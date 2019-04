El Larguero (24/04/19): Primera parte

Voz 1 00:00 buenas noches acaba de terminar en Valencia

Voz 1375 00:38 el Levante cuatro Betis cero vaya repaso de el equipo de Paco López al equipo de Setién acaba de terminar el partido ha cenado lo hemos contado en Carrusel Deportivo en ser más además del español uno Celta uno además más de un valioso punto para el Celta que empezó perdiendo con el Espanyol pero luego Maxi Gómez empató el partido además del Leganés cero Athletic Club uno Golden de Siria en propia puerta tres puntos también muy importantes para el Athletic en su lucha por Europa que es donde está metido ya de lleno séptimo sigue estando el equipo vasco y además del Atlético de Madrid tres Valencia dos así que no hay alirón del Barça porque tenía que perder el Atlético y que ganara el Valencia lo puede conseguir el Barça si gana este fin de semana al Levante esos tres partidos de los que enseguida vamos a hablar en este Larguero más como digo este Levante cuatro Betis cero vaya repaso a los de Setién está por ahí José Manuel Alemán todavía en el Ciudad de Valencia al alemán muy buenas

Voz 0697 01:34 hola quedó humano pues si un Levante que se ha reencontrado con una victoria después de nueve larguísimas jornadas sin ganar que les sacan de aumento del descenso que les sitúan con treinta y siete puntos en un partido francamente cómodo porque se les puso muy de cara a los nueve minutos con el primer tanto de más de campaña que volvía a marcar en el XXXII a la salida de un córner que se comió literalmente Pau López el guardameta en la segunda mitad Morales de penalti hacía el tres cero para cerrar esta fiesta porque ha sido la mayor goleada del Levante en esta temporada cerraba con ese cuarto gol Coke Andújar tranquilidad se convierte en tranquilidad lo que hasta hace unas horas era nerviosismo en el Levante que arrancaba la jornada en puestos de descenso después de la victoria de anoche del Valladolid y por lo tanto ahora a pensar en la próxima cita complicadísimo porque es el Camp Nou el Barça se está jugando el alirón de Liga pero de momento el susto en el cuerpo ya se le ha pasado un poco a los granota ahora susto lo tienen los béticos con la sensación de cómo queda la figura de su entrenador Quique Setién

Voz 1375 02:32 es un buen salto el Levante ahora mismo el descenso está Girona con treinta y cuatro Huesca con veintinueve Rayo con veintiocho aunque el Rayo tiene un partido menos juega contra el Sevilla mañana por encima de estos tres que ahora mismo descendería en Girona Huesca y Rayo está el Valladolid con un punto más que el Girona XXXV el Villarreal con treinta y seis también con un partido menos el Celta con XXXVI después del empate de hoy el Levante con treinta y siete tres por encima del Girona que ahora mismo marca el descenso y el Betis efectivamente Benjamín Zarandona que está Portillo la Benji Manu pendientes de su entrenador que tiene un año más de contrato pero que tiene a buena parte de la afición en contra que esto ha entrado ya en barrena que el equipo no levanta cabeza y que yo dudo que ganen un partido de aquí al final ya si va a ser

Voz 0282 03:14 el hombre las sensaciones han visto no un equipo se ha visto apático con muy malas sensaciones fíjate salió con Loren consejero en arriba con dos puntas a cambio un poquito lo que sólo la educación ir sobre todo lo que tú decías no a mí la sensación que creo evidentemente Betis está mal porque está mal pero yo creo Manu que las cosas hacerlas bien creo y pienso que cuando acaben estos tres partidos se sentarán el técnico y Lorenzo Serra Ferrer presidente tomará evidentemente pues una decisión no oye que no queremos eh vamos a intentar desligar no bueno pues digamos pero hay que hacer las cosas bien pero realmente el año pasado Quique Setién no Sada muchas cosas buena hemos disfruta mucho eh y ahora es cierto que el equipo no está bien no está creando ocasiones pero el estilo de Quique Setién totalmente SL lo que ha marcado desde que vino al Betis y hay veces que no estaba hay otras veces nos ha gustado menos y ahora por lo que sea no delantero centro en condiciones mano porque lo sabemos porque no hemos tenido gol ha habido muchos problemas con el tema de este año hemos jugado tres competiciones no sale hecha una competición que no esperábamos tampoco tan pronto hilo el tema de la semifinal y ahora bien Quique Setién para mí la directiva se tenga que sentar a final de temporada ver una solución creéis conveniente de que ese tiene que rescindir el contrato si hay que hacer las cosas bien y como señor rotas ese mi pensamiento totalmente de acuerdo donde olvidaros porque estaba no Santín olvidaros de Twitter olvidados de redes sociales Obidos comentarios me parece muy bien la afición bética estarán muy cabreada porque es normal que esté cara porque el equipo cuando les le elimina de la Copa del Rey de la Europa League sólo le queda la Liga ilusión que tenía el club pues decir oye mira que nos quedan nueve aquí partido vamos a hacer todo lo posible para Europa League que este año no está tan cara porque realmente el Betis con los resultados negativos que está teniendo incluso el han tenido ayatolá esta tarde

