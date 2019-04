'Usted no sabe con quién habla' el nuevo concurso de Javier Coronas

Voz 1 00:00 la patria una marca yo no veo rojos y azules yo españoles blanco y entonces eso es el mercado así que más me también la inmensa mayoría de jóvenes españoles conjurar yo tu problema

Voz 0230 01:36 nombres propios del día Ángel Garrido ex presidente de la Comunidad de Madrid ex vicepresidente con Cristina Cifuentes actualmente era era el número cuatro de la lista del Partido Popular para las elecciones europeas y hoy tengo la

Voz 9 01:49 satisfacción de anunciarles hoy que el presidente

Voz 7 01:52 Ángel Garrido

Voz 0871 01:56 comunidad de Madrid

Voz 0230 01:58 ha fichado por ciudadanos sin esperar a que acabe la Liga esto no se había visto nunca saltar de una lista a otra en marcha ya ni siquiera se preocupan de revisar la fonética esto decía Ángel Garrido de Ciudadanos

Voz 1889 02:12 yo creo que hoy por hoy los españoles saben que apostar por ciudadanos lamentablemente es no saber ni siquiera porque esa apuestan porque puede ocurrir cualquier cosa aquí sólo hay una apuesta segura en España y muy singularmente que se llama Partido Popular

Voz 0230 02:25 bueno otro nombre propio no se guardan las formas otro nombre propio Sandro Rosell ex presidente del Barça que ha sido absuelto del delito de blanqueo de capitales después de casi dos años en prisión preventiva pero el juez le ha dicho Señor Rosella una noticia buena y una mala la mala es que se ha comido esté casi dos años de cárcel la buena pelillos a la mar sin rencores obra

Voz 7 02:52 casi dos años de prisión preventiva

Voz 0230 02:54 en estos casos quién es responsable

Voz 11 02:56 la M de que David tiene que

Voz 7 03:05 hay lo dejamos sin respuesta yo ahora twiterías existencialista a cargo de Michelin

Voz 13 03:14 en esa galleta que la monjas en el café y cuando está a punto de llevársela a la boca Se rompe cae te salpica dejando te con cara con la boca abierta cara de idiota esa galleta es la vida

Voz 1606 03:26 hablando de la vida vamos con Far Lane que es de los que se lía con facilidad quiero visitar las Pirámides reserve hotel en El Cairo que necesitará un camello también bueno pero ahora que lo dice pues hay otras los Gafotas veremos un drama vital diese tuit de la tonta al pueblo lo explica muy bien

Voz 13 03:46 acaba de limpiar las gafas y me he dado cuenta que llevo una semana trabajando en una oficina que no es la mía Silken ha vivido una escena de película mi jefe estás despedido yo dejo en la mesa mi placa y pistola ni es camarero demanda saca o eso

Voz 1606 04:02 y acabamos con María Caballero García que sigue sigue al pie de la letra recomendaciones del médico ir me parece que no iba

Voz 13 04:09 en el médico me ha dicho que si cuido lo que cómo no engorda haré los horas llevo acariciando los donuts

Voz 0230 04:41 esta es una canción de Barry White que fue número uno de los cuarenta en el año mil novecientos setenta y cinco

Voz 0230 05:01 en otro estilo también de mediados de los los años setenta tenemos a la Charanga del tío Honorio que fue un grupo también época un grupo musical que hacía canciones de bromas se llamaban se hacían llamar de rock rural rural una de ellas se llamada hay que la Abalo a lo mejor la recordáis cantaba cosas como que se puede hacer en el vino la taberna hay que de lo os acordáis esto

Voz 7 05:24 esto es adiós bueno era otro estilo desde distintos lo de Barry White eran cosas de

Voz 0230 05:37 no tenían también su puente musical

Voz 15 05:42 asimismo me manda

Voz 0230 05:46 bueno era otro estilo esto de la charanga porque viene a cuento porque hubo un momento ayer en el debate en el que preguntaron a los candidatos por la cultura hay respondieron al que apoya la que es la cultura hay que apoya al lado bueno está bien que dijeran eso no hay que destruirla pero como propuesta de país resultó tal vez algo pobre fue un momento fuera de guión escuchamos la respuesta de Pablo Casado que fue el primero en responder y con una sonrisa de madre mía que digo yo ahora respondido esto

Voz 16 06:15 tenemos que apoyarla de yo creo que además la cultura española es una cultura universal que además queremos

Voz 0230 06:21 la madre mía la cultura que qué voy a decir yo la cultura

Voz 7 06:32 antes de avanzar en el comentario del debate de ayer

Voz 0230 06:34 vamos a escuchar al portavoz aún portavoz de los ausentes hubo bastantes referencias a Vox y Vox estaba haciendo mítines

Voz 7 06:41 esa en esa ahora su número dos Javier Ortega Smith decía esto vamos a recuperar

Voz 17 06:48 la soberanía nacional del pueblo español

Voz 0230 06:52 vamos a recuperar la soberanía nacional del pueblo español mediante qué maniobra

Voz 7 06:56 arrebatándole a la partitocracia

Voz 17 06:58 al poder absoluto de los partidos políticos

Voz 0230 07:02 arrebatando a los partidos políticos frase curiosa viniendo de alguien que hable en nombre de un partido político sigue Ortega Smith

