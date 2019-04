SER Deportivos: El Atlético, a retrasar el alirón (24/04/2019)

Voz 1643 00:00 hola qué tal bienvenidos al deporte en la SER hoy el Barça puede ser campeón de Liga sería su octava Liga de las últimas once Entre medias han ganado dos el Real Madrid Lluna el Atlético y no sólo eso además sueñan con ganar un nuevo triplete y es que mientras el Madrid competía a ganar Ligas de Campeones se olvidó de lo que era ser regulan en Liga y cuando al final es el mejor de Europa todos olvidan cómo de la temporada pero Zidane no cuando ganó la Liga le dio toda la importancia al torneo de la regularidad cuando hace equilibrios en el alambre corras el riesgo de caer y esta temporada se han caído y queda la sensación de que el Real Madrid ha perdido todo un año sabe vamos que saben competir ahora les falta aprender lo que es ser regular para ellos Zidane tiene que empezar la reconstrucción por los cimientos y acabar en el tejado la primera decisión va a empezar por la portería iba a acabar con la llegada del nuevo nueve y el objetivo debe ser que los tripletes sean suyos y que no los gana el Barça son las tres y uno empieza a SER Deportivos

Voz 1 01:02 adiós

Voz 2 01:03 sí

Voz 1643 01:16 ya estamos aquí ya sabéis que podía ser usarlos en la radio de toda la vida en la serie en ser más lo en Cadena Ser punto com o en la aplicación de la Cadena Ser Ike puede seguir no sea en Twitter en arroba SER Deportivos o nuestra página de Facebook es facebook punto com barra Ser Deportivos en la producía Don Juan Carlos Ingelmo Alicia Molina la parte técnica que cumpleaños felicidades Alicia hoy todo esto va pagado por Alicia no preocupéis un saludo Óscar Egido en nombre de todo el equipo deportivo sí que desde ahora ya está las cuatro os vamos a contar cómo ha sido la mañana y como viene la tarde de este miércoles veinticuatro de abril el día en el que el Barça puede ser ya campeón de Liga necesita que el Atlético de Madrid pierda con el Valencia Si no lo es hoy lo será el sábado si gana al Levante en el Camp Nou cuando y donde prefieren ganar los jugadores como dice Carlos salen ya lo tienen claro en casa jugando

Voz 3 02:03 siendo mi primera Liga me gustaría jugar el partido de luego pues celebrarla en el Camp Nou exigidas mañana pues mejor así no a sufrir el sábado pero bueno personalmente para mi primera Liga me gustaría jugarla ahí ganarla en el Camp Nou sobretodo con nuestra gente el objetivo es ganar la Liga y luego pues ya tocará pensar en el partido que más importante del año que nos vendrá el Liverpool que grandísimo equipo y habrá que habrá que estará al cien por cien a eso de las nueve

Voz 1643 02:30 media ya sabemos que el Barça es campeón hoy será el sábado porque a las siete y media en el Metropolitano el Atlético de Madrid recibe al Valencia además hoy se juegan otros dos partidos empieza el día en descenso el Levante que recibe al Betis a la una y media busca alejarse de la zona baja el Celta que visita al Espanyol a las ocho y media ya a la misma hora luchan por Europa Leganés y Athletic además destacar las importantes victorias de ayer del Valle feliz ante el Girona Huesca ante el Eibar para mañana pendientes de quién va a ser el portero de Zidane que hoy no ha aclarado nada antes de un partido importante entre Getafe y Real Madrid en el Coliseum con la cuarta Icon la segunda plaza en juego en el encuentro que cierra la jornada treinta y cuatro y hoy seguro que más emocionante que los debates electorales la noticia a estas horas está en la Asamblea de la Liga donde por primera vez en este día se van a ver las caras Javier Tebas Luis Rubiales ya antes de empezar a esa asamblea grandes ya ávido muy buenas

Voz 4 03:23 sí qué tal Óscar muy buena sabido tensión y discrepancia en el inicio de la reunión de hecho la Asamblea ha comenzado con la queja ante todos los presentes del presidente de la Federación Luis Rubiales porque la Liga sin previo aviso no ha dejado pasar al equipo de comunicación de Rubiales consideran en la Liga que los integrantes de este equipo han hecho incómodas en reuniones anteriores haciendo objeciones a lo que pasaba en la reunión en la Federación consideran que según el artículo catorce de los estatutos Rubiales tendría derecho al menos a llevar un acompañante ya entrado completamente solo a la reunión lo que más afecta a la Federación es que la Liga había avisado previamente a los clubes pero no al equipo ni al presidente Rubiales

Voz 1643 04:03 nueva reunión por la tarde el convenio de coordinación de competencias de la Liga en la Federación seguro que sigue dando que hablar como dado que hablar esta mañana la puesta en libertad del ex presidente del Barça Sandro Rosell cuéntanos Jordi Martí buenas tardes

Voz 0985 04:16 buenas tardes pues a juicio de la Audiencia Nacional ni el fiscal ni la Guardia Civil y la Policía Nacional han podido acreditar pruebas que demuestren que las comisiones de Rosell eran mordidas ilícitas ni que montar una tapadera para blanquear hasta veinte millones ya ante la duda la Audiencia Nacional ha decidido absolver a Sandro Rosell cinco acusados más de los delitos de blanqueo de capitales de grupo criminal recuerda que la fiscalía acusaba a Rosell de blanquear esta cantidad eran cifras que resultaban de su mediación en la compraventa de derechos televisivos de la selección de Brasil que tanto Rosell como su supuesto testaferro andorrano Joan Vinyoli ya habían cumplido más de veintiún meses de prisión preventiva la Fiscalía inicialmente pedía once años finalmente lo rebajó a seis y hoy hemos conocido que la Audiencia les absuelve a Sandro Rosell a su mujer y a otros cuatro acusados de los cargos que pesaban contra ellos blanqueo de capitales y grupo criminal

