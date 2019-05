Tienes un móvil pero no eres director de fotografía: las reivindicaciones del sector

Voz 1463 00:00 pues saludamos a Teresa Medina directora de fotografía de Cosas que nunca te dije en la primera película de Coixet o de la serie Las chicas Gilmore hola qué tal Tommy Ferreras también director de fotografía de series como Dolera servir y proteger sin identidad hola qué tal cómo

Voz 1704 00:36 bueno sí atemporal es decir lo que quiera bueno estáis aquí porque bueno entonces la preside

Voz 1463 00:46 venta y tú eres miembro también de esta nueva asociación de directores y directoras de fotografía contando un poco porque de repente en los medios de comunicación los previstas cinematográficos que pasamos un poco de de la foto obra muchas veces lo vamos a reconocer empezamos a recibir notificaciones de ir como movimiento de esta asociación Nos parece bueno maravilloso que de repente esta están organizados ya hagáis tantas cosas entonces contando un poco bueno quiénes sois y qué hacéis

Voz 1 01:15 bueno llevamos veinticinco años veinticinco veintiséis años

Voz 2 01:20 eh la asociación ese forma hace veinticinco veintiséis años bueno lo bonito es que mis antecesores en la crearon porque para reivindicar una cosa que que todavía se hemos en ella y es que somos autores visuales de las obras audiovisuales hace veinticinco años y específicamente era más hacia cine pero ahora después de veinticinco años seguimos reivindicando con esta autoría pero ya de otro modo porque obviamente el formato audiovisual sea reformado ahora es serie Music vídeos cine también obviamente pero bueno seguimos en esa lucha en mis compañeros siguen en esa lucha reivindicando aunque una parte esta conseguidas a somos reconocidos como autores que visuales de las obras morteros

Voz 1704 02:17 Morales no le secunda pecuniario jurídicos ni patrimoniales

Voz 3 02:24 y eso por qué sea que es lo que falla que tenemos que hacer

Voz 4 02:30 te puede contestar vamos nosotros podemos contestar lo mismo pues si simplemente tiene que haber un pues un quórum entre el reparto que hay de derechos generales que los que se encargan en este caso de repartir esos derechos pues no no consideran que eh que nosotros tengamos que estar dentro de ese reparto sea como como autores evidentemente somos coautores No somos autores coautores porque nosotros evaluamos si mostramos nuestro nuestro narrativa visual un proyecto invasión guión

Voz 1463 03:07 claro que sí

Voz 4 03:08 ya existe nosotros vivamos con con la imagen con la luz con la fotografía y con todos los elementos que están a nuestro alcance visuales potenciamos esa esa narración

Voz 1463 03:23 es verdad que los guionistas han quejado durante muchos años no que eran los grandes olvidados pero finalmente yo creo que sí están reconocidos que han conseguido su espacio en la dirección de fotografía no sé si es una de las grandes olvidadas tengamos ese debate en los Oscar el que tuvimos que ver que directores como Guillermo del Toro y el propio cuatro o no defendían que cómo se iba a dar algo tan puramente cinematográfico fuera de la gala de los Oscar fuera de de la gala sino en la publicidad no no no sé por qué porque porque la fotografía tiene sea no sé algo que es tan importante en el cine

Voz 2 03:58 vamos a ver yo creo que es es todo el mundo valora os ahí todo el mundo quizá detrás de la cámara valora la posición del director de fotografía yo creo que ha sido esta transición al digital que de pronto es como que no sacan enviado a todos el chip porque todos tenemos un móvil podemos hacer cosas es convoque pronto todos somos fotógrafos todos podemos hacer

Voz 1 04:23 vídeo podemos contar una historia y de pronto es como que

Voz 2 04:30 y tú qué haces como director de fotografía dices bueno te voy a contar te voy a contar de que yo me opongo pasar un año preparando una película o una serie porque no es simplemente llegar y poner una cámara es contar una historia visualmente para ello hay un estilo un lenguaje que cada proyecto específicamente lleva entonces esa es mi trabajo como director de fotografía nosotros no llegamos aún se te decimos a que mono sí venga ponemos aquí la Cámara rodamos no

Voz 5 05:03 no es llegar la Cámara llegar y poner la cámara es mucho trabajo mucho trabajo de antemano incluso en el setos tú a tú vas incluso a los bloques a los a los ensayos

