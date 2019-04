Entrevista a Ladilla Rusa (Fuego y Chinchetas)

Voz 1 00:00 huevo y Chinchetas

Voz 3 00:37 les hemos bailado les hemos cantado y hasta les hemos bromeado porcino les tenemos aquí Chinchetas ellos son la día rusa esta noche en la Sala Sol de Madrid han puesto al cartel de todo vendido bienvenidos Víctor hola qué tal cómo estás muy bien luego hablaremos de ese disco que saca este en dos mil dieciocho que es estado de malestar pero sobre todo habéis venido aquí para presentar un último te Mazo que que os habéis sacado que es que los coches del pasado una curiosa historia un según lo mires porque me parece tan curiosa de un personaje que se llama José María que se echa un amigo Chris en coche fantástico

Voz 4 01:15 eso es un coche fantástico que le concede todos los deseos esto de la tele pidiese Lola

Voz 5 01:20 es como un niño de la lámpara de la lámpara pero sin frotar y Kiti caña

Voz 3 01:25 exento insertaron unas aventuras por ahí incluso le cuenta un secreto que tiene

Voz 4 01:31 el coche su confidente el coche es su mejor amigo

Voz 6 01:33 es flamante también una flamante solo no es nada buena de los coches del pasado me estoy equivocando

Voz 3 01:40 y este Amigó no nuestro José María como has dicho está enamorado los coches del pasado lo tunear un poco como como a la inversa con poniéndole los casete de con el admirador de Pino la el forro de bolas veremos ahora que está volviendo todo lo venta se lleva vamos a ver coches de estos Aragón en el forro de bolas por aquí yo creo que hemos

Voz 5 02:02 los marcada tendencia es iban a ver muchas pruebas en los coches todavía hay hay mucho taxista con se muy de tasa de hecho los de cabina ahí tendría que aprender de los taxistas

Voz 4 02:13 ah tendría que poner un poquito de olas también ya que al final lo lo lo antiguo y lo moderno como la canción de carmín ya no antigua pero moderna pues bueno para todo el mundo

Voz 5 02:23 yo creo que va muy bien para María buenos masajes necesite

Voz 4 02:27 perfecto pero como mínimo relación con placebo así mejor

Voz 3 02:33 pues vamos a escuchar un trozo de este equipo los coches del pasado

Voz 8 03:05 se Mary Anne Marie

Voz 3 03:55 bueno aquí os voy a hacer una pregunta Un poco ya con todo lo que viene esta semana el el domingo hay elecciones un poco política venimos de dos debates electorales que opina ya José María de la situación política actual la que sería su ganador así lo hubiese visto el debate igual lo eh

Voz 4 04:13 José María están afectado en el tema de los coches del pasado es un enamorado de todo eso que claro por una parte sería un tío conservador en el sentido de que pues sí me gustan los coches del pasado pero por otra parte claro tiene un secreto que seguramente no lo llevaría votar a partidos

Voz 5 04:30 homófobos y fachas no

Voz 4 04:33 así que no sé yo creo que sería votante de Vigo que sería que el del PSOE Podemos seguramente yo creo que hemos

Voz 1 04:41 se envalentonó haría hay diría voto a Pablo yo creo

Voz 5 04:46 sí sí sí en línea leemos el Lila Lila la le encanta

Voz 3 04:52 el videoclip ves es imperdonable que ya cuenta con quinientos mil visionados en Youtube en menos de un mes casi muy fuerte

Voz 5 05:02 de hecho Macaulay Culkin hemos tardado casi un año y medio en llegar al millón de visitas esta canción en menos de un mes como dices ha superado el medio millón

Voz 4 05:10 no seas que bastante alucinante estamos triunfando como Los Chichos las que sería el resonante

Voz 1 05:15 el Papa Juan lo Chichos lo hacía como

Voz 4 05:18 a ustedes cintas de casete en la gasolinera para nosotros ahora es Youtube no no la verdad es que fuera bromas estamos alucinando porque claro es una canción más rara todavía que Macaulay porque tiene una mezcla de muchas cosas bueno no muy contento yo creo que también el el el punto de nostalgia no también el volver a ver el coche fantástico aunque sea una pena pero nunca bastante exacta es tal y un sonido como que recuerda a para mucha gente a su adolescencia a algunos les mi cita

