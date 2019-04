El productor anarquista que fusilaron y borraron de ‘Las Hurdes’ de Buñuel

Voz 1 00:00 sí

Voz 2 00:04 en España a cien kilómetros de Salamanca o Garde cultura se encuentran las Hurdes aisladas del mundo por montañas de difícil acceso cubiertas destructivos matorrales de brezo y Jara

Voz 3 00:21 sur de ese es el lugar más miserable y olvidado de todo el planeta frente a nadie puede llamar la atención pero ya pero un documental

Voz 2 00:36 se ha tenido un acuerdo a través calle para colgar las patas jinete al galope cabalgar dura tiene que arrancar la cabeza de gallos

Voz 3 00:51 estas navidades nos toca la lotería pagos documentales y eso sí que sería surrealista

Voz 1463 01:03 pues veníamos hablando de Buñuel en el laberinto de las tortugas esa bueno de ese país película de animación que cuenta como Luis Buñuel rodó su tercera película el documental Las Hurdes tierra sin pan y hoy nos acompañan desde Radio Barcelona Salvador Simo el director de la película también el nieto el el nieto de Ramona hace Ramon García Bragado a thing hola qué tal cómo estáis

Voz 6 01:28 muy bien ha sido un placer oir la voz de de Paco Rabal sí sí o la mezcla

Voz 7 01:35 es muy bien muy bien la verdad es que las voces de esta película es tan geniales igual que la música hay nosotros ir hablaran nuestra abuelo muerto en el año XXXVI es fue una especie de de calambre que unos recorrió la espina dorsal

Voz 1463 01:48 eso te iba a decir porque claro y con con Salvador sí que habíamos hablado en otras ocasiones pero es la primera vez que te escuchamos se que estuviste en Málaga pero la prensa no no no no escuchamos cuál era tu tu primera tu primera impresión de esta película en la que bueno pues es un bonito homenaje a Luis Buñuel pero sobretodo a tu abuelo al productor Ramona Thing que te que te ha parecido la película que supone para vosotros para los nietos de Ramos

Voz 7 02:14 hombre pues la película es es todo un nosotros es una conmoción e es decir es una figura que tenemos muy clara y muy determinante por y muy determinada por la imagen que nos traslado nuestra madre y nuestra latía las hijas de de Ramón y de Conchita pero ya está simplemente la habíamos visto en fotografías etcétera como personaje histórico vamos a decir así por lo tanto verlo con vida y verlo moverse y verlo hablar y verlo discutir y verlo actuar digamos pues fue un para mí fue que es el único que la vista de momento fue un auténtico shock y además me fui En seguida de Málaga porque tenía el avión pero dije que me voy antes de que me pregunten porque esto lo tengo que pensar

Voz 6 02:57 diga yo recuerdo que cuando cuando enseguida que acabó la película allá fui a ver a

Voz 8 03:04 ah

Voz 6 03:04 va a Ramón y no me contestó diciendo no ahora no puedo hablar yo yo millón en la intensidad no no no fue una maravilla pero muy impactante muy impactante

Voz 1463 03:15 Salvador y por qué y cómo se te ocurre centrarlo en esta historia de amistad entre entre a nivel poner el el enfoque ahí no en en esta historia conocíamos la historia de la lotería no de que Ramona de le le prometió a su amigo buñuelos dos aragoneses bueno si me toca la lotería yo te pago la película que esto es muy aragonés pero también es muy valenciano

Voz 9 03:38 menciona e irreal

Voz 1463 03:40 qué edad pero bueno es es es el cómo se hizo pero también es esta historia de amistad

