tú a él

Voz 6 13:11 yo lo quiero débil Luis yo les veo un punto débil a lo que ha hecho Kansas estará no no no esté esto es constructivo

Voz 5 13:18 vale no es lo había palo defensas

Voz 6 13:23 sequía meter presión al al cuartel vaca brava hablábamos de una defensa de pick Pleiss tenéis conseguía Saks pero lo que no conseguían es mantener en baja anotación al otro equipo vale entonces tienen muchos puestos que reforzar hice están quedando sin rondas eso es lo que yo creo que que perder rondas de Drac cuando tienes tantos puestos por ejemplo la secundaria la tienen hecha trizas al menos para un equipo que aspira a la Superbowl

Voz 3 13:47 su madre a que su así que su mayor interceptado por es correcto interceptados

Voz 1025 13:52 sí sí sí senador

Voz 3 13:55 va a los Steelers que que que que era el era el sello de esta de esta defensa no

Voz 1025 14:00 hombre era vamos a ese jugador

Voz 3 14:03 Stiller quiero decirte no sé yo me quedan dudas todavía esa de esa defensa de canchas de aunque les pongo etiqueta de playoff a ellos

Voz 4 14:12 tiene esa Fatma Homs tiene que ponerse

Voz 3 14:15 la lista oye eh

Voz 1025 14:17 Javi en cuanto te van me van a matar

Voz 6 14:20 pero espero me van a matar a treinta personas en un plató esperando

Voz 1025 14:23 no te soltaba usted no buena con América

Voz 6 14:26 Cano un vistazo al tras rápido ellos de juega vale venga a ver yo luego en los saques porque entró luego vuelvo a salir comento comento cuatro cositas en los saques de los jugadores que me gustan y no pero cómo vamos a ir sobre todo a los más importantes y no nos vamos a poner en Pla friki porque sin Rubén eso es imposible no yo creo que para mí cojera Kaymer Murray es un error Javier tú eres que va número uno draft

Voz 4 14:51 crees que vas familia

Voz 6 14:54 yo creo que no va a ser que empieza quién es un error ibamos Si yo fuera San Francisco estaría dando saltos fueran los jets que van porque evidentemente Le pongo a bossa el número dos sin duda si fuera los diez yo o cogía Hakkinen Williams o a Oliver au sino me iba para abajo me cargaba de rondas yo salen me parece otro error en el tres lo que creo que puede ser otro error es irse a por corte Hervás este año es decir creo que Nueva York tiene que aguantar con lo que tiene que esperar al año me viene un Kuerten seis eso es así un poco el vistazo general más importantes

Voz 4 15:30 muy de acuerdo en todo Javi sí sí sí sí

Voz 6 15:33 eso no me lo esperaba pero es verdad que pues

Voz 0684 15:35 esto es un milagro lo que está pasando hoy en este no sólo por eso

Voz 1025 15:40 al menos porque Javi te lo vas a perder pero tenemos una multitud de llamadas usted como

Voz 5 15:45 dar voz sabe

Voz 1025 15:48 pero luego cuando te da un beso Eduard Las Vegas estamos en fin yardas

Voz 0684 16:50 Schumi hoy extender a tope esto es Line

Voz 1025 16:52 os acordáis este tema vamos

Voz 0684 16:55 Adrián había va de bailado esto en las pistas como condenado mira atrás gracias a Iker tú te sonaba el tema de la escucha en mi vida digo

Voz 5 17:11 yo iba a las discotecas por la tarde por la tarde se o no por las noches por la tarde seis diecisiete años nadie baila bailaba bailaba eh todo el día

Voz 0684 17:20 a mi madre la Segunda Guerra Mundial practicamente pero bueno hoy antes de que vayan

Voz 1025 17:26 hemos con la tonelada de dónde están llamando que no cómo lo vamos a Repsol Vero y con Kenneth Garay al que vamos a llamar yo creo en un instante cuenta Iker por donde quiere ahí me gusta eh que tengo alguna más tengo algunas más buena y no es asaltado esta de

Voz 4 17:47 de de Mar son Lynch que creo que merece un comentario eh y además es que os quería preguntar por

Voz 8 17:53 mañana es el draft creo

Voz 4 17:55 que uno de los grandes protagonistas son los Oakland Riders

Voz 1025 17:59 eso sólo son sin duda los protagoniza

Voz 3 18:01 es para bien o para mal si tiene sí

Voz 4 18:04 se va tienen tres selecciones en primera ronda del draft

Voz 8 18:07 sí

Voz 4 18:08 lo que ellos consulto vosotros pensáis que van a acoger las tres o qué banda mercadear con alguna bella sí claro

Voz 3 18:16 para mercancía

Voz 1025 18:17 yo también yo también yo también tengo claro ya además conociendo a ahí