Voz 2 05:17 de la idea

Voz 5 05:18 ya vuelves a regenerar y vuelves a hablar y hablas con un lenguaje El digamos que el la Cámara es el punto central es como el epicentro de un hacia todo el mundo sea tu mundo gira en torno a la Cámara desde actores directores productores en directo pues artísticos tu mundo Sara somos el epicentro porque gracias a nosotros existe la obra audiovisual claro ante la cámara

Voz 4 05:45 entre entre la imagen adecuada y la imagen perfecta existen la misma diferencia hay entre una luciérnagas hay un relámpago es es ese nuestro trabajo fíjate qué matices tan grandes hay entre entre entre que sea una imagen perfecta

Voz 6 06:01 tal o adecuada para una película

Voz 4 06:04 sea imaginados no este pues es nuestro trabajo casi nadie conoce realmente todo lo que profesamos

Voz 1084 06:13 esta vez de lo digital ni de las series de televisión como han cambiado también todo el panorama que decía Pepa también la la valoración de de los guionistas caros son sobrantes no como ha cambiado todo el ecosistema español la industria con la llegada de plataformas con la creación de contenidos con las televisiones también generalistas que se ponen las pilas con otro tipo de fotografía en series más elaborada o o distinta como ha cambiado todo trabajo para todos porque también es verdad que nos dicen últimamente esa nos faltan técnicos directores de fotografía nos está costando en algunas productoras de de la cantidad de trabajo que es está generando au incubando

Voz 5 06:53 no sí por suerte por suerte porque o lo comentaba con con otro profesional bueno por suerte porque

Voz 1704 07:01 me gusta nos gusta quejarnos trabajo algo mucho te digo bueno por suerte no nos vamos a quejar digo porque es que hace un par de años podías escuchar los alfileres que caían en el suelo era terrible

Voz 1 07:15 esa Periodo Hay oscuro

Voz 2 07:19 bueno pues esto lo que lo que te hace os al al haber tanta propuesta lo que te haces ir más hacia adelante es regenerar te buscar nuevas formas de comunicar también hay más más competitividad digamos sea entonces te hace empujarle a ti mismo a a buscar otras formas de contar la historia entonces eso es genial realmente que haya mucho trabajo es maravilloso para mí para mí sí porque hay

Voz 1704 07:53 no hay vida ahí salto de calidad claro

Voz 1084 07:57 los está haciendo una Austria se se forma así

Voz 4 08:00 el saxo formal con un montón de de de proyectos diferentes de todo tipo de cine por supuesto televisión la llegada de las plataformas abierto un camino donde antes quizá las series de televisión era más una construcción de personajes menos de imágenes memorables imágenes maravillosas que nos ofrece el cine ella que ha hecho grandes películas se pueda hablar de ello pero la televisión estaba como ahí no momento hará con la llegada de las plataformas donde es importante y no sólo el mensaje sino también el el como más que o tanto tanto como el que sabes el cómo se hace cómo se llega a eso y en eso Nos director de fotografía tenemos mucho que decir

Voz 3 08:47 hay mucha diferencia entre trabajar para cine en la fotografía de trabajar para la tele

Voz 2 08:52 sí porque vamos a ver los los los temas que te dan son distintos aunque intenta a la la la televisión está intentando ocupar es el gran gran escenario vale hasta ahora el gran escenario era cine y ahora las series y lo que son lo que ocurre en televisión estado ocupando el gran escenario Aun así el formato el formato en el que lo vemos es pequeño entonces aunque ese está intentando utilizar la técnica cinematográfica de películas para para este para este formato que es el de series de heridas aunque hay otros lo estuvimos si todo esto el problema es que se está quedando como un nuevo lenguaje porque antes para la televisión suele ser más planos cortos claro la pantalla

Voz 1704 09:49 la más pequeña que ver al actor

Voz 2 09:51 pero ahora bueno importa mucho cuando ocurre entonces claro la cámaras hecha más para atrás para atrás porque por ejemplo Juego de Tronos donde ocurre es muy importante ver dónde vive

Voz 1704 10:05 que salgan todos los palos vais a españoles sobre todo porque el plano generales

Voz 4 10:11 a corto eso sea cine está plagado de de planos más abiertos de detener Project obviamente estamos hablando de pero claro un plano general evidentemente en televisión pues implica agencias estás haciendo época hice es llevar ahora Caco determinar una serie de poca que estrenará dentro de unos la semana sólo una semana pues sí tenías que acotar mucho el espacio oxígeno a acotar lo tirar de efectos visuales y eso es un disparate

