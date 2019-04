La Vida Moderna | La previa

Voz 2 00:00 no hola

Voz 3 00:17 lo por venir el prólogo de ampliar cola se está bien

Voz 5 00:45 el aumento del nivel del Brown Frings vuelto aplauso para David que bueno que te has puesto

Voz 0470 00:59 no está mal eh pues te lo dicen chamán

Voz 5 01:02 bueno pero es una buena metáfora

Voz 1194 01:06 en el caos habitual de Chapman se me olvidó ponerme la bien

Voz 4 01:13 ahora sí ahora sí

Voz 6 01:19 desde África para iluminar no en este momento crucial de la política nacional es el oráculo que necesitan los votantes

Voz 0470 01:26 pues me voy hay muchas cosas porque el otro día lanzamos

Voz 7 01:29 de cosas hay dado muchas cosas eh yo no sé si no

Voz 0470 01:32 Abrams ya había bastantes cosas ya que además hay que hacer una publicidad nueva

Voz 6 01:35 que no conocíamos ya tenemos nuevo patrocina

Voz 0470 01:38 sí pero esto darle a cuantos días Baser a ver cómo no por por línea interna son varios días un par de meses tú más pero si no sabemos lo que es

Voz 1623 01:48 en una muchacha que levantó de producto sin saber muy bien

Voz 0470 01:53 bueno vamos a ver el otro día se les ocurrió sobre la marcha que que un debate con debate con quien perdón

Voz 1623 01:59 a esto hay que decir que puntúa para el debate punto da porque es una manera natural de hablar

Voz 6 02:05 Cruyff no fisiológico de un candidato

Voz 1623 02:07 verdad un pedo gana el debate ver la gente tiende a estar tieso como lo metió

Voz 0470 02:13 ahora después apuntó déjame apuntar veremos mañana

Voz 6 02:16 hoy valoramos muchísimo en el debate que vamos a hacer entre recordamos el debate

Voz 0470 02:20 el debate el debate con la gente que por Twitter de partidos porque se presentan ciudades que Portilla ha dicho voy voy a cuatro es lamentable que más vienen bueno

Voz 6 02:28 querido apuntarse apunta uno de Soria de Podemos bueno venga p'alante

Voz 0470 02:32 en uno de quién uno de UPyD normales o UPyD que se vivos

Voz 1623 02:36 hombre quién les manda el partido sea en plan ahora pero ahora veremos si ordena esta misión yo creo que son lobos solitarios e ya has venido uno de del PNV no en el comité no el que Republic Esquerra UPyD no falta el pan

Voz 0470 02:56 aquí había había uno que el Partido Humanista pero no sé qué pena también un chaval de un partido vasco Le dijimos pero hay que partido e hice un partido que sólo se presenten su pueblo son partido que levantan mil personas si quiere privada que te insulte hemos ya ya

Voz 6 03:12 oye cada uno bueno lo primero vamos a valorar mucho la naturalidad en el debate de hoy hay tenemos muchos estamos cansadas del típico prototipo de político especulador se comporta según le conviene calculando mentalmente con quién me tengo que meter ahora para ganar más votos

Voz 1623 03:30 no se valora eso o tutor personal

Voz 0470 03:35 yo he apuntaba aquí cosa que hay que apuntar al debate de mañana eso cosa que suman puntos

Voz 6 03:38 lo primero que suma seis siete un pedo ganas

Voz 0470 03:40 eso es vale vale sí sí sí

Voz 6 03:43 a Pedro J

Voz 1623 03:48 temáticamente ya pasas a ser Rey de España pero real

Voz 6 03:51 ahí pero pero real no colabora es interrumpió el debate es decir un momento ahora hablamos d'Economia raro y que suene como cuando naturalidad estamos valorando cosas que en Gran Hermano bosque valoraría muchísimo

Voz 0470 04:08 eso es gente se tiene pelos

Voz 6 04:11 en general puedo poner también ruido gracioso

Voz 0470 04:13 por desgracia alguien de pronto hace una La Cigüeña salen lo de

Voz 5 04:18 eso que saque

Voz 0470 04:20 yo soy de la cigüeña eso que serán plazas

Voz 5 04:23 beber no somos los únicos que no sabemos las cigüeñas el aplauso del retrasado

Voz 1194 04:35 las noches dice a ver con quién voy a sorprender mañana mira nos comunicamos

