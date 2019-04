Batalla entre PP y Cs, mientras Vox se frota las manos

Voz 0194

hola buenas noches empieza hasta ahora y de manera excepcional hora25 porque irá noticia una de las muchas que nos deja el día estaba también en el fútbol del partido que ustedes acaban de escuchar en Carrusel deportivo entre el Atlético de Madrid y el Valencia dependía que el Barça se proclamara hoy campeón de Liga y el Barça va a tener que esperar hasta el fin de semana porque el Athletic ha ganado su partido al margen de esto la noticia política del día es sin duda el cambio de chaqueta del hasta hace dos días presidente de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido iba de número cuatro en la lista europea del PP hasta ayer había estado despachando con sus compañeros en Génova ha aparecido en la sede de Ciudadanos para anunciar el cambio supuesto el trece en la lista de Ciudadanos para la Comunidad de Madrid sin parpadear siquiera mostrar incomodidad él que había dicho de todo del partido que ahora le acoge se pone interesante la batalla en la derecha dice Garrido que Ciudadanos representa ese centro liberal en el que siempre ha creído debió ser muy duro para él estar tantos años en el PP un partido en el que parece que no creía pugnar por ocupar la primera plaza en la comunidad plaza que Casado cedió a Isabel Díaz Ayuso la candidata que echa de menos los atascos a todo esto Casado se ha enterado por la prensa muy estético no es batalla entre PP y Ciudadanos que ayer ya se escenificó en el debate que tiene a Vox P de espectador y frotándose seguramente las manos iba otro noticia que hay que destacar en esta portada es la absolución del ex presidente del Barça Sandro Rosell después de haber estado casi dos años en prisión preventiva dice la Audiencia Nacional que no se puede probar el blanqueo de capitales del que se le acusaba alguien debería dar explicaciones por ello ya alguien debería plantear también