Voz 8 03:45 sí ha para para mí cuando cuando cuando leemos esta historia pues a la primera evidentemente la primera pregunta que me dice tengo que ser honesto puede decir mira yo no sé si hoy en día la gente cumpliría su palabra no pero después enseguida pensé no no espera espera yo creo que no sorprendería hoy en día la cantidad de gente que cumpliría su palabra yo creo que de alguna manera Ramón en esta película representa un poco una reconciliación con el género humano representa un poco la que existen buenas personas Guillén este caso Ramón pues tenían corazón que no le cabía en el pecho no oí no sólo cumplió su palabra sino que además tuvo una amistad con con Luis Buñuel que su padre unos los del a decía no hay perdón su hijo nos lo decías tuvimos la oportunidad de hablar con Juan Luis Buñuel que hasta hace muy poco pues vivía en París incide en los decía su padre ser no se le rompía la voz cada vez que nombraba al el nombre Ramón Azimi él mismo la estos cabrones con la había un sentimiento ahí con con con la familia de Ramoncín muy importante

Voz 7 04:50 hay una parte también de de esta historia de la película que yo creo que merece la pena comentar las es decir desde luego es la relación de una amistad que tenía Ramón con Luis Buñuel pues porque los dos estaban muy identificados con lo que eran las vanguardias de preguerra no es decir aquello el primer tercio del siglo XX español fue una es cosa extraordinaria descomunal igual que era amigo de García Lorca igual que era amigo de muchísima gente digamos que en aquellos momentos era la élite podríamos decir de la intelectualidad pero yo creo que además mi abuelo tenía una gran fe en el cine es decir sea lo mejor Buñuel hubiera querido hacer otra cosa pues a lo mejor no no lo sé no tengo ni es una especulación pero no no es extraño nada cuando nos fuimos rascando en esta historia hay cuando conversé Ibar cifra la tesis doctoral sobre esta película etcétera no no año que Ramón hacinan apostara por el cine Él mismo había hecho algún pinito con el tema del cine ya había hecho estudios para una película cómica es decir le atraía muchísimo la técnica del cine para explicar cosas y para explicar historias y por lo tanto yo creo que hay juntaron varias cosas se juntó la amistad con Buñuel se ajustó se juntó desde luego ir a Las Hurdes a poner de manifiesto lo que estaba pasando él había estado ya en Las Hurdes en las escuelas de Las Hurdes explicando el método Freinet por lo tanto conocía sino las Hurdes si es mal después yo creo que era una confianza en el cine que iba a ser un instrumento de de de cambiar el mundo digamos y por eso financia una película vamos no tampoco es decir si crees en una cosa ostrás pues luchas todo allí no sé si si tienes el dinero pues pones dinero y si tienes otras cosas hechas otras cosas

Voz 8 06:25 exacto que además también Ramón en aquel momento era tener no no no no no es que fuera rico era bastante humilde no le tocó la lotería sino lo voy a tocar la lotería pero imposible a mí perdona que te interrumpa pero me recuerdo que recuerdo multimedia me me comentaba este cuando nos conocimos que precisamente Ramón en ese momento en todo el tráfico de los intelectuales que iban y venían a París separaban muchas veces la mayoría en Huesca a verlo Él no hombre si es que digamos si si miramos la historia de la Historia de España hay una hay una circunstancia

Voz 7 06:57 ya bien conocida por todos y es que el golpe militar en Portugal fue unos años antes que en España sea Oliveres Salazar dio el golpe de su golpe militar golpe fascista antes que a Franco por lo tanto los portugueses se exiliaron antes que los españoles hilos en ingles y los portugueses se exilió a París pasaban por España ir todos traían digamos en la cartera las la referencia de afín de de Huesca porque antes de cruzar el Pirineo paraban en casación Ramón en de las tertulias que hacían con los exiliados portugueses cuando paraban ahí es decir era un poco un punto de referencia cultural en unos momentos en los que no había redes sociales no sea etc todo ese era el mecanismo de transmisión podríamos decir de las ideas avanzadas no

Voz 10 07:41 yo creo que el que el que el cine Iker

Voz 7 07:44 la preocupación social de Ramón vamos anarquista y por lo tanto y por eso lo mataron