Voz 1643 05:15 así viene miércoles que además tiene tenis desde la dos no está jugando Rafa Nadal en el Godó contra el argentino Leonardo Meyer sabemos gana Rafa Nadal cuarenta quince en el primer juego tenemos mucho baloncesto ya está en el Real Madrid es ganar ochenta y dos ochenta y nueve al Panathinaikos para acompañar al Madrid necesitan dos triunfos los otros dos equipos españoles que tienen su eliminatoria de cuartos con empate a uno Ike juegan hoy a las nueve y media quiero vez Baskonia CSKA de Moscú ya las nueve Barcelona Lassa Anadolu estambulí además en partido aplazado de la jornada veintisiete de la Liga Endesa a las ocho y media juegan Valencia Basket Unicaja en partido adelantado de la jornada treinta Se enfrentan Iberostar Tenerife it divina seguro Joventut a las nueve y media con todo esto y mucho más son las tres y seis tenemos poco nieve mucho que contar así que vamos al lío

Voz 5 05:58 muchas gracias por echar un cable necesitada práctica palés y sino con pelo natural pues no lo mismo lo aquí a esto nunca pues el viernes se vote del Eurojust Pot yo ahí lo dejo

Voz 2 06:10 hay favores que sólo sesenta y tres millones de euros pueden devolver este viernes Bute de sesenta y tres billones en el Eurojust opera once millones para dar mar

Voz 0419 06:20 otra vez de compras contumaz que no que iba a Midas inmigrante ganado una tablet por cambiar los cuatro neumáticos Continental y esto es auriculares inalámbricos se los han regalado a mi madre sólo por cambiar dos del suyo genial pero ojo que son para la niña siquiera quieres tu regalo pide cita en Midas punto es antes del veinticuatro de abril y Elige neumáticos Continental

Voz 6 06:39 tres días sin iba en interés por del veinticinco al veintisiete de abril todos nuestros productos viva verá Intersport Peter les contaremos el veintiuno por ciento del IVA no te lo pierdas sólo hasta el sábado válido en peninsular existiendo consulta condiciones entiéndase interés Cord punto eh

Voz 7 06:57 a Valdero que Mary Kay

Voz 1643 07:02 mira la victoria noche del Barça en Vitoria por cero dos con goles de ahí de Suárez El Barcelona puede ser campeón de Liga hoy sin jugar para ello debería perder el Atlético de Madrid con el Valencia y el Atlético pierde al Barça le valdrá con ganar el sábado al Levante en el Camp Nou cuando y donde prefiere ser campeones compañero del periódico comentarista de Carrusel Marcos López

Voz 1424 07:22 cualquier día es bueno para ganar una Liga Oscar pero en el fondo esta Liga no cae por el propio peso como puede indicar en función de si el Atlético de Madrid es incapaz de ganar hoy al al Valencia esta Liga cae pues los méritos del Barcelona un equipo que ha trazado una trayectoria espectacular si se analizan las dos Ligas de Valverde en setenta y dos jornadas disputadas hasta ahora tan sólo en seis no ha sido líder nadie ha sido capaz de seguir el ritmo del Barcelona ni la Liga pasada ni en ésta que está a punto de conquistarla hoy quizás mejor que el sábado el sábado quizás mejor para que la gente lo pueda disfrutar en el Camp Nou pero en el fondo el Barça en la Liga la tiene ganada desde hace tiempo y ahora todo el foco lo tiene colocado en la Champions en la semifinal con el Liverpool

Voz 1643 08:05 será la siguiente gran cita de la temporada para el Barça gracias Marcos pero será la próxima semana antes la Liga por el título fuera hoy el sábado qué planes de celebración hay en Barcelona porque paso el que pasa la Copa la a recibir el sábado de manos de Luis Rubiales vez muy buenas

Voz 0017 08:19 hola Óscar qué tal muy buenas pues lo que prepara el Barça es una celebración en el Camp Nou pero no una gran fiesta no habrá rúa por las calles de Barcelona pero Leo Messi podrá ofrecer el trofeo a la afición y lógicamente se va a celebrar sobre el césped la que sería la Liga número veintiséis de la historia del club la octava de las últimas once habrá celebración sí pero moderada porque hay que centrarse sobre todo en la Champions y también en la final de Copa el vicepresidente del Barça Jordi Cardone dicen ser Cataluña que la quiere ganar el sábado

Voz 8 08:49 pues daría creado sacas

Voz 0231 08:52 a mí me gustaría que la Liga ese ganara en casa afortunadamente tenemos varias experiencias en los últimos años y creo que poder disfrutar de ese momento en el que el árbitro pita al final IT proclamas campeón de Liga Nos gustaría mucho a mí personalmente me gustaría

Voz 0017 09:05 has a mí personalmente declaraciones de Cardone esta mañana la SER compartiendo la opinión del vestuario del Barça mejor ser campeón de Liga el sábado en el Camp Nou ganando al Levante

Voz 1643 09:15 en el Metropolitano no tienen intención de que el Barça sea campeón y hoy el sábado para retrasar el alirón el Atlético no debe perder hoy a las siete y media ante el Valencia Pedro Fullana muy buenas

Voz 9 09:24 muy buena ya dijo Simeone ayer que van a luchar hasta el final y con ello además quieren retrasar no sólo el alirón del Barça sino afianzar la segunda posición del Atlético de Madrid además juega en casa donde es más fiable sólo ha perdido un partido en cada una de las dos últimas temporadas como local iba a recuperar hombres fuertes por ejemplo Griezmann que vuelve tras sanción Savic vuelve tras lesión y además le mar Filipe Juanfran van a ser de la partida mientras que Jiménez por lesión pidió consta por sanción son

Voz 1643 09:49 Caja al que no le importaría que el Barça fuera campeón hoy esa al Valencia porque eso significaría que esta noche duerme en la cuarta plaza y que además le mete presión al Getafe Pedro Morata buenas tardes

Voz 1716 09:58 hola buenas tardes y el Valencia está persiguiendo la Champions que tan difícil Slavia puesta a principio de temporada en este instante a dos puntos del Getafe está el Valencia mirando de reojo los partidos del Getafe empatado a puntos el Valencia también con el Sevilla la racha del Valencia es tremenda de los últimos veintidós partidos de competición oficial entre todas las competiciones el Valencia sólo ha perdido un encuentro para esta noche Marcelino no puede contar con Puccini ni Cheryshev Nickon dos vía por lesión Rodrigo por sanción ha introducido a Sito un chaval de banda izquierda del filial en la convocatoria Marcelino dice que a pesar de que el Atlético de Madrid es muy difícil que llegue a la Liga tiene prácticamente de la Champions en el bolsillo que este partido es el peor que le podía tocar