Voz 1704 10:44 tiene también muchas puertas cerrado muchas puertas cerradas entonces entraban Geral siempre es más caro viendo televisión obviamente

Voz 4 10:51 los presupuestos pues son los que son no vamos a desvelar aquí pues obviamente la televisión tiene otros tiene otras

Voz 1463 11:01 otras medía Edith Grossman a ser también yo creo

Voz 1084 11:04 interesante para esta generación que está creciendo con con la eclosión de de contenidos la la educación por así decirlo estética porque sí que saben diferenciar perfectamente a la hora de ver series en la calidad del producto y están creciendo con una diferencia que que se nota mucho hiló comentan son capaces de de verlo no sólo la historia como antes que a lo mejor pues los culebrones no yo recuerdo a mi madre que no iba a diferenciar la calidad estética un culebrón y sin embargo ahora sí que hay con Juego de Tronos pasa

Voz 2 11:35 sí sí no bueno es es tener en cuenta para mí que que afortunadamente digo afortunadamente porque es mi profesión y y ahora las historias son cada vez más visuales osea por desgracia sea cada vez la gente lee menos digo por desgracia por una desgracia pero las historias cada vez son la la gente que está viendo cosas más en envidio pantalla hay tal entonces pues eso genera eh genera todo tipo de de de de calidad visual entonces está muy bien de hecho hoy estamos en la Academia viendo lo del programa que está presentando la Academia es la necesidad de de que que sentimos todos de que tenemos que intervenir en el en la educación visual en la educación visual de de de las nuevas generaciones sea porque yo creo que aparte para ellos y para nosotros creadores y es necesario que se tenga pero lo que tú dices que es que los lo la gente lo vea la gente los chavales lo distingue entre así vamos ir y eso es muy bonito porque yo que tengo hijos

Voz 7 12:48 ellos mismos dice pero es que esta historia mamá es que me la creo

Voz 1 12:53 yo digo muy claro que te la crees por por eso te punto es muy bonitos muy gratificante

Voz 1463 12:59 luego te tenemos que preguntar qué es presidenta que eso es jazz es una novedad en este país por la situación de la mujer en en la dirección de fotografía no y lo comentábamos el otro día que hace dos años teníamos a la primera nominada en dirección de fotografía al Oscar primera mujer nominada como está cambiando hay más mujeres que se animan a las mujeres jóvenes a estudiar dirección de fotografía dedicarse a esta carrera porque hay pocas las mujeres animan

Voz 2 13:24 la estudiar dirección de fotografía pero luego es el paso a la profesionalidad ahí es donde nos encontramos que que no encuentra en su sitio y bueno es es una nuestra posición como directoras de fotografía es una por eso mismo porque hemos epicentro del rodaje es una posición de que necesitas confianza absoluta de todo el mundo sea yo por ejemplo que está bajado en Estados Unidos los actores los que tiran de un proyecto visual algunas veces exigen su director de fotografía

Voz 6 13:58 y lo conseguí

Voz 2 14:01 entonces por qué porque porque es es ellos entienden los actores ahí todo el mundo entiende que los directores de fotografía es un es un sitio donde realmente confluye todo entonces qué es lo que ocurre que las mujeres

Voz 1 14:19 pues no nos dan confianza

Voz 2 14:22 ah y bueno sería bonito y creo que ganaría mucho la industria si se han empezado a ese voto de confianza

Voz 1463 14:30 pues mira ojalá la próxima entrevista que tengamos no sepamos que eso también es un reto para la prensa cinematográfica más nombres de directores de fotografía españoles conocemos muy pocos en realidad dos que tenéis que dejar ver más por los saraos bacilo que haya más mujeres en la dirección de de fotografía así que Teresa Tommy muchísimas gracias por habernos puesto las cosas claras de lo que es y lo que debe ser la dirección de fotografía muchas gracias por venir

Voz 4 14:56 hay muchas gracias a vosotros porque gracias a esta difusión

Voz 7 15:00 podemos tener más

Voz 1704 15:06 nosotros intentamos obviamente con nuestro trabajo pero vosotros pues nada gracias y hasta la próxima gracias muchas gracias