Voz 3 18:23 absolutamente sí ya sabéis

Voz 4 18:25 con con esto ya termino de exponerlo todo que que groove en y Mello que es el mánager el que antes era el comentarista estrella del draft de la NFL que que conoce muy bien y ha fichado como general manager galo lo ha fichado es precisamente para nada de mañana han esta semana han decidido que todos los scouts fuera cosa que nadie va a haber nada y que las decisiones esta semana tomar ellos dos y nadie más

Voz 1025 18:52 tiene más mía si eso lo vamos a comentar ahora dejadme que me voy a Estados Unidos

Voz 13 19:00 Conexión cien yardas con EEUU Ladies and gentleman señoras y señores con todos ustedes nuestro corresponsal de bien

Voz 2 19:18 Garay

Voz 1025 19:21 es una de las estrellas rutilantes sin ninguna duda estos cien yardas señor queden Garay cómo está usted

Voz 5 19:28 crees ya ventilando me la voz de treinta y cinco años de prometido te acaban de decir eso véngame utilizando

Voz 1025 19:35 eso es bueno estos casos

Voz 5 19:38 yo no sé si es bueno o es malo pero hoy

Voz 1025 19:41 de dónde estamos y dónde está ya te estamos llamando a genética o estás poco ya en el draft

Voz 14 19:47 no todavía tenemos programas a las nueve de la mañana para él esté aquí en Estados Unidos después se nos vamos camino al aeropuerto estaremos llegando esta noche primero Dios a eso de las cinco de la tarde hora de la de Nashville Tennessee para ponernos a punto para el draft que después de lo que pasó ayer fue el acuerdo alcanzado con los sí decía árbol precisamente para enviara a Fran Clark a chip de Cannes al filo sino que nos iban a cambio la primera selección en el dos mil diecinueve y una segunda la primera selección de mañana hay una segunda afronta del dos mil veinte gran expectativa yo estaba pensando en voz estaba pensando en tipos posa como primera selección la semana pasada ahora me queda claro que muy seguramente va a ser eh

Voz 6 20:28 tengo un problema compañeros joder eh

Voz 14 20:31 yo he tenido siempre solamente basta que alguien haga algo decida algo que no se tenía presupuestado hice bien un caos

Voz 4 20:39 como sean la primera acción saca todo claro

Voz 14 20:42 a todo todo todo donde mañana no selección en la kale mueve como primera selección mucho para querer subir yo me mantengo

Voz 6 20:49 es para mí que

Voz 14 20:51 quizás quizás cambiando en caso de que se ve y se sería secundó con los San Francisco es para mini puede llegar a ser primera selección los ya ex estarían reclutando Hakkinen Willian blogueros de Auckland a Ayrault dos de Tampa Bay

Voz 6 21:07 a el hombre que en Tokio axial

Voz 14 21:09 no serían los Yaya por ahí a Debón Why recordemos que estamos muy pendientes de lo que hagan los Giants de Nueva York mañana en Nashville Tennessee arrancamos entonces jueves viernes sábado y una anécdota que ir estaba leyendo ayer aquí en la historia ahí estoy en un ejecutivo de día cuando apenas se iniciaba esto hombre me pierde doscientos setenta y nueve y les dijo a los compañeros de trabajo tenemos el drama de la NFL sabe lo que les respondieron todos en ese momento

Voz 1025 21:40 eso no es de televisión donde estamos poder pues menos mal

Voz 6 21:46 era nadie les digo es hijo del Tiago

Voz 14 21:48 ahora cerrado de televisión hoy por hoy es Prime Time en los Estados Unidos la gente se reúne para ver Graf sobre todo el jueves y el viernes cómo cambia la vida

Voz 4 21:57 bueno al margen de los partidos estamos hablando del mayor evento de la NFL hombre

Voz 14 22:02 no esto estamos totalmente de acuerdo pero totalmente de acuerdo no yo hoy por hoy como como tiene bien ustedes se acuerdan cuando a ver sin ayuda compañeros Queen fue el que el que estaba llorando el no Train si cuando no

Voz 6 22:17 había hecho nada donde puede seleccionado

Voz 14 22:19 como tiene como tiene esa ese ingrediente emocional lo ven las madres las esposas lobos dicen las novias no lo desea

Voz 5 22:27 claro si uno lo ve por el deporte y su equipo

Voz 14 22:29 los para ver la los muchachos cuando los eligen y otros con el morbo de la sección que aquellos que no son elegidos esto ha pasado a ser un evento que paraliza al mundo deportivo y un poco más en los Estados Unidos eso es para los que los que usted cuando se vayan con un proyecto el de gerente en USA pasaba todos y les digan nada estás eso maestro del draft de la NFL segundo el compañero que se cultivo no era de televisión B donde va