Voz 17 07:08 los esos derechos todas esas libertades que no sale estado conculcado durante cuarenta años este uso del verbo conculcar

Voz 7 07:17 merecería tal vez un gran Isaías carambas el gran Isaías

Voz 0230 07:27 está utilizando conculcar como sinónimo de quitar parece esconder pero conculcar es sin incumplir los han incumplido las libertades y los derechos es un poco raro pronto eso seguimos el hilo Se trata de recuperar la soberanía arrebatando a los partidos los derechos que nos han conculcado durante cuarenta años es decir en mil novecientos setenta y ocho los partidos políticos nos quitaron las libertades y ahora por primera vez

Voz 17 07:52 en el Congreso de los Diputados y en el Senado vana entrar los legítimos representantes del pueblo español

Voz 0230 07:59 qué se supone que son ellos los de Vox los legítimos representantes y que va a nacer

Voz 17 08:04 se va a levantar la bandera de todos los españoles para que juntos hagamos a España grande otra vez

Voz 0230 08:10 España será grande otra vez se ve que antes era grande desde mil novecientos setenta y ocho se ha ido haciendo pequeñas y lo hemos entendido bien antes de mil novecientos setenta y ocho España era grande los partidos políticos a partir de la Constitución nos arrebataron las libertades y ahora Vox legítimos representantes de los españoles harán que España sea grande otra vez

Voz 18 08:29 Viva España

Voz 19 08:32 con estos son unas ideas

Voz 7 08:33 son unas ideas

Voz 0230 08:35 son ideas ideas sin duda pero de centro derecha clásico no serían constitucionalista constitucionalista un partido que dice que desde la aprobación de la Constitución en España no hay libertades es un bueno constitucionalismo creativo lo que se llama el espíritu de setenta y ocho esa idea de consenso del respeto al adversario la lideró anoche

Voz 16 08:57 sí creo que se puede discutir de manera más respetuoso hacia la gente que nos está viendo

Voz 0230 09:02 Pablo Iglesias que llegó a sintetizar su constitucionalismo en tres segundos

Voz 16 09:06 nosotros no pedimos más que una cosa que secundan la Constitución española

Voz 0230 09:10 ha habido muchos comentarios alrededor de una frase de Albert Rivera dirigiéndose a Pedro Sánchez que Le dice ha acabado usted ya de mentir pues ahora me toca a mí lógicamente lógicamente se entiende que Rivera quería decir ahora me toca hablar a mí pero con las prisas se comió un verbo y quedó raro

Voz 16 09:26 ya ver

Voz 0230 09:29 pero sobre mentiras más llamativa es la frase en la que Pablo Casado dice ya está bien de llamar mentirosos a los demás a quien más mentirosos Pedro Sánchez que es una frase que lleva la contradicción implícita porque está diciendo no llamemos mentirosos a los demás e inmediatamente llamó mentiroso a otro que quieras que no pues es de Max

Voz 16 09:49 es un demás lo escucho una cosa clara porque esto de de intentar llamar mentirosos a los demás no aquí quién más mentiroso el señor Sánchez fijaros

Voz 0230 09:59 en qué dice el más mentiroso dando por hecho que mentirosos son todos pero que hay uno que es más dicen más mentirosos Sánchez ciertamente todos los medios de comunicación recogemos hoy como una rutina las mentiras del debate y hay clasificaciones puntuaciones es la mentira cotidiana todo el mundo lo da por supuesto pero un candidato diciendo el más mentiroso de todos nosotros es este esto no se había oído nunca entonces interviene el moderado

Voz 16 10:26 yo creo que los espectadores y la gente que está viendo se merece que tengamos un debate sin insultarnos como hacen falta llamarnos mentiroso por los unos a los otros para exponer opiniones diferentes

Voz 0230 10:34 qué habrá pasado en España para que Pablo Iglesias sea el moderado hizo aspiración sea acercar España a Europa

Voz 16 10:41 puede haber más justicia fiscal simplemente acercándonos a lo que hacen otros países de Europa

Voz 0230 10:45 los Sánchez dice que está indignado pero con un tono de voz más bien apacible oye Casado ha casado decir un poco sarcasmo Man lo vimos

Voz 16 10:54 es increíble de verdad estoy indignado señor Casado

Voz 7 10:57 sí yo te pasemos tuvo el de verde

Voz 0230 11:04 el bronce Pablo Iglesias habla de Vox pero lo pronuncia Boss parece que se dirija a un marqués

Voz 16 11:10 ahora está gobernando con el Partido Popular y convocó

Voz 7 11:13 con voz y con voz con Vox Rivera que sois peligroso malas

Voz 0230 11:20 Dream flamante anda que no hubo interrupciones esta

Voz 7 11:23 daba

Voz 0230 11:24 estaba Pedro Sánchez hablando de fraude fiscal y Casado decirte

Voz 1510 11:28 ya sé un gran plan de lucha contra el fraude fiscal

Voz 0230 11:30 es algo estaba Sánchez el otro evento hablando de empleo se oye a Rivero