Voz 1463 07:49 eso quería recordar que la había dicho al principio que Ramoncín fue fusilado igual que que su mujer pues después del golpe de Estado de Franco por anarquista por intelectual pues por todas las cosas que Kyodo llegaba el nuevo régimen no ir de alguna manera todo eso no ese fusilamiento también ha hecho no sé si pensáis

Voz 8 08:12 qué

Voz 1463 08:12 que no conozcamos la figura de Ramona que era muchísimas cosas y había sido

Voz 7 08:16 el explicabas ahora Ramón

Voz 1463 08:18 tu todo lo que había hecho no sé si de alguna manera la falta de una memoria histórica digna en nuestro país hace que no sepamos quién era el productor de una película tan importante como las

Voz 7 08:27 Torres bueno yo creo que hay varias circunstancias digamos a parte de las propiamente de caracter político podríamos decir pero Ramoncín pues cuando lo mataron tenía cuarenta y ocho años que es una edad en la que empiezas a hacerte notar empiezas a empieza la fertilidad digamos artística él era pintor escultor etcétera tiene obra ahí tienen mucha obra en el Museo de Huesca pero Dios empezaba a explotar en ese momento con lo cual lo mataron en el momento inicial después era Huesca Huesca era Huesca Huesca era una ciudad de catorce quince mil habitantes quiere decir que no él tenía muchos amigos en Barcelona muchos amigos en Madrid fue el hecho de que cuando lo mataron a Eli después de Barcelona pero que vivía en Huesca pues fue un acontecimiento es decir cómo fue asesinado al inicio de la guerra el seis de agosto lo matara el dieciocho de julio fue el el levantamiento el seis de agosto lo mataron a él el veintitrés de agosto lo mataron a ella del año XXXVI es decir en el inicio de la guerra no por lo tanto se convirtió en una especie de santo decir tiene muchas a nosotros unos dirige gente pues de Catalunya sobre todo porque la CNT era muy potente en Cataluña que pusieron nombres de la calle de Ramón Azim porque se convirtió en el mártir con una bandera para todo aquello no yo creo que volviendo al mundo Buñuel y a estoque explicaba Salvador te de Luis Buñuel Nos pasa es decir hemos conocido a muchos muchas personas que conocieron a Ramón que pudieron exiliarse que cuando piensan en que Ramón se quedó Ike por lo tanto al quedarse y lo mataron les tienen un poco una sensación decir cómo es posible que el se quedará nosotros no suena pues no es decir es ese esa sensación que me imagino que tiene que ser durísima no son personas a las que quiere se quedan y tú te vas así a ellos los matan latino pues te queda una sensación muy muy difícil

Voz 10 10:19 desde luego con con Buñuel

Voz 7 10:21 el mantuvo esa relación y Madrid se relaciona con sus hijos mantuvieron una relación muy buena y luego el reapareció en la vida de mi madre de emitía les devolvió el dinero de la producción mantuvieron una relación muy fluida Mi madre tiene unas cartas a Buñuel valorando su calidad humana porque claro uno El estábamos en los años sesenta y tantos es decir tampoco es que fuera ahora osea que Buñuel el gesto de Buñuel de de comercializar la película con Bloomberg en París y aportar el dinero y devolvérselo a mí tampoco era un gesto normal y corriente en aquel momento dice mucho de Buñuel eso es decir

Voz 6 10:56 cascarrabias todo lo hicieron pero un hombre cabal

Voz 1463 11:00 sí eso es muy interesante Salvador que la figura que tú muestras de de Buñuel es maravillosa porque tiene ese tono cascarrabias no cabezón que luego hemos leído en incluso en el último suspiro o en la biografía que escribió más Shaw eh que era realmente así pero con un punto de ternura son punto de esnob casi también de artistas no pero también un punto de ternura no