Voz 2 05:15 que pasa los béticos están ya decepcionados con este final de temporada del Betis pero tiene un año hemos encontrado yo creo que Setién no va a querer seguir es mi opinión y mi opinión es que creo que él no va a querer seguir viendo cómo está todo allí pero hay que terminar la temporada con calma y hacer las cosas bien no como en el Alavés

Voz 3 05:28 así que nada un abrazo Benjamín un abrazo hasta luego Benji luego iremos con alemán si hay algún sonido alguna declara

Voz 4 05:36 el propio Setién o de o de Paco López de alguien del

Voz 1375 05:39 planteo del Betis bueno esto por lo que respecta a los partidos desde hoy mañana se completará jornada entre semana mañana tenemos sobre todo como partido estrella ese Getafe Real Madrid luego contaremos también la previa de lo que queda por jugarse de esta jornada que empieza rápidamente de nuevo el fin de semana quedan cuatro cuatro jornadas los de mañana son además del Getafe Real Madrid a las nueve y media Real Sociedad Villarreal a las ocho y media y a las siete y media Sevilla Rayo enseguida hablamos de eso pero también esta noche vamos a contar sí yo estoy preocupado más Se trata de ser alarmistas eh pero si se trata de contaros lo que se está cociendo lo que se está cociendo en el fútbol español son cosas bastante chunga Iker me gustan muy poco por no decir nada aquí durante muchos años ha habido un señor al que le dejaron las llaves del Cortijo del fútbol que se llama Javier Tebas y que hizo deshizo lo que le dio la real gana durante mucho tiempo nadie ella explicaciones nadie pedía cuentas asumió sus competencias las que no eran suyas no asumió las de algún ministerio pues porque no deja los sino las hubiera asumido incluso alguna de la Unión Europea nadie les dice nada pues ha hecho pues a mí esto va a mí esto a mí esto va a mí esto a mí y cada vez que miraba Patras daba un paso adelante es un carpaccio porque es insaciable IESA así que pasa que ha llegado ahora un presidente de la Federación que no es como el que estaba antes con sus defectos que también los tiene con sus virtudes pero que ha dicho oye perdona que el dueño del cortijo anterior te diera las llaves no quiere decir que este cortijo sea tuyo esto se llama el fútbol español y el fútbol español lo forma muchos órganos y muchos estamentos y mucha gente entre ellos la Liga pero no sólo la lía eh luego os vamos a contar con detalle todo lo que ha pasado hoy que yo sé que a veces con perdón ese que a veces es un tostón por no decir otra palabra pero quiero que ese país lo que se está cociendo ahora mismo en el fútbol español hoy ha habido una asamblea de la liga donde Tebas ha reunido a sus clubes a los clubes de Primera y Segunda División al fútbol profesional para contarles que no está de acuerdo con lo que pretende hacer Rubiales nuevo modelo de Copa nuevo modelo de Supercopa que han contado con nosotros en esa Asamblea de la Liga todos están de acuerdo con debas le han dado su apoyo pero es la Asamblea de la Liga el lunes haya Asamblea de la Federación y la Liga tiene veinte votos de los ciento cuarenta en total que la la Ana Rubiales lo sabe Tebas los viales lo sabemos todos pero yo sin repito sin alarmar luego lo desarrollaremos todo creo que ahora mismo el fútbol español está en una situación muy delicada iría que está en peligro sobre todo determinados estamentos y sobretodo determinadas reglas del juego y todo por una guerra que no sólo no va a menos sino que cada día va a más en lo personal y en lo profesional repito luego vamos a contar todos los detalles pero la San de la federación que se decidirá el lunes y que va a ganar Rubiales la va a impugnar la Liga va a impugnar el resultado salía primero yendo al CSD después yendo a la justicia ordinaria así tal cual tenemos pollo para rato segundo hay clubes amigos de Tebas que en privado van deslizando que están dispuestos incluso a si hay que parar la competición pararla y luego entre el fútbol modesto que por cierto mañana se reúnen casi a la misma hora unos con otros con Rubiales a ver quién se hagan a los votos del fútbol modesto una situación surrealista mañana en Madrid citados por los dos por el presidente de la Liga en un sitio por el presidente de la Federación en otro a donde van a quién van a ver a Papá va va va bueno pues muchos de esos clubes modestos están hartos hasta el gorro de las presiones que están recibiendo uno Le tirado un brazo otro le tira de otro y algunos incluso nos reconocen que les preocupa incluso el inicio de la temporada que viene de verdad que no es cuestión de alarmar es cuestión de que hay que pedir responsabilidad a los que dirigen el fútbol Si se llevan mal si yo sé que de vacaciones no llevan a ir pero lo que tienen entre manos es muy serio y muy importante como para que estén haciendo lo que están haciendo unos y otros el que se cree en posesión del cortijo ya piensa que es hora de vida el que ha llegado el ha dicho no que esto no es tuyo de todos las once y cuarenta una menos en Canarias enseguida desarrollamos todo eso los partidos de Liga pero no se está esperando el abogado de Sandro Rosell ha estado casi dos años en prisión un ex presidente del Barça como podía haber sido un panadero un taxista prisión preventiva El han dicho vallas este su casa creo tenemos pruebas contra usted alguien debería mirar si esto es normal o no a mí no me lo parece ningún jurista ningún abogado ningún juez pero de verdad esto es de recibo prisión preventiva no una semana no dos casi dos años quién le devuelve dos años a Rosell criticó no