Voz 16 11:38 cuáles son nuestros objetivos el Falco dando

Voz 0230 11:42 esto es bueno es un poco como lo que hizo ayer Sara Socas en Barcelona

Voz 7 11:45 a ella le tiraba

Voz 0230 11:48 las palabras ya las incorpora a su improvisación retendrá

Voz 20 11:52 el edificio Veles e yo ALCA Soler y vistió porque ellos soy tu habla de Paloma pero yo llego hasta Roma porque el triple de hardcore hablan de Botella pero no ve a nada porque hay una mente que son datos vuelan a tu habla de estatua mirra no ese es el ático está en movimiento nos llaman Heráclito

Voz 0230 12:12 bueno ahora vamos a escuchar a Rivera hablando Sánchez Le dice con voz pero Rivera no lo no lo meten su rima Sánchez repite con voz y Rivera nada ensanches entonces a otra dice con ultraderecha son como raperos haciendo rimas salen democráticamente los separatistas vaya

Voz 16 12:33 a la oposición famosa formar un gobierno constitucional

Voz 0159 12:37 la vida

Voz 0230 12:40 sacó cosas también han el de saco libro sacó foto sí sí yo un artilugio de fabricación casera un rollo de papel con dibujos y texto que según dijo llevaba inscritos todos los casos de corrupción del PSOE no se puede comprobar porque claro lo ves un beso un rollo de papel con Costa Tiko y si podría haber sido más grande de lo haya no bueno él lo deseen rollón dejándolo caer a su lado vamos a escuchar el momento si prestamos atención delicadamente se oye el sonido del papel de ese enrollados en el aire

Voz 16 13:16 porque esto qué les voy a enseñar ahora si el PP tiene muchos casos de corrupción estos son todos los casos de corrupción del Partido Socialista y era casi al suelo bueno

Voz 0230 13:25 en realidad no llegaba al suelo se quedaba a la altura de la espinilla cerca de la rodilla Icon un pequeño defecto de fábrica como en el final de papel no llevaba peso y al parecer debía estar mucho tiempo enrollado al llegar al final del recorrido rebrincado Iker daba una bolita quedaba un poco raro ahora el fabricante de Hachette riberas se va a llevar una bronca porque aquello no acabó de caer y no quedaba bien en otro plano después se vio a Rivera enrollado lo de

Voz 7 13:53 luego tardaba mucho para el estándar Rivera

Voz 0230 13:55 porque se le veía impaciente estaba ensayando para la próxima para el próximo debate un gadget con muelle mire aquí todos los casos de corrupción de Bono se recoge aquí Pablo Casado

Voz 16 14:09 en una subida de la luz cada vez que abre la boca señor Sánchez sube el pan el diésel la luz hoy un veintitrés por ciento

Voz 0230 14:15 bueno este es un dato que todos desconocían no se sabe de dónde ha salido que ayer la luz subió un veintitrés por ciento es un es un dato que que veintitrés podría haber dicho cuarenta y ocho ahora Pedro Sánchez diciéndome deja terminar por favor

Voz 7 14:28 esta terminar Pedro Sánchez y el

Voz 0230 14:30 Rivera estaba muy picados y Sánchez diciendo yo no me junto porque en lo mejor

Voz 16 14:34 Nuestra mis planes el intentar pactar con un partido que lo que ha hecho ha sido poner un cordón sanitario al Partido Socialista

Voz 0230 14:39 no y luego estaban discutiendo momento muy curioso sobre violencia machista lo habéis comentado antes yp Pablo Casado están disputando sobre violencia machista Pablo Casado by dice a Sánchez a mí no me he levantado el dedo que se oye a Pablo Iglesias es decir por lo bajini

Voz 8 14:57 no no no

Voz 0230 15:01 quién es como quien se pone en medio de una pelea de futboleros de barro

Voz 1490 15:05 Emilio del Toro que Messi m K

Voz 0230 15:08 pero lo más curioso Pablo Casado con esa intervención de Iglesias asume la autoridad de Pablo Iglesias y Le pido disculpas

Voz 16 15:15 a mí usted no me levantan y la cara ni la ni el este sí

Voz 0230 15:21 sí Pablo Casado aceptando la autoridad de Pablo Iglesias llamándole no no disculpe señor Iglesias que mira lo que me dice es que por favor Pablo Iglesias de de hombre bueno mira vamos a aislar los bueno de Iglesias eh bueno bueno que encaja aquí vamos a llevarnos bien porque pero mucha gente dice que esto es oyes escribe mucho Marta del Vado que losetas hoy sois escribe mucho esto que que es influencia de Donald Trump a mí mismo el político pero la verdad yo creo que esto es el Sálvame de toda la vida

Voz 7 16:00 sinceramente

Voz 21 16:04 perdona pero comenzaron a lo que es madre

Voz 22 16:08 eh Especialistas

Voz 7 16:15 adiós que pasa bueno lo dicho al principio ayer San Jordi

Voz 1606 16:17 vivimos un día realmente especial ayer se vendieron miles de millones de libro muchas palomas eh demasiadas para que sea más más de cero ya son demasiadas para mí pero a mí me gustaría que los oyentes compartían con nosotros pues los títulos que que han recibido que les han regalado no ayer hizo Ike y sobre todo que han hecho que habéis hecho con los libros porque igual no no no lo sabes leído igual les habéis dado otro uso no sé yo lo pongo ahí mira yo tenemos a alguien sí tenemos a gustaba al teléfono que va comentar no es que ha hecho con su libro regalado ayer hola gustaba

