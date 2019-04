Sergio Parra: "Un insulto es como un cuchillo, puede servir para untar la mantequilla o para hacer daño"

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 00:21 creen que nos insultarnos como árabes también nos hemos dejado eso porque el camino el arte del insulto palabras como escupitajos puñetazos verbales rodillazo orales adjetivos que dan donde duelen versos poderosos que escuece no sé si se han fijado en una cosa interesante la política es el único entorno en el que la gente se insulta tratándose de usted

Voz 3 00:43 el señor Sánchez dueño Rivera señor Casado yo creo que el señor Sánchez inversión y les yo señor sí señor Casado y deseos

Voz 1995 00:49 pero si no te toman el pelo tratando que usted algo que sólo ocurre en la política bueno las ventas telefonías Friedman para que el señor idiota señor a veces es usted un señor tonto cuál es su insulto favorito hoy por hoy lo serás tú hasta que tenemos en redes hoy por hoy se gastó nueve cero dos catorce sesenta sesenta son ustedes la audiencia de la cadena ser gente de orden y educada ya permítanme que Bush entonces de su confianza y les pida que nos llamen para conocer cuál es esa palabra que esconden entre los dientes hasta que ya no pueden más nueve cero dos

Voz 4 01:28 catorce sesenta sesenta Gines yo que llamara señor buenos días por cierto hola señores y lo bueno es ponemos a

Voz 1995 01:39 insultarnos a saco es competente

Voz 3 01:41 esto es muy jóvenes millón unos planificado señor Sánchez es decir que el Partido Popular defiende a la duda

Voz 1995 01:50 Sergio Parra buenos días hola buenos días Sergio acaba de publicar me cago en difícil decir esa palabra y no me cago en palabrotas insultos y blasfemias blasfemias de la editorial Vox la buena la de los diccionarios la de toda la vida Un recorrido por la historia del mal hablar hoy te necesitamos Sergio se insultaron bien ayer los candidatos

Voz 5 02:17 y bueno insultaron en yo creo que en política es no les este lenguaje que manejan en general los políticos que es una mezcla de vacuidad y no decir nada junto con lo que acabas de comentar que te llena de de usted y a la vez que están no poco enmendado la plana no

Voz 1995 02:37 de los insultos las palabras gruesas que ayer prefirieron unos a otros alguno te llamó especialmente la atención alguno crees que realmente eficaz

Voz 5 02:47 bueno ayer no vi mucho el debate lo tengo que confesar ya tuve bastante con el el anterior crió estoy precuela eso es eso es el anterior sí que me llamó mucho la atención melón que tantas ha comentado porque me sonó bastante a demodé que yo creo que al final deberían haberle no se retaron duelo no

Voz 1995 03:10 es cierto bueno vamos a repasar a miles de las cosas estamos haciendo esto es un punto de vista completamente didáctico hay que aprender de todos sin poner es aprender algo pues mira hombre el insulto sueco muy pobre comparado con españolas ahora ya que para aprenderlo vamos a actualizar por ejemplo sabemos que Alber Rivera la viene insulto insulto coloquial

Voz 3 03:31 que usted dice la gestación subrogada no sea Caracas señor Sánchez

Voz 1995 03:34 que canta carca que es son casi carca la comparación absurda como cuando el señor Sánchez la foto de Quim Torra

Voz 6 03:44 ya vendido a España que esté que es archivan bien volvía

Voz 3 03:47 que Sánchez del China

Voz 7 03:49 sí señor Casado es que tuvo a la hora de humillar

Voz 8 03:52 el problema es que el señor Sánchez ha convertido una muñeca ruso busca porque dentro del está Podemos está Esquerra Republicana hasta hace bien

Voz 1995 04:00 lesivo amigos tengo levanta

Voz 8 04:03 a mí el dedo sobre esto

Voz 1995 04:06 rivera Casado colaboran además mucho en eso

Voz 3 04:09 España no se merece un presidente como el señor Sánchez es patente juega con el dolor de las mujeres que nos están violando

Voz 1995 04:14 Iglesias saben que venta bueno pues dar lecciones llamándoles a todos maleducados