Voz 5 10:49 tú

Voz 0697 10:53 pero

Voz 1375 10:54 ah no no felices dos tres

Voz 6 10:57 el euro y la UE renting un pueblo compartido con tu mejor amigo por cinco euros al día cada uno y al cabo de un año lo cambia oferta porque saquen renting consulta condiciones en serio en es en lo en otro rato

Voz 1375 11:11 fue en Barcelona Jordi Martí muy buenas muy buenas bueno pues hemos estado mucho tiempo muchos meses muchas semanas casi dos años echando cuentas de cuánto Le podría caer a Rosell cuanto dice la defensa cuánto le podrían rebajar luego cuál que no le dejan salir porque prisión preventiva hoy después de casi dos largos años le mandan a su casa de dicen está usted absuelto sí

Voz 0985 11:33 que la Audiencia Nacional dice que ni blanqueo de capitales ni grupo criminal la Audiencia no considera mano acreditados tales delitos y absuelve como dices a Rosell ya a su esposa y a otros cuatro acusados más Nos quedan dudas dicen los magistrados sobre las supuestas mordidas que cobró Rosell tienen también dudas de que Rosell fuera líder de una red de sociedades tapadera para enmascarar dinero ilícito recuerda mano que la Fiscalía le acusaba de blanquear veinte millones en comisiones ilícitas que habría obtenido por la compraventa de los derechos de la selección de Brasil pero es verdad mano que al tercer día del juicio le dejaron en libertad que luego fiscal rebajó la petición de cárcel once a seis años yo ya absolución y un poco Assunçao la sensación es que a juicio de la Audiencia Nacional ni la Fiscalía ni la policía ni la Guardia Civil han podido acreditar pruebas concluyentes de manera que al final los magistrados como te decía lo dice literalmente en su sentencia tienen dudas en caso de duda se falla a favor del acusado por lo tanto se absuelve a Rosell de los dos delitos de blanqueo de grupo criminal su abogado Pau Molins mano esta tarde ha cargado muy duro contra la juez instructora Carmen Lamela también contra la fiscalía por porque recuerda Pau Molins que ha estado casi dos años en prisión preventiva justamente por petición de la fiscalía que pedía esta medida cautelar bien ahora supongo que podremos hablar con él pero déjame que podamos escuchar una reacción por lo menos la del presidente del Barcelona Josep Maria Bartomeu que ha celebrado la decisión de la Audiencia con estas palabras

