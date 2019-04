Carrusel Madrid: Leganés 0-1 Athletic de Bilbao (24/04/2019)

Voz 1 00:00 qué tal muy buenas e retransmisiones de radio entre semana con partidos de la jornada treinta y cuatro en juego y con uno de ellos además de gran cartel

Voz 1269 00:09 sí aquí en la Comunidad de Madrid a esta hora el Barça de momento no sería campeón porque el Atlético de Madrid y el Valencia están empatando a uno al descanso en el Huerna Metropolitano pero lo dicho estamos en Butarque porque está a punto de comenzar sino el hecho ya no los queremos perder nada vamos a ello vamos a este club deportivo el Athletic de Bilbao aunque con la asistencia técnica que Carlos Dívar Marjaliza también de José María Sendra en el campo lo primero situamos el partido porque ya ha empezado o está a punto Óscar Egido que qué tal muy buena

Voz 0684 00:44 hola buenas tardes caros del Deportivo Marín no ha comenzado todavía el partido en Butarque preparado Iñaki Williams para sacar del centro del campo la pelota que será de inicio para el Athletic de Bilbao en un estadio en el que lleva lloviendo las últimas dos horas está arreglando pero bien esto parece más Bilbao que la Comunidad de Madrid doce grados de temperatura y ahora mismo José Antonio Duro yo creo que no pasamos de los cuatro mil espectadores en la grada porque hay que ser muy pero que muy valiente para venir hoy a ver este partido en el que los dos todavía miran a Europa como no comienza el partido no sé por qué no da el visto bueno todavía Iglesias Villanueva

Voz 1269 01:22 treinta y uno y medio ya se han puesto a calentar

Voz 0684 01:25 esta vez tanto los jugadores del Leganés como del el Athletic de Bilbao

Voz 1269 01:29 sí ha comenzado el partido por ejemplo el otro que estaba preparado para las ocho y media es el español centrado en Cornellà El Prat pero bueno vamos a hacer tiempo lo dicho minuto y medio lleva ya de retraso este Club Deportivo Leganés Athletic de Bilbao iba si te parece once porque hay cambios tanto en los vascos como también en el Club Deportivo Leganés

Voz 3 01:44 sí once sorprendente además en el equipo de Mauricio Pellegrino que sale con Cuéllar en la portería lateral izquierdo carrilero largo Kravets por la derecha Juanfran dos novedades en los carriles atrás o melifluo de libre consiguió vas a la izquierda Darín por la derecha el tridente en el centro del campo con Rubén Pérez tema demagógica a su izquierda Gerar Gombau a la derecha esa repite por tercer partido consecutivo Javi Eraso arriba Guido Carrillo y esta vez no está el danés Martin Bread White sino que vuelve al once titular tras más de un mes de lesión en en Siri que ya había jugado dos ratito en los partidos anteriores pero es titular en el once de Pellegrini sigue sin comenzar el partido se esperan los jueves el Athletic de Bilbao incluso al banquillo para preguntar qué es lo que pasa

Voz 4 02:28 la verdad es que no sabemos lo que pasa

Voz 1621 02:31 mucho para empezar que hay muy poca gente en Butarque lo dicho y XXXIII prácticamente ya de momento no comienza este partido que debería empezar a debería haber empezado hace

Voz 1269 02:41 los minutos está en el comentarista de la Cadena Ser en Radio Madrid Quini Álvarez a la Quini muy buenas

Voz 4 02:47 hola buenas noches estamos no no no vemos porque me he traído el paraguas de mi hija

Voz 1621 02:51 me han dicho que hace mucho aire también ahí en Leganés

Voz 1786 02:54 el aire de lluvia hay que decir que

Voz 5 02:58 no sé si hay tres mil cuatro mil o tres personas pero lo has medido son valientes de verdad eh

Voz 1284 03:03 la verdad es que hay una cosa dura unos estaba comentando Club Deportivo

Voz 3 03:06 danés el partido uno comienza por indisposición Oscar estaba en el banquillo en principio ha estado calentando Oscar Rodríguez ha habido cambio de última hora en el banquillo se sienta Diego Reyes por esa indisposición de Óscar Rodríguez nos comentan que es por lo que de momento no ha comenzado el partido en Butarque de momento toca

Voz 6 03:27 en el verde tanto el Athletic de Bilbao como el clon

Voz 1621 03:30 partivo Leganés y de momento la verdad es que Quinn y circunstancia extraña justo antes

Voz 1284 03:34 es un partido no sé si no nos quedamos

Voz 5 03:37 clarísima porque hasta que no empiece el partido tú puedes hacer cualquier cambio en la convocatoria es lo que yo lo entiendo porque es esta retrasando cuando habrá comunicado al árbitro antes antes de empezar el cambio de de Reyes puedo hosca no sé

Voz 3 03:50 de todos modos al árbitro le han cambiado también han ajustado el brazalete con el que se comunica con los líderes icono

Voz 4 03:55 el cuarto árbitro mientras duro si quieres damos

Voz 3 03:58 este de la lengua es Bilbao donde también hay cambios porque todo apunta vamos a ver cómo se coloca pero parece que va a jugar también con tres centrales y dos carrileros con le por la derecha Yuri por la izquierda de centrales Yeray Álvarez Íñigo Martínez Núñez

Voz 4 04:12 el cien por ciento en la portería que no le he dicho de manija

Voz 3 04:14 Mikel San José titular Mikel Rico que no era titular desde el cinco de noviembre del año pasado estarán arriba Iñaki Williams y Aritz Aduriz Boga Aduriz porque quiere tiene una teoría que era te cuenta el habrá que tiene

Voz 1284 04:28 a la lógica de mundo que teoría tiene salvo aleatorio

Voz 1786 04:30 sí a mi teoría es que que han visto herido de Girona campo a priori

Voz 5 04:36 va a estar mojado pesado van a buscar Aduriz y segunda jugada para qué

Voz 1786 04:41 Muniain muy Julian caigan a la caída

Voz 5 04:44 de Aduriz el tipo para que te unidad tipo Girona que que recordemos que es uno de los dos equipos que han ganado en Butarque