Voz 5 22:54 muy fuerte abrazo es un abrazo buen viaje y estamos muy pendientes de ti de las vallas enviando desde ahí un abrazo enorme de nadie de ustedes

Voz 14 23:03 en compañeros que estaremos pendientes de todo lo que se pueda tanto en aunque como envíe un fuerte abrazo

Voz 1025 23:08 gracias claro que Enel Garay sin ninguna duda la estrella rutilante de cien yardas

Voz 1025 23:36 bueno vamos a resolver unas cuantas dudas que tenemos en nosotros empezamos a abrir líneas porque está seguro

Voz 8 23:43 yo esto lo digo sobre todo a Iker a Luiz que no lo están viendo

Voz 1025 23:47 no vamos a tener tiempo para meter toda la llamada ya te lo digo alto hoy no hemos comentado nada pero de que disculpara aquí a nuestro rookie así Rubén hoy por problemas personales no ha podido estar que aunque luego va a estar en en el programa de televisión pero hoy por problemas personales no puede estar con nosotros y te mandamos un beso dormir pero no daremos aseguró la semana que viene entonces estábamos hablando de los Reynders ha sumaron una cosa sólo Iker a mí me parece un lucro parece que estos dos hayan cogido los notó cuando vi de no que quién va a pilotar ya piloto Lloyd es que tú te ves no te muy los harto

Voz 10 24:25 desde los cien millones de dólares es que desde que desde que ha hecho todos los movimientos ya se ha visto este hace lo que quiere ha venido aquí a hacer lo que quiera

Voz 4 24:34 ha traído a su hombre de confianza se ha quedado con él y con nadie más os suman más cosas hay hay noticias hay rumores en en los medios de EEUU de que en el número cuatro van a hacer algo inesperado que que tienen pensado hacer algo que nadie os lo lógico es que cojan una tras ser por ejemplo o como un hombre de interior de línea que necesitan pues que va a ser algo totalmente inesperado a ver hagan lo que hagan yo creo que el cuatro lo van a usar alguna de sus otras dos las dos las van a traspasar creo para acumular Peaks porque ese equipo tiene muchísimas

Voz 1025 25:10 claro claro es bueno te voy a decir una cosa Iker y lo digo

Voz 5 25:13 ahora ya que saque la pala a enterrar me cuando tengo otra si se lo digo a día de hoy porque quizá

Voz 1025 25:20 así el Si lo comento dentro de cuatro

Voz 5 25:23 día será ventajista

Voz 8 25:24 cómo se equivoquen como este año los Reader vayan como el año pasado yo creo que no les dan eh

Voz 1025 25:35 crédito infinito a esta pareja o no hay

Voz 4 25:37 hay un escenario que os más una locura pero no lo es tanto que el que utilicen el cuatro otra de sus primeras rondas para subir al uno cogerá Kaymer Murray traspasar acercar me parecería la mayor locura de los últimos años en la NFL

Voz 3 25:52 ya pero que está más sonado más a mis teorías de la consola

Voz 5 25:56 sí sí no no yo así ha sido un escenario hipotético que yo pintó pero pero

Voz 1025 26:00 sí eso sí sí sí sí sí esto

Voz 5 26:04 mi madre mía

Voz 3 26:06 yo todavía recuerdo los palos que se me daba cuando a estas alturas de la temporada pasada comentaba que eluden venía a quemarse el equipo que había

Voz 5 26:14 ya no se él a lo bonzo

Voz 3 26:17 sí pero bueno

Voz 5 26:19 bueno pero esto puede ser tierra quemada como estos

Voz 1025 26:23 ah no sean capaces de haber hacer

Voz 5 26:26 junto con el visto reventados efectivamente diría que

Voz 3 26:30 a ver dentro de todo lo que estamos de las Group de nada si le estamos pidiendo que estamos pudiendo ver también que que sean proyecto de fracaso con todo lo que tienen sería muy difícil he también vamos a comentar la otra parte el el que tienen más lo que le van a poder sumar probablemente para pasa que claro te sorprende de qué manera se está elaborando todos no esto qué es lo que más nos sorprende no bueno si nos quedamos antes en aquello de del primer no de que cuando entró que que que que lo que estaba planteándolo de si veía o no va a Cale es que

Voz 4 27:08 es que Kaymer Murray es que Murray muralla va a determinar no sólo su futuro sino el de como mínimo otro quarterback Si Lotto si lo cogen los Arizona Cardinals

Voz 8 27:16 puede ser Josh Rouse saldría claro si si sucede que que el consiguen los Riders

