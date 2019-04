"Este libro lo que hace es explicar qué sucedió antes y después del libro"

Voz 0313 00:00 a ver que la música siempre es evocadora a dónde os traslade esta música adónde nos conduce que os sugiere esta música que os imagináis

Voz 1 00:14 Jazz piano romántica

Voz 2 00:18 podría ser pero no otra yo ahora tú

Voz 0313 00:20 sí

Voz 2 00:21 claro esta es la música que me pongo yo

Voz 3 00:24 el casa vale tampoco tercera opción novela negra hay esta es música para una novela negra para una historia donde el detective entra en el bar cargado de humo el pianista diera o no la chica vale muy bien

Voz 0313 00:36 bien eso es la literatura la ficción a la realidad la Fiscalía ha pedido penas de veinticuatro veinticinco años de cárcel más otros diez de libertad vigilada para el ver López Rosa Pera Albert López que Rosa Peral son dos guardias urbanos de Barcelona que están acusados de matar a zampar de años ahora justo hace un par de años a un compañero del cuerpo y que era novio de ella se les atribuye un delito de asesinato con alevosía el juicio será previsiblemente en otoño seguro segurísimo que lo va a cubrir entre otros Toni Muñoz que es un compañero periodista de La Vanguardia que ha escrito un libro sobre este enrevesado caso de película de de de libros sin ninguna duda titulado sólo tú me tendrás celos mentiras y muerte en el crimen de la guarda

Voz 4 01:19 el bueno Toni Muñoz buenas tardes amigo

Voz 3 01:21 bueno la bona tarda buenas estarás Toni cómo estás muy bien

Voz 1881 01:25 aquí de resaca de de Sant Jordi de resaca de

Voz 0313 01:27 Sant Jordi oye tú te interesa especialmente en el crimen porque había entrevistado unas semanas antes tanto a la presunta asesina como al muerto no también si esto es el el

Voz 1881 01:37 momento que más me impacta min hoy que es un poco lo que me empuja a a reconstruir todo este crimen yo en abril de dos mil diecisiete e invito a la vanguardia a que vengan dos agentes bueno un agente de la Guardia Urbana que es Rosa Peral porque en ese momento está a punto de de celebrarse un juicio que nosotros bautizamos como porno venganza la recuerdo en el que pues esta chica Rosa Peral acusaba un mando va un subinspector de la Guardia Urbana de haber filtrado una fotografía sexual suyo no entonces pues bueno me puso en contacto con gente de su entorno que me dijeron Si me interesaba entrevistará a la víctima yo dije bueno pues que venga curiosamente apareció Rosa Peral que no la conocía de nada a la vanguardia acompañada de su novio su pareja en ese momento no quiera Pedro Rodríguez bueno hicimos la entrevista todo fue muy bien yo la trate pues bien ella también no tuvimos un trato agradable a bueno la víctima de todo este caso curiosamente dos semanas más tarde recibimos una noticia los periodistas no la típica nota de prensa que te manda la policía en este caso los Mossos d'Esquadra en el que nos dicen que han encontrado el cadáver de un hombre calcinado en el maletero de su propio coche en el pantano de Foix que es un pantano que está en las afueras de Barcelona cercano a Sitges bueno para sorpresa de todos no y sobre todo mía porque yo bueno sería teníamos una cena de gala de los Mossos cuando antes bueno aún hacían cenas de gala tenían cosas a celebrar tienen otro ahora tienen otras también había otros cuerpos policiales era un poco la la cena de gala de comunión entre cuerpos policiales una cosa que ya no se hace obviamente bueno ya me está poniendo el traje me llama una fuente me dice que no sabes quién es el el bueno a quién corresponde el cuerpo que se encontrado en el pantano de Foix dije bueno pues no dice es Pedro el el acompañante de Rosa de la chica la que entrevista a por el caso de la porno venganza y ahí fue ya cuando dije

Voz 2 03:27 no

Voz 1881 03:28 quedé muy sorprendido no y eso es un poco lo que me ha empujado esas sorpresas a las ganas de saber cual bueno de despejar esta esta gran incógnita que qué es lo que le pudo pasar a a Pedro Rodríguez es lo que me lo que me ha empujado a reconstruir este que bueno

Voz 0313 03:41 aquí no se puede hablar Toni de exactamente de triángulo amoroso en todo caso de Hexágono por lo menos no iba a medida que se van conociendo detalles de la investigación bueno cuéntalo tú cuando

