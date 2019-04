Jota Linares: "Cuando era más joven, esperaba no tener que preguntarme tantas veces hoy si soy feliz"

Voz 1995 00:00 la historia de la que les vamos a hablar a continuación habla de cuatro personas cuatro personas que comparten un espacio pequeño cuatro personas que deben enfrentarse a sus frustraciones y eso sueños incumplida historia que termine un poco Aira y aunque presta descripción pudiera parecerlo no tiene nada que ver con el debate

Voz 1 00:21 Jota Linares

Voz 1995 00:22 Paul Monet muy buenos días bienvenidos J es director de cine y poles actor a ver nada tiene que ver con el de la de pero podría

Voz 2 00:33 hay conflicto hay ahí

Voz 1 00:34 Ama hay gritos

Voz 2 00:37 a ver si al final voy a veces difíciles

Voz 1 00:43 el primer secreto sobre todo hay muchas mentiras bueno Jota Linares ha dirigido una muy recomendable película titulada A quién te llevaría a una isla desierta

ya pueden ver la ustedes en este Licks debido al éxito es hemos traído una película no conocemos las cifras de espectadores pero está teniendo un éxito tremendo en esa plataforma esta mañana Pepa Bueno les preguntaba a ustedes queridos oyentes de la Cadena SER a cual de los cuatro participantes del debate esa de decidirse llevarían a una isla de ser hemos querido conocer las respuestas sí por favor

Voz 0933 01:18 bueno a una isla desierta me llevaría a Rivera para que escuche el silencio pudo pedí

Voz 3 01:24 otra isla marquesado sin lugar a dudas me llevaría años liberal que seguro que en el bolsillo ese I'm tiene algún banco un helicóptero lógicamente la primera de cambio os lo dejo a él el aire me vuelvo está claro

Voz 0933 01:36 yo me llevaría a Pablo Casado pero para dejar

Voz 4 01:38 lo allí verdad

Voz 1995 01:40 hay una frase en la película J dicen nos pasamos la vida diciendo lo que vamos a hacer y no hacemos nada hecho una obra premonitoria tú no te has inspirado en la realidad previamente sí sí

Voz 5 01:52 es una película

Voz 2 01:54 que mi mejor amigo ya estoy escribiendo

Voz 5 01:57 pues desgraciadamente ahora con la perspectiva histórica que no da los años en la que vivimos en los peores años de la crisis en dos mil once y dos mil doce fue cuando pusimos la obra de teatro en pie tome oigo claro con con la perspectiva no modo da cuenta de que obviamente pues ninguno de nosotros trabajábamos de de lo que hayamos estudiado de hecho compartíamos muchos sueños y mucha cerveza hacen en un lugar que existía de verdad que hacemos un homenaje la película que se garaje Lumière que que era un teatrillo alternativo que tenía Celia de Molina donde había una chica poniendo cañas de camarera luchando por ser actriz muy muy especial y que se llamaba a Natalia Natalia de Molina

Voz 1 02:34 o sea nada ya en aquel sitio

Voz 5 02:37 dijo pues pues recogido para una película de David Trueba estoy muerta de miedo yo pero pero amamos pero que le dije yo me inocentemente para un secundario y me dice uno la protagonista

Voz 1 02:49 eje Natalia acabaron las cañas para siempre

Voz 1995 02:53 sí afortunadamente Paul tú tienes veinticuatro si todo esto que está pasando porque hablamos siempre de la desafección política la película de muchas cosas y habla de una generación como si hay una parte la de la de juguetes rotos luego hablaremos de todo eso donde todavía habrá que esperar sea romperse cuando no tenga cuarenta años yo gay hace un poco el proceso de destrucción pero te sientes interpelado tú y la generación a la que representa a todo lo que estamos viviendo en este país estos días

Voz 1732 03:22 bueno sin duda osea creo que tenemos la obligación de de votar creo que la política va con nosotros Si todos esos jóvenes que que están escuchando esto les animo a que vayan a votar porque esto también va con nosotros si más no la las decisiones que tomemos el día de las selecciones luego condicionan nuestra realidad o sea que que tenemos esa obligación como generación y sobre todo informarnos a leer los programas políticos a saber que plantea cada partido luego ya que cada uno vote lo que quiera pero pero va con nosotros sí debería ir con nosotros

Voz 1995 03:56 porque la película no habla de política pero es muy política

Voz 5 04:00 sí yo creo que sí porque habla de del miedo a decidir entonces yo creo que eso es

