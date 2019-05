El documental maldito que visibilizó a las transexuales en la Transición

Voz 1 00:00 para que podamos transexual sólo porque yo creo que me sentiría mucho mejor miedo me cuando

Voz 2 00:15 la

Voz 3 00:18 le tiene afrontar en común pero cortó hoy día no tiene nadie que te quiera yo no le tengo miedo a la soledad es para los Majuto

Voz 2 00:27 el alma

Voz 1 00:32 la vida normal besa la vida normal que que ser mujer el tener un trabajo pues normal una vida sencilla

Voz 4 00:42 adiós porque yo no soy yo tampoco soy travesti

Voz 5 00:47 soy culé

Voz 4 00:49 una cosa que no se debe hacer que no se debe olvidar a quién habla

Voz 6 00:57 yo de pequeña me ve frica me veía una niña una niña con un pito pero una niña no esté

Voz 1463 01:06 he ido un poco a poco dándome cuenta de que

Voz 6 01:08 yo de hombre no podía estar

Voz 2 01:12 temo

Voz 1463 01:14 en mil novecientos setenta y tres Antonio Giménez Rico estrenó vestida de azul una película documental que sin ser consciente pues fue pionera de una representación real de la mujer transexual durante la Transición el régimen franquista había perseguido censurado toda imagen que urbanizará al colectivo las cintas de la época la mayoría comedia ridiculizada no se burlaban de los transexuales pero con los primeros años de la democracia empiezan a surgir otras obras que se interesan por un retrato profundo de la identidad de género

Voz 7 01:40 el otro día estaba el camerino maquillando me llega un grupo de matrimonio cuánto vale la entrada de mil pesetas para los mariquita toda ropa te oiga son artistas te viene a ver al te que la señora que cree esa señora que dijo dijo luego era una señora señora que le contestó sí que lo oiga

Voz 5 02:32 para analizar reflexionar y comprobar si hemos avanzado lo suficiente en esta representación unos acompañado hoy aquí Valeria Vegas hola qué tal detalle Valeria es autora debe

Voz 1463 02:41 vestidas de azul Análisis Social y cinematográfico de la mujer transexual en los años de la transición española un libro que recomendamos a todos nuestros oyentes el bueno claro que sí dijo es porque la película esta película ese tan imprescindible que de la de la que coges el digamos el subsuelo para el libro

Voz 8 03:00 pues vestidos de azul el libro es el el la película un singular libro en plural estiras fue el primer documental español que abordó la transexualidad en España y además estrenó en salas comerciales de decir que era un bulo de Galicia pueden esté escuchando a estas mujeres estupendas con sus teorías en sus dimes y diretes en Murcia en Madrid o en cualquier lado y además incluso fue al Festival de San Sebastián es decir que fue una película que tuvo cierta repercusión con el pasó el tiempo pues ha convertido en una película maldita

Voz 1463 03:28 no es que una película maldita

Voz 8 03:31 pues ha quedado sin distribución hoy en día tiene Enrique Cerezo los derechos pero bueno debe de creo que se va a animar desde aquí por favor porque le línea flexible además hizo muy buena taquilla son muy buena taquilla en la cuenca como casi doscientos cincuenta mil espectadores para la época y además en un documental que la gente no es como en día que estamos más más dados a ver documentales pues es que a través de esta película yo me daba cuenta que se podrían analizar hay un montón de de aspectos que confirmaban que el colectivo trans estaba en clave exclusión social no pues desde la prostitución el espectáculo que no era tal espectáculo además Pizzo la exclusión social las leyes opresores de aquel momento de lo público que no suena muy lejana pero estaba en plena democracia

Voz 1463 04:15 y cómo hemos cambiado queda uno de los a que en que crece que este documental precisamente ese proyecto él la semana pasada en la Academia de Cine pero es verdad que no lo encontramos en ninguna plataforma que otros documentales o pueden haber similares o ha habido similares a lo largo de la historia del cine español porque no no me suena mi que ningún director haya hecho algo similar a lo que lo que hizo él no en temática de género Él fue el primero que hizo un documental luego espera que inflexión hay directores que han abordado el tema apps al modo