Voz 10 10:39 el Atlético de Madrid con Simeone que no se jueguen nada en un partido aunque sea un amistoso desde que es entrenador del Atlético Madrid esa opción creo que no es éste se juegan el subcampeonato y mientras las matemáticas así lo de demostrase luchaba por ser campeón es el peor rival que nos podía tocar en este momento

Voz 1716 10:59 ya además la estadística lo confirma en los últimos ocho años el Valencia no ha logrado ganar en casa del Atlético de Madrid la

Voz 1643 11:05 cuarta plaza canela el Valencia ex del Getafe y la segunda que tiene el Atlético de Real Madrid precisamente los dos enfrentan mañana a las nueve y media en el Coliseum hoy habló Zidane que tiene que elegir portero Javier Herráez buenas tardes

Voz 0985 11:17 hola qué tal sí bueno para a partir de mañana viene Courtois de lesión jugará Keylor pero hemos contado aquí en la Cadena SER de cara al futuro que se quería quedar Zidane quería que se quedara el portero número uno para Zidane se llama Keylor Navas el segundo Courtois y el tercero Luca Zidane habrá partidos para todos pero en la cabeza de Zidane está eso que siga Keylor Navas como Porto pero del equipo blanco la próxima temporada hemos preguntado por este asunto en la rueda de prensa Casillas ha sido un interrogatorio hasta seis preguntas sobre el tema de la portería y esto ha dicho el francés

Voz 1994 11:44 significa que va a decir usted ni portero

Voz 11 11:47 te voy a contestar estos son mis cosas hambre el próximo año a usted le gustaría que serían los tres lo que me gusta Notre va a ser las esta pregunta acerca de los porteros morales a otra un problema una bendición

Voz 1994 12:00 yo digo lo decía hace poco decía que yo tenía o no esto es mejor

Voz 12 12:04 entendería

Voz 1994 12:05 que alguno le pidiera marcharse puede pasar de todo

Voz 1643 12:09 puede pasar a todos buenas Getafe Real Madrid de mañana dándose un minuto y estamos con más cosa de hoy

Voz 0231 12:14 en bici repostage van más lejos

Voz 2 12:16 porque los carburantes BP Ultimate con tecnología ayudan a limpiar tu motor eliminando ciertos carburantes pueden deja y quedan esta cincuenta y seis kilómetros

Voz 13 12:24 más por depósito afirmación válida para BP Ultimate y es el contexto

Voz 0985 12:28 tenía el beneficio se logra con el tiempo y puede marear

Voz 13 12:30 pido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 14 12:34 hay que reconocer

Voz 15 12:36 es el momento resuenan en tu cabeza se graban en la memoria de tu corazón colecciona con el vais y los cuarenta Classic la discografía completa y cinco directos de una banda tan grande que ni siquiera hemos tenido que mencionar su nombre domingo veintiocho A kind of magic y Caja premium de regalo por nueve coma noventa y cinco con el país

Voz 16 12:57 este chocolate tiene un setenta y cinco por ciento de Kaká o pero si el cacao es una planta a partir de ahí qué porcentaje cuenta como ensalada cuando crees tu coche Ford tus preocupaciones son otras aprovecha el mantenimiento motor Kraft pues sólo noventa y nueve euros hasta el treinta y uno de mayo lleva te un Kuga de sustitución sin coste Ford la increíble sensación de de preocuparse condiciones en punto es

Voz 17 13:20 el euro

Voz 1643 13:22 me da la victoria de ayer del Real Valladolid empieza el miércoles en descenso el Levante que recibe al Betis a las nueve y media pero les sirve un empate para salir meter en el pozo al Girona José Bono alemán buenas tardes buenas tardes después de nueve jornadas consecutivas

Voz 0356 13:35 sin ganar y de haber sumado cuatro puntos de veintisiete posibles el Levante sabe que ya no tiene margen de error que sino gana va a finalizar la jornada en zona de descenso por primera vez en lo que va de campeonato Paco López tiene no obstante el respaldo del presidente Quico Catalán y del director deportivo y su puesto de momento no corre peligro y en cuanto a las novedades deportivas Rochina es baja por sanción además de Cavaco y por lesión Por su parte el Betis viene en un ambiente tremendamente enrarecido con la figura de su entrenador Quique Setién y con las bajas de Lo Celso Iceta al por sanción además de la lesión de Carvalho recupera a Sergio Canal

Voz 1643 14:04 ves a alejarse del descenso quiere el Celta de Vigo que visita a las ocho y media al español que uno está pendiente de Europa por lo monte buenas tardes

Voz 1694 14:10 esa es la intención mantener la brecha de margen con el descenso por eso se antoja muy importante el partido de esta noche ante el español Josep Soccer son las alternativas que baraja escriba para suplir esa baja por sanción de bufa al duelo de delantera made in a madruga en Cornellà Borja Iglesias y Yago Aspas Borja triunfando en un español que sigue soñando con ir a Europa Rubi recupera como titular Abu ley en la convocatoria a Ferreira

Voz 1643 14:33 los dos están pendientes de la UEFA Europa League en el partido que se va a disputar en Butarque a partir de las ocho y media de la tarde se enfrenta al Leganés y Athletic de Bilbao novedades de Martín buenas

Voz 0231 14:43 muy buenas Óscar necesita mejorar su imagen en los dos últimos partidos a domicilio en la si quiere sacar algo positivo en Butarque de Marco regresa a una convocatoria de diecinueve Raúl García es baja por sanción y ojo porque Garitano planea cambios Williams podría descansar de inicio para dar entrada Aduriz Unai López podría ser otra de la cara nueva en el once titular del Athletic en el Leganés Pellegrino pierda belga Isabel Merino por la cláusula del miedo y Andrés Prieto está lesionado Iglesias Villanueva en el verde

Voz 1643 15:06 Álvarez Izquierdo el bar a las ocho y media arrancará el choque todo esto para hoy con Carrusel Deportivo aparte es de las siete y veinte de la tarde por la Cadena SER y para mañana dos partidos además del Getafe Emery Gozalo conejo muy buenas muy buenas finalísima en el Pizjuán tanto por arriba como por abajo

Voz 0864 15:20 sí objetivo muy dispares en Sevilla dos puntos de Champions no quiere dejar perder la oportunidad de recuperar en casa la cuarta plaza que perdió el fin de semana y el último tren hacia la salvación para un Rayo colista tras la victoria ayer del Huesca necesita ganar para no quedarse fuera de la lucha por no descender