Voz 3 04:18 los simple Podemos ha echado a la otra vez

Voz 1995 04:22 disfruta recordando los insultos

Voz 9 04:25 tienen ahí me han acusado de todo golpista e presidente ilegítimo Zenón neto

Voz 1995 04:32 ahí estaba el telón que tanto gusta es el autor de me cago en porque es aceptable Sergio el insulto Hinault la palabrotas pues yo creo que porque el insulto crítica

Voz 5 04:43 la bueno es difícil de identificar de la palabra la tenemos como una especie de conjunto de palabras que son prohibidas hemos definido entre todos que son insultantes pero el insulto por ejemplo es tan ambiguo que yo en un contexto dado puedo llamar genio a una persona pero según la inflexión de voz en el contexto correcto le puede estar insultando en Colombo al claro es muy fácil insultar y a la vez es muy difícil porque para insultar realmente tienes que informar a la otra persona de que éstas insultando le sin informar previamente de que esto es un insulto no sirve de nada el insulto

Voz 1995 05:17 pero porque porque se llama empate uno a otro

Voz 5 05:20 a usted patéticos usted lamentable mezquino incompetente

Voz 1995 05:24 no pero por qué no dicen me cago en esa

Voz 5 05:28 no hablan como nosotros no bueno supongo que es una especie de doctor yergue de un lado tienen que es mantener las formas porque son políticos y por otro lado tienen que acercarse un poco más a la general al pueblo para que no para aparecer pues pues el típico Clark Kent no está importa dura de que soy un señor con corbata que estoy hablando y soy muy respetable pero a la vez soy de soy uno más no como vosotros y supongo que esta especie de no sé qué Mister Hyde pues provoca esta mezcla de palabras de todo tipo no a veces incluso contradictorias

Voz 1995 06:05 sí eso contexto bueno nueve cero dos catorce sesenta sesenta fruto de éxtasis debate en el que estamos instalados han sacado por ejemplo con me gusta quería naciste por cierto Sergio m que Messi que día

Voz 5 06:22 pura

Voz 1995 06:23 espera tuve ves que hay una tengo que una tabla que dice que insulto de Albert Rivera ERE según tu día de nacimiento Agra entonces tú eres octubre mentiroso que no se esconde tu cara voy con la verdad por delante

Voz 7 06:44 eh qué año Imelda May disuelto

Voz 5 06:48 junio

Voz 1995 06:48 diecinueve junio pues mira tú eres a igual entonces un gol pues con Google no yo yo su despacho nueve cero dos catorce sesenta sesenta no sólo para darle su insulto favorito sino también si quieren saber qué insulto de Albert Rivera es esta según su día de Navidad no se vaya hacemos una

Voz 7 07:11 pidió mayo diez mayo eh chavista sin reparo nuca les esperaba cálido pero esas cosas no me acuerdo dos catorce

Voz 1995 07:32 Sergio Parra como les contábamos acaba de publicar notas insultos y blasfemias de la editorial Vox diccionarios un recorrido por la historia del es oportuno vio como y que al modo de los insultos y queremos convertir a ver no compartirlos no no es que queramos que nos llamen para su insulto favorito así a secas son ustedes la audiencia la cadena cada bien pero pues esa palabra que guardan entre los dientes es hemos lanzado hoy por hoy eso lo serás tú ya hay algunas propuestas interesantes Tiki no sé si es que no me gusta me dichos Bale Sergio sí que hay verdad

Voz 4 08:18 Sergio se asustó

Voz 1995 08:20 si ha colgado y me siente insultado Hay lo dice encantada Derek yo estoy me dice imbécil soltó es muy bueno Sergio

Voz 5 08:34 antes yo creo que un insulto puede ser cualquier cosa no siempre cuando la intención se insultar incluso llamar genio a alguien puede ser un insulto poca chanclas in situ soy guapo vasco Cuarón puede ser un eso es bueno

Voz 7 08:48 a mí me encanta Craig Tino

Voz 1995 08:51 gracias esto bueno y nueve cero dos catorce sesenta sesenta hay alguna cultura Sergio la que el acto de