Voz 1621 04:51 sí que lo hizo mucho daño al Deportivo Leganés en aquel partido de hace unas cuantas semanas en Butarque ganando cero a dos

Voz 3 04:58 bueno bueno eso porque se oye de fondo es la app Tron

Voz 1284 05:01 de Fernando Flores es

Voz 3 05:04 ya en Butarque es que por fin ha comenzado el partido ha sacado el Athletic de Bilbao de centro primera pelota en banda que la va a jugar el Club Deportivo Leganés Tarin para Ömer hubo o no hubo que retrasa sobre Cuéllar bajo la lluvia debutar que un poquito más de gente pero no superamos los quinientos cinco mil euros clínicas Olear bola para que peine Carrillo pero todas las ventajas para Iago Herrerín que por cierto hace dos temporadas estuvo en este equipo en el Leganés y ayudó a la permanencia después de la grave lesión de Jon Ander Serantes que le hizo perderse añadida de temporada balón arriba para que el ovejas sido vas al pecho y que lo toca para Carrillo esta para Rubén Pérez a la izquierda para el ucraniano para que sea Kravets el que retrase la bola sobreseyó vas aguanta la pelota alegría el amor a la derecha para hubo para

Voz 4 05:49 el libre

Voz 3 05:51 va a cambiar el juego a la derecha para Juanfran vamos a ver si de la pelota demasiado alta se pierde por banda sacara de lateral el Athletic de Bilbao

Voz 5 06:00 en principio estamos viendo un una versión de Leganés un poco parecida a la que hemos dicho al principio con el Bilbao Athletic

Voz 1786 06:07 dos balones largos no perdemos atrás Si cero cero errores defensiva

Voz 4 06:15 ojo me la pelota Garrudo Carrillo Le ha pone larga para a si llegara taparon bien por ahí tanto Yeray como Llúria sí que será banda para el Athletic de Bilbao no

Voz 5 06:23 Bill Bilbao tiene que se bloquea

Voz 1284 06:26 además semana imaginado tres

Voz 5 06:28 ah vale vale perdón en la redacción de Radio María

Voz 1621 06:31 mucha gente que es seguidora fiel seguidora de más de este Athletic de

Voz 1284 06:36 en el campus están Bojan no mucho

Voz 5 06:38 sí me consta que está por aquí ojo que galego

Voz 1284 06:40 la línea de fondo el punto de penalti dos era bandas si no consigue

Voz 4 06:45 que salga no consigue que no salga la pelota para que la entente bajar ahora el Club Deportivo Leganés la peleaba Tarin aguanta en el centro del campo Córdoba a la izquierda ahora para que la fuga Íñigo Martínez esos dos del Athletic de Bilbao de la redacción de Madrid lo están aquí los dos tanto Caballero como Yago de Vega sí están hoy en Butarque en la Granada mojando si viendo el partido de la atleta

Voz 1621 07:05 hay mucha gente del Athletic

Voz 4 07:07 pues yo creo que en el fondo tiene que haber aproximadamente unas ciento doce

Voz 1284 07:11 sonar cien mal los dos de la redacción de la Ser eso así

Voz 5 07:14 eso es gracioso porque estando de los dos te el Atleti están sin paraguas hizo todo del Leganés claro lo darle pista acostumbrarnos a mí

Voz 1269 07:23 nosotros sí que la zona visitante no tiene cubiertas me absolutamente nada esos están ahí saben que han ido a mojarse

Voz 1284 07:30 pero son de Bilbao

Voz 4 07:31 en gente aguerrida que aguanta lo que haga falta carros y carrete

Voz 5 07:34 claro claro

Voz 4 07:35 la pelota joe Carrillo la bola para Javi Eraso centrara que se revolvía carril

Voz 1284 07:41 a la derecha

Voz 4 07:42 lo ha tocado San José va a ser bando finalmente dicen colegiado que para el Athletic de Bilbao así que se prepara Universe chuches para poner la pelota en juego delante del banquillo de Gaizka Garitano a otro la pone venga chico pues la verdad que no jugó hay mucho pero Europa está y el que gane Quini todavía puede pelear por estar en Europa el Athletic de Bilbao más que el Lega

Voz 5 08:03 sí vamos a comentar eso porque porque hay gente que todavía no lo sabe la séptima plaza pueden entrar en Europa sea sigue verdad que tendrá que pasar tres rondas

Voz 7 08:12 la Europa League pero si gana el balón a la la Champions o si el Valencia gana la Copa del Rey en la séptima plaza tiene acceso a la

Voz 1284 08:20 el porqué hay goles además de un equipo

Voz 1621 08:23 madrileño es el gol que marca Greer Manel el minuto

Voz 1269 08:25 cuatro en la segunda parte en el Wanda Metropolitano para adelantar al Atlético de Madrid

Voz 8 08:30 ante el Valencia recuerdo que si el Atlético perdiera hoy este partido el Barça después departió de ayuda victoriana en Vitoria se convertiría en el campeón de Liga así que

Voz 1269 08:40 está un poquito más lejos está el partido en el cuarenta y nueve dos uno con gol de Griezmann gana Egido el Atlético de Madrid

Voz 4 08:46 de fondo como penal al aire en Butarque como unos está pegando aquí arriba en la tribuna de prensa

Voz 3 08:51 la de Butarque dónde por la derecha

Voz 4 08:54 le toca con un vado y eso va a hacer falta del jugador del Club Deportivo Leganés y puede ser además peligrosa si el Atleti la cuelga al área porque está en el lateral derecho pegado a la banda pero ya a la altura del área del Pichu Cuéllar vamos a ver que ponen esa pelota desde la derecha veces tuviera su el número me lo diría decía eh fulanito que ponen esa esa jugada de banda yo voy a decir por ejemplo que es Iker Muniain el que la ponía cierto

Voz 1621 09:20 más adelante ya te has equivocado eh

Voz 1284 09:24 por la tele duro que tú tienes mejor visión que esto no fui a gusto

Voz 3 09:26 muchos en el lado contrario la que caso ve borroso e tus

Voz 1284 09:29 como tú sin gafas estudien lo que tú quieras y la gente no los veo