Voz 4 27:22 hacerse con él entonces el que seguramente saldríamos hay va a haber el mercado estos días parece ser y esto es una creo que buena noticia que le va a sentar muy bien a Ponce los medios de de Miami lo leí ayer por la mañana en un medio de Miami dicen que Miami es el equipo que más intensamente se está moviendo para que si yo Rose en está en el mercado ellos sean los el destino de de rehusen parece ser que ahora mismo los dos grandes favoritos para rusas con o los Chargers o los delfines

Voz 5 27:53 pues eso sus motivaciones

Voz 3 27:56 sembrar un buen pinito también mando yo

Voz 5 27:58 yo firmas a Rusia no es bueno

Voz 1025 28:01 es hora de Raos yo yo ahora mismo tampoco quiero mira una de las cosas que pasó ayer en Zaragoza se me acercó un chaval con un chico con camiseta de los dos mi hijo fíjate yo que soy de los dos fichas de Zaragoza sí estuve abrazo y estuvimos hablando de de si había proyecto de futuro claro estamos un poco también con con sabor cito del drama a ver qué va a pasar a ver

Voz 3 28:29 no se ve claro no se puede hacer

Voz 1025 28:31 efectivamente esa era un poco el camino no entonces no sé pero bueno a ver qué tal he otras cosas porque ya te digo que quiero al menos tras este hablando también de mano hemos hablado del del

Voz 3 28:44 era contrato de la semana pasada de de las Wilson pero que está ya también hay picando es es Big Ben Ben tiene que que bueno parece que antes del draft tienen que están negociando para hacer el contrato por de creéis que vais las cifras porque es un tema complicado por eso te digo voy dispuesto a tierras muy bien no no pero que lo tienen que hacer lo están haciendo a marchas forzadas

Voz 4 29:07 para tenerlo cerrado antes de vaya por delante que yo creo que Big Ben es uno de los grandes cuartetos

Voz 3 29:14 pero qué referencia acoge este pasta no no no

Voz 4 29:17 no por eso para mí Ben ha sido los últimos diez quince años uno de los mejores Hervás en un momento

Voz 5 29:25 a grandes se ninguna de que está ahí una sin ninguna duda en una era en la

Voz 4 29:31 que ha compartido terreno de juego con Sombreidi con Peyton Manning con Aaron Rodgers control Bris él creo que les mira a los ojos a todos totalmente no digo que sea mejor

Voz 1025 29:42 no no a lo mejor falta un paso Iker un un un punto más que hace en el gol

Voz 4 29:51 está en el mismo piso que ellos pero pienso que

Voz 8 29:54 su declive va a llegar

Voz 3 29:57 creo que sí pero pero pero que hace

Voz 4 30:00 de Big Ben no creo que sea tanta estoy

Voz 3 30:02 totalmente de acuerdo contigo eh en su extensión de contrato pero cuando cinco años ya en el sombrero

Voz 1025 30:07 todo sobre todo o os doy un paso más allá que haces sobretodo en un año en que has perdido a centrará en pleno lío narices se me gusta mucho la fórmula que hicieron

Voz 8 30:21 los los Saints con Bris a él leer

Voz 4 30:25 en dos años veinticinco millones de dólares por año todo el dinero garantizado

Voz 1025 30:29 voy así a ver qué pasa claro no es mal plan

Voz 4 30:32 te das el dinero de del del máximo que están recibiendo otros al final Wilson es un tío joven pero le le le le das un respeto que es darle como Bris en ningún momento se quejó os quiero decir recibía un buen dinero recibió el respeto el reconocimiento no firmó un contrato largo

Voz 5 30:49 tú también yo pensaría algo así

Voz 4 30:52 corto medio plazo donde es un buen dinero pero no no el máximo

Voz 3 30:55 Zelaya el año que viene me me EMI mirar el año que viene y hay que no hay otra

Voz 1025 31:00 no hay otra este año también intentar a lo mejor pensó que comentar ya bueno pero no sabes a lo mejor alguien que no lo tienes ahora mismo un chico descaro

Voz 5 31:11 ya bueno sobre todo para que se empieza a formar

Voz 3 31:14 ya ya que necesita un camino si ahí si yo yo desde un lío un pequeño lío pequeño lío

Voz 4 31:20 hay otra pregunta más draft que os haga antes de que vayamos a las llamadas vale otro otro caso claro es el que más yo sigo porque es mi equipo los pero extienden el XXXII dicen que lo pueden mover nos dijo que haríais sino que pensáis que va a hacer Belli Chic va a dar ese treinta y dos para subir aún veinti tantos y coger un buen jugador que rinda ya o como ha hecho toda la vida va a dar ese XXXII para acumular Peaks buscar jugadores más profundos que ellos conocen

Voz 0684 31:45 bien te voy es tan difícil hablar de Harry Potter

Voz 5 31:51 eso te iba a decir con la no

Voz 3 31:53 Gica en la mano o mitológica que no tiene que ver con

Voz 5 31:56 con la suya siempre acaba metiendo Oporto

Voz 3 31:59 todos lados exactamente me lo acabo en tiempo otro lado evidentemente yo creo que necesitar un profundo ahora no necesitar un jugador profundo porque no