Voz 5 04:46 Blas Casado y Rivera Casado y Rivera ayer en el debate

Voz 1623 04:58 a lo lógico bueno dos rabos a estos a ya me ponéis también va a ser en ultrasonido que sólo escuché vosotros pero hay que cerrar con ruido graciosas

Voz 6 05:15 es otra cosa que lo que te hace ganar puntos repetir lo último que ha dicho el otro

Voz 0470 05:22 de idiota

Voz 8 05:24 yo vi las pensiones eso hostias

Voz 1194 05:28 el que le diga el otro para rebatirla para ganar dialécticamente que les diga no se le pueden poner puertas al campo

Voz 0470 05:37 no se le pueden poner no

Voz 1194 05:38 no se pueden poner puertas al campo y cuidado que

Voz 6 05:41 los que a veces los árboles no dejan ver el bosque

Voz 1194 05:45 y árboles apunta eso yo también diga la muerte es cuando la vida escampa

Voz 5 05:51 vamos

Voz 1623 05:52 en contexto meterla ahí para esto como un concurso de ímprobo no nosotros las sugerencias y ellos no tienen que me electo

Voz 0470 06:00 tenemos que no son dijimos desde el principio que este que este debate era Ana la pelea pelea de vagabundos en un barrizal pero ellos saben a qué vienen se valoran los sino

Voz 7 06:08 suelto pues va por supuesto es una mucho su insulto físicos

Voz 6 06:15 el otro día gordo

Voz 1623 06:17 estoy has

Voz 5 06:22 el momento el bullying

Voz 0470 06:25 pues bueno insulto físico de aquí se valora yo también añadiría demostraciones de fuerza física de unos hemos por lesiones

Voz 1623 06:32 yo creo que es uno bueno no sé si uno haga nominal dominadas es que hay uno que viene que creo que es campeón de levantamiento de bosque levanta un chiquillo que levante algún levanta Ignatius

Voz 5 06:44 o como ganador absoluto pollito de Troya mal vas

Voz 1194 06:50 el que le parezca mal el genocidio puntúa que el que gane Pelé

Voz 7 06:56 con un pollito de Troya vale vale en esto apuntó es como en África

Voz 1194 07:01 llega después de que hace para ser el líder tienes que también ser el más fuerte

Voz 0470 07:06 vale yo también creo que sumaría si hay canta el himno de España

Voz 6 07:10 Cantat mucho pública

Voz 8 07:12 Esquerra Republicana diga viva el Rey irónicamente

Voz 5 07:15 a cantar el himno irónicamente lo dicen

Voz 0470 07:20 ah y no pero quiero cantar el himno yo creo que suma dos puntos si es cantar no el de Marta Sánchez

Voz 1194 07:25 sí porque el el de Pemán bajo los efectos de sustancias estupefacientes

Voz 0470 07:31 a ver quién claramente estéticamente claramente este drogada

Voz 1194 07:34 sólo apuntó que era drogarse Duran mal o que fija esto no pasó en los debates yo creo que alguno desayuno fuerte que sólo ha dicho que no pasó no llenó no voy a estropear este momento en este momento precioso alguno

Voz 1623 07:52 veces eh habitualmente yo sólo aquí

Voz 1194 07:55 estropear un poco gancho

Voz 0470 07:58 esto esto es otra cosa que tenemos que tratar ahora no hay que decírselo a los candidato cuando vengan pero las cosas que suman sigue que de fichas al principio porque yo les hemos citado tarde no les auditado dos para tiempo cosas prohibidas Akenatón un poco

Voz 1194 08:10 es un poco con la caja le digo nosotros somos los moderadores recordemos somos pero

Voz 0470 08:20 pero un poco moderadores pirómano de Nador los incendiarios vale hay que pensar cosas que no se pueden hay que en algún marco legal que no se pueda piquete de

Voz 6 08:30 bueno ya bueno sí

Voz 0470 08:32 pido poner las cosas

Voz 6 08:35 además

Voz 7 08:37 la caja B

Voz 6 08:40 favor por favor

Voz 7 08:42 el de Esquerra Republicana ya se pongan el casco y así ya está preparado para Fraga

Voz 0470 08:52 vale que cosas prohibidas no queréis prohibir nada

Voz 7 08:55 mira piquete de ojos eso sí qué te dijo que meterlos en los ojos así lo de Mourinho sí piquete de ojo que más que más prohibiría debates aquí cosas pero yo quería contar quién ha dicho matar Diego llego a dicho matar matar me dijo ya estamos en Europa joder