Voz 8 04:45 innovar es es clásico y ondea no haremos

Voz 5 04:47 ahí va una vez vemos los puntúa vamos

Voz 8 04:51 sí era una época también aquel año ochenta y tres en que si que había documentales las comerciales como función de noche con Lola Herrera y Daniel Dicenta el desencanto pero caro este documental de vestido de azul muy transgresor para para el momento y además muy poco sexual izado que lo puede haber están You Tube en parte se ha kipá vuestros oyentes lo haría

Voz 5 05:11 Paco un hombre porque

Voz 8 05:14 IU te das cuenta que es muy humano

Voz 1084 05:17 y luego pesando manejar y entender los códigos actuales no la terminología en los estudios de género aguanta el el el paso del tiempo porque usa por ejemplo el no travesti otra Vesti otra Un por Mista ellas mismas demuestran que existió un desconocimiento porque claro no había educación sobre ese tema

Voz 8 05:37 claro exacto ellas mismas partían de la desinformación de la del constante repetir por parte de los medios de entonces y de la sociedad al término travestir a través de travestir y en ningún momento lo comentaba surge la palabra transexual es una palabra que es la la correcta no porque travestis amable yo siempre digo que depende mucho la intención con la que las personas digan las palabras pero es verdad que en aumentos que faltaba mucha teoría de género imagínate de hecho una de las protagonistas la entrevista en el libro ICO además explicarle no pues no es mejor tú encajamos más en transgénero buenos y fue un lío en esto

Voz 5 06:12 Jardim algo ya me veis con sesenta y cinco años eso no lo voy con la que hemos vivido bueno contaba

Voz 1463 06:20 creo que en bueno es una película sin guión que el ponía las cámaras y las dejado a hablar ya ahí pues también el tono mental también la la naturalidad no que emerge

Voz 8 06:29 exacto lo que tienes mucha naturalidad tiene mucha verdad yo cuando vi por primera vez el documental que lo VHS hace unos trece años me transmitió mucha verdad de sus Esquerra alguna película que a veces las películas envejecen mal no más más allá del cariño que les tengamos y del romanticismo que les pongamos pero esta cómo ves es que ha envejecido bien es muy original pues trasladarlas como se ven al Palacio de Cristal las protagonistas en un sitio tan palaciego en el Retiro de Madrid con abrigos de pieles sigue yo creo que pasan veinte años seguirá siendo una buena película entretenida

Voz 1463 07:04 otra de las cosas es de las lamentaba el director es el castellano que bueno es verdad que hay esa naturalidad y esa esa humanidad pero que no pudo encontraran ninguna de las de las protagonistas que no ejerciera la prostitución eh esto también es una losa porque es no sé si en aquel momento era más difícil y ahora en esto si por lo menos hemos cambiado es hiciéramos un documental ya no queríamos en este error tuyo somos avanzó hoy en día ya el colectivo trans va poco a poco saliendo de exclusión de esa marginalidad a la que estaban abocadas en los años setenta ochenta de los actuales siglos periplo cabía

Voz 8 07:43 en el C3 era imposible que el encontrará una licenciada en Derecho o en farmacia como quería Giménez Rico pero hoy en día si lo haces perfectamente saldrá dentro de diez años tendremos como ministra a una mujer trans por mérito propio ni siquiera por discriminación positiva

Voz 1463 07:57 espero que en un debate años no hemos muerto

Voz 5 08:00 y luego Huelva el valor de la película

Voz 1084 08:02 tú analizas en profundidad el libro es los perfil les ese cásting que soy tan bueno aunque no encontrara el perfil que buscaba no pero sí que son seis perfiles totalmente distintos son distintas también es muy curioso porque se ve un poco como la inmigración del pueblo a la ciudad para ser tú para construir te tú porque era imposible en el pueblo de hecho prácticamente ningunas de Madrid claro cómo son esos perfiles porque tú los analiza uno por uno en el libro porque representa muchas cosas distintas incluso uno tan revolucionario como una gitana esa que la época eso sí que es totalmente revolución