Voz 18 16:49 buenas tardes desde

Voz 1606 16:51 es desde llamas desde Salamanca Salamanca muy bien y que me cuenta gustara

Voz 18 16:56 a mí mi marido me ha regalado la la salvación de lo bello el filósofo coreano Jon Hamm y esto es un análisis ético crítico sobre la sociedad contemporánea

Voz 1606 17:08 la salvación de lo bello aquí eso empezó a oler lo que no has hecho con él

Voz 18 17:15 pues la zafra caraza tu te vas a reír de tú

Voz 1606 17:18 bueno vale vale vale

Voz 18 17:20 pero por qué perdonar pero es que sabe él sabe que a mi me gusta muchísimo a la sociedad occidental contemporánea a mí me encanta les contemporánea yo no le pongo ni un pero vuelven amenaza y me regala esta crítica la insustancial irá de la sociedad occidental contemporánea pues vete a la mierda que

Voz 23 17:38 bueno bueno bueno gustaba está claro que no te ha gustado el libro señoras lanzado a la cara

Voz 1606 17:43 herido vamos es tal vez el siguiente oyentes y que hayan disfrutado más del regalo Edú qué tal

Voz 24 17:48 comparto

Voz 1606 17:48 claro es perdona por lo de Edú desde Cáceres que tú qué

Voz 24 17:53 que otros llamaba porque conmigo no ha acertado de pleno a mí me han regalado el último se le Williams William autopsia púrpura la buenas la última la última de la de la Serie cinco novelas que ha escrito Fele Williams sobre el detective de Los Angeles duro pero esto se con un pasado traumático que no duda en plantar cara a la autoridad y que se enfrenta tramas de asesino misteriosos y corrupción es novela negra pura dice los cinco novelas forman lo que se conoce como el quinteto criminal la primera la la Dama Oscura la segunda del blues de Mickey la tercera ejecutor

Voz 1606 18:26 este te lo estás en todo esto verdad señor

Voz 1610 18:31 si el Williams no existe eso sí que no te regalado nada a nadie sólo quería llamar un poquito la atención verde te gustaría que te regalará un libro no

Voz 1606 18:45 pues este que tengo tengo aquí las aventuras de Magnus Cornelius el niño vampiro que quiere ser y todo vale

Voz 1610 18:54 por supuesto no tus

Voz 25 18:57 pues gana terreno ganado tras ganar el pasado

Voz 1606 19:00 venga Eduardo Korsakov vamos ahora con bienvenido a ver si Demetrio B tiene un libro Lola es eres estuvo llamas desde desde Pamplona y que te regalaran Atleti

Voz 18 19:12 sí pero no es Javier Pérez Reverte uno puede sí

Voz 26 19:16 por Pérez Reverte es Arturo Javier es de verte sin Pérez entiendes

Voz 18 19:23 coba a ver no es que no no no te que es Arturo Pérez Reverte o

Voz 1606 19:30 Javier Reverte pero no puede ser Javier

Voz 26 19:33 el Pérez Reverte no no no no no

Voz 18 19:36 no consigo hacia dónde vamos

Voz 1610 19:38 vamos a ver

Voz 1606 19:41 en centrémonos vamos a ver vamos a ir desde el principio me has dicho que te han regalado un libro de Javier Pérez Royo

Voz 26 19:50 yo te digo que Pérez Reverte sólo puede ser Arturo in Javier sólo pueden ser Reverte que Javier Pérez Reverte no puede ser sigues ahí

Voz 18 19:59 sí lo soy masiva si esto pasa esta profesionales no no nada no a ver es que nada que preguntar es que hemos hecho con el libro

Voz 1606 20:07 sí sí sí sí sí que has hecho libro

Voz 18 20:10 calzar una mesa que tenía mi libro era muy gorda que he tenido que cerrar las otras tres patas igualaba seguido cerrando cerrando y atrás pero bueno comer enrolla tatami japonés no

Voz 1610 20:21 vaya por Dios que me parece bien libre

Voz 1606 20:25 qué libro bueno vamos a dejarlo aquí Demetrio muchas gracias hasta luego gracias por compartir son muchos los oyentes pero no tenemos más tiempo que el libro tiene poco éxito porque salida

Voz 0230 20:37 la Ventana con Carles Francino

Voz 2 20:40 papá

Voz 3 20:45 vale

Voz 7 20:51 aquí seguimos en La Ventana en Todo por la radio José Antonio Páramo que tienes que decir saber que se ha estrenado la última temporada Diego

Voz 27 20:57 Torras paradón verdad bueno pues es una serie sobre la mafia napolitana y cada capítulo ya lo sabéis bate récords en taquilla para que os hagáis la idea llegue a tener más espectadores que la final de la Champions Alá Gomorra es una serie original de Sky que además de ver todas las temporadas pues podéis ver canales de pago películas y mucho más por cuanto prueba de momento el primer mes es gratis pero no claro el primer meses gratis pero dice apuntarse también entra en Skype punto es