Voz 1643 15:33 yo no era más tarde un Ronaldo Villarreal que sólo piensa en la salud acción visita Anoeta para jugar ante una Real que no se juega ya prácticamente nada

Voz 0864 15:39 pues el Villarreal que llevan buena racha ganando los dos últimos partidos habiéndose colocado décimo cuarto está a dos puntos del descenso por lo que necesita ganar en esta visita no da para asegurarse la permanencia lo antes posible por su parte el ocho rehuir Dean es en mitad de tabla cinco de Europa y siete el descenso poco les queda por jugarse en estas últimas jornal

Voz 1643 15:54 hasta que juegue mañana el nuevo colista es el Rayo Vallecano que ocupa momentáneamente el lugar que abandonó ayer el Huesca un equipo Luisa

Voz 0926 16:02 trabajar muy buenas qué tal buenas tardes Oscar pues efectivamente el Huesca va a apurar todas sus opciones es verdad que lo tiene complicado tiene que ganar y esperar que los rivales vayan fallando Francisco decía quiero la siguiente cita tiene que ser ir a por los tres puntos

Voz 18 16:14 la Real pero vamos a seguir igual vamos a intentar ganar en Villarreal que nuestro objetivo oí no seguir seguir todos de la mano que al final el único que no va a llevar a la última jornada estar con alguna posibilidad aunque sea mínima queremos tenerla mientras hay vida hay esperanza

Voz 1643 16:27 entre las Rubiales Estebas prácticamente comen juntos hoy la prensa ha desayunado con David Aganzo al presidente de la ACB él ha estado Antón Meana Antón muy buenas

Voz 0231 16:35 qué tal Óscar buenas tardes desayuno con Aganzo en mitad de la guerra sindical en nuestro país ayer avanzaba la Cadena Ser la crisis interna en futbolistas All se pide la dimisión de la cúpula de este sindicato Joy la AFE ha sacado músculo un vídeo de apoyo con imágenes de Sergio Ramos Busquets Koke Sergi Roberto o David De Gea entre otros por ejemplo en ese vídeo Joaquín llega a decir sin AF no juego ya en ese desayuno a

Voz 9 16:58 a Luis Rubiales que Arabia Saudí es una

Voz 0231 17:01 acción para que se dispute la nueva Supercopa de España decisión muy polémica que contará con el apoyo de los jugadores según ha explicado David Aganzo nosotros

Voz 19 17:09 los queremos mejorar este deporte igual que la Federación igual que la Liga pero sí que creo que en tres minutos y Si la propuesta de la Federación en este caso la Supercopa es buena yo creo que los deportistas no vamos a tener ningún tipo de problema siempre cuando como os digo lo que ha dicho que el futbolista se echara especial

Voz 5 17:26 pero si diecisiete

Voz 1643 17:32 dos minutos y medio para cinco conexiones la primera en el Conde de Godó está jugando Rafa Nadal ante el argentino Leonardo Mayer cómo va a Miguel Ángel muy buenas

Voz 5 17:40 el segundo

Voz 20 17:42 el juego de su saque se quedó solo uno

Voz 21 17:45 may daño el suyo vamos a ver cómo será el partido ganó cegó era Puyi existe seis uno pero vamos estamos jugando comunica que entró en lugar de Fognini que se dio de baja estar en pacenses sí que todavía tienen que jugar además Verdasco Caamaño

Voz 1643 18:01 en la Euroliga de baloncesto el Real Madrid

Voz 1509 18:03 la casa ya es el primer finalista español si el vigente campeón Óscar que no va a faltar a la cita el Real Madrid es el primer equipo que ha conseguido ese billete para la Final Four de Vitoria además por la vía rápida con autoridad tres a cero contra el Panathinaikos sentenciando ayer en Atenas con dan trabajo coral liderado por Jakub Campazzo es laSexta Final Four en ocho temporadas para los blancos desde la llegada de Pablo Laso al banquillo del Real Madrid

Voz 1643 18:24 Final Four de Vitoria la buscan también otros dos equipos a las ocho y media el anfitrión giro del Baskonia recibe al CSKA de Moscú con empate a uno Javier Laguna muy buenas

Voz 0889 18:32 qué tal muy buenas y con la baja de Jayson Granger ya veremos qué pasa con los hábil a que tiene una elongación en el aductor así lo anuncia Perasovic

Voz 0985 18:40 Nos trastorna esto

Voz 22 18:43 qué pasó con Luca hace dos días una un estiramiento de abductores si no está entrenando dos días saber cómo se encuentra el mañana y esto sí que es algo que me preocupa pero va a jugar pero vamos Casares será puede ir a más

Voz 0889 18:58 en las palabras del entrenador de Vasconia ocho y media Quirós Bet contra el CSKA y también con empate a uno pero las no

Voz 0231 19:04 juegue el Barcelona Lassa recibe al Anadón

Voz 1643 19:07 lo Estambul Chávarri cesó muy buenas hola qué tal saludos

Voz 0231 19:10 el vestuario azulgrana hasta comenzó el partido clave ganar situaría al Barça dos uno y con máxima presión para los turcos pese a no quieren mirar al futuro y dice que su equipo no está presionado no hay lesiones íbamos a verse hoy parece en el partido como decías nueve de la noche en el Palau y en ciclismo

Voz 1643 19:26 ya está en marcha la Flecha Valona muy buena una grande una de las clásicas de primavera

Voz 1704 19:31 Óscar confían en el mítico muro de Huy con rampas superiores al veinte por ciento el francés a la a la Filippo parte como favorito Alejandro Valverde va a buscar su sexta victoria además a otros españoles van a pelear por estar arriba como los hermanos Izaguirre o Enric más de momento cuarenta y cinco kilómetros para meta tres ciclistas encabeza el holandés Bowman los estadounidenses rosco joder con uno cuarenta sobre el grupo de favoritos