Voz 0470 09:13 qué tal hicieron piquete de gente

Voz 1623 09:17 a Diego al podio de Comedy State Comedy Diego

Voz 1194 09:26 imputan seis triunfos que Diego a gana también el que el

Voz 7 09:32 que quiera hacer la publicidad que nos toca a nosotros no porque mañana hay otra mañana de Lea de lea si alguien hace publicidad de Lea suman no

Voz 6 09:41 su más

Voz 1194 09:42 que haga que una cosa bonita de hacer que hable bien del otro pero súper bien así les sale halagos halagos que sea capaz de hacerlo

Voz 0470 09:51 hay vídeos yo pondría citada en la en la comedia

Voz 1194 09:54 en la política la política muy fácil hablar desde el odio que no sabía que

Voz 7 10:00 el prohibido prohibir pedí lo hace cuando tiene que si alguien monta en grandes claros que sea alguien lo

Voz 6 10:06 bueno sí sí no está pensado otra cosa bien adelante

Voz 0470 10:10 vale que más cosas hay que tenemos que pensar que temas semana tocar porque lo moderadores tiene que lanzar tema

Voz 6 10:15 primer tema primer bloque importante pin yo haría lo primero primer bloque

Voz 1623 10:25 te vale primer lote minutos hablando de este primer bloque con quién iban todo el año

Voz 6 10:32 si sólo viste la primera edición Charlize todo a mano Amaya Amaya no

Voz 1194 10:37 que sean capaces de decirnos lo que decíamos al principio fuera especuladores político esfera estrategas óperas desde el corazón algo que claramente desde el corazón algo sentimental

Voz 6 10:47 es una vale como temas hay que hay que el debate no ha estado de ánimo mira soy capaz de hablar con el corazón

Voz 0470 10:55 vale pero eso lo pongo como cosas que su suerte más

Voz 6 10:57 además temas a tratar para que saquen su verdadera personalidad por ejemplo el amor

Voz 0470 11:05 es que nunca hablo en los debates abiertos temas que no sé

Voz 6 11:07 en el buenos hablando porque el debate inmigración eutanasia tanto eso nos trae aquí es policía Moll de las drogas Operación Triunfo drogas si drogas si drogas drogas sí droga

Voz 0470 11:22 de las cosas

Voz 7 11:24 comparte share

Voz 0470 11:27 vale la multa la multa es decir con reales

Voz 1194 11:31 te territorialidad pero no no lo la típica de Cataluña o Murcia pasa como

Voz 1623 11:37 ya te hace poco Murcia

Voz 0470 11:39 hay que independizar los nosotros desde España

Voz 6 11:43 Murcia expulsión de muerte y luego posible anexión de Portugal pero eso es muy parece no se habla

Voz 0470 11:50 de Murcia anexión de Portugal esos mal sale

Voz 6 11:53 no ganando en Playa un hombre llena arroz Portugal

Voz 7 11:58 esta de Canarias quién pide disculpas

Voz 8 12:03 a exija una disculpa pública

Voz 1623 12:09 a por la Conquista de Canarias malo pero vamos a ver yo todavía no he escuchado ninguna disculpa

Voz 0470 12:19 cómo está quién AMI de ballena que tras el otro día que no conseguí te en la que un bocado de lo que es eso habría que preguntarle

Voz 1623 12:25 qué asco una chica que dice que has con ojo

Voz 0470 12:28 buscando e iba a ser una broma pero no voy a contener todo este sector voy a contener Number preparaba la bandera a través del todo claro menos perderlos adiós oye todo ese sector Dyson menores

Voz 8 12:45 no

Voz 1623 12:48 es Tote como ciclista como has been tramos no vale pero porque ha venido hoy un instituto aquí que quién

Voz 5 12:54 centrémonos a que los universitario

Voz 7 12:59 de dónde es el Instituto pueden aquí qué pasa vienen con doctor Lexington

Voz 1194 13:05 son un montón de alumnos de Málaga que vienen con Colour escandinavo Nothing fieles que que les ha alabado el cerebro

Voz 5 13:11 les lleva a visitar al City

Voz 1623 13:14 de España hice llamar doctor podíamos huye podíamos ya no pueden ser todos sus alumnos doctor

Voz 9 13:22 no van a Oier

Voz 1194 13:26 Charles en todo

Voz 9 13:28 ahora bien

Voz 0470 13:31 al un aplauso para los alumnos

Voz 4 13:33 de de pie en pie

Voz 5 13:39 doctor Cotorro le que por supuesto no habla nuestro idioma

Voz 0470 13:46 vale es antes de seguir con los temas que el debate hacemos la publicidad de esto