Voz 8 21:30 genial

Voz 6 21:39 no

Voz 7 21:53 ven es esta sintonía yo Marta del Washington Post el testimonio de algo que es noticia lo del voto por correo que han prorrogado al viernes verdad afecta directamente

Voz 0159 22:04 sí bueno en nuestro caso vamos a poder votar personalmente en el consulado desde hoy hasta el domingo a las once de la mañana hora de Washington no

Voz 1510 22:17 sí sí sí yo he pasado ya por toda esta odisea por la que llevan años pasando los españoles que viven en el extranjero para votar me registrada en el consulado he rogado el voto vía fax porque era más rápido y porque por fax también una odisea encontrar un fax en Washington

Voz 7 22:33 en ella casi en cualquier sitio

Voz 1510 22:35 existe como al busca sí sí sí pero es que era además una necesidad porque mandar la documentación que pedían por correo me costaba unos cien dólares

Voz 7 22:45 no está mal sí sí sí sí

Voz 1510 22:47 de nada a buscar un fax como una loca en mi caso si me han llegado las papeletas así que pues eso desde hoy hasta el domingo a las once de la mañana voy a poder votar en persona en el consulado aunque me consta que hay españoles si hace muy contenta pero hay muchos españoles que de momento no van a poder votar porque todavía no les han llegado las papeletas o porque no han podido registrarse en el consulado en las fechas estipula

Voz 0871 23:10 Marta ten cuidado no te casi un lío hipótesis a Trump sabes

Voz 0159 23:15 no yo llevo ya mis papeletas bien cerradas no no así no vaya a ser no vaya a ser estar esta es la la odisea absurda de tener que rogar el

Voz 7 23:24 sí bueno cuenta y el universo Trump que tenemos sí que hay que poner aquí

Voz 1510 23:29 en Washington el trance está capeando las conclusiones del informe Mueller y lo está haciendo la verdad es que bastante bien empezó la semana celebrando la Pascua en la Casa Blanca ya sabéis ese evento tradicional donde decenas de niños buscan nuevos de colores escondido supuestamente por un conejo alguien se disfraza económico

Voz 1606 23:47 tanto en el balcón vi no gigante con gafas

Voz 28 23:50 la OTAN alcen Gdaim Why does it o ceses Hwang Jang

Voz 1510 23:59 por igual una prohibición que se celebra desde hace ciento cuarenta y un años dejé a Trump en la Casa Blanca la empezó el presidente Heights en mil ochocientos setenta y ocho digo que tope está capeando bastante bien la publicación del informe si miramos que en estos momentos tiene un cuarenta y cinco por cien de aceptación en las encuestas es uno de los niveles más altos de su presidencia para que os hagáis una idea a estas alturas de la legislatura Obama tenía un cuarenta y cuatro por ciento y un cuarenta y ocho y Reagan un treinta y ocho Los tres fueron reelegidos

Voz 7 24:34 tras

Voz 1510 24:36 sí sí sí además está bastante optimista porque según su equipo de campaña trampa recaudado ya treinta millones de dólares a estas alturas Barack Obama consiguió recaudar una cifra histórica en ese momento de dos millones de dólares para su reelección así que si tienen motivo es para ser optimistas entre los demócratas sin embargo la enmienda está un poquito más caldeado no tienen una estrategia unificada el partido está dividido sobre si tienen que ir a por el impeachment

Voz 29 25:04 no ha dicho ahí Gisbert en amor

Voz 1510 25:16 son tres de los diecinueve candidatos presidenciales cama la Harris peace but pichichi Elizabeth Elizabeth Warren pidiendo que se inicie un juicio político a raíz de la mala praxis que se revela en el en el informe Mueller sin embargo para la líder demócrata en la Cámara para Nancy Pelosi no es el momento de empezar ahora un proceso de impeachment en el Congreso sin embargo está pasando pues lo que se esperaba Müller ha dado material a los congresistas para iniciar nuevas investigaciones parlamentarias relacionadas con las cuentas del presidente que de momento se ha negado a facilitar un solo documento sobre sus declaraciones fiscales au sobre

Voz 30 25:52 las finanzas de sus empresas y esto es algo que

Voz 1510 25:54 ahora le preocupa mucho porque pone a todo su imperio inmobiliario en el escrutinio del Capitolio de la opinión pública y también de la justicia

Voz 7 26:03 yo Marta has dicho diecinueve candidato los demócratas

Voz 1510 26:06 nueve candidatos mañana si es verdad que finalmente sí sí

Voz 7 26:10 el Madrid sí sí sillas ya sabéis que aquí vamos un paso

Voz 1510 26:12 adelante pues diecinueve entre los demócratas mañana Joe Biden va a oficializar su candidatura así que van a ser

Voz 7 26:19 veinte candidatos bueno parroquial

Voz 1510 26:23 una exactamente una cosa que ocurrió ayer en Naciones Unidas escuchar