Voz 1643 19:51 qué bien estos otra parte es altísimo mejor de los políticos en los debates son las tres y veinte hasta las cuatro deportiva es de ahora ya hasta las cuatro vamos con más pausa y con menos prisa ampliamos algunos de los temas de los que ya hemos hablado contamos el resto de la información deportiva la de este miércoles el día en que el Atlético de Madrid quiere por lo menos retrasar hasta fin de semana el alirón del Barcelona para ello tiene que no perder hoy desde las siete y media contra el Valencia algo que vendría muy bien al Getafe porque mañana reciben al Real Madrid están disputando la cuarta plaza con los valencianos Icon en Sevilla que mañana recibe la visita del Rayo Vallecano que ahora mismo es el colista de Primera así que hoy tenemos razón entrenadores han hablado Zidane Bordalás Paco Jémez además nos espera protagonista del Getafe en el Coliseum antes de ese trascendental derbi de mañana como es miércoles tenemos relación de deporte femenino hoy con la capitana del equipo español de Copa Federación Anabel Medina después de que las españolas hayan vuelto al Grupo Mundial y luego vamos a celebrar que el Real Madrid de baloncesto va a defender título sí en la Final Four de Vitoria de la Euroliga después de que anoche a saltar a él Osaka ganara ochenta y dos ochenta y nueve al Panathinaikos con todo esto y mucho más vamos hasta las cuatro así que mismo Weiss oye

Voz 2 21:20 siete de la tarde la app de la Cadena SER estamos de estreno no o no sigue es la sorpresa si a ver un tema

Voz 0231 21:30 dos individuos filtradas Floyd quiero una placa

Voz 2 21:34 con Jorge Ponce ir hoy a las siete de la tarde

Voz 1643 21:38 el no

Voz 2 21:40 y cada día un nuevo programa de humor en nuestra aplicación móvil

Voz 1576 21:44 no existe gracias a la Cadena Ser

Voz 1643 22:02 el Atlético de Madrid aspira a que el Barça hoy no sea campeón en el Madrid aspira a la segunda plaza que tiene el Athletic el Getafe aspira a mantener la cuarta plaza pero para ello tiene que alejara en Madrid de la segunda y en favor del Rayo en Sevilla que permite a los vallecanos aspirar todavía la permanencia y el Leganés desea ganar hoy al Athletic para aspirar a una Europa tenemos que dar demasiadas aspiraciones para las próximas horas iba a estar difícil que se cumplan todas así que

Voz 0231 22:25 Zapatero

Voz 1643 22:26 sigue por aquí Pedro Fullana incorpora también Miguel en Talavera o la tala muy buenas

Voz 1576 22:31 qué tal Óscar buenas tardes en el Metropolitano esta noche

Voz 1643 22:33 no tienen intención de que el Barça San campeón hoy ya se posible tampoco el sábado para retrasar ese alirón el Atlético no debe perder hoy a las siete y media ante el Valencia hay conjura en el vestuario del Atlético de Madrid para que el Barça no sea hoy campeón o que el Madrid no se acerque a la segunda plaza es suficiente motivación para el Athletic

Voz 1576 22:53 bueno yo creo que al final el Atlético May lo que tiene que hacer es lo que ha venido diciendo que dignificar la competición Si al final no les el campeón de Liga dignificar al campeón peleando Leo mostrándole batalla hasta el final y sobre todo significando como te digo la prisión y la camiseta al final no vale de nada

Voz 2 23:08 tener un ideario tener una

Voz 1576 23:11 no hoja de ruta que es que desde que llegó Simeone hace siete años y medio diciendo que se pelea cada partido aunque sea amistoso y no hacerlo Liga porque ella prácticamente no tengas aspiraciones al título yo creo que el Atlético de Madrid va a pelear los partidos cree que dan Oscar no sé si le dará para quedar mejor o peor en este caso primero segundo o incluso tercero pero lo que va a intentar Baser ganar todos los partidos que queda de temporada con eso e exigiría hasta el Barça al menos unos días más y sobre todo bueno pues eh fortalecería esa segunda plaza que da paso a la Supercopa nuevas Supercopa de la Federación de este próximo año pero sobre todo bueno pues sería contar un podio más una segunda un segundo puesto en la Liga que no muchos años lo ha podido conseguir el Atlético de Madrid

Voz 24 23:57 y como ha dicho Marcelino desde que está el Cholo Simeone el Athletic compiten todos los partidos al Valencia no le gusta nada que hoy juega contra el Atlético de Madrid que intenta impedir el alirón el título el Barcelona esta noche se jugar en cuanto a la novedades deportivas Ana I

Voz 1643 24:15 vueltas importantes en el Atlético de Madrid sí

Voz 9 24:17 de Griezmann tras la sanción la de Xavi también tras la lesión y más tiene en cuenta que es baja Jiménez para este partido así que los dos para ser de la partida Si hacemos caso al querido probando o Diego Pablo Simeone en los últimos días también junto al le mar Juanfran y Filipe Luis que volverán al once titular del Atlético de Madrid como te digo las dos bajan las de Jiménez Illa de dio Costa está ultimada por sanción hasta final de temporal hay un Atlético de Madrid al que se le da bien el Valencia lleva ocho partidos consecutivos sin perder con el conjunto valenciano lleva ocho años sin perder en casa ante el Valencia desde que está por ejemplo el Valencia no ha ganado nunca en Madrid y sólo ha perdido dos partidos de los catorce disputado

Voz 1643 24:56 viene de Valencia lanzado su única derrota los demás mesas sentido en Vallecas hace un par de semanas cómo será el Valencia

Voz 9 25:01 Athletic será bastante como te digo porque además es Diego Pablo Simeone le tiene cogida la medida al conjunto valenciano la realidad es que sólo ha perdido dos partidos desde que Simeone ex entrenador del Atlético de Madrid en catorce enfrentamientos en la Liga y luego hay un aspecto importante y es que el partido se juegan el Wanda Metropolitano el Atlético de Madrid en casa es prácticamente infalible sólo ha perdido un partido en lo que llevamos de temporada de Liga fue ante el Real Madrid y es más es que sólo ha perdido dos partidos desde que ese abrió el Wanda Metropolitano en la pasada temporada en los cinco y los treinta y cinco partidos ligueros disputados es decir treinta y cinco partidos solo dos derrotas en casa

Voz 1643 25:35 para despedir y para terminar la tala han TAS hoy el título del Barça

Voz 1576 25:40 yo creo que con los números que te ha dicho Pedro yo creo que el Atlético de Madrid no va a perder no sé si le va a dar para ganar pero yo creo que el Barça que además yo creo que por otra parte lo quieren prefieren esperar hasta el fin de semana que dependa de ellos un resultado positivo y hacerlo ante su público yo creo que o esta noche todavía el vas a nuevos campeones