Voz 5 05:47 también las cuñas que hay mucha coña la canción que la gente se ríe siempre lo dice la gente no que la la me parto aparte ese Lou twis que yo esto lo ha aprendido ahora bueno la gente decía que flota bueno estoy diciendo va Blow hoy casas Bruce voy para que veas y no sabía lo que era que la pronunció mal no es un giro de guión pues que no sabían lo que era debido aprendí ahora vuelto a aprender otra eh

Voz 3 06:17 en el videoclip está el el coche fantástico que es que es idéntico al de la serie que además al encuentra al dueño que se llama Michael como Michael Knight de Trotta de la serie por eso mismo tiene un historial también ese este chico sí

Voz 4 06:31 Tico que toda su familia era fan de la serie

Voz 5 06:33 de hecho pues me pusieron mi nombre

Voz 4 06:36 por por la serie por Michael Knight acaba de la réplica del del coche fantástico se ha gastado una pasta que Flip así es como su juguete como su hobby caro que lo llama eh pero bueno te está siempre flipa con el coche y nosotros también porque

Voz 5 06:50 sin amor dijimos madre mía podríamos haber encontrado nada mejor que llegó cuando quedamos para grabar que quedamos en un polígono de la zona hermética de Sabadell que es extrarradio total con la música el coche fantástico llegó y yo estoy de los obreros que estaban desayuno también

Voz 3 07:09 no es como estar en Las Vegas y sí sí era estar en las heridas son en su familia he dicho que son muy fans de El coche fantástico ahora sean fans de la villa rusa no

Voz 5 07:18 yo creo que si a él le mañana José María L

Voz 4 07:21 eso no nos conocía pero ahora ya también va bueno va difundiendo el vídeo obviamente a todo el mundo pero también los vídeos anteriores osea que está contento

Voz 3 07:28 y eso has mencionado a Los Chichos también recuerda un poco a Camela igual este esta canción y además cuenta con colaboradores como Joan Colomo que en el vídeo accede José María eso es uno de los ganglios kit que es el coche Laura Santos y Lady Gipsy que hacen los coros Si ese toque flamenco que tiene que tiene la canción buen elenco habéis leído eh

Voz 5 07:53 todo lo que se nos pasó por la cabeza se ha hecho realidad hicimos como una carta

Voz 4 07:57 los Reyes porque de hecho por ejemplo nosotros somos fans de los ganglios fan de irle Sabera en concierto durante muchísimo tiempo y también de Joan Colomo venga a ver si quieren colaborar pensando que alguno de los dos diría que no pero las dos dijeron que sí

Voz 5 08:10 ya la primera la primera te dijimos hasta

Voz 4 08:13 dos súper bien y luego también con las dos chicas no las conocíamos de nada hay también nos dijeron que si queríamos porque nos podría haber salido algo mal y todo salió bien esa que ha salido la canción tal cual la quería

Voz 3 08:24 insisto hablamos de la día rusa Macaulay Culkin

Voz 10 08:28 es el mazo vamos a escuchar

Voz 12 09:24 me pongo filo ETA hongo tiro antes de acostarme ello Time to me apuras también

Voz 3 10:18 yo la la primera vez que escuche Macaulay Culkin en no era cantada por vosotros era en un festival está la gente cantándola en una plaza de Dj's cita incluso nosotras Nava no sonaba la canción la gente la cantaba

Voz 13 10:32 y eso es el el ejemplo del éxito que ha tenido esta canción se ha convertido un poco en un himno de de fiesta mayor de festival de verbena

Voz 14 10:43 de fiesta en casa de fiesta en cualquier momento si están general pero la alegría colectiva sí pero la gente nos dice que ahora hemos superado la gente cuando decía bueno esta gente no no va a superar a Macao hemos sacado Kitty ahora es como que se ha convertido en el otro hit también pero a Macaulay siempre sí

Voz 5 10:57 a nuestro niño recién nacido el primero el heredero el heredero de la Corona sí

Voz 3 11:04 indios definió como electro pop guasa mala leche también signo por el estilo cosa eh hay otros grupos que son por ejemplo GT caló los ganglios las bistec es un fenómeno porque además llenan salas sea es es un fenómeno que se está formando en este género cuál