Voz 5 13:50 sacado un excluir a que a que acá hay que mojarse aquí Kodak beso negro ahí no hay debate

Voz 0470 14:04 no estemos negro el tema del club y sin semana habilitar zonas

Voz 6 14:07 eso

Voz 0470 14:09 habilitación como se dice habilita habilita habilita habilitación Cruise sí vale antes de pensar más temas habría que hacer al ex habría que hacer ahora en el ecuador del programa que estamos ahora habría que hacer la promoción de esto no vale que tenemos alguna alguna música de Promoció para cuando es una promesa de algo que no sabe lo que es

Voz 10 14:28 seguro que hay una

Voz 0470 14:31 es vale le él que aquí me he puesto al es el briefing podéis leer vosotros el briefing para que veáis de qué es

Voz 7 14:38 mira Juan nace le le le el briefing de lo que tenemos que decir

Voz 8 14:48 vale lo

Voz 0470 14:50 vale que no te lo cuenten Savall acerca de momento estaba el chaval de la cigüeña Diego sólo pueden leer le este briefing Nacho espera le Nacho inédita bailando para los del Instituto para el doctor en el escenario oye cómo te llamas tuvieron del Instituto no leen Gillette esto de aquí

Voz 6 15:12 lo leer

Voz 0470 15:14 el caso Cigüeña vale Lete

Voz 5 15:25 el programa inclusivo el programa podréis estar hora y media si ahí está Diego podamos como hermano que bonitas que bueno tal pero bonito

Voz 0470 15:44 Diego electo pero en el que explicar Ignatius de lo rápido que son tres líneas en donde pone broncas

Voz 6 15:51 Diego profesa la información no está procesando

Voz 0470 15:54 qué paliza menor por lengua e positivo porque este digo

Voz 5 16:01 apenas aplica el pero lo tiene ya Diego

Voz 0470 16:07 vale explicárselo explicase lo acércate ahí en el ese lado da donde Ana tú aquí en Madrid Serrano esto

Voz 7 16:20 espectáculo de BMX skate

Voz 10 16:23 con muchos saltos

Voz 5 16:28 muy bien que se lo explique sólo a lo que lo que tú ahí lo que hay

Voz 8 16:40 no Durbin Lucas me camino

Voz 1623 16:43 no se iba a Viena e iba bien Vegara confluyan llamen

Voz 0470 16:48 ahora que se replica ahora así con una compañía de entonces que hay que hacer saltos espectaculares vale vale lo estás

Voz 5 16:56 es una vale Diego nuevas técnicas de marketing llegó cuello hay sigáis emplea hay sí eso es lo que me gusta el raro soy te has no

Voz 1194 17:16 sí pero a es que eso es lo que hay que denunciar es un espectáculo

Voz 0470 17:19 bueno es pero es algo puntual es un espectáculo Nitro Circus se llame

Voz 1194 17:24 de qué fecha que fecha

Voz 0470 17:25 Joe en junio en junio no en junio que vieron espectacular yo estoy aunque eso sí todos estos años también bien esto me está hombre hacen hacen Convit físico y con patinetes y movida tetas y con monopatines y hacen el de espectáculos ahí en una plaza toros algo supongo no alguien lo sabe

Voz 7 17:40 si hay alguien que te Curto con rueda parkour cogí así de tocaban con la Motilla

Voz 0470 17:47 el Wanda judío ir a verla

Voz 7 17:49 bueno que que me haga

Voz 0470 17:52 como vale pero esta gente que me habla de Nitro Ozil

Voz 1194 17:56 Cruz

Voz 0470 17:57 Diego Costa haciendo piruetas el guarda vale vale ah vale sí sí claro que no lo estaba viendo vale vale que me digan lo que se que son la gente de aquí de que lleva a los los anuncios de la SER hacerme de saque donde es donde es tan en el Wanda Metropolitano firmas peso grandísimo hombre

Voz 1623 18:14 mañana que se sube por las gradas por ejemplo la grada no

Voz 0470 18:20 es que no hay motos también hay motivos se puede hacer deporte se te pone deportes extremos

Voz 6 18:25 me extraña que no te das tu número del más

Voz 0470 18:30 me ponen cuatro sé ya veré cuánto tiempo me lo salto eh

Voz 1623 18:34 pasar de cebra dos aceras tiene cuentas les puede infringir en esto sin meter