Voz 0230 26:28 en su Panis

Voz 31 26:31 sí

Voz 1510 26:32 es el secretario general Antonio Guterres que pedía una respuesta Gro global contra los crímenes sexuales como arma de guerra finalmente la ONU aprobó una resolución contra el uso de la violencia sexual en los conflictos pero tuvo que excluir del texto todas las referencias a la salud sexual y reproductiva que es algo fundamental para las víctimas desde de este tipo de agresiones y lo han tenido que suprimir por la presión explícita de Estados Unidos la administración Trump rechaza todo tipo de lenguaje que pueda contemplar el derecho al aborto empezando por el vicepresidente Mike Pence que enarbola este apoyo a los llamados Pro Life los los provida que cada vez tienen más presencia por el apoyo que tienen de la Casa Blanca la administración Trump amenazaba con vetar la resolución si no eliminaba en también la palabra género porque considera que es una forma encubierta de promocionar

Voz 30 27:22 los derechos de las personas transgénero

Voz 1510 27:25 así que en pleno siglo veintiuno La ONU aprueba una resolución bastante decepcionante la verdad que también excluye por cierto la creación de un mecanismo de monitoreo de denuncia de casos de violencia de violencia sexo

Voz 7 27:37 no aprobaron conflictos

Voz 1510 27:39 pues sí la la condena la condena a este tipo de de abusos

Voz 7 27:44 qué es lo que hay de ahí que apoyan a la cultura

Voz 1510 27:48 como una última noticia esta vez Coronas no hay muertos

Voz 0159 27:51 me no hay nada macabro o por lo menos no por ahora

Voz 1510 27:55 primera vez la Autoridad Federal de Aviación ha aprobado una licencia aérea a una compañía de repartos con drones una licencia área comercial la compañía llama pertenece a Google podrá transportar en los próximos meses cargas pequeñas de hasta un kilo y medio sus drones eléctricos tienen catorce hélices iban a entregar artículos de uso cotidiano desde comida fresca desde burritas recién preparado como decían en la nota de prensa hasta medicamentos Google le han sacado la delantera Amazon que lleva varios años ya aprobando FRAVM que es tu sistema de carga no de entrega no tripulado para hacer con drones entregas de hasta dos los y medio que es el ochenta y cinco por ciento de los productos que que vende Amazon actualmente más de cien mil drones comerciales están operando en el espacio aéreo de EEUU haciendo pruebas la administración Trump estima que ese número se cuadruplica para dos mil veintidós de momento si sólo van a poder operar en una zona rural del estado de Virginia aunque os tengo que decir que aquí en Washington llevamos ya tiempo viendo unos prototipos de robots con con ruedas que van solos por la calle y que van a ser los futuros distribuidores y en no mucho tiempo son una especie de de Veritas eh las ruedas neveras con ruedas que caminan solos por la calle las que ves cruzar por los pasos de cebra

Voz 7 29:14 que parar en los semáforos en rojo

Voz 0230 29:17 pero qué dices que son neveras porque son cuadradas pequeño

Voz 0159 29:21 porque son unos contenedores como si fueran una a

Voz 7 29:24 unas me estoy flipado sí sí sí

Voz 1510 29:29 el del tamaño como de unas neveras de las que te puedes llevar en a la playa o a la piscina Nos contenedores así que tienen ruedas con tres a cada lado eso que separan en en los semáforos en rojo y que a mí lo que más me fascina de todo es que la gente camina por el lado y ni siquiera le llama la atención pero urgente que como son grises se llaman Spain is Spain estás algo así porque estoy que me fui caminando el otro día detrás de una de ellas porque no daba crédito cara extensiones Johnny Pistolas hasta que me di cuenta que había un tipo yo a unos no se treinta metros monitoreado que entró el prototipo pues cumplía lo que tenía que cumplir Baiano que no sé si efectivamente

Voz 1610 30:14 la rumba rumbo ha quedado como una antigualla ya idealmente había rumba rumbo a la rumba la rumba rumbo

Voz 0159 30:21 ah vale

Voz 1610 30:29 si usted no sabe con quién es esa nueva exequias

Voz 0159 30:43 que lo va apretar no la vamos a saber con quién

Voz 32 30:47 usted no sabe con quién habla normalmente estamos muy acostumbrados a que el oyente conozca mucho a los locutores ya los colaboradores que estamos en la radio y en la SER pero conocemos realmente al oyente de la SER du Frantino conoces el oyente de la SER dos no bueno pues vamos pero vamos vamos a ir trabajando en eso vamos a empezar oyente oyente para ver si realmente conocemos a los oyentes de la SER va a ser un concurso en el que vais a participar cuatro personas en este caso Carlas Toni y en Barcelona Íñigo y Arman tenemos ya a un oyente de la Cadena Ser al teléfono al cual vamos

Voz 0871 31:18 a preguntas yo él dirá cuál es la opción correcta yo estaré cuatro son preguntas muy sencillas pues desencantos inconfesable de cualquier oyente de la SER para él

Voz 0230 31:26 con un oyente del que tenemos que adivinar todo

Voz 1889 31:29 o que si tenemos al oyente

Voz 7 31:32 no vemos para saludar al hombre no no saludarle tú venga muy buenas oyente de la SER