Voz 5 11:22 es la fórmula secreta la receta

Voz 4 11:26 yo creo que siempre ávido por grupos de música humorística lo que pasa es que ahora sí que es verdad que han coincidido que es que estamos sobre cómo unos cuantos bueno nosotros somos posteriores a las viste de calor que yo creo que fueron los que vieron el pelo esta zona es como poco los has venido a la cola pero siempre siempre ha existido esta música de dicho que siempre me ha gustado curiosear sobre Cruz pues así un poco lo que está un poco el caso no pero sí yo creo que también en momentos un poco de tensión política ahí de y de momento ha sido un poco complicados la gente tiene como ganas de pasarlo bien

Voz 14 12:00 compartir estos fiesta hay yo creo que tampoco hay una clave no de de de del éxito entre comillas de estos grupos yo creo que le en estos grupos la actitud es lo más importante salir al escenario con ganas de pasarlo bien y lo transmitimos al público el público lo transmite también porque la gente a los conciertos es muy heavy porque viene disfrazada con pelucas dicho antes de tener nosotros camisetas la gente venía con las camisetas de

Voz 5 12:26 Macaulay mostrase es que no tiene

Voz 14 12:29 camiseta para vender pero ellos sí que las trae no hay un poco es eso no hace falta saber cantar en este género de mus

Voz 5 12:36 o en lo que hacemos nosotros sino yo creo que es más importante la puesta en escena y la actitud positiva días de fiesta un punto a favor

Voz 4 12:43 a punto de reivindicación de no sólo nosotros sino del grupo es del estilo es que al final yo creo que el denominador común son como las ideas no sea las ideas en las que mandan sobretodo no que es lo que en realidad trabajamos no que las canciones en cada vez más divertidas más pegadizas más bailables ya más allá de eso da igual que lo que lo interprete mejor o peor sino que al final el fondo sea como ocurrió el original que sorprenda que sea como

Voz 15 13:10 poco chocante no y eso es lo que la gente quiero que valoran como compagina es porque vamos otros seis periodistas cómo compagina es vuestro trabajo con luego la lo lo locura un poco

Voz 3 13:22 así de la noche casi como le pasa a José María que lo escribí doble vida medida pues ahora de hecho estamos es el primer momento en que

Voz 4 13:30 decidimos así en el tiempo en que no estamos trabajando en del Periodismo pero cuando lo hemos estado haciendo es un poco complicado porque claro piensas que tú trabajas normalmente de lunes a viernes y el viernes te tienes que ir otra vez a trabajar y entonces no descansar ningún día de la semana has el lunes pues hecho polvo con cara brava

Voz 16 13:47 la reventa o llegas con pelos de peluca en el la ropa con purpurina por la carga no hoy tienes que compaginar un poco pero super cansado hasta hace poco era duro era duro porque yo llegaba el lunes estaba reventada está agotada pero bueno ahora tenemos la suerte de estar de indicándonos en cuerpo ya el mal el grupo estamos viviendo de esto que quién nos lo iba a decir pero de verdad

Voz 3 14:08 hay muchos grupos que les cuesta vivir de su música

Voz 5 14:13 sí que ha pasado pero de momento

Voz 3 14:16 Nos estamos dedicando recordando estado de malestar que es el disco que esa Castells el año pasado tiene diez canciones y diez géneros un poco diferentes la rumba bacalas es Macaulay Culkin

Voz 17 14:28 una de mis favoritas que es Bebo de bar empezó en peor

Voz 3 14:32 que es italo disco hay aunque electrónico máquina me entera incluso hiciste a ellas con aire es armonía aires árabes no sabemos bien si lo es pero bueno hacia el Auxerre a los que son ahora traseros aquí de entendidos en el género lo llevaba mucho dinero ni se atreverían a con aires árabe eso sí sí sí sí

Voz 5 14:56 a lo que nosotros ahora nos hemos comprado uno para invitarles pienso con con pedal si paralelos en los controles de seguridad en el aeropuerto la Guardia Civil le encanta colegiales defendía

Voz 14 15:07 es un pedal es una máquina de decimos te cambia la voz nasal lo que se piensan que

Voz 5 15:11 es una bomba o algo menos para los están ahí un rato mirando el pedal

Voz 18 15:19 y un poco

Voz 10 15:32 a ella

Voz 17 15:50 si alguien piensa que igual no son serias vuestras letras tenéis ya

Voz 3 15:54 ahora el malestar que es una una crítica pues al caso unos a Marta Ferrusola los Pujol Rita Barberá y también hay que darle caña estas cosas con el toque ese de humor pero sí

