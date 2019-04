La nueva película sobre Buñuel es "interesante para los que le amen"

Voz 0752 00:00 Carlos Boyero buenas tardes amigo qué tal cómo estáis regresaba a La Ventana quietas en fíjate veníamos hablar

Voz 0324 00:06 frágil tú vienes de un incendio la coincidiría además ha pasado esta semana santa pues de todos una habilidad especial para estar en los sitios cuando ocurren cosas en este caso una cosa muy trágica hay muy ya había estado en Notre Dame el domingo oyendo misa que salgo espectacular menos que yo vaya a misa yo creo que no iba desde mi primera comunión pero oír una misa no sería bueno eso inaudito que al día siguiente pues todo In ya más una una conmoción la gente brutal no excepto que no te lo acabas de creer sobre todo cuando acabas de de estar allí que tanta tanta belleza tanto clasicismo tanta historia se vayan al infierno

Voz 0313 01:02 de todas formas cómo eran los constructores de la época el otro día hablaba con una persona que entiende mucho de esto es verdad acalló la aguja que pesaba una tonelada callado pero lo que es la estructura de todo el peso que soportaba el lo que le cayó encima ha resistido se podrá reconstruir con la base sea eso eso aguantó es que es una cosa increíble bueno gracias a eso a la a la pericia de los conductores de la época ya la pericia de los bomberos de París quiten un trabajo fantástico para salvar algunas partes de Notre Dame sino estarían absolutamente destruidas

Voz 0324 01:36 no sé si volverá a ser como antes vamos a vamos a esperar vamos a esperábamos saberlo él él dice que la Liceo no fue igual tampoco ya pero pero bueno pero pero

Voz 1 01:47 no vuelva a ser un gran teatro también

Voz 0324 01:50 no sé Nos no sé no lo recuerdo uno permanece pero contaban kilo ricos sean volcado o no para la reconstrucción dices bueno pues

Voz 2 02:03 si para algo sirve ser rico para poder ayudar a

Voz 0324 02:09 a reconstruir un artículo

Voz 0313 02:12 eh una filósofa no recuerdo ahora el nombre que hacía referencia a este movimiento esta reacción tan tan rápida no de los de los millonarios donando dinero donando mucha pasta para para reconstruir para rehabilitar Notre Damme hilo comparaba con la reacción general y a los muertos en el Mediterráneo hacía una reflexión sobre las cosas que realmente nos importan poco las que nos sentimos identificados o con la que no sentimos concernidos no era muy interesante porque es fantástica la reacción no despojó no Notre Dame ha quemado que hay que poner que hay que hacer en

Voz 2 02:45 está muy bien pero en otras cosas

Voz 0324 02:48 a las que nadie hace que ha sido un fin dinero ni ganas ni al revés que no lo moleste Munilla pero bueno

Voz 0313 02:56 a ti te había pasado alguna otra vez porque dice que tienes habilidad por estar donde pasan cosas

Voz 0324 02:59 a ver yo estaba el día que tiran definitivamente el muro bueno no estaba ya arriba de las máquinas ciudadanas te el el golpe de los generales contra rusos contra Yeltsin yo estaba sabemos cuánto a Moscú a quedaría también esas me han pasado entrando en en Dubai bar con la la Nochevieja de hace tres años de repente se incendia el mayor hotel de Dubai será de verlo desde el barco unas llamas como algo sí debido a que que no es que de igual soy gafe bandos en no lo del muro fue fue precio eso eso sí que avisa a su próximo destino común ya ya ya ya

Voz 0752 03:51 nadie pero era Adela Cortina

Voz 0313 03:53 filósofo que escribí a Armero están comentando en El País es yo recordaba que lo había leído decía esto que aunque ha habido desgracias personales en el incendio de Notre Damme que no afortunadamente no las hubo gira salía a diario en el Mediterráneo que es otro símbolo europeo igual que no la hacen ni puñetero caso pero oye sigamos con tu recorrido por esta Semana Santa que ha estado ausente porque has tenido creo la oportunidad de vivir algo algo muy muy especial

Voz 0324 04:21 cuatro

Voz 0313 04:32 a la hora en Calanda en Teruel pintadas

Voz 0324 04:37 pues me fui con con mi amigo Luis San Luis sale icono con Ana Belén que ya hacía la la rompía el joder se me ponen los pelos de punta recordando lo es común un espectáculo atávico yo había oído sus tambores si la primera vez en nazarí en la película de uña si te acuerdas que el Paco Rabal que está ahí como atormentado en la cuerda de presos que una señora de ofrece una manzana Él no sabe si aceptarla empieza a sonar esto no quería quería haberlo y es un espectáculo grandioso esa que suena un silbato por eso fue el Jueves Santo y empiezan a sonar Barça pero como

