Contigo dentro: Una despedida, vaginismo, complejos con la vulva, cargarse una relación de pareja y compromisos electorales con la infancia (26/04/2019)

Voz 1 00:00 uno de enero en y Cheryl Ana

Voz 0401 01:00 en hizo lo mismo que yo porque las dos queríamos lo mismo queríamos tocarnos pasarnos descubrirnos buscarnos en Los abrazos que veíamos en otros y sentir los del mismo modo cambiaba en que éramos dos días si hubiésemos sido un niño y una niña los que buscaban meterse mano a escondidas a nadie le hubiera extrañado están en la edad habrían dicho ciertamente los trece son lo mismo los pasa que los pase pero en aquellos ochenta las alumnas de los colegios de monjas estaban cortadas todas por el mismo patrón el que establecía que te tiene que gustar cualquier niño del colegio de enfrente y con suerte empezar le todo con pero entre nosotras no entre

Voz 3 01:51 eso tras sí claro que sí

Voz 0401 01:55 hubo que esconderse Ana Belén tenía claro que nadie en su familia podía saberlo que ella no le gustaba los niños aún era un secreto a mí sí me gustaban pero en octavo en octavo que me gustaba era Ana Belén Ana Belén no salió con ningún chico en el instituto ni en la universidad eligió estudiar lo suficientemente lejos como para no cruzarse con quién la recordada en aquellos años en los que besaba escondidas a sus novias secretas Se largo para no dar explicaciones llama como ella llama Ana Belén ya no se esconde y se siente lo suficientemente protegida como para sentirse orgullosa de ser lesbiana este acto mostrarlo le da la paz necesaria a la que cualquier persona aspira Ana Belén quizás no necesite que exista un día de la visibilidad lésbica el veintiséis de abril pero sólo porque esté en el calendario ya tiene una excusa para organizar once no río en su casa y celebrarlo

Voz 4 03:01 porque quizás haya muchas mujeres

Voz 0401 03:04 si aún no puedan que no se les permita que se las juzgue por no cumplir los estereotipos sexuales en los que se empeñaron lesbianas han existido siempre lo bueno es que ya no se esconde

Voz 3 03:44 buenas noches Elia Fernández Granados buenas noches les decimos si no no queda otra ya hay muchísima gente lo sabe porque a mí me han preguntado directamente cuando se va a Elia pues mira

Voz 5 04:01 Elia Fernández Granados deja de ser la la productora de Contigo Dentro la persona que me han enseñado lo que es la radio la que más me ha ayudado y la que más ha apostado por mí pero entiendo entiendo perfectamente que

Voz 0401 04:22 qué tiene que hacerlo así que te vamos a echar muchísimo de menos Yola Ana gracias por

Voz 5 04:30 todo lo que has hecho por mí

Voz 7 04:32 tú crees que puedo hablar ya te has traído incluso cosita sonreído orgasmos fíjate

Voz 0911 04:41 porque lo que me gustan a mí los orgasmos tiempo así como como un Glide

Voz 7 04:47 te es hits que lo pronuncian pero no te metes conmigo siete tú te lo que puede a Trapero evidenciando el es hits o cosas así me pegaría es una ostia imagínate que te lo denuncia literal te los y cosas así

Voz 5 05:10 tengo unas ganas de poner yo que sé es que claro tú es que en fin yo tengo muchísimas ganas de que tu demuestra es lo bien que hablas inglés lo bien que lo bien que haces

Voz 7 05:22 todo absolutamente todo porque a mí me lo llevas demostrando desde el primer día pero claro

Voz 5 05:26 si yo cojo y te pido Le pido así al a al

Voz 0401 05:29 a los entes

Voz 5 05:30 cuál es la traducción de tacones que no pisan asfalto y tú coges y me dice rápidamente

Voz 3 05:37 no me acuerdo era de diez

Voz 7 05:43 no no no valen pero fue muy divertido porque ahí que pues el acento macarra que pues como hoy que tengo hablar del no se examinaron suelto eso pues me carreras que te digo el Journal of Sex de toda la vida vamos allá vale entonces esto

Voz 0911 06:01 no hay por qué en un nuevo estudio

Voz 0542 06:04 sugiere que la comunicación es un factor esencial a la hora de que haya buen sexo algo que hemos defendido algo que hemos demostrado porque hemos tenido una comunicación

Voz 5 06:13 excelente es verdad sometemos hemos hecho este programa lo bien que hemos hablado de todas estas cosas siendo dos personas a priori completamente tremendamente diferentes hemos hablado miles

Voz 0542 06:26 de veces de la importancia de decir lo que queremos lo que no queremos de hablar de reírnos de llevar esa comunicación a la cama y ahora es The Journal of Sex el y que dicen el que lo demuestra pues eso que es el factor más determinante la más de una buena vida sexual más allá de investigar de probar cosas nuevas es el factor primero comunicación no nos cansamos de de decirlo como comunicación siempre hemos apostado por los nuevos términos y los neologismos y sobre todo los términos relacionados con con días sexuales

Voz 5 07:00 la prensa mientas no no hemos apostado por lo que pasa es que como tú eres millennials te ten peñas en todas estas cosas cuando yo soy la que va con el diccionario de la RAE debajo del brazo y estoy harta de que llamó digamos cuatro Chen a los entrenadores de que llamemos de esta manera están además es que no me sé yo no sé tanto inglés

Voz 0542 07:19 bueno esta ninguno de los términos que traigo ahora creo que viene de ninguno a vale son todo filias Cuéntame que recurrentemente nos sorprenden con nuevas filias e insospechadas en este caso casi te diría que las diez que nos han descubierto no las conocía dale parecía imposible lo ahí lo han hecho las noticias de la CBS eso sí las fuentes americano pero pero hallaba al al Mato familia al Mato filial al dale Mato filias es que es atracción sexual y sentimental hacia muñecas estatuas o incluso maniquíes

Voz 5 07:56 ah vale no la conocía esto tampoco no yo no sabía esa definición Si sabía es a eso afiliados igual

Voz 0542 08:02 sí yo también pero la los nombres se lastra siguiente a ver si apuntas esto Úrsula gala Mato Philip eso es dificilísimo Ursula la Phil

Voz 5 08:15 qué te gustan las personas no los peluches es este esta muy malos así pero es una definición correcta sería esta Ur su saga y bueno lo bueno que tienes es que como están complicaban queda

