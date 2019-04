"En España no hay una ley general que proteja a los animales"

Voz 1 00:00 pues eh a te buenas

España se encuentra bastante por encima de los niveles medios de los niveles tolerables de ruido dato que de ninguna manera puede extrañarnos además más que recordar algunos pasajes del debate de anoche para confirmar que además del tráfico las obras en la calle los aviones los vecinos incívicos horas industrias que no están realizadas por citar sólo algunos elementos además de todo eso tenemos el ruido político y mediático ese país que lleva tanto tiempo de modo Sálvame y que ya veremos algún día consigue salir del porque además en el fragor de la batalla lleva mucho ruido mucho ruido es verdad muchísimo pero no se habló ni de Cultura ya lo comentábamos ayer ni de ciencia ni de política internacional ni de las personas con discapacidad muy poquito de la España vacía muy poquito de la educación y claro culminado ahora como iba hablarse ni un solo minuto de animales las elecciones del próximo domingo son iban a ser especiales por muchas cosas pero una de ellas puede ser que por primera vez tengamos en el Congreso diputados o diputadas animalistas muy interesante conocer detalles de su de su programa de de lo que proponen y por eso hemos invitado a la número uno por Madrid que es una de las tres provincias junto con Valencia Barcelona donde el Pacma el Partido Animalista contra el Maltrato animal estuvo a punto a puntito de obtener escaño en las últimas elecciones Laura Duarte buenas tardes bienvenida La Ventana gracias esta vez será la vencida porque son quince años Sepang Miami dos mil tres y quince años

Voz 1365 02:05 somos somos persisten yo creo que esta vez sí que es la definitiva las encuestas son son bastante buenas para nosotros es verdad que tenemos opciones en varias provincias íbamos a ver qué ocurre el domingo pero si somos optimistas y creemos que puede ser que por primera vez hagamos historia entrando en el Congreso de los disputó

Voz 0313 02:22 el nombre lo dice todo o prácticamente todo pero hay que bajar un poquito al detalle uno de que nos esté escuchando el suelo plantel lo piense lo lo medite porqué debería votar a Pacma porqué razón por qué motivos

Voz 1365 02:32 mira yo creo que Pacma es un partido más necesario que nunca eh siempre lo la defensa de los derechos de los animales ha estado ignorada en política especialmente en nuestro país pero en este momento en que el mundo avanza en el resto de países del mundo la conciencia sobre la defensa de los animales aumenta Ike en nuestro país amenaza con entrar en el Congreso de los Diputados una fuerza política que va a tirarlo todo por tierra creemos que es el momento más necesario para que Pacma esté ahí para introducir en la agenda política algo como lo que tú hablabas de lo que nadie está hablando

Voz 0313 03:05 la sonada los animales perdón a la vista de los animales que líneas fundamentales tiene conocemos yo eso lo sabe todo el mundo pues bueno no a los toros que esto uno de nuestros eslóganes de vuestros lemas sí que más

Voz 1365 03:17 mira a España en España ocurre algo que es inaudito también

Voz 0313 03:20 la tauromaquia que es distinto eh y toros

Voz 1365 03:23 en España ocurre algo que no ocurre en ningún otro país de nuestro entorno y es que no tenemos una ley estatal que proteja a los animales en España cada comunidad autónoma tiene su propia legislación esto genera e importantes diferencias nosotros llevamos mucho tiempo peleando y es una de las grandes reivindicaciones del movimiento en defensa de los animales que exista una ley marco que regule las diferencias actualmente existen entre todas las comunidades y que establezca el manual a través del cual se debe regir la legislación que proteja a los animales nosotros hace dos años presentamos en el Congreso de los Diputados una ley una propuesta de ley estatal a todos los partidos políticos no hemos obtenido respuesta por parte de ninguno en esa ley se regula ese marco que nosotros consideramos fundamental para empezar a trabajar

Voz 0313 04:07 que protege a los animales significa los animales en libertad a los animales salvajes algún tipo de regulación para los animales que que nos comemos me gustaría bajar al detalle si todo

Voz 1365 04:18 con nosotros en esta ley es una ley muy ambiciosa hablamos no sólo de los animales con los que convivimos sino que proponemos por ejemplo la protección que no tienen ahora los animales salvajes au silvestres y esto además debería hacerse a través de una reforma del Código Penal hay hace poco tuvimos el caso de una noticia que resultó muy polémica El caso de el jabalí despeñado por

Voz 0313 04:39 por un barranco en tu libro famosos

Voz 1365 04:42 exacto eh y hay otros vídeos similares un cazador una Rita en vídeo que se hizo también muy viral la mató la zarandeó le dio patadas y esta persona ha sido absueltas sin ningún tipo de cargo porque los animales silvestres no están protegidos por el Código Penal se hace una excepción por tanto el maltrato animal lo que todos entendemos por maltrato animal