Voz 9 25:58 para el próximo sábado cabe recordar que son dos partidos del Atlético Madrid antes de que juegue el Barça el sábado porque también jugará a las cuatro y cuarto ante el Valladolid así que si pierde hoy el Barça campeón si pierde el sábado el Barça es campeón si empata los dos partidos el Barça sería campeón así que el Atlético de Madrid está obligado como mínimo a ganar uno y empatar otro

Voz 1643 26:15 sino al final el título del Barça lo canta Talavera ya verás hala fue a muchas gracias hasta luego un abrazo hasta luego mañana a las nueve y media Getafe Real Madrid en el Coliseum Alfonso Pérez hay dos cosas en juego en este derbi madrileño en la segunda y la cuarta plaza de la Liga sigue por ahí Javier Herráez que no encontraba la rueda de prensa de Zidane una rueda de prensa Javi en la que sí a Solari le preguntabais por Isco ahora le toca preguntarle por la portería

Voz 0985 26:39 bueno es que toca no es el hecho de que que el Madrid no se juega nada es verdad que tiene por delante cinco partidos como decía al ciudadano y que no quiere decir nada porque son profesionales porque hay contratos el juego porque tiene que tomar decisiones porque ya en el club hay que entenderle a él hay que entender también a la prensa que pregunte por por la iría porque bueno llegó Thibaut Courtois el mejor del Mundial estaba Keylor Navas con Lopetegui eh fifty fifty jugado una cosa uno la Champions Keylor la Liga Courtois llegó Solari con Solari jugó todo Thibaut Courtois ya ha vuelto Zidane está mezclando está lesionado Courtois bueno contábamos que es poca cosa pero dijo ciudad en rueda prensa que tenía hasta tres tipos de molestias diferentes neuronas que nunca olvidó eso que tenía un que tuvieron portero tres molestia diferentes aquí ya hemos contado aquí en la Cadena Ser que para Zidane el próximo año quiere que se quede Keylor que se quede para jugar Curto también va a jugar Luca también va a jugar pero que lo va a repartir pero el primer portero de ese reparto se llama Keylor Navas vamos a escuchar un extracto de esa rueda de prensa de el propio técnico de Zidane hoy en Valdebebas hablando le preguntábamos sobre esto el monotema como tú decías ahora de la portería

Voz 1994 27:52 cuando habla de la portería varias veces la temporada que viene no va a haber debate significa costaba decir usted ni portero para Liga Champions y Copa de de contestarme estos son mis cosas hambre

Voz 11 28:05 siguiendo con el tema de la portería el próximo año usted le gustaría que seguían los tres como siempre lo que me gusta es hacer las esta pregunta acerca de los porteros morales a otra resulta hacerlo de los porteros un problema una bendición porque tiene a notablemente los dos mejores no

Voz 1994 28:21 hay además yo yo lo decía hace poco decía que yo tenía lo mejor hay ahí los dos hay uno o más más joven que es bueno que tiene

Voz 12 28:31 qué tiene futuro es evidente que sus porteros son elite mundial entendería que alguno le pidiera marcharse suficiente que no va a ser titular el próximo año

Voz 1994 28:41 se puede pasar de todo puede pasar de todo

Voz 25 28:44 cómo mola Zidane en la rueda de prensa como está contento iban

Voz 1643 28:48 está a gusto se lo toma Javi con humor lo de Isco y Solari no entiendo con nada no claro pero estarán de diferente no

Voz 0985 28:58 pero compara ninguno no yo creo que es decidan estuvo aquí dos años y medio ganó tres Champions ha vuelto vamos a ver qué hace la próxima temporada porque esta no cuenta Solari coge el equipo ya eh pues no sé si roto pero en un momento muy complicado ir bueno para mí no tenía entidad para entrenar pero es una opinión mía personal que puedo estar equivocado tampoco la culpa de lo que ha pasado en Madrid con el Ajax y con el Barça en la Copa ahí el derrumbe liga la culpa tiene Solari esa seríamos injustos diciendo eso sí que cada uno tiene que apechugar con con lo suyo pero lo que voy eh creo que Zidane tiene un temple maravilloso creo que es bueno fue un acierto total la vuelta de de decidan al Real Madrid lo veremos lo que pasa porque ganar

Voz 8 29:38 tan aún hoy que tiene decía no significa que iba a ganar todo

Voz 0985 29:40 sí pero he dicho algo muy importante en el día de hoy es verdad que con esa han ganado tres Champions y una Liga pero esto es lo que piensa del del próximo año y lo que más ilusión le hace ganar

Voz 1994 29:51 para mí lo más importantes es la liga más importante porque es el día a día es la es lo más complicado porque tú tienes en la en la Champions tienes bueno e cuanto sitúen piensas terminas doce trece partidos la Liga no lo es treinta en treinta y ocho jornadas

Voz 26 30:12 pum pum pum

Voz 1994 30:14 todos los días lo o para nosotros y para mí y para los jugadores el próximo año la liga es hay que hay que meterlo

Voz 1643 30:23 en el pues lo dicho ya al inicio de este mes el Deportivo mientras el Real Madrid competía por ganar la Liga de Campeones el olvidó ser regular en la Liga y cuando Zidane gano esta Liga entremedias de las del Barça le dio mucha importancia a la Liga porque es el torneo de la regularidad si gana la Champions olvida que en la Liga ha estado mal pero cuando no ganas como este año en la gente se da cuenta de que es todo un fracaso aparte de preguntar por la portería Javi va a haber otro tema recurrente en el Madrid en la rueda de prensa de ciudad que va a ser el de Gareth Bale que al final de temporada