Voz 0542 08:29 la siguiente salir Ofelia Sala salido filias y saliva

Voz 5 08:35 si no está es él

Voz 0542 08:38 sexo con suciedad verdad con heces pena por cierto no es ese efecto de decadencia de Makeba he corrido arropar rota despeinarse sí sea como el fetichismo por lo desaliñado

Voz 5 08:53 vale luego que no es lo grunge no no bueno podría ser un poco Courtney Love fiesta errores sí pero sin ponerle nombre así técnico luego el infantilismo para fílmico

Voz 0542 09:04 qué es este esta parafernalia de la estética de bebés que a mí personalmente

Voz 3 09:09 me produce bastantes a mí me produce bastante

Voz 5 09:15 uf me costaría lo que pasa es que yo entiendo entiendo a esos adultos que quieren sentirse niños lo que pasa es que no sé

Voz 0542 09:22 pero con pañales y toda la AIS claro claro que es que en fin bueno hay muchos vídeos de de de esas parejas curiosísimo pero lo que me

Voz 0401 09:30 que me asombra es es es es es es

Voz 0542 09:33 el papel de las cuidadoras sabes decían al definirlo que uno de los elementos de erotismo es la vulnerabilidad el el sentir que esa persona depende de Ikea es libre

Voz 5 09:46 vale a lo mejor es que van por ahí los tiros tampoco nunca he tenido la necesidad de de sentir Boon vulnerables a a los actos amante no hay gente que sí me gusta

Voz 0542 09:59 visto Cilia visto feeling

Voz 5 10:01 no no estoy pero tiene nombre de me encanta el nombre

Voz 3 10:03 por los criminales

Voz 0542 10:07 incluso aquellos que están encarcelados por crímenes horribles que de hecho hay varios casos de que se quietos dejarlo

Voz 0401 10:14 pero perdóname creo recordar incluso no lo sé a lo mejor eso es lo lanzó al vuelo y no es el asesino de la catana no terminó casándose con una niña que se había enamorado de él que estuvo escribiendo cartas durante todo el tiempo que estuvo porque no

Voz 0542 10:29 pero ya ha cumplido la condena Ansón y muchísimos han tenido casos así así que si si es una filial más Mecano filial que habla de personas que tiene a las no ya por las máquinas por los gadgets por los coches si claustro hoy sería yo yo yo

Voz 5 10:47 reportera de un programa donde nos metíamos en fábricas enseñamos cómo se fabricaban las cosas esa cómo se fabrican la lata de tomate frito todas esas cosas era súper divertido tú imagínate a alguien que que tiene eso sí bueno luego Zaid porque sí que tiene un punto Hamid a mí todo el momento fábrica después de Flash dance que fue una película muy de los ochenta

Voz 7 11:06 ha hecho mucho daño embrague generation pero todas las mi generación

Voz 0911 11:13 bueno mhm cerca de los tengo cuenta que lo que te encuentras luego en la realidad

Voz 0542 11:16 la dista bastante de lo que presenta vamos a serlo si seré yo no

Voz 5 11:21 que ya funde a aquellos tipos sudorosos ya te digo yo soy muy ya sabes

Voz 3 11:26 es me gusta Sébastien Chabal sí sí lo sé lo sé

Voz 0542 11:29 pero en fin la cola claustrofobia que es espacios pequeños son censores como en el lugar por antonomasia de los que

Voz 5 11:36 nuestro claustro y los coches imagínate también pero bueno pues nada hemos puesto nombre a todo que bien

Voz 0542 11:43 a todo a todo a todo bueno te digo la última dactilar que son gente que el excitan las lágrimas las lágrimas no hay pero eso me parece

Voz 5 11:51 pocas y como no se bueno ya ya por último

Voz 0911 11:56 no te te de nuevo un nuevo dato de la librería drogas nos debería no como una inagotable de de

Voz 5 12:04 donde además hay algún orgasmo

Voz 0401 12:07 de alguien con quien conoce te diré

Voz 7 12:10 es que estamos a la cabeza de países que más orgasmos envían hombre claro es que es una más de algunas repiten algunas repitan incluso

Voz 0542 12:18 sí sí con nombres de algún tipo

Voz 5 12:22 dice si pongo la tan ACM Ana localizar todos así que empezamos a muchos de estas en la ducha como el otro día que tuve el otro día es una conversación sobre si las masturbación es ducha pues eso

Voz 0542 12:34 vale ahí lo dejamos te diré que acumula más de trece millones de visitas que se dice pronto cinco millones de reproducciones la mayoría España Estados Unidos América hay pues me alegro mucho pues la última de nuestras noticias es una cita que hay como siempre con mucha información de la mano de los expertos que nos acompañan que son los grandes sabios de este programa Laura Cámara hasta el teléfono mejor que te lo cuente ella

Voz 0401 13:02 buenas noches Laura Cámara

Voz 8 13:04 hola buenas noches Celia qué tal una cita que tiene que ver con la sexualidad y que y que bueno es que sepamos todos cuáles

Voz 1490 13:14 exactamente mira pues es el veinticuatro de mayo ya está en Granada y es una chica que tenemos todos y todas las profesionales sanitarias que tratamos el tema del cinismo la disparé entonces es un congreso o unas jornadas que hemos organizado pinares para abordar esos dos temas en exclusiva ahí nadar pues eso no contaros un poquito de de que van a ir las jornadas así en como lo hemos enfocado

Voz 5 13:43 una pregunta me dices que es para profesionales cuál es el fin que podáis debatir sobre los temas más candentes que podáis saber por dónde tirar cuando haya que que atenderá a las pacientes por dónde queréis ir

Voz 1490 13:58 nosotros nos hemos dado cuenta

Voz 1681 14:00 sí digo nosotras que esto lo hemos organizado

Voz 1490 14:03 a tres personas Judy Sánchez Ana Estévez yo misma que somos de suelo pélvico ellas di yo Cólogan coges os hemos dado cuenta que la abordaron la fotógrafa inicia hoy también la disparé a veces hay como una variedad de opiniones también un poco pues variedad de enfoques terapéuticos de abordajes terapéuticos entonces lo que nos apetecía era un poco juntar a diferentes profesionales de diferentes disciplinas está enfocado a la caridad y desde desde diferentes ámbitos para debatir en torno a ese tema concreto que es el mismo con