Voz 7 18:40 pues bien hoy versión Carmena Carmena ello de la mano infringiendo de hombre de vale vale pues Nitro Circus en junio cuando ya estaría no no no

Voz 0470 18:51 hablamos estas

Voz 1194 18:53 el club we want to go to this

Voz 7 18:57 de verdad me diga Echenique que que

Voz 6 19:01 bueno bueno Echenique echen

Voz 1194 19:03 de competir ahora en periodo

Voz 1623 19:05 de campaña elecciones pero ya no le pillado en junio ya está pero no le den para municipales entonces Neira

Voz 0470 19:12 vale está más o menos ya todo entonces los temas las cosas que suman más venga ya está todo a algún tema que el público proponga algún tema de algún tema que levante la mano eh

Voz 6 19:21 español

Voz 0470 19:22 hay un chaval acerca acerca del inalámbrico la España real eso es vamos

Voz 6 19:27 a las gentes no que es cuál es tu reivindicación que quieres tratar con los políticos

Voz 0470 19:31 porque dinámico estás eh España vacía para España

Voz 6 19:34 hola hola qué tal Roberto cuál es tu propuesta Pened de sangre o de carne pene de San

Voz 0470 19:39 creo de Carnicerías un pregunta eh

Voz 6 19:43 yo no lo entiendo ha perdona pero que no había sacado a perdón

Voz 0470 19:46 en caso de que tenga pene perdón bueno es que son son tres son tres hombres creo porque lo políticas sigue siendo bastante patriarcado por desgracia ya han venido tres estrecha tres señores no dentro señor en Noales tres señores pende de caña de sangre esto pues ahí lo que es esto no es siete es esa presión

Voz 6 20:02 no yo me quedé notas

Voz 0470 20:06 más antiguo que eso vale te explico esto su abuelo el Brouwer claro eso es la gente que que ya sabe lo que no si tú es vaya explicación que explican tanto de hacerlo al cigüeña que sólo cuenta esto es esto es la gente que tiene

Voz 1623 20:23 salta te lo no lo voy a entender no no lo vas a sí

Voz 0470 20:26 lo vas a entender lo bastante pero es que esto claro si considerado

Voz 1623 20:28 decir sin consignar no no no

Voz 0470 20:31 no es que claro no haberles traído lo chavales es sexo

Voz 1623 20:33 no no

Voz 5 20:36 explicárselo ya porque va a ser peor

Voz 0470 20:40 que hay gente que el que tiene un pene que que que ya en estado de reposo es grande cuando se ponen de elección se queda igual eso es pene de carne que como que ya en la chicha ya como la mortadela y luego está el agua y luego Brouwer de sangre que es que una vez venir que es un pene que en tamaño normal es pequeño pero que tiene una capacidad de recoger sangre del cuerpo

Voz 1623 21:01 yo no sabía cómo nombrarlo de sangre

Voz 7 21:05 de Calderón

Voz 1623 21:07 en El Vestuario de gimnasio ya tengo tema de conversación te vas dejando muchas veces tenían duda crecerá más lo veía en reposo lo veía en reposo digo que ha que no creo que mucho más pueda pero claro yo no sabía cómo nombrarlos

Voz 0470 21:24 así entre pose yo creo que ahora ya lo sé nombra cien en reposo grande y encima de sangre ESPN te haces Pontiac cosas

Voz 1623 21:30 pero puede darse el caso supongo que sí

Voz 0470 21:33 que en estado normal ya sea grande y que luego haga Bimba

Voz 6 21:35 es una yo lo que esté pensando ese vale entendido pero lo de la tortilla te voy a será una metáfora de algo

Voz 0470 21:41 eso sí sí también de pollos por no no pues vale pero entre las dos pronta el público yo creo que esta es la lomo o inyección eso está muy bien también porque Software es que de enseñar a enseñar Ibrahim que crece vale vale vale vale

Voz 7 22:00 pullitas de Troya

Voz 0470 22:05 ya está no yo creo que podíamos sale de programas la preparación del debate está no

Voz 6 22:10 ah bueno tengo tengo si queréis puede mover cachito de lo que ha pasado estos días unos debates para para ver que no está por ejemplo no nos gusta vivir momentos lamentables como éste que que vivimos ayer en el debate por favor ver