Voz 1995 04:04 sí

Voz 5 04:05 es probable un contexto político habla de todos los personajes se mueven por miedo mucho durante muchos momentos de la película se dejan llevar y luego paga las consecuencias de ese dejarse llevar y no pensar a no ser valientes y eso al final es lo que nos ha pasado a mi generación que yo soy un poco mayor que Paul obviamente yo soy pertenezca a esa generación de la crisis que terminamos dos mil ocho la universidad en nos encontramos con con algo que no nos esperábamos para nada y que no pasó por completo entonces obviamente

Voz 6 04:35 de todo lo que ha

Voz 5 04:38 ahora la generación joven yo veo yo veo mucha mucho sentimiento apolítica en tengo un hermano de veintiún años con lo conozco a él con amigos y me da mucha pena la manera en que no no eso no va conmigo yo sí sí va contiguo cualquier cosa que tú hagas en el futuro va a estar condicionado por por el país en el que vives entonces por ello intento siempre que que piensen y sobre todo que no tengan miedo a decidir a pensar por sí mismos y al final parte de eso habla la película del miedo a decidir que tiene mi generación que tuvo Mi generación

Voz 1995 05:07 a quién te llevaría a una isla desierta que puede verse desde hace unos días en en Netflix la historia de la película de cómo hace la película es casi más interesante que la propia película J cómo consigues por fin llevar después de pasar por un teatro después de dar vueltas como

Voz 2 05:26 por fin consigue es que esa película tendría para otra película sí sí sí porque fue

Voz 5 05:33 ya te digo Fons escribimos la obra de teatro Paco Anaya yo con un sentimiento de rabia que luego nos dimos cuenta que de de todos aprende tampoco es bueno escribirse de la

Voz 0933 05:42 pero como ir a comprar con con hambre

Voz 1 05:44 estamos seguros como eran Mercadona con hambre a tasas entonces Carlo lo que hacíamos será mirar a nuestro alrededor en fijarnos en lo que estaba pasando lo que está pasando

Voz 5 05:53 será gente frustrada a gente que tenía miedo gente que jóvenes que estaban sobre cualificados y que tenían que ir jóvenes que no sabían qué hacer con su vida hay y al final es sólo volcados en una obra de teatro que de repente conectó de una manera muy importante con con el público por qué iba dirigida en que era veinteañeros tardíos treintañeros hasta gente la cuarentena hay fue muy bonito fue muy todo lo que pasaba todas las funciones y a partir de ahí eh luego fue bastante más fácil de lo que parece porque fue Netflix que no pidió entonces tuvimos una llamada ya estaba preparando bueno estábamos montando mi primera película

Voz 1995 06:31 como tuvo que ser se llama sino que es Netflix que te pongas encima

Voz 5 06:35 me llamó bodegas que es la mi productora que es la la mujer que está detrás de primera películas hay tienes estos momentos sabes esto momento que luego te acuerdas toda la vida porque estas haciendo algo intrascendente de repente te da un vuelco en las vida yo estaba a punto de duchar me acuerdo el teléfono y claro en ese en en esos vía de ahí ya teníamos contacto directo a diario porque estábamos terminando ya el montaje de de animales en collar hay sólo cogí pues pensando que iba a ser algo de de tema de montaje y me dijo oye que ha llamado

Voz 2 07:04 el señor y les digo yo ellos Blix que te pillara

Voz 1995 07:10 Nevada antes de la ducha habla bien de ti por muchos motivos

Voz 1732 07:14 sí

Voz 1995 07:14 la tu talento sino también de la higiene vamos a hacer una una pequeña cosa que ir pensando a cual de los cuatro Olleros llevaría a una isla desierta que es la pregunta que hemos dicho

Voz 1995 07:32 no hablamos de a quién te llevarían a una isla desierta nos hemos dado cuenta de que esa pregunta la formulación agente llevaría a Meis a desierta es no pregunta que lleva haciéndose Telecinco desde hace casi veinte años decir este año se llevan a

Voz 1 07:48 él Pantoja Carlos Lozano a a Colate bueno al Grupo Begar Moreno sí yo te un grupo de guasa con un amigo que estamos haciendo estamos haciendo apuestas del ser que va a hacer yo apuesto por más del cincuenta eh el otro día once más que hizo ayer un cuarenta y nueve Isabel Pantoja tirándose de un helicóptero a una isla desierta tú querías que Messi cásting como director de cine con este casting ese casting se produjo Berlanga y Azcona te resucitados va a hacer eso bueno ya fue poco en el momento del debate de la foto

Voz 1995 08:20 cada con esa fe se en maravillosa España

Voz 1 08:25 la quedándonos langreana que que cuando vivía Berlanga pero hay que tomar cierta distancia