Voz 0401 14:42 también Cuéntame vamos a a refrescar que es baje mismo

Voz 1490 14:48 con el cinismo es una afección que imposibilita tener relaciones sexuales con penetración y posibilita la penetración entonces a la disparé Umia pues es ese dolor en las relaciones sexuales entonces nosotros creemos que eso merece una civilización merece que las mujer pues a que sufren esas patologías tengan profesionales formados en ello y que sepan cómo abordar sobre todo que que sean capaces de dar ese pase decir bueno esto no es normal no es normal que el sexo duela es normal que pueda tener penetración por lo tanto

Voz 1681 15:26 poder buscar profesionales que puedan ayudarla

Voz 0401 15:29 imagínate que tengo libre esos días se ginecóloga y me interesa donde puedo apuntarme

Voz 1490 15:37 pues es toda la información tanto en la página web que es baja mismo disparé una punto com Cobo también en nuestro Instagram va mismo y disparé UNIA y podéis encontrar ahí el programa de las jornadas que hemos organizado para que cada uno desde su disciplina porque un poco a es baja aquí puedes encontrar tanto el programa como os digo como la forma de inscribirse Isidre de participar

Voz 0401 16:08 bueno pues porque aprendamos mucho más del mismo y la disputa Ureña

Voz 8 16:16 es que es complicado es complicado pues que aprendamos mucho más que encontramos soluciones muchísimas gracias la una Bazo Gracia

Voz 0401 16:26 yo tengo que decirte una cosa

Voz 5 16:28 la tengo que hablar de un de de una persona que

Voz 0401 16:33 te llaman Xavi Baus que que

Voz 5 16:35 sí

Voz 0401 16:37 este año me ha mandado una Palma de Domingo de Resurrección en chiquitita de bonita yo este año lo cuento porque el año pasado por San Jordi me mandó una rosa así así de bonita sí

Voz 0542 16:54 acumulando souvenirs pero sabes me remito

Voz 0401 16:56 está muy curioso porque claro lo de Sant Jordi lo pilló al vuelo lo de La Palma del Domingo de Ramos me desconcierta un poco porque ya sabes tú que yo no soy muy muy Sant era muy entera no

Voz 5 17:09 no no pero ahí me gustaría que me

Voz 0401 17:12 Derek esa viva AUS contase estoy segura de que sabe cómo hacerlo y que fue que en que me gustan esas son detallito igual que me ha mandado piedras me han mandado así como de has estado Cerradicas así que no son

Voz 5 17:27 es es decir no me mandan regalazo

Voz 0401 17:29 a mí no

Voz 0911 17:31 bueno alguno alguna marca juguetería no ha colmado de algún condón agosto

Voz 0401 17:36 gracias hemos sacado también bueno pero me gustaría mucho tengo que decir que como ya sabes que yo soy muy de estas cositas en mi diario pues he puesto la nota que adjunta

Voz 5 17:48 yo este año que con la fecha en la que yo yo he descubierto este regalo entonces Madrid miércoles veinticuatro de abril dos mil diecinueve Cadena SER

Voz 0401 17:59 Coma Mostra de la amistad uso obsequió a Max está de tal esperan que Ziggy del Boss teu

Voz 3 18:07 grato sabe no sé si me ha salido bien el acento catalán pero que no lo ha intentado con mucha voluntad si sabe muchísimas gracias me encantará que me

Voz 0401 18:18 que cuentes ya la última esta semana ha se ha publicado un libro que se titula todo lo demás era silencio que es de Manuel de Lorenzo que es un periodista gallego al que yo tengo muchísima ley muchísima ley pero es que el te lo cuento porque bueno yo me estoy empezando a leer no tengo ni idea de si voy a tener alguna excusa por fin para entrevistarle porque tu garaje me muero yo lo admiro mucho lo sigo mucho y además lo quiero mucho pero es en el de Lorenzo me ha dedicado el libro esto para Celia por la avenencia hay sus Caca antes por los wikis lo gin tonics por Malasaña por letras por permitirme coger te en volandas porqué este libro estará mucho mejor

Voz 3 19:08 Contigo Dentro que bonito no sabes la torera que me di cuando lo abrí

Voz 5 19:16 me dan halagada Manuel ahora mismo él está muerto de la vergüenza

Voz 0542 19:21 bueno pues que venga hay que es el arquitecto Manuel

Voz 5 19:23 o sea nada que quitar la vergüenza conmigo mala suerte Elía

Voz 3 19:28 muchas gracias Jo

Voz 5 19:42 cuántas veces han tenido la sensación de que habían sido ustedes mismos los que habían reventado una relación cuántas veces han visto que su pareja es capaz

Voz 3 19:52 dinamitar lentamente los cimientos de lo que tengan

Voz 0401 19:58 parece que efectivamente

Voz 3 20:00 somos capaces de hacerlo buenas noches

Voz 5 20:03 es Patricia Ramírez lo refleja

Voz 8 20:06 psicóloga del deporte y la salud buenas noches como me gusta tu segunda pedí de lo que me cuesta al Ensemble hammanes que bonito

Voz 5 20:19 a ver si somos capaces de pulverizar una relación que incluso nos gusta

Voz 1681 20:24 somos somos capaces porque comete muchos errores pequeñitos pero como al final lo que acaba con la relaciones la decepción acumulada Child relaciones que acaba en pop que acaban por una gran decepción no cometen el error de tu vida y claro en tu escala de valores no lo puedes en no lo en cajas y al final terminas pues rompiendo pero si son pues pequeñas decepciones el dejar de prestar cariño escuchar con atención a la persona Él que no cartas una afición esa pequeñas cositas que al final un día tú miras al que tienes al lado dices estarás la persona con la que yo me casé hola que pese a convivir porque se ha transformado o hemos dejado de hacer cosas que al principio no se enamoraba así que si si tenemos mucha facilidad para cargarlo

Voz 0401 21:06 pero crees que cambiamos a lo largo de una relación de largo recorrido que cambiamos

Voz 5 21:12 otros mismos

Voz 0401 21:13 Nos vamos acomodando que Nos vamos amontonando porque

Voz 5 21:16 Hamid de mi vida yo tengo un carácter que ya sólo cualquiera que quiera estar conmigo un ratito ya me parece que tiene ya

Voz 0401 21:23 o sea es decir que seguramente es la persona que esté a tu

Voz 1681 21:26 lado entienda que ese carácter le puede parecer atractivo sea normalmente nosotros conseguimos mantener una relación a largo plazo primero porque compartimos una escala de valores que eso fundamental porque los defectos de la otra persona que todos los tenemos son asumibles para uno y lo que me aporta como persona por su bondad por su humor por su conversación su cultura me enriquece muchísimo ya sí esperamos encontrar a esa persona concertó defectos no vamos a encontrar