Voz 5 09:31 no lo que te dice tu quiero

Voz 1284 09:33 la pelota Vega que estar partido tranquilito

Voz 4 09:36 Athletic pero te al primer palo habla la

Voz 1284 09:38 la defensa de Leganés al segundo corre

Voz 6 09:41 allí ahora la bola Yuri Levada

Voz 4 09:43 el Gardeazabal Areal a la frontal para que la Leganés ahí aguanta la pelota era sólo a toda la derecha para Rubén Pérez tiene delante a Juanfran para Juanfran va la bola la entrada edita ahora de Unai Núñez y toda la falta porque era dura sólo Rubén Pérez vamos a votar en la falta a una yo cuando voy a punta de la falta duro tu tienes hay que echar una manita que Capote

Voz 1621 10:05 ahora no es soplar la falta de lo mejor de sí

Voz 4 10:09 entonces hay algún claro

Voz 1621 10:12 ha llegado un buen meneo va Rubén Pérez el Deportivo Leganés que se levanta sin problema

Voz 1284 10:18 a Pichu Cuéllar saca alarga la pelota arriba para ganar en la intenta bajar en el cine golpeó en la pierna le rebota la bola tiene que tirarla

Voz 4 10:24 ahí Álvarez sobre Yago Herrerín con verdadero echara por arriba

Voz 1284 10:27 ahora que has de cabeza dato cae griego la va a intentar bajar el sólo consigue adelante rico será llevaderas aguanta la bola tiene la derecha para Juanfran pegado a la banda va a intentar ponerla a centro la plata que apoyar llegada queda para el pero ha metido la pierna Unai Núñez ya despejado

Voz 4 10:41 casa está la otra portería en las inmediaciones de Homero

Voz 1284 10:44 sí casi ese balón iba al Pichu Cuéllar Quini que suelen veterinario al portero

Voz 5 10:48 si hay que comentaba que no sólo hace lluvia sino que el ciento súper incómodo para el futbolista si es lo peor que puede pasar que haya viento al final la lluvia sabes que te va a caer pero el viento es incómodo que te seca la ropa te te queda frío sobre todos los controles si isla el juego es complicado es complicado jugar con conviviendo

Voz 1284 11:10 por cómo veo que va a la lluvia que va la derecha supongo que el viento ahora es sopla contra la portería de de Yago Herrerín yo no sé si es banderas para traslados para otro lado

Voz 1621 11:20 Oscar como se ha recolocado el Deportivo el anejo en el cambio de Óscar Rodríguez

Voz 1284 11:25 no pero que estaba en el banquillo Carona titular no iba a jugar el estaba en el banquillo es sustituido por en el banquillo por Diego Reyes Allen vale vale vale

Voz 5 11:33 sí ha estado probando no me estaba volviendo loco

Voz 1284 11:35 Joaquín poner el once ha estado en el calentamiento pero dispuestos a que se sentía mal luego

Voz 4 11:40 más

Voz 1284 11:41 ya ha habido ese cambio en el banquillo otro mexicano Diego Reyes que no está contando practicar

Voz 4 11:45 ante

Voz 1284 11:46 no estaba buscando a Carrillo

Voz 4 11:49 el problema de la protagonista que será va a jugar Bumba chuta fuera a la izquierda a dos metros de la portería de ya Gorrín lo pueden estabilizar casi como el primer disparo a puerta es un poquito tímido de Leganés sí pero

Voz 5 12:00 lo que lo que debe hacer no he aparte que que termina las contra que que es un peligro este Athletic con con esos jugadores tan rápidos arriba he con el terreno de juego es este Estado que intentar todo todo lo que se pueda alrededor de la portería

Voz 4 12:14 toda la gente que no está en ese estadio supongo que están casita poniendo Carrusel Madrid a la radio escuchado lo que le contamos nosotros no estar mejor calentito donde la tele normal

Voz 5 12:22 es lo que te es decir calentitos tomando un café con bollitos no diciendo que corras no como decía Valdano

Voz 1621 12:26 yo voy a todo el partido un poquito raro no Egido entre la lluvia la poca gente que hay el cambio en el banquillo de Diego Reyes Poor Óscar no se nota no se habla en la afición del Deportivo Leganés de las plazas europeas

Voz 1284 12:41 ha salido del once en la página del Athletic de Bilbao antes que en ningún sitio que busque os once lo puestos en Twitter y ha habido dos personas que han contestado venga once de verdad porque no se creía que era del once que iba a sacar Pellegrino porque la verdad es que es un once que tenía varios cambios y no el once habitual de Leganés también el mensaje queda Pellegrino que va a probar cosas iba a probar cosas de cara al final de temporada ahí de cara a la próxima temporada también impresos a Castellón

Voz 4 13:03 si en el cardo apelaba Carrillo arriba la intenta bajar Gombau vamos a ver si llega a Juanfran las saca Yuri la pelota para que toque Rubén Pérez momento de

Voz 6 13:13 Fini el que sea la juega más es el Athletic porque estaba cerca de Europa pero yo veo algo más de

Voz 1284 13:17 la NASA al Leganés que jugó a casa sí sí sí pero como te he dicho al principio

Voz 1786 13:21 el Leganés tiene posibilidades entrenando en Europa League si queda séptimo recordemos que que el séptimo pilla a fines

Voz 9 13:28 mira Kravitz chuta a a la pelota por encima del larguero de Herrerín el ucraniano que la pegado con la zurda con todo ha buscado la portería del Athletic

Voz 4 13:38 yo decía aquí en el Leganés tiene posibilidad

Voz 3 13:41 de de meterse en Europa y lo demuestra con esas ganas esos tiros envenenados peligro

Voz 5 13:45 esos sí a lo que te he dicho al principio y hay todo lo que queda alrededor del área en el terreno de juego esta rápido cualquier bote Si te puede complicar al portero y en este caso lo han intentado dos veces

Voz 6 13:57 la pelota para que la ganen de defensa

Voz 4 14:00 Diego Martín de que tiene que despejar hace la quita de encima ante la presión en Siri saca rápido a Juanfran por la parte derecha Juanfran intenta meter la parasoles sale mal porque tocan Yuri pero se la llevan