Voz 8 11:22 sí a ver que es que creo que él también era asiduo salieron tenía una sensibilidad sus películas no muestran mucha gente que lo que él ha conocido ya ha trabajado con él pues te lo cuenta no que que era una persona tremendamente sensible una persona que tenía el humor para él un día sin reírse era un día perdido saque que claro evidentemente hay muchas dimensiones un personaje un personaje más más así como como Buñuel no llega tenían sus propias contradicciones sus propios sus propios Trump traumas Si Historia no que era importante pues mostrarla aunque solamente fuera un poquito para poder entender este personaje en una dimensión más completa solamente pues la imagen de de que todos tenemos de de del gran Luis Buñuel no

Voz 1084 12:07 y al al idear la película Salvador queda un poco

Voz 8 12:12 la esa mezcla no de de la animación

Voz 1084 12:14 imágenes de Las Hurdes porque este este reto

Voz 8 12:17 curso contraponer no bueno porque yo creo que de alguna manera había que mostrar lo que ellos querían hacer y no había mejor forma que las propias imágenes que rodó Luis Buñuel en el XXXII XXXIII osea que que si nosotros hubiéramos perdón si nosotros hubiéramos dibujado aquellas imágenes la gente las hubiera cuestionado podríamos haber di podría haber dicho tranquilamente que eso nos lo hubiéramos enmendado nosotros nosotros evidentemente hemos hecho una ficción hemos hecho tal como dicen en la película nuestra propia representa representación dramática de lo que ocurrió allí pero lo que es incuestionable es lo que Luis Buñuel rodó allí enseñamos en la película porque es que no hay mejor manera demostrarlo que las propias imágenes de de Luis

Voz 1463 13:00 además imágenes que Buñuel no usó que esto es maravilloso

Voz 8 13:03 si el conseguimos echar mano de casi veintidós minutos Descartes porque nos contaba su hijo que claro esto lo editó El en la cocina de su casa y mirando los la la película a través de una Urbina no claro muchas veces como a veces no veía bien pues se pensaba que habían planos desenfoque vamos ya hemos podido aprovechar algún plano inédito Ivonne no a la que acompañan a los que realmente existieron a A

Voz 11 13:26 ah

Voz 8 13:27 existen en el en el documental pero yo creo que él también lo completan un poquito no

Voz 7 13:32 es lista a mí está esta este recurso de Salvador de poner el dibujo con las imágenes de la película que es los que todos hemos visto la película digamos tenemos esa imagen dura esa especie de de de de Pedro Nadal que te va erosionando meterla mezclaron yo creo que es una auténtica un auténtico hallazgo vaya es decir una especie es es a la vez una película pero eso es el making of de la pelota

Voz 1463 13:56 sí total no eres una cosa

Voz 7 13:58 absurda que se se ha conseguido un efecto yo creo que que estás en el que los que conocemos la película Hay la hemos escuchado en la versión de Paco Rabal pero también en la versión francesa en etcétera pues todo eso no se agradece mucho la verdad es que es una película de animación que con esas entradas tan tremendas del documental original coges la dimensión real de lo que hay

Voz 1084 14:24 hablando de del cine no de Buñuel que siempre fue un provocador desde su etapa surrealista no saben no me imagino cómo sería hoy el trabajo de Buñuel en tiempos Un poco de autocensura Twitter no sé cómo lo si lo imagináis

Voz 6 14:38 pues no sé yo creo que sería sería divertido

Voz 9 14:41 haberlo estado encima de zona de sí

Voz 1463 14:44 es esa última escena Viridiana

Voz 8 14:46 bueno a ver yo creo que Luis Buñuel yo una de las cosas que más he aprendido en mirar haciendo este trabajo con sobre él ha sido el hecho de que de que él era una persona que decía lo que pensaba sin importarles sin pelos en la lengua sin y sin importar sin importarle esa famosa frase que hoy en día está muy en boga no que es el políticamente correcto yo he con lo políticamente correcto acabamos por no diciendo muchas cosas que es importante decir decirlas ya él no le importa porque evidentemente él tenía su forma de pensar ya había gente de puede gustar o no gustar pero eso es lo que él pensaba eso como artista era alcalde