Voz 5 21:51 no es darnos tenemos que han amoldarnos también de sus defectos

Voz 1681 21:54 de alguna manera aceptar tenemos que aceptar a la persona como es si tú quieres tener un aparato a a la que ir tuneado como dice Silvia en el espectáculo pues estás perdido sea tu tienes que conocer a una persona que en un principio encaje con lo que tuvo una relación o por el proyecto a largo plazo por lo que queréis hacer juntos queremos tener hijos no queremos tenerlos queremos vivir en estas lo queremos sabes el proyecto que tienes en común de encaje y luego las cosas que no te gustan tendrás que aceptarlas porque no vas a encontrar a alguien perfecto para esa persona perfectas aquella con la cita a la que tú le tolera sus defectos

Voz 0401 22:28 ha dicho todo Patricia es como Silvia qué dice de su espectáculo ILP a decir es que resulta que esta señora ha decidido contar todo esto y leernos la cartilla desde un escenario Illa Silvia con la que se sube al escenario es Silva con psicóloga experta en dependencia emocional la hemos tenido en este programa vamos a tener muchísima más veces porque sois capaces de enumerar en diez

Voz 8 22:56 mi corrígeme en diez hay diez cosas que hacemos para mandar a tomar por saco nuestras relaciones esa

Voz 1681 23:02 exacto sí deja Michel

Voz 8 23:04 apunte que estoy segura que alguna

Voz 1681 23:07 a anota nota mira lo primero es como nos confundimos bueno primer que entender la diferencia de género que haberlas haylas ya que los hombres y las mujeres queremos lo mismo indudablemente pero que sentimos que nos comportamos Ike pensamos de forma distinta pues sí porque nuestro cerebro también está configurado de una forma distinta eso en ningún momento tiene que llevarnos a ninguna diferencia ni en derechos ni en igualdad de oportunidades y el respeto ni nada pero eso no distintos entonces aceptar eso y conocer la diferencia es que hace que nos permite empatizar pero si no las conocemos ya poner un pequeño ejemplo vale pero esto es secreto de la obra

Voz 8 23:42 venga bien esto es todo no mira la mujer

Voz 1681 23:45 esperemos un hipocampo un poquito mayor el hipocampo en el lugar donde guardamos todos nuestros recuerdos emocionales y las peleas las cosas que no me apasionan cuando hombres y mujeres tenemos una discusión ellos no acusa muchas veces unas rencoroso porque empezamos a tirar de ellas recordamos hasta la primera pelea

Voz 8 24:02 cierto es que seamos rencorosa es que tenemos

Voz 1681 24:05 eso mayor entonces a partir de ahí si ellos entienden que nosotros guardamos malos recuerdos en lugar de desechar Ros no verán una forma distinta

Voz 8 24:13 señores yo tengo Ocampo yo tengo un y pocas ocasiones

Voz 0911 24:19 como como un campo de béisbol hipocampo como el campo de fútbol

Voz 8 24:25 fíjate que también explicación científica eh

Voz 1681 24:28 claro es que hay muchas explicaciones científicas que de conocerlas dejaríamos de hacernos reproches tirarnos cosas encara luego pues otro punto importante enamoramiento el enamoramiento es un momento en el que a veces pues como Ariño Le confunde la noche pues a nosotros nos confunde que no digan que ojo más bonitos tienes ya dejamos de mirar

Voz 8 24:46 es venga once mirarlas es dejamos de mirar

Voz 1681 24:48 Nos sentimos tremendamente agradecidas porque alguien ha valorado si empezamos a pensar que estamos enamoradas de todo el resulta que al poco tiempo te das cuenta que no

Voz 5 24:57 fíjate yo tengo que reconocer lo que acabas de decir es verdad que a veces en los símbolos sin han con esas cosas si ya está

Voz 0401 25:05 incluso incluso mi esposo lo dicen público dice que el el piropo que más le ha descolocado a muchos pero es así de lo que me hayan podido decir es que Javier Limón me dijo una vez tiene su labio inferior para quedarse a vivir en él

Voz 10 25:22 no oye muy originales

Voz 0401 25:24 el detalle Trallero

Voz 8 25:27 me lo dijo me las tuve que volver a colocar y dice el Javier Limón Excel productores te musita desgracias y así se lo es en golosina también se enamora icono cuando falta también queremos seguir teniéndolo

Voz 1681 25:41 claro y cuando tan enamorado pues a ver cómo renuncias tú a alguien que no tiene pues lo que tú quieres que tenga una persona que tu lado pero todavía está enamorada ya difícil difícil luego vienes a tapar de dejadez claro todo tan bonito al principio de repente empieza en la dejadez que tenemos la confianza la confianza la confianza

Voz 11 25:59 te da asco exactamente igual

Voz 1681 26:02 problemas en la comunicación en las relaciones sexuales en cómo interpretamos al otro no he Si un si una persona te dice necesito tiempo tú dices bueno pues voy a esperar no no necesita tiempos que no saber nada entonces hay muchos errores que con que cometemos de verdad que que conocerlo seguramente nuestras relaciones funcionarían mejor

Voz 0401 26:21 como dinamitó una relación los celos

Voz 1681 26:24 muchos pues es el otro punto los celos y el control mira normalmente una persona celosa lo es o por su propia inseguridad pensando que tú vas a conocer seguro alguien mejor que ella o porque tiene esa necesidad de querer controlar te pensando que tú eres su posesión y que puede decidir qué amigos tienes como te viste esto como te relaciona y que haces con tu tiempo libre cuando estamos con una persona así cuanto antes salgas corriendo mejor

Voz 0401 26:47 muy buena conclusión muy buena conclusión tendemos auto destruir nuestras relaciones Patricia Aisa tenemos una cierta tendencia a dinamitar lo todo

Voz 1681 26:57 tendemos a pensar que la relación ya es algo estable que va a durar toda la vida y que el amor lo aguanta todo entonces eso lo que hacemos descuidar la pareja y al descuidar la pareja pues es lo que decíamos al principio uno se va enamorando es encantando de decepcionando y al final la decepción también es la tumba del amor cuando tú tienes una persona la Biblia preguntas que miras de tu pareja no tienen a que existe malo porque la admiración es muy importante en una pareja

Voz 0401 27:25 hay que me recomiendas complementario y a pesar de que seamos diferentes o moldear lo porque somos diferentes voltear los no