Voz 0313 05:26 ni medio día metida desvió el viernes

Voz 0324 05:28 es es cuando se hacen está rompía Luis Solana ir ahí durante veinticuatro horas pero es que él espetó era vía una anciana en una silla de ruedas osea pegando a los tambores pero junto a niños de De3 son cuatro años que me imagino que pillas te tambor bombo yo pillé un bombo no me vestido de nazareno Nazareno pero no ver las hostias que daba al bombo también es muy impresionante de quiere decir que estamos hablando de símbolos religiosos Rosa tanto Notre Dame como si como Calanda el pueblo que parió a a Luis Buñuel que sabes que él no se perdía ni una de este es que iba también a

Voz 0313 06:19 bueno en tu en tu artículo de lo que en tu artículo dio en El País lo ilustran con una foto de tres personas en la en la rompía donde en el centro está Luis Buñuel

Voz 0324 06:29 Buñuel en Calanda no no perdía ninguna dices no vamos a que iba con mucha frecuencia te recuerdo pues Buñuel decía que él era ateo gracias a Dios no que es una frase muy paradójica

Voz 0313 06:43 yo pues este viernes como uno de los estrenos que comentamos hoy en La Ventana del cine tiene precisamente al genio de Calanda como como gran protagonista es una peli española de animación que si titula Buñuel en el laberinto de las tortugas

Voz 3 06:58 y no

Voz 0313 07:05 esta película cuenta el rodaje del documental Las Hurdes tierra sin pan que Buñuel filmó en la comarca extremeña a primeros de de los creo que fue en mil novecientos treinta y dos exactamente las Hurdes que era una de las comarcas de las tierras más pobres y olvidadas en esa época

Voz 0324 07:25 empleo tú El Rey del surrealismo siendo documental porque no si estas navidades nos toca la lotería Paul documentales eso sí que sería surrealista qué tal está Carlos una propuesta original verdad es muy original diez es interesante y para los que amamos a Buñuel su cine

Voz 4 07:54 resulta muy gratificante esta historia contar el origen porque él después de la edad de oro El perro andaluz el había pagado su madre la edad de oro con el

Voz 0324 08:05 el escándalo que se montó no no encontraba productor tsunami lo suyo un anarquista Ramona Asín al que luego los fusiles nada más empezar la Guerra Civil a él y a su mujer qué le dice eso que si le toca la lotería que le paga le paga el documental le toca la lotería no van cuatro personas a Las Hurdes como el lugar más desvalido oí iniciará hable de España no en las condiciones de pobreza y de ahí Buñuel rueda Las Hurdes tierra sin pan ya está contado pues todo el proceso que atraviesa Buñuel sus contradicciones su cabe tal lo de Si sí está bien rodar la la realidad no hay para para que va a servir o no con su lado surrealista del gran transgresor que es una mezcla in me parecen es una película muy muy curiosa los Ivano está también recordara a ese genio universal el autor de Viridiana de datos de la burguesía de tantas y tantas Guirado guerra allí en Calanda estuve por cierto en un museo que que le han dedicado era muy bonito está pues recordatorio de todas sus que haberse sus obsesiones con los insectos su erotismo el erotismo de su cine que es que es brutal es un museo veo hecho con con enorme mimo oí y amor para mí pero éste porque siempre tenis era era muy muy emocionante saque que tenido unos días movidos por diversas razones algunas para bien si algunas para muy bien para recordar venga más

Voz 0313 10:55 esta semana se estrena también Gloria Abel nueva versión de la película chilena Gloria con Julian Moore como protagonista

Voz 6 11:06 a bueno

Voz 0324 11:10 una mujer divorciada tras

Voz 0313 11:12 baja en una oficina de día por la noche baila en distintas discotecas de Los Angeles cuando conoce a un hombre pues la vida la vida

Voz 6 11:23 sí

Voz 7 11:26 hola Peter hace días que no sé nada de tiñe pensado le te soy tu madre pasa volando

Voz 8 11:36 aun así me dices lo mismo cada diez años

Voz 0324 11:41 en él mucho por aquí qué tal te ha gustado meterse más que bueno si lo que pasa es que ya lo hizo Michal Haneke con una te acuerdas una película terrorífica teníais que fue volvió a rodar pero plano a plano exactamente igual rodó la película en en Hollywood no con actores americanos sí sí sí este es un proceso parecido no está copiada plano a plano por su director Sebastián Lelio pero al que haya visto Gloria pues no no te va a dar ni yo no lo he visto no lo has visto yo lo he visto no he visto Gloria la primitiva las Milena estaba estaba muy bien allí con una actriz formidable que se llama Paulina García Aquila sustituye Julianne Moore que es una de mis actrices favoritas Julianne Moore además es una mujer que yo la encuentro muy hermosa