Voz 1610 31:39 buenas tardes qué tal muy bien

Voz 0871 31:42 ha sabido me suena os os he entendido de cómo va el concurso no entendido y atrevido diciendo a medida porque yo tampoco lo entiendo yo entonces yo voy a hacer siete preguntas y tú serás el que digas cuál es la respuesta correcta de acuerdo oyente

Voz 33 31:55 perfecto vale pues muy bien empezamos la primera

Voz 0871 31:58 nunca cuál es el nombre del oyente que no ha llamado a Margarita B Emilio C Jose Carlos o de Ángel Garrido

Voz 7 32:09 José Carlos Emilio yo digo vamos juntos como tenientes a Bale Margarita Margarita tú

Voz 0871 32:19 Toni yo José Carlos vale la respuesta correcta oyentes Vargas

Voz 0159 32:31 no nos tocaba oyente jugón

Voz 0871 32:38 Emilio Margaret siguiente pregunta pero ha habido un acierto me parece que he dicho

Voz 7 32:41 yo no no sí con ganas y lo que ha dicho hermana

Voz 0871 32:47 pues bonitas y la siguiente pregunta es qué ciudad española no ha visitado nunca Emilio a él ve en Madrid fe Cartagena o de León para lo que pasa es que la carta cena yo digo que no ha estado nunca en León

Voz 7 33:03 León también

Voz 0871 33:04 ajena Emilio aunque ciudadanos estado nunca

Voz 33 33:09 pues la verdad es que me he estado en las dos pero la que opera la respuesta era León

Voz 0159 33:17 Cartagena

Voz 7 33:18 es la que dos puntos no Emilio se llama Margarito León punto y infantiles que me he acertado Toni no Jaime que yo estoy aquí esto es difícil saber si sale bien

Voz 0871 33:34 la siguiente pregunta tú lo he dicho a lo largo de yo con la voz

Voz 0159 33:40 Es Marta del Vado pues no he estado nunca

Voz 0871 33:45 en en León tiene algo un animal como mascota puede ser una serpiente ve una tortuga fue un pájaro o de un perro

Voz 7 33:54 en la pájaro la pregunta es ese equívoca Contador tiene algún animal no no no

Voz 0871 33:59 existe lesión que les llamamos Emilio sí ha dicho que se llama Margarita es Emilio Margaret

Voz 7 34:03 ah vale yo digo serpiente de Pájara vale la pena pero antes toman una obtiene claro pájaro yo digo serpiente pájaro Armand pájaro Íñigo e pájaro cuál era la otra que no era pájaros y serpientes serpiente tortuga pájaro perro a tortuga

Voz 18 34:24 Emilio que tiene compañía muy fuera es un perrito

Voz 0159 34:29 es claro pero no digo que es complicado Emilio y si vamos pregunta con la siguiente pero espero acogieron pocos

Voz 7 34:40 es una noche Emilio veces no que cenó anoche Emilio al lado de su Rita

Voz 0871 34:48 huevos revueltos brócoli alitas de pollo o directamente no

Voz 0159 34:54 bueno esto estaba el debate del debate

Voz 0871 34:58 yo digo que brócoli algo así hablo maletas

Voz 7 35:01 alitas de apoyo para no para

Voz 0230 35:04 no es el otra cosa te voy a decir que no era ni brócoli ni alitas de pollo que era

Voz 7 35:09 conoce no a juego y Emilio

Voz 0871 35:15 en esta noche

Voz 7 35:16 huevo revuelto ya que se ese día bien por favor

Voz 0871 35:20 la gira que la gente que juegue en casa que eso no está el interés del a te pregunta es que te pregunta es cuántas veces ha robado algo Emilio en subida cero una dos más de cien cien

Voz 7 35:38 aquí a Robador es decir estaría llevando desde Soto del Real y no yo digo cero

Voz 0871 35:47 yo digo dos la respuesta Emilio

Voz 33 35:50 si fuese político es probable que más de cien como soy maestro sólo una fueron chicles

Voz 0159 35:56 no sé si es cómo va como a los marcadores tardando

Voz 0871 36:03 Arman por tres a uno por esta atribución de Emilio que vamos a medio vamos bien te pregunta qué alimentos no les gusta Emilio la paella los percebes el queso o los guisantes no le gusta no le gusta pero nada no me remito a alimento a ella percebes que eso y guisantes guisantes hacer yo digo guisantes también Dyson yo digo percebes Emilio qué es lo que no te gusta

Voz 0159 36:35 tú estás montando huevo revuelto

Voz 1610 36:45 buenos y de ahí muy vamos con la

Voz 0871 36:48 con la séptima pregunta siguiente pregunta siguiente lógicamente que cantante tanta es la preferida o el referido de Emilio Joan Manuel Serrat Paco Clavel Chris Martin o el Junco

Voz 1610 37:01 a medida

Voz 0871 37:02 yo me he dicho la verdad es que hay un sistema electrónico en la mesa de sonido