Voz 8 08:34 exacto yo a cada protagonista le asignado pues digamos un tema pues por ejemplo eh la gitana Tamara es la exclusión social plenamente del documental cuenta a los trece años se fue de casa con la palabra de su padre de yo prefiero las hijas putas a un hijo maricón y ya reconoce el machismo de la etnia gitana pues fíjate pensamos primera morir de las seis en el noventa y cinco ya en de noventa y cinco ya había fallecido Loren es la más mayor te pues trabajó de mayordomo te cuenta los años el servicio militar tienen mucha gracia contando lo pudiéndose dramática acaba siendo cómica Eva es el mundo del espectáculo es aquellos años del cabaret del music hall que a finales de los ochenta desapareció e hizo que muchas de las volvieran la prostitución no es ambición que que acaba cayéndose Josep es el transformismo porque es el clásico transformista que imita pero que en su momento como toda la travesti cabía todo cabía un barco ancestrales tras la mujer transexual el transformista que imitaba Lola Flores podría ser cualquiera y como dices realmente si quitamos esa base nueve que pues todos están en el lumpen en la persecución que el único que había aún así son seis perfiles distintos no verá una más joven una más mayor pues a la peluquera que dentro de cabe lo que Giménez Rico buscaba un poco saliéndose de ese de ese mundo y luego ese es interesante lo que decías antes lo de el festival de San Sebastián que te cuenta algunas anécdotas Giménez Rico

Voz 1084 09:51 eh cuéntanos alguna porque para que la gente una idea de cómo era de en esa época lo que hizo

Voz 8 09:57 claro ya de llegar estas mujeres al testigo claro en ese momento no era competitivo pero acuden al Festival de San Sebastián director vio de San Sebastián la película de pareció un puntazo hijo quiero que se estrene aquí antes que en cualquier otra sala ya hice fue el con cuatro de las seis protagonistas que imagínate esas mujeres que venían de estar en la calle en en en el marginal marginadas invisibles pues yo pienso la felicidad que tendrían subía como pues cuatro cenicientas no cuatro cenicientas en el Festival de San Sebastián eso es el mismo año fue Jeremy Irons imagínate el cruce que puede ser

Voz 5 10:29 el eres Clara aquí estamos

Voz 8 10:32 y luego además surgía ese tipo de problema que hay son cómicos pero que los trescientos sesenta y cuatro días restantes del años un problema pues por ejemplo del DNI un DNI que no te corresponde que vas entonces en la propia recepción

Voz 1463 10:45 Nos la recepción del encuentro era como no no tuvo que hizo estas son las protagonistas Benito

Voz 8 10:50 vincula y se llama de nombre de pila tan hasta que sugieran hasta complicaciones pero bueno debió ser

Voz 1463 10:56 pero eso es algo bonito para ella lo más importante bueno vamos a hablar del libro porque es mucho más que este análisis pormenorizado de la película que hemos venido haciendo en ojos eh

Voz 1084 11:06 sí Valeria repasa desde el marco jurídico penal la persecución que sufrieron durante la dictadura hay también durante la transición a multitud de referencias sí y otras cintas por ejemplo las primeras representaciones en los años setenta dice Valeria que erróneamente Sakon sí

Voz 9 11:20 liderado Mi querida señorita de Jaime de Armiñán un

Voz 8 11:23 película de temática transexual

Voz 3 11:25 a mí nunca me porque eso lo idiotas Adela Sito Pons no sé si soy una mujer que buena pero qué buena Suttles señores sería mejor que consulto son bueno yo te quiero Adela y agradeceré que me hablen sintonía no es usted

Voz 1084 11:51 por contra a cambio de sexo de Vicente Aranda estrenada en el año setenta y siete con Victoria Abril súper jovencita y Bibiana Fernández Si aborda la transexualidad dices de manera íntegra y compleja

Voz 10 12:02 trabaja bien noche para hacerte una posición cuando todo empieza ahí viene cuando comienza a respirar te dicen que tiene su hijo casaba si me para bailarinas pero que es eso lo lleva pegado

Voz 5 12:13 esteta lleva pegada espero lo otro es tan tuyo como su madre

Voz 10 12:17 dado quiero que todo salga bien porque si no sale bien te juro que tienes algo más

Voz 5 12:24 me encanta que validez recitado Juan hace dos días lo que has tenido que ver

Voz 8 12:28 Hoy por qué explícanos esto porque claro toda la cinefilia toda la crítica sesuda y tal no saben bueno los justo lo contrario crece que Mi querida señorita es una gran película pero claro siempre lo habíamos tenido como claro es una película que que España a los Oscar fíjate