Voz 1681 27:36 no yo creo que tenemos que de inicio buscar alguien que encaje con nosotros ya está claro que en en para vivir en convivencia pues habrá cosas que tenemos que expresar que no nos gustan y si eso se puede cambiar perfecto y si no se puede cambiar tendremos que decidir si esa es la persona con la que queremos esto Arona

Voz 0401 27:54 eso eso eso tratar de cambiar en otras algo bastante

Voz 1681 27:56 se complica si tú crees que podremos

Voz 0401 27:59 era evitar todo esto

Voz 8 28:01 sí claro que sí sólo hay que venir a vernos efectivamente porque había estado en Madrid habéis estado habéis estado en Madrid y Valencia y en Barcelona yo os queda os queda todavía

Voz 0401 28:13 en Bilbao sí

Voz 12 28:15 la Alliance in Valladolid once de mayo Bilbao el veintidós de junio Saragoza el dos de junio o sitios y buenos

Voz 8 28:24 que no pitaban en Madrid y Barcelona osea que

Voz 12 28:27 mira le gira gira oye

Voz 5 28:29 y nos gusta que nos pongan ese espejo Patricia la gente cómo reacciona cuando se distingue porque si yo estoy en el escenario y con las cosas que vas diciendo seguro que tengo anécdotas personales y de mi convivencia en pareja en las que digo

Voz 8 28:42 dice identificado tanto si es que está la

Voz 0401 28:44 haces tú

Voz 1681 28:45 sí claro mira no la gente anualmente como nosotros hemos hemos cogido un director de teatro que es el que nos ha llevado todo lo que nosotros hemos escrito no pues todos los gags cómicos no entonces la la esta conferencia teatralizada este monólogo a dos tiene muchos puntos cómicos o todo como muy exagerado de tal manera que el que se siente identificado no lo sufra que alguien diga of madre mía la que estudiando o que alguien tenga alguien al lado y madre mía la que me escaneando puede ser pero lo lo normal hoy el feedback que tenemos de las redes sociales que la gente se lo está pasando bien Iker divertido y que las que barbaridad consola pasarnos otros pero en un tono baja menos agradable y cómico sabes así que yo creo que la gente se está divirtiendo

Voz 0401 29:22 pues ya lo saben si no quieren cargarse su relación Patricia Ramírez y Silvia con están dispuestas a decirles cómo editarlo muchísimas gracias

Voz 8 29:35 Patricia Hay que lleguen los premios eh ya de Max de teatro todas estas cosas lo monólogos en la tele y cualquier cosa que fan tuya

Voz 4 29:46 muchas

Voz 13 29:51 vale sí fue

Voz 0542 30:00 es como todas las semanas llegan consultas a Contigo Dentro arroba Cadena Ser punto com Esta te diré que me han hecho especial ilusión sí que los intentos no pues de alguna manera como que han crecido con nosotros mira primero te voy a presentar Almudena Martínez Ferrer que no que no es que te la presente que para que te la RAE

Voz 5 30:20 o es basada en que grabar cuando nos vemos esta mujer porque ya cuando ya no es una cuestión de abrazos Losada

Voz 0542 30:26 sí sí faltan nueve decir que falta bueno ella está al frente de la sex punto com no yo digo

Voz 7 30:34 a lo que

Voz 0542 30:36 queda Edward imaginación si te decía que que que tú conoces bien es sexóloga insta al frente sex punto com buenas noches hola buenas noches ambas dos ambas dos pues mira igual que nuestra oyente Almudena también empezó con nosotras en el en el de los primeros programas de Contigo Dentro así que

Voz 5 30:55 de Cerda también digamos empezamos a tener una relación de largo recorrido sí sí sí

Voz 11 31:00 total duración yo no sé si fue el primero o el segundo

Voz 5 31:03 pero lo tengo por ahí lo puedo encontrar

Voz 11 31:06 o sea el podcast seguro por supuesto

Voz 0542 31:08 desde ese momento hace cuatro años no es lleva escuchando está bien de que nos dice tengo dieciocho años os llevo escuchando desde que tenía catorce quiere decir que me habéis habría abierto la mente enseñado muchísimo por cierto mándame un saludo a Berto Romero que fue gracias a él que nombró vuestro programa en Nadie sabe nada por qué os descubrí por eso os escucho siempre que pueda

Voz 5 31:30 es la ilusión que me hace porque además soy de las que de las que escucha todas las semana a estos dos señores a Andreu Buenafuente Berto Romero

Voz 0401 31:39 a los que les es suplicado reiterada

Voz 5 31:41 es ocasiones que por favor que vengan un día este programa baja

Voz 7 31:46 de eso no hay manera pero bueno pasando absolutamente mi no le costó nada pero bueno si les al goles gustará si tan recomendar si no tenía yo con la posibilidad que te encuentra

Voz 5 31:56 así yo te daré un abrazo y te te lo recordaré que lo sepas

Voz 0542 32:00 dicho lo cual declaraciones de intenciones reiteradas Nos dice la oyente tengo el siguiente problema no me gusta nada el aspecto que tiene mi vuelva creo que inconscientemente por eso no me de Pirlo pero el tener pelo me genera mucha inseguridad ya estoy harta de hacer pasar a mis parejas por la misma fase de inseguridad que llega hasta el punto de no dejarles practicarle sexo oral y obviamente yo quiero sentirme segura y cómoda estando desnudas y así poder disfrutar de verdad tanto yo como mi pareja

Voz 5 32:33 ya estamos con las de siempre con las de que hay un modelo de vulva tiene que ser el coño de la Nancy

Voz 3 32:39 pues

Voz 11 32:40 pues cuando decimos que mi yo siempre me pregunto comparado con con un codo con un melocotón con una actriz porno

Voz 0542 32:49 aunque es un paisaje con Pilar

Voz 11 32:51 entonces imagínate que tenemos conocimiento de un gran espectro de de vuelvas que puede ser

Voz 5 32:58 yo por ejemplo yo veo muchas vuelvas entonces

Voz 11 33:01 en mi caso igual yo podría decir no es decir yo sí lo puedo juzgar pero es que yo no me he encontrado una vulva afea cada vulva es personal e intransferible por así decirlo hombres no es la queremos reconstruir pero igual que tenemos una cara única unas manos únicas una huella única nuestra vulva es única no podemos parecer alguien pero tú vulva será la tuya

Voz 5 33:24 y luego lo de que sea fea pues

Voz 11 33:26 es pues hombre las vuelvas tienen patrones pues ya hay que que ser original para que sea fea fea pero lo primero que querría saber es cómo lo sabes