Voz 10 14:09 sí vaya cañitas a José que Rico rico es decir Iris apoya en carrillos paran bombo para cada vez veré

Voz 9 14:16 al centro ya has sacado por allí Iñigo Martínez

Voz 10 14:22 pero vaya jugador que se ha marcado león africano Vellut Sefes les Siri

Voz 1621 14:27 se espabilar Leganés aquí ni sí sí sí sí

Voz 5 14:30 qué es más jugadón de no sólo dos caños que ha hecho en el Sidi sino la jugada en equipo espectacular he son somos dos típicos caños que luego velo niños y luego intentar no les sale porque son súper complicado

Voz 10 14:42 o qué valor le ha metido Carrillo a Juanfran ha ido Yuri ver chicha abajo iba a dar portería con se quejaba Juanfran de que era falta de Yuri Barça que deporte

Voz 1284 14:52 fin a Juanfran no corre además porque pensaba que iban a la pelota en falta yo creo os ha confiado

Voz 6 14:55 pero no iba a Dalton no pedía córner eh como me hubiese tocado Yuri como pero al final el árbitro ha decidido

Voz 5 15:02 Pita saque de puerta más Juanfran se para se para y lo siguen la pelota porque pisaba corto

Voz 11 15:07 inviten de córner Leganés leganense

Voz 1621 15:10 a la además al efectivo del Athletic pero ha dicho Iglesias Villanueva que adelante iba a sacar de portería el Athletic

Voz 10 15:18 pues cien minutos de la primera que continúa del Leganés cero Athletic de Bilbao pero eso sí mucho mejor el conjunto local mucho mejor el Club Deportivo Leganés que busca acercarse Europa y que busca acercarse a la punto que tiene el Athletic de Bilbao

Voz 1269 15:47 bueno que buscamos un gol del Club Deportivo Leganés tú también te tienes que marcar un tanto y circular por el centro de Madrid siempre que quieras descubren la tecnología de hockey híbrida de Gas Natural gasolina desea además económica más ecológica en definitiva la alternativa eco SUR moción es es tu concesionario oficial Seat Leganés te esperamos en avenida Carlos Sainz trece en Leganés ir en su emoción punto com le pido once minuto a primera parte

Voz 3 16:13 pelota para

Voz 4 16:14 Yago Herrerín sigue entrando gente en Butarque poco entrando en el descanso notarán cifra oficial y a ver si llegamos a de los cinco mil que no sería ni media entrada choca Carrillo con Unai Núñez la pelota a la jueves ahora Yeray Álvarez para él le tiene este con con Iñaki Williams Williams al centro Baraka la juego que San José San José a la izquierda para Íñigo Martínez vale que era todavía de Yuri paraba la pelota casi en la divisoria tiene que tomar para Íñigo Martínez para de cuatro que se pone ahora en una Núñez que está jugando de libre a la derecha ahora sí hay toga con tranquilidad ahora el Athletic de Bilbao presionan la pelota larga nada

Voz 3 16:52 llevas y esa va a ser la bola para

Voz 4 16:54 el Pichu Cuéllar en el área del Leganés

Voz 5 16:57 no estaba tocando en el Athletic

Voz 1786 16:59 de Sevilla el dibujo clarísimo de cinco tener dos Easy

Voz 5 17:03 tú veías que no había huecos por ningún sitio siempre hay diez doce metros entre cada jugador no hay huecos que bien trabajado está el Leganés

Voz 4 17:11 la pelota larga ahora para que la coja ya Gorrín le costó a Pellegrino en encontrar el el esquema hasta

Voz 5 17:17 no está claro si esa que consiguió la victoria ante el Barcelona fue fue un poco por las lesiones no que no tenía bandas de todos los carrileros no y al final fíjate salió salió bastante bien claro no tenía Ray lesionado notorias y manos que

Voz 4 17:28 así también lesionado extremo puro tenía a el zar dejó de jugar cuando encontró a cinco tres dos cuando el Leganés justo remonta al Barça en dos minutos después error de Piqué que marca Óscar Rodríguez es de dos a uno ya al esquema de cojo

Voz 10 17:48 lo tomaran es sirio y sacó una Núñez en el puto

Voz 4 17:50 a la despeja rico pues en ese día Leganés estaban descenso Quini y la gente no daba un duro por este equipo que pensaban que iba a sufrir que podía bajar a Segunda División sufrir sufrir es un sufrido por la emoción de los partidos pero luego por clasificación habrá que poquito

Voz 5 18:05 bueno vamos a ver si sufrimos hasta final de temporada no

Voz 4 18:08 por cosa bonita eso es yo sigo yo sigo pensado

Voz 5 18:10 lo que que se puede

Voz 1786 18:12 si el Leganés hoy gana

Voz 6 18:14 que queda una cinco jornadas muy muy bonito la pelota semicírculo para homérico

Voz 4 18:20 en este la derecha para Darín tarea tres para hubo presión Iñigo Córdoba tras frontal del área para el Pichu Cuéllar que se prepara para la izquierda y que las saca larga buscando siempre han es Siri pero por allí aparece la cabeza de Yeray que las saca para Núñez a punto de perder la tocas Sanjosé cae finalmente así vas en campo del negro el semicírculo a la derecha para tarea incrusta divisoria Rodri Marín la ponían la para Carrillo deja pasar una Núñez y la bola para que controle con tranquilidad ya que debe al Athletic sin ningún tipo de prisa

Voz 5 18:51 pero justo dice qué pasa con Cuéllar está jugando cuelga lo Pichu no sé pues no no hemos visto todavía eso significa que que que el Athletic no nos ha acercado a hablar ya no las dos veces que toca la pelota porque será

Voz 4 19:04 a y los dos pasos atrás

Voz 5 19:06 el Athletic no pasa del centro del campo con la pelota que Aduriz

Voz 4 19:09 toca Sandro para que la ponga Córdoba la izquierda para Yuri corre Juanfran con George Clooney puede ganar línea de fondo le mete el hombro Juanfran caía al suelo Juanfran y dice Prieto Iglesias que va a ser el primer saque de esquina del partido iba a ser para el Athletic de Bilbao delante de su afición además estamos en el catorce y medio de la primera parte en Butarque con el quince Íñigo le