Voz 10 15:21 día yo creo que que hizo muy bien así

Voz 1463 15:25 hay una cosa muy muy interesante en la película no que decía antes Ramón que era un making of es verdad no porque vemos un poco las dificultades que tuvieron estos productores franceses Ramón y Iguña el a la hora de de rodar en Las Hurdes de encontrar la imagen perfecta la cabra la cabra desempeñando seres momento preciso no iba a todo esto pero hay algo muy bonito que son digamos como Ramón hace de Pepito Grillo en el sentido de cuando un artista se eleva no que hay momentos en los que a Buñuel se le olvida que está retratando una situación española muy concreta no es es también muy interesante no esa visión del cine como como uso social denuncia de la realidad y el cine como arte que que también están plagadas están en el cine de Buñuel y aquí vemos pues quizá las dos voces no la de Ramón

Voz 7 16:13 qué

Voz 8 16:14 claro yo creo que que en este caso pues evidentemente el papel que en que juega Ramón en la película no solamente es esta relación de amistad sino también un poco lo que encontraba Ramón no es el el hecho de pues su compromiso social el allí para intentar cambiar las cosas yo creo que de alguna manera Luis Buñuel también no pero pero también su sus conflictos de artista pues se ponían un poco con en el camino Inca evidentemente Ramón estaba allí un poco para recordárselo y allí fue pues un poco este donde se produce la trama está la discusión entre productores director que muchas veces se produce de una forma divertida porque yo creo que también hay que decir que esta película claramente hay momentos para reírse yo creo que la combinación de los dos personajes pues da pie a todo esto hay yo creo que además es lo que hacen poco enamorar T de este personaje que era Ramón porque bueno se vuelve en la conciencia era el personaje el que decía a Luis Buñuel Un poco que es el Estado tampoco oye no la cabeza no

Voz 7 17:15 es la parte para nosotros digamos hemos tenido que hacer una especie de de lava debe de reflexión interna profunda porque digamos no estábamos acostumbrados a ver a un personaje de ficción sino que estamos acostumbrados a verlo como un personaje histórico sabemos lo que hizo tal años no sé qué con quién sería donde estuvo etcétera pero aquí yo creo que Salvador y el el los guionistas etcétera porque bueno pues oye han fraguado una historia allí es una historia en que nosotros al final lo hemos hablado entre nosotros no porque somos a muchos hermanos etcétera mucho oye a ver entendámonos esto es una ficción esto es una gente que ha acogido sea inspirado en el personaje y ha creado una historia una historia formidable respeto extraordinaria pero nos tenemos que hacen empezará a verlo desde esa desde ese punto de vista nosotros desde desde el trabajo de Marsé Ibar días sabíamos que que Ramón había juega un papel más importante que el de mero productor en la película es decir la idea de unos niños en las escuelas de Las Hurdes escribiendo en la pizarra hay que respetar los bienes ajenos es un escarnio eso lo pues sólo puede concebir una anarquista dentro del guión por lo tanto eso es obvio que que que Ramón estaba por allí y que estaba influyendo en en el discurso y la manera que lo han representa la película pues a nosotros nos parece ideal porque más es de mucho sentido común el había puesto el dinero el tenía no sé que el otro iba a la suya y los franceses pues estaban allí haciendo su trabajo y por lo tanto esto no teme entre Acinipo uno El digamos yo creo que eso queda muy bien reflejado Isabella no pues lógicamente las relaciones sé

Voz 1084 18:52 no siempre se recuerda un poco a esa frase no de de Gómez de la Serna que hice ese raro de Ramón Azim en porque realmente tu abuelo era tan polifacético y versátil que te pones a buscar y en la página web por ejemplo que tenéis de de la Fundación es que era productor profesor político escritor pedagogo activista pintor escultor ilustrador como como vosotros miráis esa esa obra ingente de de vuestro abuelo