Voz 5 08:59 del insulto estoy tan presente en la lengua como la nuestra yo creo que sí que hay de hecho lenguas donde insultar al menos es más creativo a que en que en España

Voz 1995 09:12 más creativo que aquí yo creo

Voz 5 09:14 sí en en Lleida por ejemplo según amén de porque el idioma es una mezcolanza de otros idiomas y demás y hay muchas influencias culturales pues tienen insultos bueno yo es que yo me reía leyéndolo traduciendo lo son expresiones muy largas sentido pues no sé por ejemplo que herede una mansión con mil habitaciones y que cada habitación tenga mil camas Iker cólera TGV de una cama otra cama por ejemplo no o así se te caigan todos los dientes menos uno para que puedas tener dolor de muelas

Voz 1995 09:50 que él no es ahora que tenemos una gran comunidad Argentina muchos de ellos bien desde este programa y claro ahí no y los mismos amigos argentinos bueno les en vivíamos uno que decir ojalá las impiden para ojalá ser argentino para decir Cementerio de canelones que esa es dicha más en jugada de dice eh tormenta de dice porque de forma natural sin reírse es verdad que hay que decir el sueldo y es difícil a veces sin reírse Sergio

Voz 5 10:22 pero yo le digo yo yo creo que depende también de a quién está insultando cuál es la intención del insulto porque a veces incluso ahí en insulto todos venía les yo creo que las los insultos y las palabrotas en general sobre todo las palabrotas más que el insulto es una herramienta de comunicación Illes como un cuchillo un cuchillo puede servir para untar la mantequilla puede servir para amenazar y también puede servir para hacer mucho daño

Voz 1995 10:45 esta firma esta figura esta retórica Sergio que bonito su entonces como un cuchillo porque dices en el libro que las palabrotas tienen algo mágico liberador y por eso no se lo dejamos a los niños

Voz 5 10:59 puede ser que yo no estoy muy de acuerdo con restringir determinadas palabras a los niños hombre estudié acordaran el sentido de que clave vimos en sociedad institucional o va al colegio de de puta pues claro bueno pensar menudos padres no pero aparte de eso yo creo que las palabras en sí no moldean de manera digamos tan taxativa como ha pensado hasta ahora nuestro cerebro sino que es justo lo contrario es un reflejo de nuestro Servei precisamente por eso utilizamos tanto el eufemismo o intentamos esconder determinados pensamientos en palabras bonitas para que los demás no sepan lo que estamos pensando en realidad

Voz 7 11:38 yo creo que también a verse tengo ahora son sabes que yo he aquí la violencia física gracias a Dios es menor que en otros países otras culturas sin embargo la violencia verbal por el si algo más extendido

Voz 5 11:53 bueno yo creo que eso es un síntoma de civilización de hecho yo creo que sustituirlas piedras por las palabrotas es una manera de de amortiguar la SER aunque la palabra también duelen también duelen pero lemas la seriedad

Voz 1995 12:05 espero pues estoy escuchando con mucha atención pero estoy leyendo uf es que

Voz 12 12:12 algunos no de me he venido muy arriba pero algunos de los no los puedo motivos adiós Pilar muy buenos días

Voz 1995 12:19 hola buenos días Pilar nos llamas desde Bilbao verdad sí ya sabes que esto es por partida doble porque una cosa muy graciosa ahí es que insulto de Albert Rivera eres según tu día nacimiento después me cuentas tu insulto favorito vale que mes naciste en junio también qué día de junio

Voz 13 12:35 el veinte casi pudiendo

Voz 1995 12:38 eres una golpista sinvergüenza todo captura acceso motos con pistas vamos a hacer pero por favor cuál es tu insulto favorito

Voz 13 12:49 mira ahí un ahí hay dos que me gusta mucho pero sobre todo uno que está bastante en desuso y que yo no sé siquiera si sus me imagino que si muy típico de Bilbao sobre todo la poca de mi padre es sin sorgo si sorgo y ese esa persona que no tiene sentido común pero que encima va como si lo tuviera

Voz 1995 13:09 también vimos ayer pues eso sí sí es es bueno Sergio no lo conocía