Voz 1284 19:33 pues dejamos a el

Voz 1621 19:36 que está ganando recuerda el Atlético de Madrid cuando se cumple la hora de partido dos uno al Valencia en el Wanda Metropolitano el español

Voz 1269 19:42 el Celta en el minuto veinte partidos la paro

Voz 10 19:45 el Pichu Cuéllar el centro de Lekue al área lo ha rematado Íñigo Martínez la pelota iba centralita ya a media altura el Pichu Cuéllar acaba hacer la primera parada del partido

Voz 4 19:57 todo pues sí está jugando eh sí sí te iba a decir que Thabo diciendo que no aparecía ojito entre los tres palos

Voz 5 20:03 estos dos muy bien muy bien Pichu he agarrando ahí un testarazo que que a priori con el balón mojado es complicado hilar bastante bien ha despejado para que no haya una segunda jugada y la agarrado bastante bastante bien

Voz 4 20:17 mira que me la nuestra esta Juanfran preparado para sacar de banda para el Club Deportivo Leganés Juanfran que la va a poner al área no para Eraso en corto Eraso pudo haberse Juanfran viene Laso atrás compañero tras atrás atrás atrás pero hasta el Pichu Cuéllar que ha salido Aline de medios del área para atarla en corto para

Voz 3 20:34 Bennett Ömer hubo el camerunés para Tarin tan

Voz 4 20:36 para Rubén Rubén aguanta para Eraso tocaba en el Leganés ahora cómo toca la pelota para Carrillo ruido a la derecha que bien

Voz 10 20:42 qué pelota que abierto viene Juanfran ganar dos

Voz 4 20:45 tiró con todo abajo Yuri ya ha sacado la pelota a Juanfran que pide que pide fin de falta

Voz 5 20:50 no no pide pide saque de banda a favor del Leganés que lo he dado pero el Athletic galo hito pareció super claro no lo que que fue ese saque de banda Ferrol Leganés si llevaba otra vez a al Athletic antes también ha protestado por un córner y en este caso sí un saque vamos

Voz 1621 21:05 tiene que estar contento Juanfran con el linier de esa banda sí

Voz 5 21:08 de doce

Voz 1284 21:08 tú lo verás mejor pues la tele pero aquí aquí me lo tenemos delante de nosotros para mira esa tirado abajo

Voz 4 21:13 pues Yuri con todo y el último tocara

Voz 1284 21:16 el gol de la ley pero no ha ganado el asiste

Voz 1621 21:19 de ha dicho Iglesias Villanueva que la tenía claro yo ya estaba al hilo

Voz 4 21:22 ahora ha caído al suelo jugador del Athletic me parece de

Voz 3 21:25 que es Aduriz

Voz 4 21:26 el galeno tirar la pelota fuera si no se levantara así sales de banda UCI a su ha golpeado ahora Yuri le va a dar la pelota al Athletic y veloz en las manos Yuri Eraso se levanta pero se queja de gran pegamos un golpe en la cadera

Voz 5 21:38 vamos a ver no vamos a enfadar al hermano mayor no va a hacer más jugadores vamos a llevarnos bien con ellos que luego siempre les central aquí uno dos jugadores si lo hacemos nos ayudan a salvar la categoría como como pasa en los años anteriores

Voz 1621 21:53 eso que hubiese sido jugando eso que ves gay no

Voz 1284 21:57 el jugador inglés Sabin Merino y no están Ejido no tiene

Voz 4 21:59 en la cláusula en el contrato que no pudo jugar con el Athletic eso significa que el Athletic paga más sueldo que el Leganés

Voz 3 22:05 a estos dos jugadores son o la cabeza ha metido ciudad vas pero casi le meto los tacos en la cara Aritz Aduriz ya pitado supongo que juego peligroso ahí pretensión

Voz 4 22:15 que que casi le clava los tacos en la frente

Voz 5 22:17 le pedí que peligroso esas jugadas eh sin mirar levanta los tacos para para para controlar el balón no ves al rival y el rival e intenta cabecear he visto mucha cejas rajadas

Voz 1621 22:30 temía donde la puesto Aduriz la bota es impresionante pero claro esto es lo que quiere también la gente jugadores intenso que es lo dejan absolutamente todo

Voz 1284 22:38 yo soy un gladiador sí claro

Voz 5 22:40 decir es que si tiene que ir y Aduriz que hacer eso es que sino no haces ninguno de los dos eso pasa que es un un peligro y un riesgo que corren los dos jugadores pero hay que hacerlo

Voz 1621 22:48 Egido recuerdas algún partido en la etapa moderna el Club Deportivo Leganés con menos gente en Butarque

Voz 4 22:54 en difíciles pero con menos animo complicada de de desde que ha vuelto al pub al fútbol profesional es decir Segunda división en Primera yo creo que no habría que remontarse a a las

Voz 1284 23:04 segunda División B y la Segunda División B incluso los primeros años

Voz 5 23:07 sí pero eso es una cosa y hoy es escucharlos evidente desde luego todos los que están aquí son valiente no lo es

Voz 13 23:13 el cliente porque el aire y la lluvia que caía siempre

Voz 10 23:16 The a menudo Carrillo la pelota larga lesión que va a llegar que vaya que vaya llega hoy llegado antes que él Núñez pero se la deja para

Voz 4 23:22 que aguanta la pelota por la derecha la ponen de Siria

Voz 10 23:24 el área hay la tocaba Carrillo sola coloca sin ángulo a nada fuera así la preparó bien se quedó casi sin ángulo

Voz 6 23:30 pero ya golpea Guido Carrillo me gustan Leganés cada vez que ataca

Voz 4 23:34 cómo echaba de menos a ese tío cómo echaba de menos al XXVI del Lega que revoluciona todo el ataque pepineros

Voz 5 23:40 recuerdo que ahí había gente que decía que tampoco malo no había pagado mucho mucho dinero correr

Voz 1786 23:45 y en este caso lo está rindiendo y está está haciéndolo muy bien cada vez que llega cada vez que llega al Leganés

