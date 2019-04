¿Ha sido elegante Garrido?

Voz 0827

00:00

la verdad es que tiene calentita porque nos hemos enterado hace muy pocas horas que Ángel Garrido ex presidente de la Comunidad de Madrid ha dejado el Partido Popular después de treinta años de militancia después de haber sido en sus filas concejal diputado autonómico consejero para fichar conciudadanos y todo esto a cuatro días de las elecciones generales la situación es muy me extraña porque posiblemente a esta hora técnicamente siga siendo militante del PP desde luego figura como número cuatro en sus listas para las elecciones europeas que ha publicado esta misma mañana el Boletín Oficial del Estado nada tenemos que decir sobre su decisión personal además se entiende que el político pueda estar dolido con Pablo Casado por no haber apostado por él para intentar revalidar la presidencia de Madrid tras comerse todo el marrón de Cifuentes incluso se puede comprender oye que haya tenido una repentina revelación política en las últimas horas no es tanto el fondo de la decisión sino las formas las que llaman poderosamente la atención por anunciar el tránsito en plena campaña porque era un político no podíamos decir entre comillas con contrato en vigor que suscribía hace apenas unos días el pasado lunes para figurar precisamente en las listas europeas del Partido Popular ya sabes que me gustan las palabras bueno Garrido en su tercera acepción hace referencia a una persona elegante y nos queda una duda razonable sobre si la decisión y el momento del anuncio de Ángel Garrido han sido precisamente Garrido