Voz 7 37:05 el Junco

Voz 0871 37:08 sale otro fácil pero sí estés donde estés

Voz 7 37:10 en una entrevista pero que si fuera como un junco

Voz 1610 37:16 vale vale muy bien Serrat yo digo Serrats cerrada

Voz 7 37:19 maestro Serrat Bastón vamos teniendo de cada diez invitados a La Ventana tienen éxito así te digo Serrat Serrat poco Martin tampoco clave Chris Martin Martin Clavell Serrat Junco sí claro pero también yo El Junco

Voz 0159 37:42 no no no

Voz 7 37:48 vale

Voz 23 37:51 esto te te está Serrat está Paco contarlo

Voz 1610 37:57 Emilio Casares el cantante porque si lo tuyo

Voz 33 38:00 muy fan de Coldplay Chris Martin

Voz 7 38:03 ah muy bien hagamos recuento de marcadores por favor dos Íñigo

Voz 0230 38:08 uno Toni cero Francino no soy artista

Voz 7 38:11 a uno cero uno cero cuatro Arman los guisantes yo más acertado antes había Sara yo por eso tú tienes tienes tu yo hacer todas la de León me vale me vale

Voz 6 38:21 el León Leo no

Voz 7 38:24 no pilléis uno Frantino uno estás tomando nota no uno yo uno Arman directa me compite directamente en el próximo concurso como campeón de este

Voz 6 38:33 bien lo sabe muy bien si Emilio muchísimas gracias tienes no había complicado pero muchísimas gracias Salvador Santos

Voz 7 38:43 es un par de huevos revueltos grandes marcarle cinco

Voz 1610 38:48 hola

Voz 13 38:55 bueno

Voz 8 38:59 ha

Voz 6 39:02 siguiente pregunta

Voz 7 39:05 no se bueno vamos a empezar con algunas onomástica no lo digo por si acaso porque la laureada Streisand no seis años está cumpliendo setenta y siete años hoy sólo extractos yo así no está muy bien pero también tenemos que felicitar a Robert Smith del cantante de los botijos The Cure sí porque estos días ha cumplido sesenta años

Voz 1490 39:33 así que empezamos fuerte con estas voces cruzadas vamos a cantar con la técnica de purísima de proa que tiene un dominio va habló de la dinámica de la articulación perfecta no este acordados es Nike Balboa y no esta cosa de barra inconfundible bueno como digo va a cantar el hit Friday I'm in love de que le pintamos hay una una raya negra debajo del ojo íbamos a Jacques Delors

Voz 3 40:08 sí sí sí

Voz 7 40:40 otra canción era muy bien estaba

Voz 1490 40:43 en poder cruzadas rodajes con voces cruzadas nos gusta experimentar vamos a hacer un pequeño inciso en este tema íbamos a ser un estilo cruzado por ejemplo Alicia Keys Hit Girl on fire os acordáis ese estribillo

Voz 35 40:58 no me vais a ti

Voz 1490 40:59 de de Pawel Gras poco gritaba gritaba

Voz 36 41:01 a los yanquis grita Tito

Voz 1490 41:04 pero cómo sonaría este quiero con reggaetón

Voz 0230 41:08 con el Kun debajo pues tienes curiosidad vale sí

Voz 36 41:14 venga vamos a ver cómo

Voz 2 41:19 sí

Voz 3 41:20 sí

Voz 37 41:22 ya ya

Voz 38 41:28 ahora

Voz 37 41:31 ah ya se nota ya da vida

Voz 3 41:49 y un punto

Voz 7 41:52 sí

Voz 3 41:55 gente

Voz 39 42:00 sí

Voz 3 42:02 tú

Voz 0159 42:03 yo

Voz 6 42:09 yo también me antes de su

Voz 7 42:12 hasta ahí nada nada porque hago todo lo demás como

Voz 0230 42:17 está aquí cómo es tu

Voz 7 42:20 a vosotros

Voz 0159 42:22 no

Voz 1490 42:25 es bastante bien bueno pues pues vamos a arriesgar más porque le miramos con la cantante sí a que a mí me parece muy original porque ha mezclado en su estilo de cantar el estilo lírico con el estilo moderno mira vamos a escuchar el hit este de Chandeler ellos explico que suena

Voz 40 42:40 la aquí está cantarlo moderno ahí Britta Vito

Voz 41 42:48 y ahora cambia lírico

Voz 40 42:53 otra vez moderno

Voz 41 43:01 la juega grita pero ahora

Voz 7 43:02 pues bien

Voz 0230 43:06 lírico moderno sufriremos ya ven más moderno

Voz 7 43:11 vamos a hacer un moderno lírico con un es tanta que a mi me gusta mucho que lo conoce seguro que es carne de Cruner billón de sí claro tanto a todos los Kennedy matiza Sinatra a todos lo vamos a rebautizar como billón decía

Voz 43 43:30 a moderna

Voz 3 43:32 eh

Voz 44 43:37 o en México

Voz 37 43:40 a ver

Voz 3 43:47 sí

Voz 44 43:48 hola

Voz 7 43:52 también

Voz 44 43:54 a ondea una sábana

Voz 7 44:07 no

Voz 3 44:09 ah yo pensé

Voz 1610 44:26 Corona Junco tiene

Voz 0159 44:28 por eso más un encontronazo político también

Voz 0871 44:33 es adicto sea es adicto es adictivo es que te te pide el cuerpo