Voz 5 23:52 esta filtrando bien los pases a a banda estamos llegando bastante

Voz 1786 23:55 te viene bastante clara lado las llegada de del Leganés

Voz 5 23:58 a mí me está gustando bastante a pesar del terreno el jueves a gustando mucho cómo está tocando paraba

Voz 1621 24:03 estaba deseando que tocar el balón en Oscar que después de jugar minutos contra el otro habían Villarreal hoy ya le pone Pellegrino de titular recuperados cien por cien

Voz 4 24:12 sí ya le tocaba Cabanes sabiendo que éstas

Voz 1284 24:14 el mejor en el frente de ataque de su debe lo Cacho ahora

Voz 3 24:17 ver chaleco que pisó área puede chutar aguanta

Voz 4 24:19 tras el robando Bassi graves el ucraniano que cinco millones va bien tirados con en Siria alguno decía en agosto quieran

Voz 1284 24:28 a la basura todo lo contrario vaya

Voz 4 24:30 Versión Cacho Leganés tiene opción de recompra en Málaga de quince kilos pues así lo quieres recuperar que pague ya que si el Leganés en este verano viene a quienes se presenta con pasta

Voz 1284 24:39 hubiera que él con quince veinte kilos ya espera pensárselo que hay que vender

Voz 5 24:42 yo creo que yo creo que el Leganés los aficionados legales en este caso están deseando que que el Málaga no suba a Primera porque sube yo creo que es una opción más que viable que el Leganés eso quince millones por este jugador

Voz 1284 24:54 yo creo que los pagaría en Málaga es el Málaga que cree que es bueno que siempre

Voz 4 24:57 deja quince millones por ciento te ganas diez la pelota mira para

Voz 3 25:00 Williams en la frontal del área

Voz 4 25:03 yo las saca para Kravets el ucraniano que va a poner arribó a Carrillo que tenemos arriba dos torres las dos torres del seno de las anillo Carrillo bien si Lohan absolutamente todo la pelota la derecha para Aleco le que la pone el área toda la ventaja va a ser para Tarin que mete la cabeza de ciudad tiene quieren intentar la de Girona que claros meterse la Aduriz que será baje para William para Muniaín pero estarán saliendo esos mismos mejoran Leganés cada vez que les fue un arriba para Carrillo en el estamos dando su propia medicina si es que Torres

Voz 5 25:30 como tú has dicho dos torres que no sólo va bien por arriba que luego son rápidos Isabel o qué hacer con el balón los pies e comenta que Aduriz Duri lleva tres mes baja hoy es el primer partido que juega titular normal que este bajo de Folman en la App

Voz 4 25:46 nota para o meu la bola para Gerar Gombau en el semicírculo por ahí el catalán a la izquierda la pelota para que se frena y se la pide Rubén pero va a retrasar lo hace para así Obama a Basora para el círculo central para Rubén estará saca atrás para hubo a la derecha estaba Tarin pero la pelota para Juanfran la baja con el pecho va a intentar arrancar otra vez se apoya en Eras Oracle devuelve a pared su buscaban es Siri ha estado listo ahora Íñigo Martínez ha sacado la bola y que va a cambiar el juego a la derecha para que ese día por allí Aduriz el que la juegue dejan la pelota para para Yeray es otra vez para Lekue siguen tranquilitos sin ningún tipo de presión ordena Athletic pelota para San José la muy buena les quiero dar Martínez más de la izquierda tiene a Yuri levanta la cabeza sin embargo Martínez atrás para un Núñez no encuentra salida uno sabe por dónde ir tiró la pelota tras apoyar rico otra es para Martínez Angulo para Núñez Núñez ahora tiene salida a la derecha la cruza divisorias así campo de Leganés le presionaba con

Voz 3 26:40 Bao la pelota para Córdoba Córdoba intentaba

Voz 4 26:43 ser para Aduriz pero será sacado crea vez perfecto también en defensa hasta ahora Club Deportivo de Leganés quitando el remate

Voz 1621 26:49 pero bueno Kinney parece que más o menos entre unos y otros siendo un poco incisivo sobre todo del Club Deportivo Leganés más o menos anima al partido en el ecuador del primer tiempo

Voz 5 26:57 sí sí sí en los primeros quince minutos han sido aclarado del Leganés

Voz 1621 27:00 vamos a vamos a cenar claro que comienza el partido ha sido un pinchazo la verdad

Voz 5 27:05 si encima estando ahí es cuando hay dos o tres minutos parado bueno parados entre comillas porque lo ha dicho el árbitro que se mueva el mismo árbitro ha dicho que se mueva que iban a tardar dos o tres minutos empieza con el aire y el viento que hacía que por cierto creo que ya no llueven ya

Voz 3 27:18 ocho de muy poquito ahora ahora sí que chirimiri no

Voz 5 27:21 sí sí sí que están a gusto aquí lo lo Athletic y arriba el minuto a minuto quince ámbitos Un poco más arriba un comentario echar una mano a a Euskal desfile que es súper complicado los números

Voz 1786 27:32 tras el de Yuri muy Sevilla ya con el barro

Voz 5 27:34 que son números negros y es complicado desde aquí veo a los jugadores

Voz 1284 27:38 habrán blanco sobre el fondo rojo se verían muy muy bien pero es que el Athletic de va puestos los números negros para que no vemos ningún el pantalón

Voz 4 27:45 ojo es que casi se la gana ahí a Núñez se lleva la pelota felizmente Unai el tres del Athletic la pone arriba para Aduriz que sale Tano peinan hubo la pelota a Juanfran que la rifa otra vez al Riba para que salte Rubén Pérez con Rico la pelota queda Carrillo que bien

Voz 10 27:59 es la derecha vamos Josep que llega vamos que tú

Voz 4 28:01 no hay llegó antes abajo Núñez pero le va a dar un saque de banda Club Deportivo Leganés lo está peleando todo en Siria arriba no homogéneos

Voz 5 28:10 a mí no me cabía duda no que iba a pelear todo en Sidi porque encima sabe que sino lo pelea tienes a otro delantero en el banquillo que que también está haciendo bastante aplica el todo ahora mismo premisa de de Pellegrino ex delantero cuando en general el equipo pero delanteros se deja la vida si no hemos jugado cuatro planes si bien es Irene Balaguer