Voz 5 33:37 que es fea a mí lo que sí que es verdad es que

Voz 14 33:42 Ánimo pues eso una imagen de una vulva

Voz 5 33:45 tiene que cumplir unos ciertos parámetros ella precisamente dice ella por ejemplo dice que ella no se de Pillay que eso pues pues hace a a sentirse avergonzada de que de su propia vuelva a casi porque dice viene viene la conspiración están milagrosa como para que yo una vez que me de Piles

Voz 3 34:06 qué pedazo de coño que tengo

Voz 11 34:10 pues mira nosotras en cuando hacemos árbol viéseis hay una parte en la que se ve las loas y una de las partes es como la cuidas como que estilismos leales a tu lado porque

Voz 7 34:21 no me parece genial y hacerle osea me parece genial yo le hago estilismos sino también de agosto depende del pelo abriga

Voz 8 34:29 a mí me

Voz 0911 34:31 el pelo un poquito sí que abriera

Voz 5 34:34 sí además es que también es verdad que creo que el porno ha hecho mucho daño es decir que seguramente habrá un montón de hombres que

Voz 0401 34:42 también hayan criado con esa visión

Voz 5 34:44 no de de las vuelvas hiper de Pilar pero por qué tenemos por qué tenemos tantos prejuicios a a una vulva sin de Pilar pues mira yo creo que es así

Voz 11 34:57 de Pilar de tenemos un tema con la imagen corporal que entre la culpa y el sexo es casi lo peor que le puede achacar a una persona cuando eso se tambalea es muy fácil que esa persona sea más fácil de manipular sea más fácil porque el otro día me preguntó un un chaval de cinco años porque teníamos la parte blanca en las uñas que significaban esas pequeñas manchas yo acorde que de pequeña me decía que eso era mi abuela me decía que estarán por los pecados que nadie era especial

Voz 7 35:27 en Qatar y pecaminoso de repente ahí

Voz 11 35:33 yo pensé que eso así yo pensé esto es esto muchas no hizo también la vida

Voz 7 35:38 la me dije por qué

Voz 11 35:41 a alguien le quieren hacer sentir esta culpa desde que eres pequeño porque tú vulva no va a estar bien porque tu cuerpo nunca está bien porque venía caminando en el escaparate de Zara una talla imposible Si tienes huesos no pueda haber Carme ahí es directamente sabía maniquíes totalmente imposible entonces

Voz 0911 36:01 qué estrenáis yo me aprieta

Voz 7 36:05 la verdad es que esa sí es que es verdad yo que soy una mujer que fluctúa entre yo puedo estar entre la XXXVIII cuarenta

Voz 5 36:13 prácticamente casi todos los años es verdad que el tema de las tallas es una presión no hay ni un solo maniquí con una talla normal es que es decir yo te digo no te digo ya porque si cuando son tiendas de para personas obesas es verdad que sí que ponen los maniquíes apropiados pero de verdad no tenemos esas tetas bueno hay

Voz 0401 36:37 no al lado de mi casa que tienen unos peces

Voz 5 36:40 antes que claro nos paramos y encima es es de estos de de mallas de ballet y cosas de éstas y entonces

Voz 0401 36:46 nos quedamos petrificados ni moco el patillas y yo no tías que peras

Voz 0542 36:54 bueno pero ni siquiera los de tallas grandes yo hace poco pasé por una él que se supone que era de tallas grandes ídolo día la pierna decía no tengo yo en mente la pierna de nadie de ese diámetro y me están diciendo que eso es un un modelo de mujer curvilínea

Voz 5 37:09 claro que yo no sé dónde iremos viendo encima de la vulva yo le quiero hacer una pregunta a Elia porque tuyos somos más o menos de la misma generación pero con el día ya hay prácticamente una generación

Voz 3 37:19 ha habido tanto perdóname

Voz 0542 37:21 yo te puedo hablar de la generación siguiente la mía eh porque la mía hay va

Voz 7 37:25 quién es el de las antiguas de las que siempre

Voz 0542 37:28 eres pero pero tengo muchas primas inminente después y más más joven de que son las que me dan a mí ese pulso de la sociedad que viene y me aterra a la vez que son las que están en Instagram viviendo veinticuatro horas al día se ve más claro estas niñas desde los dieciséis van de Pilar integral claro todas sea no conciben otra cosa pero sí está

Voz 11 37:47 fenomenal hasta tal todo lo que quieras de lo tiene su función es decir hay enfermedades hay ITS que pueden ser contagiosas a través de la piel desde

Voz 5 37:57 pero por ejemplo trajimos aquí el tema de si es mejor perdona que te interrumpa así es mejor de pilares o no y nos dijeron que podía hacer lo que te diese la gana porque lo único que sí que es verdad que te podría complicar la vida es si tu pelo tiende a tienda enquistarse que hay hay cierta dos bellos que es que atienden a enquistarse pero ni protege el bello ni idea

Voz 0401 38:20 no vino vino vino vino vino

Voz 5 38:23 Cristina lo ginecóloga de la Fundación Jiménez Díaz especialista en todos estos temas Grecia no hay ningún no hay ningún problema el problema del bello que a veces es verdad que hay pelos que es en que están el problema es que era lo que nos decía Elia toda una generación educada en el coño era Nancy bueno también te digo que igual

Voz 0542 38:44 el que hay ese súper auge de la serie de la depilación integral también hay ahora niñas de quince que estando desfilando se ni las piernas porque gracias al auge del feminismo paralelamente está está otra tendencia de las redes sociales si también de las redes sociales exhibir el hecho de que existe

Voz 5 39:01 ibamos todos tanto nuestra vida hace que si de repente una famosa sale con el brazo en alto y tiene la tiene la pela hambre era pues cojas si idiomas pues qué mona es esta mujer como me gusta te sientes más segura es que cuando yo tenía diecinueve años

Voz 0401 39:20 juro que había modelo exacto y milimétrico de mujer después hemos seguido

Voz 5 39:25 en esos parámetros durante creo que bastante tiempo

Voz 0401 39:28 ahora yo creo que es cuando estamos empezando a romperlo

Voz 0542 39:31 sí yo creo que ahora hay más de todo en todo

Voz 5 39:33 sí que bueno eso pensaba que si la

Voz 11 39:38 el único referente de vuelvas porque las vuelvas en las redes sociales ya hemos dicho que no se ven pues piensa que igual está pensando que es feo pero no lo sabe sólo lo ha comparado con el porno mujeres muy estrechito