Voz 1881 03:51 sí bueno vamos a situar un poco los personajes no Rosa Perales esta chica a la que he comentado no para que vino acompañada en ese momento de de Pedro Rodríguez que era su pareja en la actualidad pero es que Rosa Peral en ese momento también estaba casada tenía Un marido oficial que era Rubén que es un agente también de los Mossos d'Esquadra pero a su vez en ese mismo momento también mantenía una relación extramatrimonial con otro agente de la Guardia Urbana es decir aquí había tres personas con una relación sentimental con Rosa al no al final esto a medida que va avanzando porque esta estas relaciones a tres bandas digamos que se suceden van se suceden en el tiempo no se van van continuando hasta que llega un momento que el ex marido que ya descubre cuáles son las infidelidades de su mujer pues decide dejarla no en ese momento es cuando a Rosa se activa un mecanismo criminal digamos un despecho brutal que llevará condicionará todo lo que en lo que acaba desembocando digamos en el crimen no Rosa opera también en ese mismo momento mantiene una relación con Albert López que es el otro acusado es ese esa relación dura cuatro años es decir ellos son novios en la Guardia Urbana durante cuatro años mientras en rosa está casada pero es que al mismo en ese mismo momento también aparece Pedro Rodríguez que es un hombre en pues que se acababa de está separando de su mujer tiene un niño de dos años y que bueno ven Rosa digamos la bueno oportunidad de salir de ese pozo en el que ha entrado después de la separación bueno pues en ese momento estas tres relaciones confluyen Rosa está en un momento de despecho Albert descubre que también tiene otro novio que es Pedro entonces también bueno pues le tiene mucha manía llega un momento pues se queda sólo con Pedro digamos no se lo lleva a casa empiezan a hacer ya es decir Pedro pasa a sustituir completamente a al al ver al marido que ya sabía yo voy a casa a Rubén exacto bueno en ese momento al final todo este estos celos que provocan digamos en Albert Rosa también juega bueno Rosa tiene una una personalidad un tanto peculiar es una persona muy manipuladora que le gusta mucho poner celosos a los hombres que bueno genera muchos recelos eso alrededor hay bueno pues esto al final es lo que acaba desembocando en el en el crimen de Pedro Rodríguez por el cual están acusados tanto Rosa pero al como al verlo porque supuestamente entre los dos no eso es lo que cree la Fiscalía en la al a ver las pruebas que se han recabado en su contra también son bastante claras es decir ellos desde el primer momento buscar un culpable los dos señalan a la misma persona a quién pues al ex marido de Rosa pero a Rubén

Voz 0313 06:35 cómo lo intentan incriminar

Voz 1881 06:36 bueno el día uno de mayo de dos mil diecisiete que es cuando supuesta bueno no cuando se comete el crimen no ellos pues bueno en principio se comete en la casa donde vivía Rosa Peral con Pedro Rodríguez ahí aparece al ver López de madrugada pero es que al día siguiente intentan hacer ver y manipulan el móvil el de Pedro Rodríguez intentando hacer ver que que sigue vivo no entonces hacen una cosa que es bastante bastante curiosa escogen el el teléfono de Pedro Rodríguez hacen que sigue vivo y como saben que van a rastrear la señal de su móvil lo conducen hasta la casa del ex marido donde vive ahora el ex marido que es en La Bisbal del Penedès también en una zona cercana donde vivían Pedro Rodríguez entonces como saben que los Mossos van a rastrear ese esa señal pues bueno ellos conducen ese ese móvil junto con el coche el cuerpo de Pedro en el maletero llegan hasta hasta bueno las cercanías digamos de la casa del ex marido pasan un rato ahí mandan un par de mensajes haciendo ver que sigue vivo y luego llevan y conduce en el cuerpo de Pedro Rodríguez hacia el pantano después donde le prenden fuego ahí bueno pues intentan despistar a los investigadores intentan despistar a la policía para hacer ver Rubén el ex marido de De Rosa peral era el a las era el culpable y el asesino de pasado del crimen pero en poco tiempo relativamente poco tiempo mira el crimen se produce el día uno de mayo La detención se produce el día trece en estas en estos trece días que yo relato bastante

Voz 4 08:07 sí profundizó bastante en el libro virtudes

Voz 1881 08:10 es una novela o un gran reportaje Tony Soprano o vital mitad yo lo que he hecho ha sido un gran reportaje yo me he basado en hechos reales Si bueno me he ceñido muchísimo a los hechos si vamos contrastado hasta la última coma pero sí que es verdad que la la forma narrativa que te utilizados como de novela de la ficción documental que llaman ahora no los mental ficción sí si más bien esto porque bueno yo creía que al final un reportaje tan largo y al final los periodistas lo que hacemos es nosotros te contamos el final de la historia luego te la desarrollamos no bueno pues para generar un poquito incógnita