Voz 13 13:16 es que yo te digo que es muy típico por lo menos de Bilbao yo soy de Bilbao pero yo creo que eso es quiero ahora no estoy muy muy muy muy segura porque ya sabes que esas cosas y luego hay uno que seguro que es euskera porque es una seguidilla ya sabes que componemos las palabras entonces ganó a Baco qué quiere decir que el que no tiene sentido común saques bien hacer un poco parecidos pero me favoritos sin sorgo es muy curioso porque cada vez está en desuso ya os he dicho pero cada vez que alguien lo dice muy a los demás se les crea una sonrisita Ice que palabra es verdad la tenemos que recuperar esa es un insulto desde luego la persona queda mal pero hay en el fondo como una especie de cómo Karin hito no sé

Voz 1995 14:00 no lo arregle es Pilar no porque lo de ayer no lo arreglo arreglan un beso muy grande eso golpista Alberto desde La Coruña Alberto buenos días o sea es que pasa esto esta mañana esto nos hacía gracia una buena sé no lo sé tener dudas es una buena forma de montar el miércoles que mes naciste Alberto junio también está llamando madre pues ya sabemos que es un golpista y golpista el día veinticuatro bueno pues eres un golpista que nos ha traicionado

Voz 14 14:37 bueno algo de eso no te digo que no haya

Voz 1995 14:40 según el insulto alguien elaborado que insulto a ver viviera ERE según tu dio nacimiento cuál es insulto que más te te conmueve

Voz 14 14:48 Alberto es mio por por utilización sí pero con una peeling a córner en la él ya puedes ahí directamente a Messi

Voz 1995 14:59 ver si es verdad que ahora se ha quedado claro

Voz 14 15:04 sin embargo no yo mucho él me los unos insultos reivindico insultos como me que trece por ejemplo

Voz 13 15:11 al tope

Voz 14 15:13 ese tipo de insultos digamos clásicos aunque reconozco que para mí como he dicho programa los maestros en esto son los Argentina

Voz 1995 15:23 encuentro hay uno de un argentino que pone aquí Javi mayo es hijo de un picnic en un hijo

Voz 7 15:32 en Picnic donde le da al genio

Voz 1995 15:37 gracias por llamar bueno a dos golpes Valverde un placer vi Sergio y con esto de la corrección política que ha establecido una especie de carrera loca sensible donde todo el mundo se siente ofendido constantemente los insultos tienen cabida en esta sociedad

Voz 5 15:54 mira yo cuando escucho algunos excesos de la corrección política siempre pienso dos cosas la primera como te he dicho las palabrotas y son una cosa pero los insultos son otra insultar es muy fácil el se pueden usar palabras que digamos hemos convenido que no son inherente negativas con lo cual te puede insultar igual como el ejemplo de antes de genio pero es que además además de todo esto claro al final Si si decidimos que determinadas palabras no las podemos decir no estamos solucionando el problema de fondo suelen dar estamos maquillando no que es un poco lo que está pasando en Estados Unidos porque son ahí los campeones de la de la corrección política y luego a mí yo siempre hago mías unas palabras de Ricky Gervais el cómico británico que dice que que este es ofendido no significa que tengas razón ni significa que eso esté mal pero también hay gente que se ofende por ejemplo en el mestizaje los gays los ateos bueno y qué qué significa eso todos nos podemos sentir ofendidos en un momento dado pero no por eso lo que se está diciendo debe ser censurado eliminado no

Voz 1995 16:57 Sergio tú que has estudiado este asunto de fundó no tenía nada que ver con nuestra cultura con la sociedad católica y colabora con la blasfemia constantemente en el filo de navaja no no tenga nada que ver con eso

Voz 5 17:09 no por supuesto que si yo en Sociología siempre es difícil no aislar una causas es todo una concatenación de causas con una especie de jungla panameña donde todo tiene que ver con todo y es difícil saber qué es realmente lo que hace que una cultura determine que hay cosas que son intocables y hay cosas que no por ejemplo se me ocurre él un ejemplo muy raro que que encontré fue una lengua aborigen en Australia que es el el Val donde todas las las palabras habituales que tú puedes decir adquieren la categoría de tabú cuando se pronuncian delante de la suegra