Voz 4 32:09 era por un jugador pero sí

Voz 1025 32:11 es muy caro todo un receptor verás Vera pero mí como tú muy bien dices beta claro no tiene interiorizado que ya tiene uno que nos va a sorprender metiendo a no sé quién de pero

Voz 4 32:23 esto no lo tienes yo salen mira

Voz 3 32:26 me precisamente ellos salir antes de ayer firmó su contrato de agente le dice con cláusulas que si me permiten volver a jugar

Voz 5 32:35 sí os sí

Voz 1025 32:38 me quito el sombrero

Voz 5 32:41 con los Patriots no sabe

Voz 1025 32:44 más es que la leche

Voz 5 32:46 no no me están cuidando

Voz 3 32:49 vamos a decirlo porque hace mucho en lo tampoco decimos cosas de los pubs es desde Ground chapeau cómo están trabajando con él

Voz 5 32:56 es una persona que tiene un gravísimo problema

Voz 4 32:58 Emma cuidarle de esa manera

Voz 3 33:01 sí pero no lo tienes osea necesitas un profundo que hacer entonces para mí mi lógica sería esa Iker pero ya sabes es la mía si a ver si yo

Voz 4 33:09 yo miro en la plantilla de los yo miro el raster de los Patriots IB un rostro completos a quiero decir veo que no tiene grandísimas necesidades hablo de cantidad no de calidad la la estrategia y siempre ha sido yo a mi me gusta este jugador me da igual cogerla en una quinta ronda porque te gusta este jugador esto es lo que hago es acumular Peaks porque yo no le doy tanta pero en este caso que veo el router tan ha apuntalado a falta de un par de detalles que sí creo que podría subir aún XXIII si ve que el Times

Voz 1025 33:41 el libro sí yo también lo creo yo estoy de acuerdo pero insisto Harry Potter cómo funciona to mujer a varita ya te dejas todo porque había no

Voz 4 33:52 lo dicen los americanos bueno en sí claro sí

Voz 1025 33:54 es sin ninguna duda bueno con qué sois muchos hemos colgado para los que no estén escuchando hoy el número de teléfono a través de Twitter porque no tendremos la oportunidad de comunicarnos con vosotros los allí hemos abierto líneas a través de este camino no es el único día que lo vamos a hacer así que estar más atentos cambiaremos porosa probablemente el el número para la próxima semana porque no nunca coincidimos con los mismos teléfono así que vais a tener que estar atentos las a qué viene el miércoles sobre las doce y media para así volvemos a abrir

Voz 8 34:27 líneas pero ahora vamos a ir al lío venga

Voz 15 35:01 bueno lo dicho que

Voz 1025 35:02 sois un montón de vosotros que os apetecía participar en cien yardas y ser parte del programa lo estuvimos hablando hace unas semanas no May no recuerdo quién nos lo comentó vaya a través de redes si es que venga va pues nos animamos da así que hola Nacho qué tal estás bienvenido a yardas hola qué tal bienvenido no sé desde cuándo no se escucha ni si tienes un equipo preferido Therese de algún equipo o no

Voz 6 35:27 sí

Voz 16 35:28 pues aproximadamente lo escucho desde hace un año porque antes yo es que practicamente en desconocía lo que da la tele

Voz 0645 35:33 tú lo americano ir a eso de empezar

Voz 16 35:36 escucha vuestro podcast también ver la temporada pasada las retransmisiones con amenazaron y descubrió este espectáculo este deporte de la verdad es que ahora soy un el seguidor

Voz 1025 35:45 el temor algún equipo no nos encanta escuchar eso eh es otro otro a la secta

Voz 16 35:54 ya arder más la verdad es que este año no los conocía apenas si desde que empecé a verlos un poco más ya como se entrena retransmisiones los Steelers

Voz 6 36:03 sí que es un equipo con lo cual quizá

Voz 16 36:05 me gusta dar sobre todo por el hecho de tener esos dos grandes receptores que Morán Antonio Brown Yuyu asustar a los cuales puedes me decían que era bastante interesante ver verles jugar no

Voz 1025 36:16 bueno pues esta temporada te va a tocar partir te entonces porque te gusta

Voz 5 36:20 ya me quedo me quedo yo creo con Yuyu me gusta mucho la

Voz 16 36:25 la actitud última de sobre todo en por lo que he visto en en redes sociales algunos desplantes que no que no creo que le correspondan a un jugador de de su altura

Voz 1025 36:33 claro oye Nacho una pregunta más si quieres me la condesa sí sí no no desde dónde nos están llamando