Voz 0313 05:02 la caza es maltrato animal nosotros Inter

Voz 1365 05:05 apretamos que sí que debería prohibirse cazar animales pero a lo que nos referimos e con la regulación del maltrato animal es algo que se establece para los propios eh animales domésticos e I de hecho sí que ha logrado en dos mil quince una graduación en las penas en función del daño causado a los animales y pedimos que esto mismo se haga en el caso de los animales silvestres no puede ser que nuestro país alguien pueda salir al campo encontrarse aún corzo aún jabalí a una Zorrilla como en este vídeo zarandear le patear le golpearle hago hacerle agonizar hasta la muerte y que esto no tenga ningún tipo de sanción no solamente por proteger a los animales sino que pensamos que es también importante por protegernos como sociedad porque yo no creo que pueda ser sana una sociedad que en su

Voz 2 05:50 tú

Voz 1365 05:52 que cuenta con individuos capaces de salir al monte hacer este tipo de barbaridades grabarla en vídeo subirlas a Youtube enorgullecerse de estar apalearon un animal hasta

Voz 0313 06:01 pero son son estos episodios muy concretos muy visibles muy conmovedor están bien o es la caza en general por ejemplo que es una actividad física te puede gustar más o menos pero que está regulada que que existe desde tiempo inmemorial pregunto cuál es la posición de de Pacino está

Voz 1365 06:18 si nuestra posición respecto a la caza es clara nosotros sí que tenemos en la propósito la propuesta de cambia prohibirla

Voz 0313 06:23 prohibirlas absoluto a Gaza es no cree

Voz 1365 06:26 los que sea algo positivo ni para los animales obviamente que son abatidos no creemos que ayude en nada a nuestra sociedad y además es un grave perjuicio medioambiental e hay una importante alta tasa de contaminación porque lo mismo en nuestro país como consecuencia del plomo arrojado en los montes

Voz 0313 06:43 sí y en otras muchas zonas

Voz 1365 06:45 activamente de nuestro país y estos como consecuencia principalmente de la actividad cinegética en nosotros somos conscientes de que estas una propuesta que no es muy bien recibida por la o alguna parte de nuestra sociedad pero somos también conscientes de que las personas que cazan en nuestro país son una minoría y que es posible avanzar hacia un país que prohiba que salir al monte puedas ir de la mano de abatir animal

Voz 0313 07:08 yo no sé si no sería honrado y muchos oyentes lo saben si dijera que yo practico la caza menor si está y yo estamos aquí conversando tranquilamente tendríamos un debate sobre esto pero no no es el momento hagamos una suposición el día veintinueve más adelante Pacma obtiene dicen las encuestas puede obtener uno dos diputados ya veremos vamos que tiene dos tres da igual que que son decisivos para formar gobierno con quién sí y con quién no

Voz 1365 07:35 no pagaríamos nunca con Vox y creo que esto es importante dejarlo claro y de hecho nuestro vídeo electoral que no haya visto marca una importante diferencia y queremos dejar muy claro precisamente esto creemos que va esta es una amenaza para la democracia para los derechos sociales para toda la sociedad en su conjunto en nuestro partido además especialmente nos parece grave su entrada porque amenaza con destruir los derechos conseguidos y los que quedan por conseguir para las mujeres somos un partido mayoritariamente formado por mujeres estamos especialmente sensibilizados y preocupados con el hecho de que Vox vaya a entrar en las instituciones nunca pacta haríamos con un gobierno en el que Vox pudiera estar a partir de ahí nuestras propuestas principales y la primera que que vamos a poner encima de la mesa es la el intento ir esa será nuestra defensa de prohibir la tauromaquia en España veremos qué partidos políticos están dispuestos a escucharlo evidentemente somos conscientes de que por ejemplo el PP que lleva incluso toreros en sus listas no parece muy dispuesto a aceptar esta medida pero nosotros la vamos a plantear ir aunque es el PSOE cierto hasta ahora tampoco jamás se ha posicionado en contra de la tauromaquia y esa es la dificultad y es lo que muchos no se muchas personas nos dicen que esto va a ser imposible porque ningún Gobierno va a aceptar la prohibición de la tauromaquia en España pero también es verdad que nunca un Gobierno ha dependido de valorar esta posibilidad y nosotros la vamos a poner encima de

Voz 0313 08:55 es una pregunta que que que se ha colado estos últimos días en la campaña electoral vuestro compañero cabeza de lista por Barcelona hizo unas reflexiones a propósito del aborto diciendo que era un tema no discutido a uno en el partido yo querría saber si eso está zanjado o no si está aquí es una reflexión un poco raras opinó pero bueno da igual cada uno

Voz 1365 09:12 en una entrevista en yo misma he podido hablar con él ayer y hoy porque estaba también preocupado por cómo se había interpretado en la propia entrevista no el explica que el mes literal a la explicación que dio pero en todo caso lo hemos estado aclarando hoy en varios medios Parma por supuesto defiende la actual ley de plazos que garantiza el derecho de las mujeres a abortar a interrumpir voluntariamente el embarazo en las primeras catorce semanas y evidentemente como no podía ser de otra forma una sociedad avanzada que pretende avanzar todavía más en la defensa de los derechos de las mujeres es evidente que nuestra posición en ese sentido es clara