Voz 0985 30:56 bueno pero es normal también bueno Bale pues Bale no va a sea sí tiene contrato el quiere seguir y me cuenta que sigue entrenando con con ganas pero se le veía enganchado la afición ya ha mostrado su desacuerdo con el galés eh bueno pues son seis años ha tenido momentos estelares la final de Copa ante el Barça en en Valencia el golazo en Kiev el pasado año en la final de la Copa de Europa momentos espero fogonazos no la regularidad que se esperaba de él esa es mi opinión y mi impresión de de Gales Bale que es un buen tío que la gente critica pregunta a jugar al golf creo que cada uno tenemos nuestros hobbies el problema es que a veces Bale pues eh va un poco a la suya no hoy sin poco les decimos que es un poco marciano de forma cariñosa e el aspecto deportivo que va pero a la suya pero tiene buena relación con Luka Modric es buen compañero y yo creo que la etiqueta de que lo compara con Cristiano creo que ha hecho bastante daño así que bueno pues Bale buscará cómodo en otro sitio que no es fácil porque tiene derecho a seguir tiene contrato pero seguro que el Madrid y su agente se pondrán de acuerdo para que tenga un buen destino el próximo año vecinos tendrán

Voz 1643 32:01 más que nada porque si no me equivoco en datos esta va a ser la segunda temporada de Gareth Bale en el tiempo que lleva en el drama Madrid veremos si mañana juega ante el Getafe o tiene minutos el galés en ese partido nueve y media en el Coliseum Alfonso Pérez donde el Getafe se juega la cuarta plaza de la Liga de Campeones Javi muchas gracias

Voz 0985 32:19 hasta luego no estará Sergio Ramos en ese partido tampoco Odriozola lo dos lesionados parece que tampoco bueno ha dicho en rueda de prensa Zidane que no llega a Vinicius volverá el próximo domingo frente al Rayo Vallecano

Voz 1643 32:30 pues con esas novedades deportivas de Dammarie despedimos a Javi contamos la novedad deportivas de el Getafe porque hoy habló Zidane ya ha hecho lo propio José Bordalás el técnico del Getafe que estuvo el pasado lunes en El Larguero Amanda gala muy buenas

Voz 1490 32:43 qué tal Oscar Bordalás que

Voz 1643 32:45 recupera a los laterales tuvo ante el Sevilla y está pendiente todavía de que su mejor hombre en defensa pueda jugar el partido

Voz 1490 32:51 pues así es el conjunto azulón llega al encuentro en la cuarta plaza dos puntos por encima de sus rivales directos Valencia y Sevilla puede ser que con todos sus hombres como has dicho vuelven Suárez y Olivera aunque hay dos dudas la de Gené por sanción aunque Bordalás se muestra optimista dice que el club ha llevado a cabo un recurso de apelación y que espera que mañana le tenga disponible si no sería una importante esencia en la defensa el otro un duda es que el jugador tiene una sobrecarga muscular en la que el equipo está trabajando para que pueda estar mañana en el Coliseum pero lo que tiene más claro Bordalás es la diferencia de mañana entre su equipo y el de Zidane

Voz 27 33:24 nosotros nos estamos jugando algo el Real Madrid eh no se juega un título pero pero como he dicho antes tienen una gran responsabilidad va a ser muy difícil nosotros somos conscientes de ello no pensamos en en otros partidos única exclusivamente en el partido nuestro el Madrid es un grandísimo equipo le puede ganar cualquiera

Voz 1643 33:47 en el Coliseum además espera lleno a banda mañana iba a haber lluvia no sé si de agua pero sí de papelitos azules

Voz 1490 33:54 pues sigue Bordalás ha dicho que espera que mañana sea un día grandioso para ley para su afición dice que es crucial el técnico además ha añadido que lo que está Hong siguiendo es junto a esa gran afición lo tiene claro que los títulos

Voz 1643 34:06 se consigan en casa siempre es

Voz 27 34:08 es vital tener buenos números como local yo siempre he dicho que la Liga se ganan y se pierden de local los equipos que tiene mu muy bueno numeroso pierden pocos puntos de local al final bueno pues los objetivos que se hayan marcado puede ser que los cumplan

Voz 1490 34:24 pues mañana espera Bordalás que se puede hacer el trabajo que se lleva haciendo hasta el momento recordamos la cita no y media en el Coliseo

Voz 1643 34:30 ya en la colisión precisamente Nos espera a estas horas no jugador del Getafe que fue titular ante el Sevilla que con esa posible bajada llene lo mismo también repite mañana como pareja de Cabrera en el centro de la defensa usó Caballer están muy buenas

Voz 0125 34:43 qué tal Óscar si estamos con el central del Getafe Ignasi Miquel que puede jugar mañana ante el Real Madrid qué tal buenas tardes

Voz 28 34:50 hola buenas tardes bueno cómo está el equipo lo oprime

Voz 0125 34:52 pero ante ese partido de mañana ante el Real Madrid

Voz 28 34:55 pues muy motivado y con muchas ganas e además de de bueno de que no seremos reforzados el domingo pasado con el resultado seguir soñando seguir compitiendo y estas ver basalto posible

Voz 0125 35:06 mañana ese duelo ante el Real Madrid crees que es el momento en el que el mejor momento en el que el Getafe puede ganar al Real Madrid por cómo llega el equipo de Zidane que no se está jugando nada lo ves más débil por eso

Voz 28 35:16 no yo no he debido al final el Real Madrid pues eso te puede venir es el más tranquilo más relajado pero dentro del campo y los jugadores que tienen son del máximo nivel que en pequeños momentos pequeña las cosas te pueden sacar algo imparte así que nosotros y que venimos con muchas ganas y mucha ilusión pero jugamos contra contra los mejores del mundo

Voz 0125 35:39 lo que está calles del conjunto blanco que es lo más peligroso

Voz 28 35:42 no ahora momento está claro que que Benzema está en un momento muy muy bueno que ha marcado sobre todo estas últimas cómodas muchos goles iraquí pero es que hablar de Madrid jugador yo creo que ser equivocarse en cualquier momento te aparece uno te hace otro y te puede hacer daño en en cualquier minuto en a empezar acabar así que creemos pensar sólo en Un jugador Bordalás siempre pide cautela a la hora de hablar de Champions

Voz 0125 36:08 pero ilusionados estáis ilusiones

Voz 28 36:10 desde hace ya tiempo al final cuando estás trabajando ves que las cosas funcionan así estás sacando resultados eh tenemos ganas de más eh pero sí que es verdad que todo el esfuerzo que has hecho hasta el momento si te lo crees eh puedes caer en cualquier momento oí quedarnos fuera cuando queda tampoco así que somos cautelosos somos prudentes porque sabemos que el jueves va a ser complicado va a ser difícil si tenemos que se consultados si queremos luchar contra los mejores estáis ahí gracias también a los goles ir tres titanes tres delanteros