Voz 11 22:27 el día de Sant Jordi hoy es el día de San Jordi quiero felicitar a los Jordi muy he traído libros libros avisado antes de un libro condenó no ha leído su texto sin su tesis doctorales

Voz 12 22:39 no yo hago yo te sale la vuelta El señor yo tengo otro libro regalarle un trago seis precisamente uno está mustio

Voz 6 22:57 no queremos momentos patéticos como este no regalos nos gusta que saquen que la gente sabe qué cosas a mí siempre me puntúa yo estaba en casa con el whisky viendo esto tú ves Ribera sacó sólo un gigante además gigante que dice mira los casos de corrupción del suelo son momentos que no Alber Rivera me gusta pensar en él la noche anterior al debate con la tarde chino como habrá sino a comprar el Marquitos de la foto vamos a ver el siguiente vídeo porque no parto de la foto no es una cosa es sacar la foto con Mariinski Sánchez mira mira mi hacerse la foto de una condiciones de la vergüenza poner un medio vale vale ya verás y Marco eh

Voz 0470 23:46 Marco y yihadista que refleja el de uno veinte

Voz 6 23:49 desde entonces el de plástico para la tele Albert Rivera sacando cosas sacó más cosas por favor venga Albert Rivera entre por un euro de pensiones claro es ridículo una tarjeta también sacó esto

Voz 0470 24:02 ella era la bandera española esto promete please

Voz 1623 24:07 no no no voy a decir nada aprehendido He aprendido a vuestro lado estos cinco años y servil

Voz 6 24:14 he aprendido a tres segundos del el momento para mí que resume mejor el debate también son muchos Hayley de Rivera Rivera especialmente ayer sí sí estuvo muy activo entonces en tres segundos por en máxima tensión por favor a esta réplica de Rivera que quizá no expresa lo que quería decir

Voz 11 24:31 en basura todos los contrate a todo cambie

Voz 5 24:46 bueno ahora meta

Voz 0470 24:47 camino que hay que hay que añadir entonces en en cosas que suman mentira

Voz 5 24:51 ahora claramente mentir de frente mentir de cara mentira decir ahora voy a mentir

Voz 0470 24:55 escuchando acaba usted de mentir ahora voy yo

Voz 6 24:59 esto vaya huevos sin sin recordar el momentazo también el primer debate en el minuto de oro final de Alber Rivera diciendo

Voz 10 25:07 oye en esto es el silencio

Voz 1623 25:12 quién se cree que es Juan Diego si te quieres marca José Sacristán voy a invitar a esa amistad

Voz 6 25:23 Peral Jonás en esta performance es cierto que ha llevado Hayley del debate no sé si lo ha ganado no dudo que el debate cambiar algún voto en la mente de alguien

Voz 0470 25:33 el de hoy el de mañana sin embargo

Voz 6 25:35 mañana aquí eso sí cuidado es decir pero sí que es verdad que los debates ayudan sino a ganar a perder votos si lo hacen mal si es fácil que pierda votos Rivera se ha llevado todos los titulares de yo creo que es en el que más no no pero pero ya yo creo que sí

Voz 1194 25:51 bueno es que ahora soy solo me está pasando lo que te pasa te habitualmente Davy que yo creo que ya es la sección de qué qué pero no no ha habido una cabeza

Voz 7 25:58 no es que hoy no hay esto lo echarla oye preparación

Voz 6 26:01 hoy esa anarquía anarquía vale vale vale tú tú tienes algo

Voz 7 26:03 la cosa no no ya está ya está ya está a ver yo quería tú dame descolocó que sacando timo que dijiste perdona

Voz 6 26:12 estábamos con el hoy en esto bueno nada de hablando lo debate a una cosa sólo pasaban Ongay muchísimo que a mí eso valorarlo muchísimo por favor

Voz 7 26:21 hasta mañana

Voz 6 26:23 se acaba la frase vale ya has dicho

Voz 1194 26:27 mira hay que arreglarla y tal

Voz 6 26:30 a hablar el otro yo soy claro porque entonces ya están enfocando al otro tú estás oyendo de fondo de fondo sea dice este que esto no te jode

Voz 0470 26:39 qué cojones se ha

Voz 6 26:42 un bonobús dice el bonobús rezan por favor que quisimos especialmente en abril pese a mirar

Voz 7 26:49 no que os portéis bien

Voz 5 26:54 es que nosotros endeble queda Senna ya está lista niño de ha dejado de jugar con la democracia