Voz 5 12:44 bueno lo que hiciéramos modernos has modernos

Voz 8 12:46 el setenta y dos que todavía estaba la dictadura hay coleando y López Vázquez estupendo Julieta Serrano magnífica pero realmente la película abordo en caso de interés sexualidad que durante años ha conocido popularmente como hermafrodita mismo no porque esta persona nace en la zona un sexo que no es el correcto no por una cuestión de una genialidad que no es visible que no se no se palpa ir pero aún así no deja de ser una película transgresora creo que por eso pasó la censura porque siempre argumenta que puso una por una cuestión de de una enfermedad o algo que es latente lo que no estaba bien visto a alguien que voluntariamente camellos veces Arezzo que es lo que ocurrió con la película Vicente Arana que no pudo llegará vamos a producirse hasta que

Voz 1084 13:24 hasta que llegó la democracia y luego también es interesante en la comedia siempre defendemos que indudablemente se puede hacer humor de todo pero cuánto daño ha hecho al perpetuar chistes burlas estereotipos durante especialmente la dictadura claro daba carta libre sin censura todas esas películas que ridiculiza no se burlaban de

Voz 11 13:44 cómo sensuales transexuales no

Voz 8 13:47 mira constante y reitera ante cuando yo tenía que ver me muchas Kaiser cita no que es un libro de Sociología Pétain para cinéfilos no porque acabo hablando de los mineros de películas que tampoco se pueden encontrar son simplemente estaba bien debiendo buscando secuencias concretas que son esas secuencias donde el personaje no si secundarios de reparto es una señorita que sale de un cuarto de baño de hombres irreal no ocurre nunca te quiero decir que no este tipo de esta sórdido que ocurre esto puede hacer gracia una vez valen recurso pero cuando sólo repiten dos veces al año en taquilla constantemente creas un cliché y crear una yp todavía un desmayo a un colectivo tan minoritario no realmente es decir una época en la que el cine no ayudaba había casos caso de Vicente Aranda con cambio de sexo es una película de verdad creo que es muy digna está muy bien hecha porque el personaje está pues perfectamente humanizado como pasaba con algunos de las películas

Voz 1463 14:37 vamos a hablar de Almodóvar unas porque claro Almodóvar es un o creo que es un cineasta que sí que ha dado la misma que ha puesto en el mismo nivel a cualquier tipo de mujer que entonces no sé si ese es su valor su gran valor hacia la transexualidad

Voz 8 14:53 el primer personaje trans que saca Almodóvar y el deseo el año ochenta y seis con Carmen Maura estupenda es lo humaniza tanto que le pone una niña al lado que era esa Manuela Velasco en sirve muy que cómo se puede humanizar más a una mujer trans no que podía haberla puesto de una manera rastro sano y la y la pone como de cuidado era una niña claro eso hace que el personaje coja un interés que no solamente el sexual es una persona haciendo una mujer que humaniza cada luego pese a que nos creemos que Almodóvar ha hecho siempre te lo cual es el critican no los contrarios Sepes como el tópico de que Almodóvar sólo sacamos si lo cuentas creo que hay cuatro personajes trans en veintitrés películas lo que pasa que os hemos Majestad bueno

Voz 5 15:30 los de la grado en todo ser madre pero pero desde los directores en España más que que Massa hecho sin querer no Ramis te das lo que hacer una película pero humano estado sensibilizado al colectivo ahí ayudado

Voz 1463 15:44 que la sociedad española sea más abierta crees que el cine de

Voz 12 15:48 todo ha podido ayudar guapo o

Voz 1463 15:50 ese es difícil hay una sociedad

Voz 8 15:53 hay una parte muy dura de roer hay una parte muy dura de roer pero es verdad que por lo menos ha contribuido a no genera el tópico no afanó a caer hay películas de primeros de los ochenta en las que hay donde si la actriz recogían ocasionalmente la una mujer trans era demasiado guapa para no podían notarse que anteriormente había sido un chico le ponían un doblaje encima masculino y era como por favor esas como salió una chica estupenda hablando si todo el rato era un actor doblando la índices es que esto no ayuda no ayudantes no es Almodóvar eh ha servido para para que tu dices pero sí que por lo menos eh ha creado personajes visibles humanos que están en la historia el fin español positivamente y en otros no