Voz 16 36:38 pues desde la ciudad natal de ellas Cega

Voz 5 36:43 no

Voz 1025 36:46 añicos o Trujillo muy bien oye oye quieres que nos quieres comentar que quieren preguntar no sé si te vamos a poder responder o no responder bien pero tú tú tira

Voz 3 36:55 tirada pues la verdad es que iba un poco

Voz 16 36:57 por la línea de eso de nuestro de mil paisanos oye que es por donde piensas que pueden ir los tiros en este habrá porque he oído que puede llegar a los Patriots lo cual yo creo que sería espectacular no puedo el hecho de la repercusión

Voz 3 37:10 ya te dije que podría tener pero no sé si vosotros

Voz 16 37:12 sabes que te cuando

Voz 1025 37:15 demos cuenta una cosa te pasaría a los Patriots

Voz 3 37:17 si fuera no

Voz 5 37:20 un Stiller que siempre dio un valle en

Voz 3 37:24 los pubs murió que si cambia de equipo

Voz 6 37:29 yo creo que

Voz 16 37:30 tengo bastante apreciado

Voz 0684 37:32 si alguien te contesto yo toda Miley de alega ya ya

Voz 9 37:38 ya pilló yo primero testigo

Voz 4 37:42 a ver empezando por lo último de los patios al final fue una cábala diciendo que lo que nos gustaría por las implicaciones mediáticas que iba a ser no no tenemos ni idea de dónde puede caer si si ha habido equipos que que han mostrado cierto interés por ejemplo los los Rey ven espero sobre en qué puesto pueden ir nos gustaría no nos gustaría mucho que pudiera que pudiera estar en una segunda segunda tercera una segunda segunda una segunda yo creo que es la mejor de las previsiones no pero viendo que hay una clase tan de tanta calidad y tan profunda de receptores vamos a ser honestos hay mejores receptores que Cega más completos en este momento pero yo ceja tiene pero tiene algo si dura la virtud de la red son ira

Voz 5 38:26 no hay mucha potencia

Voz 4 38:28 es un arma que ciertos equipos quieran tener entonces una segunda ronda sería maravilloso yo me lo espero en el segundo día si caen una tercera una cuarta creo que tendríamos que estar muy contentos mejor una tercera una cuarta claro ahora en cualquier caso termino me me me gustaría mucho más que que el puesto en el que salga que caigan un equipo donde le vayan a dar un rol importante eso por encima de todo

Voz 1025 38:52 muy bien alguien que no vayan los fatalmente dar buenas tardes

Voz 5 38:54 de hecho un abrazo enorme gracias

Voz 1025 38:57 escucharnos y por seguirnos un abrazo te daremos más

Voz 6 39:00 pero lo tenía de participar cuyas no

Voz 1025 39:03 hemos abrazado chao chao Veiga seguimos con más oyentes con más gente que nos acompaña este en cien yardas hola Iñigo qué tal estás

Voz 5 39:11 muy buenas buenas tardes qué tal muy bien de dónde estás llamando Iñigo pues desde Donosti

Voz 17 39:17 a mí me está ahí pegado contigo creo que ha llegado ahí

Voz 6 39:21 además me conozco le conocí hace unas semanas a Iker

Voz 5 39:24 ahí no anda

Voz 4 39:26 mira os os voy a contar yo la la Historia iba yo con la sudadera con la capucha puesta el sábado por la mañana en una calle céntrica plaza Gipuzkoa de repente

Voz 8 39:36 te Íñigo me para y me dice Eres Sagasta

Voz 5 39:40 cómo es y si escucho cien ya que pasa Sebas y medio de euros vale

Voz 4 39:48 sí estuvimos como quince minutitos diez hablando de fútbol americano fue una auténtica gozada así que lo primero gracias tío

Voz 5 39:54 claro claro esa mítica foto tuya con la capucha ha inundado Larreta dándote esconde ya te digo que qué equipo te mola es dar de sí sí sí yo soy yo soy

Voz 6 40:07 principalmente los Cowboys

Voz 8 40:09 no ha estado en Dallas además eh a sí

Voz 18 40:12 sí estuve estuve pues en noviembre pasado en en esto en Dallas ir fui a ver partido universitario de piense Miu contra You si es también contra central Florida después fui a Leyte ven a desaforados Ensino

Voz 1025 40:28 vamos que decía insiste el curso completo aprovecha

Voz 5 40:32 chulo y la verdad que disfrute mucho o sea que si si es que bueno por donde viene estoy quieres comentar algo quieres preguntar

Voz 6 40:39 pues hombre yo sí que me gustaría preguntaros cuál es la posición por la que creéis que más se van a pegar en el draft los equipos por subir yo