Voz 16 39:52 vas muy muy

Voz 0401 39:54 cuidadas

Voz 5 39:56 lo que quiere hacer Almudena corríjame si me equivoco

Voz 16 40:00 o es darse mucho más la vuelva

Voz 11 40:02 verse mucho más de hecho vosotras Tanic pocas varios hablando de cómo se puede mirar una la vulva bien bien mirada vamos

Voz 5 40:12 a que que recuperar te vamos a llamar dentro de nada vamos a recuperar uno de esos te mazos porque quiero que me enseñas a mirarme bien pues vale por cierto creo que tienes cita en Barcelona nos vamos a Barcelona Body sex de grupo el uno y dos de junio suena de vuelvas a ver muchas vuelva señor

Voz 3 40:37 tras apunten se exprese muchísimas gracias a todos

Voz 0401 40:49 hagamos una cosa como lo de las selecciones nos afecta a todos y lo que ocurra este fin de semana es determinante hablemos del compromiso con la sexualidad tienen los diferentes partidos quizás sí sabemos exactamente la postura de todos podamos decidir nuestro voto hace un recuento exhaustivo de todas y cada una de las proposiciones no creen que tardaríamos mucho porque explícitamente son pocos los que los que hablan de sexo pero por eso nos hemos fijado en este caso del compromiso con los más pequeños al fin al cabo son los más débiles así que vamos a enterarnos cómo van con esto de la infancia ellos son el futuro de ellos depende que nuestra sociedad solucione Save the Children ha hecho esta labor ya ha analizado los diferentes programas para estudiar el verdadero compromiso de los partidos buenas noches Carmela del Moral portavoz de Save the Children

Voz 15 41:49 hola buenas noches hay un compromiso

Voz 0401 41:52 lo real por parte de los partidos para proteger la infancia

Voz 15 41:56 lo que ocurre con la infancia es que es un tema que es difícil no arrancar compromisos en una conversación en una reunión muy pocos partidos ébano poner en contra de medidas que sean a favor de los derechos de la infancia pero cuando llega la hora de la verdad que es ver cuantas medidas de las que como organización proponemos a los partidos que incluyan en sus programas que de alguna forma son como la carta de presentación no la promesa que hacen respecto al programa que van a tener cuando gobiernen si gobiernan pues algunas veces nos llevamos la sorpresa de que no todos esos compromisos están reflejados

Voz 0542 42:34 si lo está no lo están con la suficiente intensidad

Voz 15 42:37 merecen

Voz 5 42:38 te parecería que que esto sucede porque

Voz 0401 42:42 no somos conscientes de hasta qué punto por ejemplo la pobreza afecta a los pequeños el hecho de que hablemos de intentar erradicar la pobreza de que los adultos no vivamos en la pobreza de que una madre pueda tener una casa es que esto afecta directamente a la infancia te parece que ese compromiso que falta por parte de los partidos es porque no son conscientes de cómo afectan tantas tantísimas cosas también a la infancia bueno yo creo que de hecho el

Voz 15 43:13 concepto de niños y niñas como ciudadanos es un concepto que todavía está muy lejos de la conciencia de la sociedad y de los partidos políticos a pesar de que la Declaración de los Derechos del Niño es ya de mil novecientos treinta y nueve todavía los consideramos de alguna manera como adultos en formación o como incluso propiedad de las familias no en los excesos más extremos nos cuesta a pesar que son ciudadanos con derechos iguales a los que tenemos los adultos no a eso le sumamos el hecho de que no tienen el derecho al voto es decir que no son un grupo electoral al que complacer o que va a dar rédito es muy fácil que sean obligados olvidados de las políticas públicas no de hecho el caso de pobreza que cuentas es interesante porque hasta los años ochenta se consideraba que el rostro de la pobreza era una mujer mayor de sesenta y cinco años

Voz 0401 44:04 cierto a partir de ahí fueron cuando llegamos

Voz 15 44:07 serán de espantos por las pensiones el Pacto de Toledo en el caso de la de España que garantizó las pensiones a los mayores pues sin embargo es que la OCDE nos advierte desde los ochenta y noventa que el rostro de la pobreza es un niño o un joven y sin embargo aún no se ha adquirido ese compromiso claro por erradicar por ejemplo la pobreza infantil

Voz 0401 44:27 en redes sociales estamos viendo

Voz 14 44:29 con mucho gusto además porque se está realizando

Voz 5 44:32 con bastante rapidez un cuadro que habéis en el que habéis analizado varios puntos que son los que establecen el parámetro del compromiso por parte de los partidos

Voz 0401 44:44 por ejemplo hablan en sus programas específicamente de la infancia hay en algún momento alguien dice infancia por delante derechos sexuales por ejemplo vamos a entrar ahora a hablar de de los abusos sexuales en la infancia pero hablan directamente de los niños

Voz 15 45:03 si se habla en alguno más momentos de niños en otros de infancia sí que se recogen los programas también se recoge en otros centradas medidas en las familias

Voz 0401 45:13 bien vamos allá vamos a vamos a centrarnos por ejemplo en los abusos sexuales a menores que es algo que es absolutamente evidente cuál es el compromiso de los diferentes partidos encontró a combatir los abusos sexuales en la infancia

Voz 15 45:30 bueno hay que entender que nosotros en la medida que estamos pidiendo para acabar con los abusos sexuales como con otras formas de violencia es la ley para la erradicación de la violencia contra la infancia una ley que consideramos integral que debe tratar todos los temas desde la prevención hasta la recuperación de estos niños y niñas y que incluiría medidas de abuso sexual no la al aprobar la ley de manera específica queda recogido en los programas de de Ciudadanos Si el PSOE por ejemplo podemos específicamente tiene un apartado dedicado a violencia sexual contra la infancia es decir es un tema que trata es verdad que hemos puesto una amarillo porque no recoge el compromiso claro de aprobar la ley pero sí que habla de violencia sexual contra la infancia vox Partido Popular recoge un plan integral de lucha contra la violencia contra la infancia es decir aparece en su programa pero tampoco explicita que vaya a aprobar una ley

Voz 0401 46:25 con lo cual sería también amarillo sería siglos

Voz 15 46:28 tenemos en en en amarillo y Vox Vox lo tenemos en en rojo lo tenemos en rojo porque Vox cuando habla de violencia habla de violencia intrafamiliar con lo que se quieren referida a violencia intrafamiliar es crear una ley