Voz 7 17:43 por ejemplo

Voz 1995 17:44 delante de la suegra imagínate porqué llegada Expósito haber ahí hay una historia vaya si no te gustaría yo piénsalo no fantasear volver a la infancia el momento en que descubres las palabrotas es un momento maravilloso no digo que ese sea el tránsito ni mucho menos la niñez a pero descubrir las palabrotas es algo realmente maravilloso pues es como descubrir esas revistas prohibida

Voz 5 18:14 Canal con los rombos no o hoy bueno yo creo que esto se pueden poco revivir cuando aprendemos un idioma nuevo no

Voz 1995 18:20 ese es siempre lo primero que se aprenden idiomas solos en su pero hace unas semanas estuvo con nosotros el doctor Rojas Marcos señalaba que no significan para él que he tenido que aprender un segundo idioma en Nueva York los insultos el amor las emociones

Voz 5 18:35 tienen un una lengua materna

Voz 1995 18:39 son cautivos de esa lengua no aquí nosotros podemos saltar no es decir faquir y nadie se va a sentir Carmen

Voz 7 18:46 es una Americano Judas a alguien no tiene lo mismo como como en Espanyol por la cultura católica se desborda no

Voz 1995 18:52 es que dice Manuela número de Santander Caracol es decir cornudo baboso y arrastra es un caracol tres en uno que Juan desde Sevilla muy buenos días hola buenos días cantado de saludarte seguimos de quieres saber qué insulto te corresponde según tu día de nacimiento

Voz 15 19:14 además el diecinueve sin tengo hay mucho tertuliano que que nacieron el mismo día que yo pero que en septiembre

Voz 1995 19:21 septiembre de diecinueve mira eres un impresentable que no lo esconde está según Cervera según algunos santo esto insulto favorito Juan

Voz 15 19:33 que la yo tengo un insulto para mí es favorito porque malo decía mucho mi padre es con es que más daño quiero hacer a otra persona o cuando quiero cortar el rollo cuando quiero que ella no me alemán se digo eres tonto volaba que hasta hace poco no sabía que era doctor de la brava pero es un don Tola pues hay uno que tiene la escuela que me da que me digan porque realmente no no me insultan a mí que es cuando me dice se quiere su mal educado realmente no me insultan a mí misma ahí surtan también padre porque son los que más dado la educación

Voz 1995 20:13 ese doble Juan gracias por tu llamada abrazo grande por último Sergio que insisto escrito tu libro fantástico me cago en palabrotas insultos hemos avanzado algo se progresaba más en el tema de los insultos los romanos que habitaban España Hispania hace hace siglos se insultaban como nosotros ahora

Voz 5 20:34 bueno yo el término veo progresar avanzar yo no lo utilizaría en este sentido yo creo que simplemente nos vamos adaptando y es una especie de carrera armamentística la cual pues hay insultos se que de tanto usarlo Sepang devaluando ya que sustituirlos por otros hay otros que incluso acaban significando todo lo contrario hay un ejemplo que me parece fascinante que es la palabra hoy en día ser las del deporte pues la excelencia no sin embargo hace cincuenta sesenta años atrás significaba ser lo peor share tonto porque viene de Gijón que es burro quiero decir que yo creo que las cosas van cambiando ese van adaptando y ya te digo es una especie de carrera armamentística la cual no se busca hacer el mayor daño posible que haya la mayor carga emoción Nadal y a la vez que no parezca que estás fingiendo no sé yo yo creo que no es cuestión de evolucionar sino de adaptarse a los a los tiempos

Voz 1995 21:33 lo mismo les viene bien ACS por por lo que se por lo que estamos viviendo en este país les viene hacerse con

Voz 5 21:40 me cago en Pal abruptas insultos y blasfemias

Voz 1995 21:43 vox la de las diccionarios catorce que Parras Sergio muchísimas gracias gracias a vosotros y es bastante divertida si si tienen oportunidad el hasta que es hoy por hoy eso lo serás tú

Voz 7 21:56 de dirt difíciles quiero favorito hijo de técnicos luego me