Voz 8 40:47 la buena pregunta esta eh

Voz 1025 40:50 en si va quién que lo lo más buscado ahora mismo no esa es muy bueno

Voz 4 40:54 es una clase muy buena de

Voz 3 40:56 no sí creo sí

Voz 4 40:59 es muy buena tanto de receptores muy buena de verdad pero creo que hay mucha calidad no no tanta cantidad pero mucha calidad de jugar

Voz 5 41:07 es interiores de Defensa ahí eso está lento para aburrir es el el juego de hoy en día

Voz 4 41:13 cómo es cómo está en determinar las defensas tener buenos jugadores interiores de línea no sólo nos tenemos que remitir a Rondón al es clave entonces a ver sabiendo que tanta calidad creo que va a ser lo más deseado

Voz 5 41:24 muy bien pues oye llego o cuidar a la capucha Corre corre a ver si me puedo acercar yo este fin de por ahí claro si si ves algo mira te voy a Jaume

Voz 0684 41:37 no voy a miedo de oro uno minuto corriendo un abrazo enorme gracias muchas gracias

Voz 1025 41:59 siguen entrando un montón de llamadas a cien yardas hoy hemos abierto el podcast a través de Twitter porque es el único camino que tenemos para ponernos en contacto con todos vosotros y daros las gracias de antemano ya doradas de participar con nosotros no está ya

Voz 5 42:15 está siempre ahí ahí como siempre

Voz 5 42:20 son Miguel qué tal estás bienvenido buenas tardes dos llamas Miguel ver remarcan desde Madrid tienes equipo favorito no es de los que nunca a veces de los tuyos

Voz 0684 42:33 Pons está claro mira mira Miguel gracias por Yafari juegas

Voz 5 42:40 a ver este hombre de los Patriots que no quieres contar por donde viene Natalia

Voz 3 42:43 pero con las victorias que ya buena él

Voz 0645 42:46 programa por el trabajo casi tanto aquí como en el resto de redes Rubén con su libro Iker con el poner en Youtube trajo Cascais es maravillosa

Voz 1025 42:55 vale muy muy agradecido gracias Iker es comentario preguntaron las dos cosas a usted deja a preguntar

Voz 0645 43:01 para ver si se me podéis Anglada para vosotros quién sale más beneficiado Simarro ahí está final la primera lección quién se beneficia más Arizona o San Frutos

Voz 9 43:11 a San Francisco tú tienes claro

Voz 1025 43:14 su hermano me todo no vamos a ver lo tiene claro tiene

Voz 3 43:21 en San Francisco necesita claramente esa posición Arizona Nolan no sea para mí sinceramente no la necesita eso es una ida de olla es que no nos engañe

Voz 1025 43:31 Arizona los perros pero pero pero cuál era

Voz 4 43:38 en teoría precisamente como necesita todo lo demás ya tienes un corte y que les que leíste en el top ten del año pasado ya pero yo lo pongo de esta manera si tú eres el propietario ayer de los Arizona Cardinals el entrenador por el que has apostado te dice estoy enamorado de este tío ese tío va a llevar el ataque mi ataque de una manera mucho más eficiente que el cuarto de aquella tengo cómo le vas a decir que no ahora bien yo creo que eso es eso es el libro en respuesta a la pregunta estoy con Luis San Francisco te sale beneficiado porque si no seguramente esboza al en el en el uno Queen en Williams le vendría bien pero pero necesita más a bossa entonces San Francisco pero pero pero de verdad creéis que no hemos sabido

Voz 1025 44:19 cosas del uno

Voz 4 44:20 yo creo que no ahora que si sale a

Voz 5 44:23 no como decía Dios le va a venir bien yo llevo los días con el con

Voz 3 44:26 el apretado con Luis

Voz 5 44:29 sí porque me pase cualquiera de eso

Voz 4 44:31 los dos jugadores vos Auvinen Williams a San Francisco le va de lujo ahora creo que os viene mejor bossa

Voz 3 44:36 está totalmente y a ti qué te parece Miguel a todo esto

Voz 1025 44:38 nosotros aquí en la moldeado pero el tú te mojan dos no te moja

Voz 0645 44:41 yo estoy con Jones de hecho un pase que beneficia mucho mejor claro al final te cambia todo Hugo pero dice que marca acabas diferencia pero ahora mismo para la línea teniendo agarró Polo es un extra es una es más no

Voz 5 44:56 pues lo apuntamos hoy cuando estás ahí con nosotros y yo me tiro como Ponseti claro que no desde cuando estás ahí con nosotros no si muchas dos años mucho tiempo ya de los fieles que Teherán no no había de la tarde muy tarde

Voz 0645 45:16 de camiseta así va muy bien

Voz 5 45:18 Miguel un abrazo enorme gracias a favor apuntar te hay al programa a vosotros