Voz 4 28:28 Ana pero sí puede ganar la Eraso que controla le ha pitado falta al diecisiete de Leganés así que le dará la pelota al Athletic de Bilbao deje delanteros que Garitano en sus cinco años en el Leganés nunca ha tenido tantos delanteros como los que ha tenido Pellegrino no sólo atemporal

Voz 5 28:43 eso es eso eso es más peregrinos y me si me pones el ranking el abismo que piensa peregrinó yo creo que ese día Carrillo fíjate lo que te digo que es un fijo para él siempre lo lo lo pone y luego está el de Siri Broadway están ahí un poco por detrás viendo el cómo están de de Folman ese estado de forma de cada uno y así lo pone a uno o a otro

Voz 4 29:05 luego Santos y luego está Sabin Merino que puede jugar tanto en banda como Arribas ha tiene un ramillete tiene un póquer para Juárez arriba pero te va a sacar graves con la mala con la derecha y cargos pero Ramallah la rifa y la pelota va delante del banquillo de Gaizka Garitano no calienta a nadie

Voz 1284 29:19 me extraña Veinticuatro porque a Pellegrini le gusta tenerlos activos y los manda calentar siempre en grupos de tres y es raro que ver

Voz 1621 29:26 cambios en la banda Pellegrino

Voz 5 29:29 es y hoy más que nunca yo creo que te dividieran de calentar porque hace mucho frío mucho aire y eso nos tiene los tiene calientes a los jugadores que hoy hoy más que nunca de calentar

Voz 1621 29:39 vamos con un poquito hacer algo sería bueno que estén calientes vamos con un poquito de retraso este partido que se ha retrasado por cambio en un jugador del Club Deportivo Leganés estamos en el XXV de partido pero lo que no cambia es que son las nueve de la noche así que hacemos en la ronda en Carrusel Deportivo

Voz 1269 30:03 y es que esta es la jornada treinta y cuatro semanal en primera división la última de la temporada entre semanas esta es de las siete y media está en el minuto setenta y uno en el Wanda Metropolitano el Atlético dos Valencia uno este es el partido que está en juego es al partido también que evita que el Fútbol Club Barcelona sea campeón de Liga en el día de hoy a las ocho y media han comenzado dos uno de ellos es nuestro partido de la jornada en Butarque

Voz 0684 30:23 Ejido veinticinco minutos lo has dicho tú a Bardem Butarque continuamos sin goles pero sí que hay ocasiones Leganés cero Athletic de Bilbao pero

Voz 1269 30:31 Irán bien estáis burlando desde las ocho y media el Espanyol cero Celta cero que éste sí que lleva su horario y están el treinta de la primera parte además hay uno más para la nueve y media comienza en el Ciudad de Valencia el Levante

Voz 1621 30:42 el Real Betis Balompié mañana otros tres a las seis

Voz 1269 30:45 dime del Sevilla Rayo que vamos a contar aquí en el Carrusel Deportivo de Radio Madrid a las ocho y media juega la Real Sociedad y a partir de las nueve y media el Getafe Real Madrid Club de Fútbol y además voy a baloncesto porque tenemos dos partidos de Euroliga está ganando el CSKA de Moscú en Vitoria Baskonia veintidós treinta y uno y ha empezado también el Fútbol Club Barcelona Anadolu Efes de este segundo partido es donde va a salir la eliminatoria o el rival no

Voz 1621 31:09 por dicho del Real Madrid en la Final Four de

Voz 1269 31:12 toreó hasta aquí la ronda

Voz 14 31:16 buscamos a un gol del Club Deportivo Leganés parar toda la confianza al equipo para

Voz 1269 31:21 a ganar este partido y acercarse quién sabe un poquito más a puestos europeos como la confianza que te da la alternativa eco de su remoción este es tu concesionario oficial sea en Leganés

Voz 15 31:32 Nueva Guinea Álvarez adelante o el taconazo ahora

Voz 3 31:35 sí ha dejado ahí Córdoba para de Yuri Yuri que aguanta la pelota para la izquierda Alejandra es para Iñigo Córdoba que la al para William no llega Julián tampoco grave tampoco Aduriz Illa pero te la va a sacar o lo va a intentar si Obama porque hace falta Eraso pero saca la pelota a la izquierda era para Córdoba al Athletic de Bilbao aguanta Córdoba delante de Juanfran de taponar asistente al segundo palo vamos Cuéllar tuya es del portero delega que saca rápido mira mira mira buscando allá por allí Yeray que no falla agua

Voz 4 32:03 dada la pelota la juega para el Athletic de Bilbao que la pierde en banda

Voz 3 32:07 el gol duro va a llegar a llegar porque mira te voy a dar un dato aquí hemos estado Quini yo en Carrusel Madrid dos partidos no

Voz 4 32:13 el Leganés uno Levante cero en Leganés uno Valladolid cero con lo cual el Leganés uno Athletic de Bilbao cero hacemos el triplete y no como pocas hat trick del balón

Voz 5 32:23 no es que quizá gana perdió es legal

Voz 4 32:25 con Quini con el cenizo el día en el que estuvo opaco

Voz 5 32:29 lo que os comentaba que cuando venía para acá me hacía así con el dedo como diciendo hoy ganamos y en todo caso vamos a la cama como diciendo madre mía que ya está aquí otras veces te mira caído

Voz 1284 32:39 ha ido pago a la Asamblea de la Liga y no dejaban entrar a Rubiales con

Voz 5 32:41 compañero Si bueno pero eso yo creo que sí

Voz 1621 32:44 es habitual lo comentaremos al descanso que va a marcar el Deportivo Leganés y es que a nombrar hoy a un par de veces a en el puntal de este equipo de Pellegrino arriba

Voz 4 32:53 de a Rubén Pérez a veces buscan a Josep buscan a Carrillo busca por la izquierda en el Siri en decirle tira para Carrillo sin embargo es ahora Yeray que la tiradora para Herrerín que la Rif arriba al cielo todavía lluvioso de Leganés para que salte Aduriz no la bajan intentan que Aduriz la baja pero en horas bajas para hacerlo del Girona pues tienen que darse anunció como Stuani que trabaje momento Aduriz inactivo durante tres meses como he dicho Quini no Pat de bajar una pelota en condiciones afortunadamente para nosotros