Voz 5 16:08 lo que pasa que esta canción la compuso hace mucho tiempo ya quedaba muy descentralizada porque después de eso pues han salido muchísimo más casos de corrupción no no para eso podríamos hacer una canción por semana yo creo no deberíamos como letrado no cada semana volverá a grabar la canción de queríamos hablar de mucho más casos pero no

Voz 4 16:28 Lien como muchos discos dijimos vamos a seleccionar como seis pero bueno así a lo mejor un poquito más adelante más bueno les damos unos cuantos tascas a otra gente pelo si vamos a escuchar este estado

Voz 3 16:40 cuáles son

Voz 19 16:44 no se fue

Voz 20 16:49 me cuentas yo no he sí que mis cuentas las lleva mi marido su padre le pasa esto lo mato aquí ves cada era mi que veo con quién eres veo se en de todos ya que estás boca se Urda anda no cuan sea

Voz 18 18:14 sí sencilla pirado

Voz 20 18:23 eh ahora vista lo voy yo minutos judiciales pues sacando brillo es laca el juicio lo es que yo se está descojono

Voz 3 19:05 está aquí hablando de seriedad esta canción que es muy crítica con la corrupción llamó de casos pero alguna vez con este estilo música que hacéis más desenfadado de tal y ellos nos han tomado en serio dentro de igual la escena musical no lo sé yo creo que sí que hay

Voz 4 19:28 es un sentimiento en parte a lo mejor de alguna gente pero no sólo la música sino que en general cuando alguna alguna cosa se expresa a través del humor parece que se le quita quita quita importancia y no debería ser así no porque

Voz 21 19:42 el humor al final es una herramienta más para explicar la realidad no en este caso lo hacemos a través de las canciones pero podríamos haberlo hecho a través de un programa de radio a través de un guión de cortometraje a través de una novela ensayo

Voz 4 19:56 este caso en este caso lo hemos hecho así yo creo que el humor hay que darle también el lugar que se merece porque es una manera también como muy rápida de conectar con la gente muy directa sí sí y yo creo que es más es más al final el más eficaz no porque tú escuchar a un señor sentado en una butaca durante treinta minutos que cuando te algo a lo mejor pues no lo haces pero escuchas una canción

Voz 22 20:18 no sé a lo mejor empatizar más

Voz 16 20:21 yo creo que la gente que lo quiera entender lo entiende la primera

Voz 3 20:24 visto está que que llenaba la sala por ejemplo la sala Sol y y que que gente os encontráis quería más a vuestros conciertos Macaulay Culkin José María o Marie

Voz 23 20:36 es que es muy fuerte osea hay gente de todo tipo

Voz 5 20:43 hay con Kiss que I

Voz 24 20:46 a también días hijos es que

Voz 3 20:49 a través de de todo de todo

Voz 5 20:51 Mari Carme heteros bollera no se descarta que haya pasado el otro día en Sant Jordi en nuestra tierra en Barcelona vino a vernos un señor que yo creo que tenía más crisis tinta años que es el señor más mayor que hemos visto que era nuestro Fanny además cantamos dos veces en el mismo día vino las dos veces a verlos por la mañana por la tarde pues la también muy fuerte fíjate si eso sorprendente porque no no no bueno tampoco te imaginas qué tipo de que de que venga gente tan tan diferentes pero no

Voz 6 21:23 esto está conquistan al hecho de todo tipo de tribus urbanas son todos bienvenidos no canta gente

Voz 3 21:30 Illa illa rusa está de gira esta noche viernes en la sala El Sol de Madrid en mayo pasado por Málaga Granada Guadarrama Salamanca ya llegan los festivales que vais al Palencia Sonora la de NASA aun Sonorama festival festival gigante eso sí me dejó hago

Voz 5 21:47 sí hay más cositas pero todavía no se pueden anunciar hay muchas fechas que estamos hablando hoy muchos datos de hecho en Madrid como Nos hemos tomado como un poco con bueno un poco agridulce anunciaremos una nueva fecha pero aún no podemos deben no podemos decir cuál cuál será pero una vez porque este concierto lo vamos a decir quién lo olvidemos porque nos hemos quedado con ganas de que venga más gente ha

Voz 3 22:12 pues que apunten a nuestros fans porque volaron las de la sala son nada sólo unos quedar al ceros a Victoria Tania esos bailes que no nos hemos pegado con vuestra música y que sea muchos más

Voz 5 22:26 muchas gracias muchas gracias iba a la Villarroel