Voz 2 12:44 aquí la la afean

Voz 0324 12:47 un poquito adrede de ponen Hazas y estas cosas y luego la la historia está muy bien es la pues la de esas unas señoras y y divorciada y con su trabajo pero que se resiste a encerrarse en casa ya y aceptar la soledad hasta la vejez como le gusta bailar pues sale a bailar y a ponerse de dry Martini guapa no Ile pasan cosas no encuentra un hombre que no pues bueno que las las cosas no son como parecen sólo lo cuenta también la película que Julian Moore esta fantástica está John Turturro también sí espero serio e es muy especial siempre ha tenido un rollo tiene además un curioso de negro ahorro y nada raro ocasión especial ni tiene tiene muchos registros no es repito el el que viera Gloria ninguna ninguna sorpresa esa

Voz 0313 13:55 bueno

Voz 0324 13:56 pero está bien al principio en el aire de telefilme y el el color de la peli es pretende ser como tan parecido a la Vida que me resulta grisácea pero pero bien la Se puede vamos la Beacon con gusto déjame que te pregunto una cosa has visto los debates sí claro cómo no bueno no hay moverse también no vi el el del lunes porque me una amiga mía me pidió que lo viera para luego hablar en un Montserrat Domínguez un poco el un podcast eso exitosas él eso inmenso me lo bien cero que tuve que hacer un esfuerzo y el el de anoche no lo veía a ratos claro que sí porque no me resultaron muy conclusión previsibles pues yo no hablando de eso de los indecisos de la enorme cantidad estos debates los iban tú

Voz 0313 14:59 estas indeciso

Voz 0324 15:00 no yo lo tengo clarísimo así como como como siempre en toda mi vida bueno no una vez estuve setenta o de ir a votar de votar pero no será el caso del domingo no no no no soy de esos frívolos y responsables que que la hacen el juego porque si no votas alguien aprovechara eso pero no no

Voz 0752 15:19 ayer Marías escribía el pasado domingo ni dais semanal si lo leía escribía que lo de lo de abstenerse

Voz 0313 15:26 o tal que no le parece muy bien pero porque cree que es mejor implicarse y tal pero que él esta vez tiene unas va a tener unas enormes dificultades decía el domingo pasado para durante la próxima semana hasta el próximo domingo

Voz 0324 15:38 decidir quién es el menos malo de todos que es fuertes y une sí hubo cosas que me llamaron la atención hizo una fui a ver a Pablo Isla decías como la reencarnación de Francisco de Asís así con la impidiendo anoche le vi pidiéndome avales porque si por ese amos que tenía razón en pedirlo sí sí pero momentos que que el tono me me hizo mucha gracia imagino que le parecería conveniente hacía con la

Voz 0313 16:09 pero fíjate ahora Iglesias lo comentamos esta tarde se le pueden criticar muchas cosas y además admite últimamente bastante a menudo que han cometido muchos errores el el primer no pero nunca ni en los momentos de digamos mayor a ver cómo les digo de mayor aparente prepotencia que es lo demás el ha criticado en ningún momento yo lo he visto ser maleducado ni perder los modales Ny estar constantemente interrumpiendo al otro de tal no sé pero la otra noche se pasaba

Voz 0324 16:36 de sí de hígado lo lleve bondadoso a una puesta en escena lo hago me puse rojo literalmente rojo con con lo de Albert Rivera de escuchen el silencio silencio sí sí sí imitando a que llamara veía eso es un poquito

Voz 0313 16:52 impostado de Paul Simon

Voz 0324 16:54 el silencio y silencio Lobo música eh no pero yo creo que me puse a dar Vaz voces solos líricas ahí a gritarle a respetar de que aquí sí que hay música para cerrar como siempre la ventaja el primero

Voz 0313 17:32 la de las voces femeninas de mis voces femeninas preferidas

Voz 0324 17:35 a Kim encanto habíamos hablado disco el tape sería aquel famoso maravilloso por favor que está ahí en la portada con los vaqueros ahí pero como componía cómo tocaba el piano como cantado ahí esta canción Music que es la salvación en medio de la vida por la tiene cesión de tienes un amigo claro pues bueno bueno pero es muy hermosa esta canción esta canción yo la la adoro pero no fíjate que nunca de pues pero en fin nada me Piris una lista de cinco ahí estará sin ninguna duda que yo no sabía dudaba si había muerto sigue viva vivió hace ochenta años no no tantas tantos menos menos ahora mismo lo miraba

Voz 0313 18:19 los setenta y siete y ella y sus colaboración

Voz 0324 18:21 pues con otro pedazo músico que era James Taylor sí sí tuvieron relación sentimental si o no pero musicalmente colaboraron durante mucho pero esta canción es para llorar es maravillosa