Voz 0401 46:43 qué

Voz 15 46:43 que de alguna forma recoja todas las formas de violencia contra todos los miembros de la familia incluyendo en esta ley la violencia de género deshaciéndose de la ley de violencia de género porque lo hemos puesto en rojo y por qué no nos vale porque precisamente nosotras que pedimos es una ley específica para la infancia alejarla

Voz 0542 47:01 el concepto de familia la infancia únicamente liar

Voz 15 47:04 la familia porque hablamos de violencias que pueden suceder en la escuela que pueden suceder por desconocidos en centros de ocio pero limitarlas e igualar las a otras formas de violencia en la familia Nos parece que no recoge el compromiso e incluso puede ir en detrimento de algunas de las peticiones de una de una visión integral de la violencia

Voz 0401 47:27 hasta qué punto la educación sexual conceder

Voz 5 47:29 Hayes que protege a los niños de los abusos sexuales

Voz 15 47:34 para nosotras es una herramienta clave para prevenir la violencia sexual tanto los abusos sexuales de menores como las relaciones entre adolescentes que puedan tener cuando llegan la adolescencia hay expresan su sexualidad pero es que realmente es muy importante para los propios abusos sexuales a la infancia no hay estudios por ejemplo en Canadá que demuestran que las niñas que que recibieron educación sexual en su infancia tienen un cincuenta por ciento menos de posibilidades de ser víctimas de violencia sexual porque es tan importante educar en educación sexual no porque sino los niños y niñas no son capaces de identificar lo que es un abuso

Voz 5 48:16 claro el primero es lo que les lo que ha pasado cuando sea emitido el documental sobre Michael Jackson que lo que reconocían esos adultos es que ellos creían cuando les estaban haciendo una felación que era algo normal que tenían que hacer porque claro lo sabía manipulado hasta ese exceso y además los abusos sexuales estos datos vuestros creo recordar el ochenta por ciento se dan en el entorno más cercano del menor

Voz 15 48:41 exactamente tenemos que entender que por ejemplo el abuso sexual que se da en la familia un niño o una niña normaliza lo que sucede en su casa un padre le dice una niña que lo que están haciendo es lo que hacen todos los padres

Voz 0542 48:55 es con sus hijas y esta niña no

Voz 15 48:58 la otra fuerza de información no conoce lo que es una relación afectiva no la diferencia lo que es una relación sexual normalizará este abuso hasta que llegue una edad adulta en muchas ocasiones no lo hubo un caso bastante notable hace un par de años creo que fue en su fue en Asturias en Cantabria en el que una niña fue cuando llegó a quinto de Primaria explicaron lo que era el aparato de traductor en la clase de Biología cuando se dio cuenta que lo que estaba haciéndole su vecino desde los cinco años era abuso sexual esta niña tenía una relación con su vecino en la que el vecino normalizada a los tocamientos y las relaciones sexuales y no fue hasta que le explicó en su punto de vista más biológico que otra cosa en el colegio que era esto cuando ella pudo identificar y denunciar lo que le pasa

Voz 5 49:46 hablamos también de otros temas que afectan también a los niños las familias monoparentales por ejemplo estas familias las que sólo hay un adulto ya sea por fallecimiento de un progenitor

Voz 15 49:56 o por decisión propia creéis que esos niños tienen que tener especial protección mira nosotras lo llamamos familias monoparentales pero estoy porque son mucho más mujeres porque tienen niños sola yo no yo tengo mi entorno más cercano a dos exactamente un estudio que hicimos en dos mil quince identificamos que más del ochenta por ciento de los hogares con un solo adulto son es una madre la cabeza de Familia momento estricta terminología para lo monoparental cambiar el lenguaje no da en vis poner es la imagen de esa mujer que lleva una carga necesita una especial protección porque es que casi el cincuenta por ciento de estos hogares están en riesgo de pobreza estamos hablando que es una proporción mucho mayor de los hogares en los que son dos adultos los que están a cargo de estas familias si creemos que hacen falta medidas específicas

Voz 0401 50:50 tiene un compromiso por parte de los partidos

Voz 15 50:53 es un compromiso que han ido entrando en los últimos años en los programas y que realmente no nos alegra que esté no en algunos por ejemplo en el caso de Ciudadanos y de Podemos el compromiso es muy en línea con lo que nosotros pedimos por eso les hemos puesto un verde no que es equiparar la situación de las familias monoparentales a la de las Familias numerosas que tenga las mismas facilidades

Voz 5 51:16 estamos más ayudas cuentos y luego

Voz 15 51:19 PSOE recoge que hay que regular en este sentido en el sentido de distintas familias ya habla de protección a monoparentales pero no especifica como también en en el programa el Partido Popular se recoge la monumentalidad Vox Vox habla de familias en

Voz 0401 51:37 vale

Voz 5 51:38 mismo el sexo son un arma de guerra haya ya lo sabemos hay es verdad que hay determinados conflictos en los que se puede participar de alguna u otra manera la venta de armas es evidente que es una de las maneras en las que

Voz 3 51:54 se participa de alguna manera en esas guerras ya

Voz 5 51:58 que España no está afortunadamente en plena guerra

Voz 0401 52:02 pero que en el dos mil diecisiete ACNUR

Voz 5 52:05 el registro un veintiocho por ciento sufrieron violaciones y abusos de esos niños que llegan a los campamentos un veintiocho por ciento

Voz 0401 52:14 hay algún compromiso al respecto con el rollo de la venta de armas los partidos es que claro el les ven unas elecciones decir que no vas a participar en la venta de armas es muy arriesgado pues mira esto

Voz 15 52:27 eso es una de nuestras peticiones que ese que separen aquella la venta de armas a aquellos países que las van a utilizar en conflictos que

Voz 0401 52:35 vulneran los derechos humanos Yemen por ejemplo claro

Voz 15 52:38 Yemen en Yemen se están vendiendo armas a una potencia que está utilizando contra la población civil en muchos casos las víctimas acaban siendo niños y niñas

Voz 0401 52:47 pues en este caso podemos sí lo recoge en su

Voz 15 52:52 el programa en una separada separada del programa

Voz 0542 52:55 eso al principio no identificamos Perona

Voz 15 52:57 se trata de Internacional reconoce la el poner fin a esta venta de armas el PSOE habla de ciertas medidas en el marco de la política europea no tiene un compromiso tan firme

Voz 0401 53:08 mi PP y Ciudadanos mimo

Voz 3 53:10 Se sean manifestaba al que para determinar crees que tenemos un compromiso

Voz 14 53:17 como ciudadanos el domingo