Voz 5 08:43 eso es de investigación perdona tú pudiste

Voz 1881 08:45 hubiera entrevistarse con con Rosa sí sí sí sí yo cuando ya estaba a punto de acabar el libro me costó bastante duras negociaciones digamos pero al final conseguí entrevistarle ahí la fui a ver a a prisión porque bueno yo una de las cosas que quería hacer ellos todavía no son culpables del crimen no han sido juzgados yo también quería darles voz no decir bueno yo cuento todos los indicios que hay en su contra todas las acusaciones que pesan sobre ellos pero al mismo tiempo también quería darle voz y darle la oportunidad de explicarse

Voz 0313 09:13 bueno tú incluyes la entrevista al final del libro

Voz 1881 09:16 también es verdad que la la entrevista se le muy diferente cuando yo lo publica en La Vanguardia de buenos y la gente no sabe muy bien de qué va el tema pues bueno la puedes leer con una cierta distancia pero claro el libro se basa en la personalidad de Rosa es decir es muy importante para entender este crimen cómo actúa Rosa tanto antes como después del crimen no

Voz 4 09:33 sí bueno una vez llegas al final del libro que ya

Voz 1881 09:37 te has adentrado muchísimo la personalidad de ella sabes cómo es entonces la días de otra manera no porque ya al final la su principal argumento es su principal coartada ella dice bueno pues que que fue Albert no lo delata digamos lo incrimina

Voz 4 09:51 bueno ella dice que durante

Voz 2 09:53 trece días no dijo nada no acusó Albert porque se sentía controlada no pero claro qué pasó

Voz 1881 09:58 durante esos trece días de Toni

Voz 2 10:00 dos dos preguntas si una como les como les cazan sea porque parece que son los listos como mejor dicho listillos para llevar el teléfono del del asesinado hasta la casa del ex marido para incriminar le eh pero que hicieron con sus propios teléfonos

Voz 1881 10:17 claro aquí ese ellos cometieron un gran error que es ellos intentan hacer ver que Pedro Rodríguez muere el día dos de mayo dicen bueno todavía sigue vivo por la mañana manda varios mensajes y luego se va a ver al al ex marido lo matan y acaba pues bueno calcinado en el pantano pero es que lo que no contaban ellos es que ellos también dejaron rastro con sus teléfonos móviles y el día antes hay un hecho muy relevante la investigación que es que los Mossos descubren que hay tres señales de móvil en la casa donde vivían Pedro Rodríguez y Rosa es la del móvil de Rosa la del móvil de Pedro pero también la del móvil de al verlo

Voz 2 10:53 ah amigo y oye Irene otra última cuestión en la volviste saber entonces a a Rosa fines que bueno con una persona pues conflictiva manipuladora mentirosa vamos una alianza no como para

Voz 1881 11:05 era de hecho está esta definición la utilizan eh

Voz 2 11:08 con una una lenta oye cuando fue a ver a a la vanguardia para hablar de su propia historia de porno venganza también Nos manipuló también nos mintió o ya le percibir este salgo ahí de lo que eso vez los periodistas

Voz 1881 11:24 mira esta es la gran duda que esta es la gran duda que que bueno que me asalta desde hace bastante tiempo no es decir a mí me mintió no me mintió no es decir realmente ya fue víctima de eso no el juicio saca voz celebrando y fue absuelto el el subinspector porque no había ninguna prueba que lo incriminar a porque bueno era su palabra contra la de otra con pero claro la palabra de Rosa no valía nada en ese momento porque ya estaba detenida y alguna de las acusadas del crimen de su novio esto sí salido indemnes yo de esto bueno yo of lo he pasado mal lo he pasado mal la verdad porque a ver esto al final lo que he hecho ha sido reconstruir una una historia que es trágica no aquí detrás hay un hay un chaval de treinta y ocho años aquí le quitaron la vida he tenido que bueno pues que involucrarme un poco adentrarme en su entorno no me he vivido de cerca digamos el dolor de sus familias de sus amigos y al mismo tiempo también pues bueno también he conocido a la otra parte no que es la de los acusados y ellos también tienen familia las familias lo pasan mal hiciera eso no y una vez títulos desnudas públicamente porque al final este libro lo que hace es explicarlo explicar públicamente que es lo que sucedió durante los meses antes después del crimen pues bueno hay un punto que también sufre es no decir bueno me sabe un poco mal el también pues he llegado a compartir aunque sea muy lejano el dolor de la pérdida de Pedro está claro

Voz 0313 12:45 Toni Muñoz felicidades por sólo tú tendrás celos mentiras y muerte en el crimen de la Guardia Urbana en ediciones Península para quien lo quiera un abrazo compañero y Feliciano gracias hasta luego