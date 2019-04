La muerte tiene un precio

Voz 0313

hola buenas tardes les voy a plantear una pregunta trampa bueno igual no tanto eh habrá quién piense que es una pregunta o una duda absolutamente legítima miren acabamos de vivir el impacto de un brutal atentado el ataque de un grupo de terroristas suicidas que provocó centenares de muertos dos de ellos españoles en Sri Lanka una matanza que sea atribuido el ISIS el mal llamado Estado Islámico bueno pues la pregunta o la duda es ese hubiera existido la posibilidad de evitar esos atentados maltratando torturando o incluso matando a alguien eso sería aceptable más aún en caso de conflicto en caso de guerra vale todo absolutamente todo contra el enemigo yo tengo mi opinión yo creo que no que de ninguna manera pero hay quien cree que si en Estados Unidos van a jugar dentro de pocas semanas a un oficial que está acusado precisamente de eso de matar gente en Irak para obtener información o por lo que fuera y resulta que ya ha surgido un movimiento de apoyo a su figura Ojo Se da la circunstancia de que contra él han declarado varios integrantes de los Navy Seals esa legendaria unidad de élite rompiendo un código de silencio que habitualmente resulta intocable con lo cual yo me hago otra pregunta qué cosas o qué acciones debe llevar a cabo el tal oficial en Irak para que sus propios hombres le hayan denunciado enseguida lo comentaremos con más detalle con Jon Sistiaga Jon buenas tardes qué tal buenas tardes quién ha descubierto el tema ahí lo quiere traer aquí a La Ventana en cualquier caso no me parece tampoco un mal ejemplo para reflexionar sobre algunas de las ideas algunas afortunadamente no pocas que están surgiendo aquí en nuestra campaña electoral lo de las armas en casa la ladrones lo de la cadena perpetua camuflada etc etcétera lo que me lleva a las últimas preguntas no sería mejor un pelín de equilibrio un poquito de tranquilidad no podríamos copiar otras cosas positivas que las tienen en Estados Unidos es inteligente a matar moscas a cañonazos yo creo que no pero estas alturas sinceramente ya no me extraño de nada bienvenidos a La Ventana