Voz 1146 13:10 muy felices y muy contentos por la sentencia absolución de los seis acusados a muy feliz por por el amigo muy feliz por el presidente y muy feliz por sus familias que han sufrido durante estos dos años una situación realmente inhumana e injusta esta felicidad convive con la indignación por la presión preventiva que han sufrido Sandro Rosell Joan Pasolini y las familias durante dos años esa alineación es a su vez una preocupación porque todos estamos expuestos a ello es algo que nos tiene que hacer reflexionar dicho esto valoró positivamente la valentía de la Audiencia Nacional habla de afectar esa sentencia y estoy seguro de que no ha sido nada fácil reconocer el error de privarles de libertad desde el Barça hemos siempre he manifestado que queríamos en la inocencia de los acusados también en la justicia

Voz 0985 14:00 por lo tanto Manu quedémonos con esta idea fuerza de la sentencia los magistrados dicen nos quedan dudas no vemos pruebas concluyentes y por lo tanto absorbe hemos

Voz 1375 14:10 estaba o Molins abogado de Sandro Rosell en el la

Voz 3 14:13 el señor Molina buenas

Voz 7 14:14 noches buenas noches y pago Pablo

Voz 4 14:19 Villepin por ejemplo si y cuando han conocido la noticia quiera

Voz 7 14:25 pues nosotros ya sabíamos que la audiencia habíamos pedido que en esta ocasión no se filtra a los medios que antes ese notificar a las partes interesadas esta verse cumplido no sabían citado la notificar la esta mañana a las diez luego ha sido un poquito más tarde a las once pero finalmente a las sobre las once de la mañana nos ha llegado la notificación vía Lex Net

Voz 4 14:51 sí y te indicios de que esto podía ocurrir hoy

Voz 7 14:56 sabíamos sabíamos a través de la propia sala encontrar desde el propio tribunal sentenciador que la sentencia apostar daría aproximadamente un mes en su redactado que no se hayan hasta después de Semana Santa pero si ayer no concretaron que es que sería hoy esta mañana cuando nos la notificarán como así como así ha sido

Voz 4 15:20 dónde estaba Sandro en en su religión

Voz 7 15:22 es Sandro estaba en su domicilio yo estaba en la ciudad de Justicia o unas diligencias judiciales hay bueno el equipo el resto equipo defensa pues ayudó a casa de Sandro bobos a comunicarle la noticia la verdad es que hemos tenido poco margen porque a los cinco minutos un poquito más que ha llegado la noticia antes que antes que los abogados no

Voz 4 15:43 sí

Voz 7 15:44 sí bueno como en su día hace dos años llegó a la prensa antes que la policía detenerlos

Voz 1375 15:49 eh señor Molins la sentencia es firme que había algún tipo de recurso porque los que no somos expertos en en este as en estos asuntos usted no

Voz 4 15:57 puede orientar mucho mejor alguien puede recurrir a algún tipo de

Voz 1375 16:01 eso o ya es definitivamente libre inocente y queda absuelto definitivamente Sandro Rosell

Voz 7 16:07 hoy existe un pronunciamiento que declara sin ninguna duda la inocencia y la absolución de Sandro Rosell y el resto de los acusados la sentencia efectivamente podría ser recurrida por la única acusación que bajo que ha que ha planteado la imputación era el Ministerio Fiscal la Fiscalía de la Audiencia Nacional por lo tanto la Fiscalía tiene ahora el plazo de diez días para decidir si presenta recurso de apelación contra la sentencia absolutoria dado que tira por tierra su tesis acusatoria

Voz 4 16:41 qué piensan ustedes que ahora

Voz 7 16:43 pues no lo sé yo y francamente y después de haber leído la sentencia está muy bien en explica muy bien trabada muy bien ha explicado los los resultados de las pruebas practicadas en el juicio yo creo que difícilmente esa sentencia puede ser modificada con Tribunal Superior el ponente ha hecho un esta íntimo trabajo oí el Tribunal General las tres componentes el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Nacional han hecho un gran servicio a la justicia porque no era sencilla yo no era fácil e dictar la absolución de una persona que otros órganos judiciales habían mantenido en prisión durante tanto tiempo hora y eso lo han dicho y hecho pues hace recobrar la confianza en la Administración de Justicia este país

Voz 4 17:35 no nos imaginamos como estaba Sandro pero que que que se ha vivido hoy en su casa hemos visto algunas imágenes de la madre de la hermana de la mujer del hermano