Voz 0125 36:44 hasta el momento de forma espectacular Ángel Jorge Molina y Mata que piensas

Voz 28 36:48 la temporada buena ha sido nuestra pero de ellos también yo creo que les ayudaba a descontar un poco más el nivel que están los que no metido en momentos cruciales y son Nos han dado a nosotros la vida así que esperemos que con lo poco que falta siga la cosa intentar que sigan en el máximo nivel

Voz 0125 37:08 bueno así la última que te hago me gustaría saber una quiniela de aquí a final de temporada con lo que queda el próximo partido mañana Getafe Real Madrid pues yo diría Oruro siguiente partido domingo veintiocho Real Sociedad Getafe el X dos Getafe Girona

Voz 28 37:27 sí que si no se juega mucho pero nosotros creo que aún más así que diría que el uno

Voz 0125 37:32 Barça Getafe eso sí

Voz 28 37:34 aplicado esperamos sí que es verdad que si el Barça no se juega mucho podemos tener un poquito más de posibilidades de sacar algo ahí X dos también

Voz 0125 37:43 por último termináis eh la Liga Getafe Villarreal

Voz 28 37:47 en casa eh si seguimos a este nivel y seguimos con pues eh opciones de estar arriba yo también iría a por el uno

Voz 0125 37:56 ya así que la última en el va en El Vestuario habéis hecho cuentas cuántos puntos necesitáis para cuartos

Voz 28 38:02 pues la verdad es que no porque al final los equipos de atrás están puntuando así que yo creo que ni pensando en los que pongan sacar si es también los sacan eh no podemos ir a menos sino que además así que nosotros tenemos que estar mentalizados de de sacar los máximos posibles y ya depender de nosotros mismos de gracias

Voz 0125 38:23 las valoras del central del Getafe Ignasi Miquel que puede disputar ese partido de mañana tan importante para el conjunto azulón en el Coliseum

Voz 25 38:30 gracias a Uxue estado contando los resultados

Voz 1643 38:33 que daba Ignasi Miquel de contados los acuerdos como X pero no da ningún partido por perdido el Getafe sumaría once puntos malos cincuenta y cuatro que tiene serían sesenta y cinco el año pasado la Chambers estuvo muy cara hicieron falta setenta interés pero ahora al Sevilla y el Valencia sólo pueden ser Mar sesenta y siete si hicieran pleno Sevilla Valencia de esos quince puntos entonces el Getafe la haría falta algo más de los puntos que ha dicho Ignasi Miquel gracias a Uxue Ignasi Miquel a Amanda ya sabe agradecer gran despliegue de cara ese partidazo de mañana a las nueve y media Getafe Real Madrid con Europa en juego puesto europeo con el que sueña el Leganés que hoy recibe a las ocho y media al Athletic de Bilbao con la victoria del Valladolid hoy no puedo ver permanencia matemática José Antonio Duro pero sí que puede aspirar el Leganés a

Voz 8 39:13 si íbamos a lo números de los que hablaba nunca engañan a falta de cinco el Leganés está a cinco puntos del séptimo puesto que es donde está el rival del Athletic de Bilbao sí que es verdad que hay hasta cuatro equipos entremedias pero bueno por soñar Egido que no quede y el primer paso lo tiene que dar el Leganés esa noche y encima los de Pellegrino que se enfrentan digamos a un rival directo el conjunto rojiblanco que es el rival entre comillas conocido además en Butarque porque lo lazos han evidentes hasta cuatro jugadores de la plantilla legal son ex un Eraso Miquel ves y Sabin Merino de hecho estos dos últimos son baja hoy por la cláusula del miedo cada uno tiene sus cosas en su contrato ir además vuelve

Voz 1643 39:46 en tanto Iago Herrerín el portero como Unai López

Voz 8 39:49 si vuelve también Gaizka Garitano el entrenador que en Butarque sufrió una institución hace un par de temporadas Ac2 con el Deportivo de la Coruña además debes gay Sabine sin manos que también va a ser baja para hoy veremos qué pasa con Recio y en cuanto al once algún cambio seguro en la alineación por rotaciones veremos en ese di sea aparece arriba y sobre todo qué piezas cambia Pellegrino en el resto en el centro del campo porque podrían aparecer por ejemplo Eraso o Juanfran en el lateral derecho desde las ocho y media al partido es el Leganés Athletic de Bilbao que dirige Iglesias Villanueva Álvarez

Voz 1643 40:18 pero lo hará salvara yodo paso ahora a ti y luego yo esté en Butarque me da paso también mirar comenzamos

Voz 8 40:24 el Carlos en Madrid las aplicaciones de Radio Madrid en la Cadena SER estará hasta en el campo con Kenny yo a quiénes

Voz 1643 40:31 estudio hoy vamos en el ochocientos diez de la la media por la aplicación de la Cadena SER y en Cadena SER el punto com eligiendo la opción de Real Madrid duro con Quini con Radio Madrid que no ve el Real Madrid eso otro partido que vamos a contar en carros el Madrid es el que vayan a jugar el Rayo a las siete y media visita al Sevilla y por eso hoy ha hablado Paco Jémez y con él ha estado Sofía Álvarez que dice el técnico del Rayo confía todavía la salvación muy buena

Voz 9 40:54 hola qué tal buenas tardes si el técnico vallecano ha hablado esta mañana ya ha dejado claro que el partido en el Pizjuán no es la última final y aunque pierdan en Patten aún seguirán con opciones

Voz 0696 41:04 no todo pasa por Sevilla es verdad que si no somos capaces de ganar allí pues es un avala menos cien mucho más complicados pero todavía quedarían opción y todavía que quedarían combinaciones para poder no pero no te engaño si te digo que si Parker que pasa es que no ganemos el partido que estamos más más atrasado no eso eso es lo que más difícil se pone si ya estaba complicado está difícil pues supondría mucho más complicado pero todavía no es una opción de decir si no gano aquí estoy en segunda dicen todavía no pasaría eso

Voz 9 41:30 este partido se lo perderán de Tomás y meterán por sanción pero meterán viaja con el equipo a la espera de la decisión de apelación además vincula se queda fuera de la lista por decisión técnica el técnico vallecano también ha querido dejar claro que él quiere mantenerse en Primera por sus victorias Hinault por sus derrotas