Voz 1995 08:30 nosotros mismos estamos viendo esta semana y luego las elecciones que quedan por eso es muy bueno que haya gente como con Paul J que se dediquen a tratar de entretenernos y algo más más María Pedraza Andrea Ros Jaime Lorente forman también parte junto con le te reparto protagonizan un retrato de una generación marcada por la frustración que está arrasando en bueno ese retrato gestión la diferencia entre distintas personas con lo que son y lo que soñaron ser recuerden se Videla cliente llevaría estuvo a una isla desierta

Voz 8 09:06 de paso desde luego no me gusta verlos así tan vacía y ocho años metidos en veinte cajas de quince Plastic esconda la novela se nunca a España

Voz 9 09:16 en una semana una semana llevase a vivir a Londres no me dices nada nada este el problema que mi vida no pasa nada

Voz 1995 09:24 no J inexistente el ochenta y dos años fantásticos que tú has visto cómo mucha gente esa que va por el camino y finalmente en previsto como mucha gente esa Dame camino gente que se ha tenido que fuera a buscarse la vida a gente que soñaba con hacer películas y que ahora está haciendo otras cosas cosas maravillosas todas pero no las que querían hacer

Voz 5 09:49 es que es lo que siempre me da

Voz 1995 09:52 hay mucha rabia yo

Voz 5 09:54 obviamente no formamos en el mundo del cortometraje y en el mundo del festival cortometraje con lo que coincide con muchos compañeros te haces amigo te haces yo

Voz 2 10:02 yo siempre soy muy defensor compañerismo no está

Voz 5 10:04 profesión no somos competencia somos compañero y me da mucha pena porque esta gente con un talento descomunal que pues que finalmente pues

Voz 2 10:11 tenemos ya una edades treinta y tantos treinta y largo pues deciden formar una familia deciden apostar por otras cosas porque uno de los sectores desgraciadamente más castigados por todo lo que han pasado los últimos diez años fue el cine el teatro ya ni te digo siento yo a los ingenieros

Voz 1 10:31 sí claro sí totalmente totalmente que vamos a ver si la gente bien la educación y la sanidad pero no sé cómo están de acuerdo es que tendemos mucho a mirarnos el ombligo perdón hay mucha gente que que que no pues que soñó

Voz 2 10:46 bueno

Voz 1995 10:47 qué le dijeron que le dijimos oye tú estudia fuerte trabaja que pasaba a tener lo que quiera si no es verdad os vamos a utilizar todo el día que que al menos seguimos de malos ejemplos como vamos a utilizar como ejemplo a los dos pueblos vamos a hacer un test qué va a servir seguro para medir lo que tú conoces la película Los sueños cumplidos en cumplidos los miedos los fracasos y los nuevos caminos son tres generaciones

Voz 10 11:14 bueno nosotros se separan poco más de un año

Voz 1995 11:19 la mayor diferencia entre nuestras dos naciones

Voz 10 11:22 en tu caso JTI

Voz 1995 11:23 en contraste con el muro de frente y ahora va fenomenal películas maravilla pero tuviste el muro de frente sin previo aviso yo creo en el caso de Paul ya sabíais que la

Voz 1732 11:34 los estaba mala si es un muy buen análisis yo también tengo esa impresión nosotros estábamos en estudiando sabíamos que las salidas serán eran complicadas y que en igual no conseguimos lo que queríamos

Voz 1995 11:45 vale entonces voy a hacerlas no las mismas preguntas a los dos para ver cómo un hoy otro con diez años de diferencia en una generación a la que apela a ambos constantemente hay los jóvenes bueno pues vamos a ver cómo les va

Voz 2 11:57 lo hemos segunda insisto todos los dos que querían ser de mayores director de cine yo quería ser actor

Voz 1995 12:06 se parece lo que sois hoy a lo que soñaba hace quince veinte años

Voz 2 12:14 en parte en parte quiere hoy

Voz 1995 12:16 el director de cine ahí todo el glamour

Voz 5 12:20 bueno pues eso te lo digo con el corazón humano la parte que menos me interesa

Voz 1995 12:23 eso sí

Voz 5 12:23 pues sí pero además con diferencia desde siempre esa parte brille brille no me no me gusta lo sabe no me gusta nada de nada no no no por nada sino porque prioriza otras cosas te hablo con el corazón absolutamente la mano esperaba cuando era más joven no tener que preguntarme tantas veces Si si soy feliz o si era feliz ahora que es un momento muy dulce a nivel personal y profesional pero no esperaba tener creérmelo preguntado tantas veces