Voz 7 27:06 vale tener alguna cosa mapa bueno dos cositas las meto yo hablo yo estoy súper contento con día que no cabeceras p'alante vale bueno tú sabes que eso que las personas damos por lo que dan

Voz 1194 27:18 ayer fue un ejemplo más quiero decir que pedirnos demasiado cerebro por ejemplo la mente para lo que está en la mente también un boli Bic en la mente y el ser humano genera un boli Bic está para lo que está para coger notas sobre la marcha acordar de algo tal pero de repente él si nos ponemos nos ponemos tengo por ejemplo una foto que a veces cuando ves con materiales

Voz 0470 27:44 es una es un retrato de Juan y Medio retrato Combo

Voz 1623 27:46 si es con Bali Vic pues te digo que damos para lo que damos pero con los materiales en

Voz 0470 27:52 hola hecho perderán atractivo y hoy puede ser por primera vez que haya Kim niños de Juan y Medio porque viene lo chaval el delito de Málaga igual alguna pasado por Menuda Noche

Voz 1623 28:00 claro a alguien pensé que eran pensé que estamos diciendo de Juan y no no no de las parejas que junto de las parejas que hacen

Voz 0470 28:11 que Juan y Medio

Voz 7 28:13 drama que se llama el Menuda noche vamos si no vale vale

Voz 0470 28:16 es que por la tarde Juan y Medio en pareja lo ya pero por la noche en pareja los niños claro para los chiquillos a contar chistes y eso lo pista de legionario alguien ha ido de Juan y Medio algún niño hay algún niño prodigio aquí no van a parte del Gobierno como la las cigüeñas con Juan y Medio es que ya demasiado claro

Voz 7 28:35 claro bueno que quería decirle en persona damos pasos lo que damos unas cosas bueno pues pues

Voz 1194 28:43 básicamente la mente está puesta cosas para andar por casa pero es bonito que a veces con macarrones con piedras que te encuentras en la playa también se pueden hacer con con boli Bic también se pueden hacer obras de artes ahí teníamos ese retrato de Don Juan y Medio y medio y luego tengo este vídeo también

Voz 8 28:59 no pienso

Voz 0470 29:04 pero que esto bonito pero déjame que lo explique pero hay un chaval encima de una caseta algo así que me ha como asaltar parkour como saltaron una valla le dicen no pienses actúa claro

Voz 5 29:15 sí

Voz 0470 29:15 el chaval actúa y se queda paraplejia

Voz 1623 29:19 este es el capitalismo esto es el capital es el capitalismo sea una cosa bonita yo lo veo por ejemplo esos la comedia no hay que pensar hay que actuar para para este

Voz 7 29:31 si hubiera sido muy fácil quedarse sobre ese muro bloqueados por el miedo pero

Voz 1194 29:36 mira cuidado de decide no quedarse bloqueado por el miedo como un cobarde ID decida actuar pase lo que pase ya ahí de verdad y eso es la comedia y eso votar por ejemplo votar es vale seguramente todas las ilusiones que yo tengo en mi cabeza no se van a cumplir pero voy a Her ser Mi voto aunque sea a aunque ese gesto sea un golazo

Voz 7 29:59 Putín aunque eso no lleva a ningún lado pero guardo mi dignidad de decir pase por este mundo hice algo

Voz 4 30:11 aunque salga mal aunque salga mal en la dignidad de actuar

Voz 1194 30:16 es lo que lo que para mí demuestra este vídeo tenemos una llamada muy especial especialmente estando hoy Mister llaman no podría dejar pasar la ocasión no se acuerdan el el el día que vosotros fuisteis precisamente a la Zarzuela a visitar a Pedro Sánchez

Voz 7 30:30 a lo volveré a La Moncloa a La Moncloa

Voz 6 30:33 ah perdón a La Moncloa

Voz 1623 30:35 bueno sí sí bueno de esta yo me quede se encendió y no se acuerdan que había un chico negro Jeffrey esto Jeffrey como política que ya no creo que era de Almería o de Murcia van yo como míster che

Voz 0470 30:51 lo mismo es tuve la en el orgullo de

Voz 5 30:53 de ponerle entrevistar y tenemos al otro lado del teléfono

Voz 8 30:56 de nuevo en la yo fui

Voz 4 31:00 bueno hubo de

Voz 7 31:05 en fui mismo

Voz 8 31:09 Juan volví a media o Murcia

Voz 1623 31:13 Almería Sevilla Murcia Almería Arthur Land of Opportunity pero quiere yo creo