Voz 1463 16:33 las cinematografías otras películas quizá más recientes te parece que hay un retrato más humano también o que hay otros cineastas que te interesen que fue que rompen esos tópicos o crees que el relato por lo general mantiene el estereotipo no sé si Trans America me viene a la cabeza claro

Voz 8 16:52 de los americanos en eso nos lleva siempre un poquito de ventaja no tras Américas un ejemplo muy positivo ahora en Chile una mujer fantástica no por ejemplo los cabeza acusó hoy al dirá entonces pues en España no ha llegado todavía adscribirme sabe hablamos decirle lo que Lloret ya tiene diez años esta película pero no recuerda haber Fuga de cerebros una película que Mario Casas también a la escena transforma a más no poder que llenan hoy hoy en día sería impensable te digo hay que hoy en día el guionista se corta porque hoy en día en comparación hace una década por las redes sociales arden en los colectivos faltan Se Scarlett Johansson va un papel trans que no le corresponde que es otra polémica que ya veces creo que se exceden demasiado porque lo que importa es el séptimo arte que hayan buen trabajo detrás porque nadie les echó mejor de una mujer tras al mejor que Carmen Maura en aquel país

Voz 11 17:38 seis no hay estuviéramos cotas no hubiese resultado igual

Voz 5 17:42 pero he ido por las ramas me ido por tanto a las solamente pregunta alguien diría a mirar hacía

Voz 1084 17:49 sí hay hay referentes en la actualidad porque nosotros por ejemplo hemos visto y nos gusta mucho Transparent la serie no sé si las visto veía AG emoción

Voz 12 17:57 tal y como lo cuenta o Posse

Voz 1084 18:00 también está de de que nos gusta especialmente en esa sería el sentido de Familia cómo se encuentra una familia fuera de tu familia vamos en ese Nueva York de los noventa donde sí

Voz 8 18:11 E incluso en Transparent porque la protagonista acaba siendo amigas de otras edades que las conoce el colectivo viven juntas un tiempo en una casa así se genera se genera eso eh la pregunta es no que firmar ese referente

Voz 1084 18:25 esa actual es que si en alguno encuentras que sí que se hace esa representación viene

Voz 3 18:30 sea de humana de real en España

Voz 8 18:34 estas series cuando está ayudando muchísimo claro es decir eh bueno a lo mismo son historias que tu puedes ver poco y lo de menos France al final la historia de cuatro amigas que una quiero llegaron a Rajoy sexual la otra tienen que ganar dinero en otras enfrenta una enfermedad podrían ser cuatro género que para los oyentes no sé si es que no es la persona que nace acorde al sexo biológico que sentí parece enhorabuena ustedes noventa y ocho por ciento noventa y nueve por ciento género me ha encantado este una vez al cierre apenas un mes se presentó el libro en el cine llegó a que no hay en el Festival de Bilbao

Voz 1463 19:10 eh

Voz 8 19:10 Ical llevando la charla dije no porque a ver ustedes como personas es género hoy dos señoras no quedarán así como si

Voz 5 19:16 mira es gente que nos está llevando lo tiene muy fácil pero bueno pero

Voz 8 19:23 pues yo entiendo siempre lo digo que que hay que explicar por la terminología no podemos dar las cosas por hecho yo en el libro como uno quería ser intensa esa primera parte de de legislativa tal pues la masticado mucho para que no esperaba el intenso bueno pues Valeria

Voz 1463 19:38 además gracias la verdad es que es un placer de leer el libro volver a revisitar el el documental Saboya que invitamos a los oyentes a que hagan las dos cosas que busquen en Youtube y que lean el libro grafias Piatti pues te emplazamos a que escuches siempre porque hay hay otra cosa interesante en esto que muchas veces cuando hemos hablado de Transparent o en o de Posse que hemos traído a gente trans que nos dijera lo que hacíamos mal al usar los términos osea que te emplazamos a que nos escuchen y nos digas vosotros estáis haciendo esto mal no porque es muy importante utilizar los términos bien explicarlos y que la audiencia cuando escuche género sepa lo que es

Voz 8 20:15 claro que hace treinta de una necesario saberlo no pero ya no estemos actualizar igual que actualizamos el móvil las aplicaciones