Voz 2 12:52 qué habéis estudió yo estoy de periodismo

Voz 1732 12:55 luego interpretación también a la vez

Voz 2 12:59 dos profesiones con un termina

Voz 11 13:00 la carrera una salida buenísimas profesionales

Voz 1 13:05 minado Púbol y en tu casa J pues no completamente Gloria Periodismo y Comunicación adiós

Voz 1995 13:09 vale tengo menos me falta publicidad para hacer el habéis pisado alguna vez una oficina de empleo

Voz 2 13:17 muchas veces si bien

Voz 1995 13:22 cuántos de vuestros amigos compañeros cercanos han pasado una temporada larga en el paro o aún están en el paro muchísimos por desgracia muchísimo y muy cercanos y lo pasan francamente madre cuál es el trabajo más alejado de vuestra formación que hoy desempeña

Voz 2 13:39 yo he sido camarero tras vernos en total Il lo que ganaba lo utilizaba para pagarme luego las clases de teatro J camarero en una cervecería La sureño

Voz 1995 13:52 con el cuarteto incluidas así porque todos los actores camarera

Voz 1732 13:57 porque se aprende mucho de la vida también sea por necesidad primeramente tópico eh no pero yo te digo es un papel y aprendes muchísimo de la gente y a observar también

Voz 1 14:06 no yo te digo es algo mucho más realista porque son los trabajos que te permiten cambiar turnos coma facilita en el sentido de que seas cambiaron el completa no pues cambiar no es lo mismo que trabajar en una oficina donde tú no vas a poder ver uno o claro tú imagínate no no voy a parar el fuego entonces

Voz 11 14:23 es que estáis un cásting habéis compartido

Voz 2 14:27 eso sí sí sí muchísimos durante cuánto tiempo en los últimos cinco años he compartido con gente distinta varios pisos J guió desde el año dos mil que me fui a estudiar periodismo hasta literalmente hasta el dos mil quince que yo me fui a vivir comer que hoy es mi marido años nuestra manera sentirse unos privilegiados entorno por tener trabajo él lo vuestro sin duda

Voz 1732 14:55 yo creo que se habla mucho no del glamour de la profesión que decías también entre los actores pero la realidad es que tener trabajo estar contando historias como como esta película a mí es la satisfacción más grande que que tengo en mi vida me me encanta poder hacer esto no lo doy por hecho porque vean muchísimos compañeros con mucho talento que no no tienen esas oportunidades

Voz 5 15:17 sí yo me siento un privilegiado sin duda hay estoy lidiando con sentimiento contradictorio como mucha tristeza por compañeros que de no lo son y que me gustaría que estuviera en el misma posición lo eso lo llevo mal ser síndrome del impostor que es muy jodido eh

Voz 1995 15:32 papel ha tenido el factor suerte para que hoy estemos aquí los cuatro no

Voz 5 15:38 todo pero te tiene que pillar con los deberes hechos lo que yo digo yo cuando me presentó un avión como había a bodegas BA estaba terminando de montar Tarde para la ira con Raúl había sido el fenómeno ir nos caímos bien ella me pregunto vale que tienes yo tenía un guión ya escrito si hubiera dicho a pues tengo una idea déjame que lo mismo ese tren hubiera pasado el a mí el golpe de suerte de mi vida conocer había bodegas pero ese golpe de suerte me pilló con los deberes hechos

Voz 1732 16:06 yo también diría algo parecido sea creo que la suerte en en el caso de de los actores es importante

Voz 12 16:12 pero el trabajo es es todo es el

Voz 1732 16:15 el noventa y nueve por ciento la suerte está muy bien pero que te pille con los deberes hechos

Voz 2 16:20 a quién de llevarían a una isla desierta

Voz 5 20:05 del momento en que a Meryl Streep en la peli

Voz 1 20:07 el enseñan a a declinar hacer política justo hablando del debate sobre todo en la película de La Dama de Hierro

Voz 1995 20:14 bueno la película la vuestra Ana DJ eh que te llevaría a una isla desierta tiene muchas cosas muy buenas hay una reflexión hay una idea muy clara de lo que mucha gente en esta sociedad a los que no escuchamos en los grandes medios está diciendo y sintiendo la música es muy importante también en en esa película favor si tiene la oportunidad hasta en Netflix es un suceso todo el mundo está hablando de que te llevaría sabéis a desierta es una obra una pieza llamada obra de Jota Linares provenir gracias a los dos pulmones y a seguir trabajando seguir haciendo cosas que nos abren los ojos a todos malísima