Voz 1194 31:24 yo fui a call to Say I Love You

Voz 5 31:28 tú lo bien bien fui no lo son

Voz 1194 31:36 a su club y un

Voz 13 31:46 es la primera vez que me piten aisló Duke pero o no pero es la primera vez

Voz 1623 31:53 tiene muy bonito

Voz 1194 31:56 pero quiero gracias por ayudarnos siguen estudiando políticas en Almería

Voz 13 32:01 bueno no es política sino no estamos dejando segundo que no

Voz 1194 32:07 pero no no te entendí estudiante de porque no sé a qué quieres

Voz 6 32:12 estudiarlo después después de las

Voz 1194 32:14 mira al top ten agua Next Barack Obama todo lo que está sucediendo en la política para mí es un periodo de

Voz 1623 32:28 no hay que esperar al elegir porque ahora no

Voz 0470 32:30 habla chamán buenas personas

Voz 5 32:33 no lo sé decirle

Voz 1194 32:36 de lo que nos toca en la política actual para mí es una travesía del desierto que no es que lo que estamos esperando al nuestro verdadero líder galo que Jeffrey Jeffrey yo no

Voz 7 32:46 a ver a la metía

Voz 1194 32:48 a al Mesías

Voz 0470 32:51 M M

Voz 1194 32:53 antes de irme Jeffrey

Voz 13 32:56 a Paul

Voz 1623 32:58 Elvis me del Avvenire

Voz 7 33:03 ah no creéis el novio Jeffrey

Voz 5 33:07 vale vale vale

Voz 7 33:08 sí

Voz 1194 33:09 falto yo sí Haut de de de bueno es en después en es muy bien muy bien

Voz 13 33:17 actual le fueron estos meses es un mes se están quitando trabajo a los a los cómicos

Voz 7 33:24 pero para te está hablando ahora que no se te has béticos te Jeffrey

Voz 13 33:34 es sistema yo ayer siendo el debate si me reí un mogollón en la calle si es que es increíble que aniquile a primera de calle impertinentes

Voz 5 33:53 exacto pero

Voz 0470 33:57 embiste le podría preguntar ya que te hemos el debate la pura sí si el como aspirante mucho criterio lo digo en serio si tiene alguna pregunta para candidatos algo

Voz 6 34:05 es verdad mañana estamos preparando el porque Chana

Voz 1194 34:08 en después en Program from tutee hubiera de o de programa dónde están dice Antelo Pau today a Tomorrow the Future dando standing Jeffrey

Voz 8 34:26 no yo lo son de Guaita

Voz 7 34:31 pero pregunta pregunta le pregunta el pronóstico al pronóstico mañana tenemos a varios políticos y encuesta de forma

Voz 13 34:43 realmente no

Voz 7 34:45 no serían capaces de

Voz 13 34:48 a verlo porque no no creo no serían capaces de responder responder que Jeffrey pregunta ferias como las pensiones

Voz 0470 34:59 a las pensiones pensiones pensión las pensiones

Voz 13 35:01 a la inmigración

Voz 5 35:04 sí sí voy a decir de quiénes negro lo tengo en cuenta lo que te importan hablé de las pensaron lo vas a tener Rainiero también tú hablándome habla de lo que te pone fin miles cuatro ICIT

Voz 1194 35:31 el Patti Iturraspe se Elche Jeffrey

Voz 13 35:35 bueno es la nao sea tú fácil dar hay que ir muy lejos sepáis más fácil el podremos

Voz 7 35:47 usted vale

Voz 13 35:50 tengo ahí al fuego

Voz 5 35:54 vamos a peor

Voz 13 35:59 Alejandro Agag a desviar Aaron

Voz 0470 36:03 claro que no es todavía todavía todavía porque será nuestro próximo líder hay que constan están ya los políticos creo eh

Voz 1194 36:11 era Jeffrey Sachs volvió a Fabio Sympathy Yuan de hechos en Wang Hui yo desobezco You In First to be a un ex presidente

Voz 0470 36:24 eso es un aplauso para Geoffrey

Voz 14 36:27 no es que

Voz 1623 36:34 vale ahora sí vamos a Jeffrey vamos

Voz 0470 36:38 vamos a acabar el programa mañana hay debate el debate y todo va Tito muchos de lo pensó para sí

Voz 3 36:45 he visto el joven

Voz 14 36:48 a la mañana

Voz 15 37:05 en la presente Calero

Voz 2 38:41 no