Voz 6 45:22 es un abrazo

Voz 1025 45:35 viendo dónde llamada seguimos confiando en vosotros a través de este podcast de cien yardas hoy hemos abierto la mano para que seáis parte de la fiesta y estamos felices porque no sólo sois parte de la fiesta sino que habéis traído hasta luego ganchillo y ahí los tenemos hola Aaron qué tal estás bienvenido otra buena

Voz 5 45:56 días a Aaron Donald por ahí no atención

Voz 0684 46:00 sí

Voz 1025 46:02 Cantabria pero trabajando Madrid ha muy bien tiene ese equipo no

Voz 21 46:07 que no es rara porque tengo dos equipos has escuchado esto es un prime time se dirigieron al haber Quique

Voz 1025 46:13 equipo se sacaron si Stiles

Voz 5 46:15 espera que es cosa eh esto por qué osea hay alguna explican bien

Voz 21 46:20 claro que es que la película El gran te has cogido cariño me simpatiza con suele como si los españoles no se siempre me ha gustado siempre es un equipo que me gusta

Voz 1025 46:32 no voy a poner difícil cuando jugaban los sus qué hacemos

Voz 0684 46:36 y ahí

Voz 4 46:40 que nadie te tiene que decir de qué equipo tienes que ser ni ni

Voz 0684 46:43 por eso está más claro yo soy de nosotros yo

Voz 3 46:48 yo yo yo soy de San Francisco alucinado con la de los si desea

Voz 5 46:53 claro es un buen ejemplo yo en cierto sea que no

Voz 3 46:56 Bernarda nada tampoco nos gusta el deporte claro que sí

Voz 5 46:58 bueno a ver por dónde vienes comentario por pregunta a ver a ver cuéntanos hablando de JJ sí me gustaría saber si revisan alguno

Voz 6 47:09 esos dos equipos hoy es bueno está macetas que no saben Patriots

Voz 5 47:14 me gusta porque tenemos jugadores patrios igual no

Voz 0684 47:21 eh

Voz 1025 47:23 para hacer una encuesta día tu hija te Aaron

Voz 4 47:25 el lujo pero claro ojalá fuera el valor que se me caen las lágrimas sí fíjate en donde no los veo seguros en los en los brazos y te lo digo te lo digo facilísimo o del Beckham Jr Jarvis Landry de Biden Yoko no tendría los balones que debería tener entonces yo es espero que no caigamos

Voz 5 47:44 es verdad el arresto de la razón tampoco te no

Voz 4 47:48 pero es que ya tienes armas

Voz 1025 47:52 Brown tenéis un yo no sé qué sensaciones tenéis un equipo extremadamente completo para este año sí sí tiene

Voz 4 48:01 saber con con esa altura esas manos seguramente esos esos nos va a hacer él por eso creo que debe en en los Steelers ojalá caigan los Steelers los Steelers ahora mismo tienen hueco en ese en ese puesto además yo creo que van a buscar algún receptor ojal Laos se entonces españoles en el mismo equipo

Voz 3 48:20 Stiles necesitan a uno a la otra banda de Yuyu osea claramente para ir a por uno en este de los Steelers para mí no tengo claro si eres de los Steelers acabo de hablar con un podcast amigo vuestro hace un par de días que me han cuidado de lujos ya que hay una afición de Stiles preciosa e sí sí sí sí

Voz 1025 48:36 pues amigo toda la suerte del mundo y a ver qué tal tu dos equipos vale muchas gracias

Voz 0684 48:41 si os vais a enterar

Voz 5 48:48 este verano

Voz 0684 49:04 venga otra llamada más hola Sergio qué tal estás bienvenido

Voz 5 49:07 qué tal

Voz 0684 49:09 lo sé me estás llamando Sergio te diga sí

Voz 22 49:12 es un placer hablar como nosotros Diego es bueno pues logros hablo como vosotros por Twitter a menudo es un placer hablar que vosotros por teléfono

Voz 1025 49:20 qué guay oye de qué equipo eres de algún equipo dijo

Voz 22 49:24 mira yo soy poco Andrea no tengo equipo favorito que me gustan todo sino de gustaría pero la verdad es decir le tira un poco más no no

Voz 17 49:33 pues bien ver para no tiene empacho saltaba

Voz 1025 49:39 Jones Esther Arroyo

Voz 22 49:41 ajá tiraba ahora vaya ya veremos habla por Twitter el ves que no porque me llamo que con te dice

Voz 9 49:47 a Kiko vale tenemos fichado sí sí sí sí

Voz 22 49:52 Higuero placeres de verdad que es que es que tarda felicidades tú el programa que a mí me flipa sí que nada que sigáis así que a mí me encanta

Voz 5 50:02 esto esto es al revés si las gracias estáis ahí escuchando claro