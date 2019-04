Guerra sin cuartel en la derecha

Voz 0554

00:06

dos días de debate electoral con más ruido que nueces dejan una noticia hay dos preguntas la noticia el desgarro de la derecha después de una larga campaña en que parecían ir de la mano contra el enemigo común Pedro Sánchez uno Albert Rivera cada día más descontrolado sea lanzado por casado sin contemplaciones por si quedaba alguna duda el día después en una maniobra mantenida en secreto hasta el último momento el ex presidente de la Comunidad de Madrid por el PP Ángel Garrido se ha pasado a las filas de Rivera guerra sin cuartel la derecha Éste es el balance final de la doble cita televisiva y previsiblemente la noticia de cierre de la campaña electoral ante lo cual se impone la primera pregunta hay que deducir de esta pelea repentina que vive de Casado dan por perdida la batalla contra Sánchez ya sólo aspiran a salvar los muebles cada uno por separado a costa de quitarse votos entre ellos au simplemente hay que recurrir a la condición humana Albert Rivera no han podido contenerse es su carácter la segunda pregunta es sobre la insoportable banalidad de estos debates con la sustitución de Mariano Rajoy por Pablo Casado se ha completado la renovación generacional y algunos ponen en duda la competencia los nuevos liderazgos pero lo que ocurre aquí no es diferente de lo que pasa en otros países el triunfalismo hecho estragos en las derechas occidentales vamos a las causas no podemos obviar que estábamos en universo comunicacional completamente distinto del que configuró las democracias de posguerra no es lo mismo debatir para los medios tradicionales que paladar redes sociales en que el impacto de la simpleza no deja espacio para las ideas sólo Pablo Iglesias evitó caer en la tentación