Voz 7 19:17 bueno pues es yo yo lo relaciono mucho con el momento en el que sea afín nace en el año mil ochocientos ochenta y ocho su mujer Conchita mi abuela nace con el siglo se llevan doce años mueren los dos en el XXXVI y Mi madre nace en el XXIII y muere en el dos mil cuatro es decir está familia digamos mis abuelos y mi madre y mis padres pues fue son el siglo XX español del siglo XX española da para lo que da IU hubo una época extraordinaria del siglo XX que fue los años treinta hasta que los famosos digamos declararon la guerra la cultura y a la democracia y se llevaron por delante no sólo Mis abuelos llegaron a de millones de personas liquidaron el magisterio español es decir Mi padre mi abuelo era profesor de la Escuela de Magisterio ir los los aspectos más emotivo son sus alumnos que eran maestros y que todos murieron todos fueron asesinados digamos porque se persiguió con saña a los maestros

Voz 10 20:12 de alguna manera

Voz 7 20:13 Ramoncín responde a esos entonces efectivamente era un hombre que lo tocaba todo no tenía no tenía digamos era un hombre de la CNT era un hombre de la organización iba a los congresos por lo tanto pintaba y aprovechaba que iban congreso de Madrid para hacer una exposición en el Ateneo de Madrid sí hacía otra exposición un aprovechando que iba no sé dónde es decir era un hombre que se ganaba la vida como profesor de la Escuela de Magisterio y aparte de eso pues era una persona inquieta

Voz 10 20:41 pero yo aparte de de

Voz 7 20:43 de sus capacidades es etcétera lo relaciono mucho con el momento era un momento creativo era un momento en el que los anarquistas y los comunistas tuvieron un debate extraordinario tenía un ex escritos cuando la famosa expedición malos en de ahí escritos del año diecisiete cuando la Revolución Rusa la Revolución rusa deslumbró a todas las mentes jóvenes digamos de Europa no les pareció que era lo máximo no y luego vivieron hasta el año treinta de de hasta el año treinta vivieron todo el deterioro de la situación con lo cual con Sender que eran íntimos amigos y parientes además y con Buñuel también discutían el hecho de que unos eran comunistas y los otros anarquistas y por lo tanto la la riqueza de ese debate la riqueza de ese momento cultural en el que se vivió pues Ramona haciendo es fruto de eso y un gran impulsor claro Ida es el punto de vista pues lo vemos muy admirados y muy muy sorprendidos y la labor de la Fundación que tenemos es esa fundamentalmente abrir las puertas en poner a disposición de todo el mundo que todo el que quiera inspirarse en Azim para ver lo que hizo etcétera pues pues ahí ahí tiene todo el material

Voz 1463 21:49 pues es la verdad es que es maravilloso Salvador te voy a hacer una última pregunta por pues es una película de animación que como decíamos mezcla esa esas imágenes de de Las Hurdes el habéis vendido en un montón de países entre ellos Estados Unidos aún no sé cómo ves el la situación del cine de animación en estos momentos hay juego esperamos que esto llegue a los Oscar no

Voz 6 22:12 parece tener la noche del estreno no haber ahí estamos

Voz 8 22:17 en Estados Unidos hemos tenido la suerte que tenemos ahí estriba tendrá muy buena que es la mejor distribuida en nación independiente que tiene ya once nominaciones y lo van a intentar claro cómo cómo no pero pero bueno yo creo que que ahí estamos quiero es una es una película que tiene un poco más lento de lo que estamos acostumbrados que es más comerciales ha se ha vendido en treinta y cinco países ahora en a mediados de junio se estrena en Francia ya después del festival más importante animación pero el festival de si al cual estamos nominados en competición oficial que que es

Voz 11 22:53 es una barbaridad para para pagar una película española y bueno ahí estamos picando piedra para para para llevarla a cuanta más público cuando más gente mejor no

Voz 1463 23:04 pues muchísima suerte que vaya todo muy bien que vaya muy bien el estreno es Ramón que le guste a Tusell a tus hermanos hermanas y Salvador muchísimas gracias y muchísima suerte con Buñuel en el laberinto de las tortugas