Voz 5 33:21 los no la tocado

Voz 7 33:23 la única vez que la tocado ha sido un golpe que ha dado creo que ha sido Rubén Pérez y estaba viviendo bajos colmado de lo acordado

Voz 1269 33:31 ya hay gol en la Liga iguala en Carrusel deportivo marca el Rey

Voz 1621 33:34 el Club Deportivo Español que se adelanta con un gol en escorzo

Voz 8 33:37 más de Poole y el jugador chino que llegó en el mercado de invierno a Barcelona así que uno a cero en el minuto treinta y tres de partido en el Real Club

Voz 1284 33:46 el Deportivo Espanyol uno Celta cero la pelota arriba que la puesto Rubén Pérez en la falta no saltos

Voz 4 33:51 ah si la pelota al Athletic de Bilbao

Voz 6 33:54 yo ahora a la pega Riba a favor del Athletic para que la gane

Voz 4 33:57 también va a presionar Williams dejar

Voz 3 34:01 para tarea en a Córdoba saque la pelota el centro

Voz 4 34:03 la Rubén como ha venido ahora por ahí Aduriz venía desbocado y se ha llevado por delante a Rubén Pérez

Voz 5 34:09 yo siempre digo que cuando cuando tú haces faltas llamativas porque es tan lento no llegas a llegas rápido en velocidad y en este caso estamos nombrando cada dos por tres se notan a se nota bastante que ha durillos da mucho antiguo

Voz 1284 34:24 no voy a narrar el partido duro pues estaremos al ritmo cuando vaya del Athletic lento cuando hacerle al Leganés yo aceleró

Voz 1621 34:30 mira pues te cuento once jugando con los tiempos un poco de cómo es

Voz 1284 34:32 esta noche no ahora que está la Xunta tranquilo

Voz 1621 34:35 minuto setenta y cinco de partido la CAM de pitar

Voz 8 34:37 un penalti a favor al Valencia Club de Fútbol en el Wanda Metropolitano además ha pedido que intervenir el bar han pitado mano

Voz 1621 34:45 de Saúl Ñíguez dentro del área y el colegiado del partido que ha tenido que recurrir al vídeo arbitraje estamos en el setenta y seis dos una gana el conjunto del Cholo Simeone al Valencia Club de Fútbol tiene la opción el Valencia ahora mismo para empatar aunque se va a retrasar el lanzamiento Óscar

Voz 4 34:58 vamos a ver porque la lleva a Juanfran caracoles entre dos jugadores intenta el cañonero

Voz 3 35:02 consigue pero lo aguantáis saca de Torres nuevo sacar

Voz 10 35:05 pero ese linier me he dicho que va a estar tranquilo pero es que no puedo estar tranquilo que de Don Juan mirando por la tele la verdad

Voz 8 35:13 manos en la cabeza y estos un córner como una casa

Voz 10 35:15 sí yo soy Félix diese la vuelta a quitar hombre

Voz 7 35:18 ha ganado otra vez típica al árbitro

Voz 1621 35:21 un mal año el gol por qué

Voz 3 35:23 gracias por el Valencia el penal

Voz 1269 35:26 Dani Parejo dos dos zonas metropolitanas quiere

Voz 5 35:28 la nos decía duro ha rectificado el árbitro porque sino hosca

Voz 1284 35:31 no se lo vas a Gorleben lo saca era su segunda pole

Voz 10 35:34 meterlo o la saca el Athletic pelota para clave que lo tuvo con la derecha para Herrerín raza y a imagínate que entra en el córner

Voz 4 35:42 pero hay que protestar no

Voz 1284 35:45 la protesta de los cincuenta de la grada que tiene adelante que normal

Voz 5 35:49 la cosa es clarísimo eso Talabani las tres jugadas que ya ha protestado Juanfran son clarísimas y el linier a las tres en contra y en este caso la dejados retratado el árbitro pitando a saque de esquina cuando eliminó había pitado saque de puerta nada de

Voz 1284 36:04 los está en no está en el bando bueno Arabia falta sólo es Rubén Pérez si no pinta nada tampoco deja seguir pues nada venga Talk Campos órgano que siga jugando el Athletic de Bilbao

Voz 4 36:12 nota Para Núñez a la izquierda para Íñigo Martín

Voz 1284 36:15 con molestias el juego reclamos digo Leganés eh

Voz 4 36:17 sí sí sí sí es que la dado a Rubén pero se han sido Aduriz Hornos ha sido en el campo pero dejó un recadito a Rubén que se iba cojeando

Voz 5 36:25 se va cojeando dos sedes deber ahora mismo que

Voz 1786 36:28 yo se va tocando el tobillo oí ocasión falta pero bueno ahí que

Voz 4 36:32 aquí eso sea cuesta calentar Martin hiciera el danés se va para el banquillo nada calentado apenas dos tres minutos ya se mete

Voz 1415 36:39 eh el vikingo para el banquillo de

Voz 4 36:41 Pelegrino vamos a sacar alguno para calentar o no porque Rubén Pérez sigue ostensiblemente Quini cojeando en la pierna izquierda ni si si si no va tomando como hemos dicho

Voz 5 36:49 yo antes va tocando la pierna lo que pasa

Voz 1786 36:52 que yo no sé de Broadway por Rubén no sería no

Voz 1284 36:56 no no es que sea relatando primero Rubén la la mandamos

Voz 4 36:59 aquello pero tampoco sale nadie no

Voz 1786 37:01 no vamos no ha dicho nada el banquillo eh

Voz 4 37:04 por qué no se sigue tocando ese signo no tienen ningún medio centro en el banquillo tampoco tiene sale a pista pero que no tiene ningún medio no estar no esta reacción no está Óscar y el otro que tiene que estar en el terreno de juego

Voz 5 37:14 sí tendrá que inventar ahí un poco no con sí

Voz 4 37:17 con un Reyes de stopper ahí en el campo le vale