Voz 7 17:44 pues hay que intentar aunque es muy difícil conseguirlo pero hay que intentar ponerse en lugar de las personas que han pasado el sufrimiento de estar privados de libertad cuando en teoría tenía la presunción de inocencia privados de libertad durante veintidós es son más de hecho más de seiscientos cincuenta días los de libertad sin tener posibilidad de juicio sin escuchar sus explicaciones porque esto es lo lamentable estos la parte negativa ya es decir los seis Defensa sean hartado de hacer peticiones de explicaciones de escritos pidiendo la libertad y al final al final del camino dos años después pues son Tribunal de Justicia cuando ha visto las cosas pues ha respondido que teníamos razón más allá de las dudas no queda claro es que los hechos probados es el relato fáctico que ha explicado la S

Voz 4 18:43 la acusación fue cuál cuál fue el peor momento qué pasos Sandro en esos largos veintiún meses

Voz 7 18:54 no es tanto el momento en que pues lo como la ingresaban en prisión injustamente porque él siempre se ha considerado inocente de los cargos que le imputaban sino una incertidumbre la incertidumbre de no saber cuándo recuperar la libertad ver cómo uno tras otro todos los intentos de la defensa resultaron vanos porque la fiscalía se oponía sin dar respuesta a los argumentos argumentos que ahora han servido para absolver porque me pregunto porqué no se leyeron entonces si me hubieran evitado el sufrimiento

Voz 4 19:32 justicia a unas personas

Voz 7 19:35 el han sido declaradas inocentes la gente

Voz 4 19:37 ya señor Molins la esa esa polémica controvertida discutida decisión de mantenerlo en prisión provisional se justifica la sentencia por el riesgo de fuga y me dicen que ahora se ha puesto en libertad una vez que se garantizó su asistencia al juicio Javier riesgo de fuga realmente por parte de Sandro Rosell nosotros

Voz 7 20:00 hombre negamos la existencia esos indicios de de esos de riesgo de fuga y de hecho es decir que está demostrado porque cuando fue puesto en libertad el juicio continuo que ha durado varias sesiones ir bueno durante un mes aproximadamente el continuo consiguió la libertad nos otorgó la libertad que yo solicité el primer día del juicio se otorgó al tercer día el juicio después de su declaración el consumo asistiendo puntualmente sin ningún problema es bueno yo creo que aquí la justicia tendría que reflexionar de mi decir hombre vamos a ver si hay otros mecanismos menos gravosos más proporcionales más justos para garantizar que la acusado de Lin investigado el imputado pues no pueda escapar a la acción de la justicia sin necesidad de ingresarlo en prisión pone es una agresión directa al principio pero eso encendieron agencia antes del juicio Se

Voz 4 21:03 cuando alguien claro cuando alguien pasa por lo que ha pasado Sandro Rosell un ex presidente del Barça en este caso que podía haber sido cualquier otro ciudadano ahora en este caso no no no digo en este caso percibir es bueno es verdad que no lo sabemos es verdad este ha sido el caso de prisión preventiva más larga

Voz 7 21:21 del Barça Sandro Rosell no sabremos qué habría pasado usted que ha sido usted que ha sido Espert

Voz 4 21:27 finalmente por eso o agravado en este caso por eso bueno yo

Voz 7 21:30 lo que sé es que he sido incapaz de poder explicar razonablemente a Sandro se John ves sufrí y a sus familias porque motivo han estado tantísimo tiempo en prisión sin juicio y sin atender los argumentos que ahora después del juicio sí que han sido atendidos

Voz 4 21:52 usted cree que hay alguien detrás de esto porque usted ha dicho no sino se llamara Sandro Rosell y no hubiera sido presidente del Barça

Voz 7 21:57 no no yo he dicho que no lo sé he dicho esto lo podía pasar cualquier persona bueno si hacemos un un un una comparativa con otros casos vemos que no es que en casos de corrupción

Voz 4 22:08 el hito económico es el caso de mayor es la sentencia más larga de prisión preventiva la sentencia el tiempo más largo de prisión preventiva en caso de delito económico

Voz 7 22:17 un pretendido delito económico pues ha demostrado que no lo era porque ni hay dinero solución y había comisiones ilegales

Voz 4 22:23 sí dígame una cosa señor Molins ahora percibirá algún tipo de una persona que pasa por esto ahora recibe algún tipo de indemnización económica que no vale para nada porque nadie va a pagar con dinero un dinero dos años en la cárcel pero se indemniza con con un dinero ahora

Voz 7 22:39 el daño ya está ocasionado y eso no lo va a recuperar todo el dinero del mundo porque porque es verdad que se prevé mecanismos para casos de anormal funcionamiento Administración de Justicia organismos mecanismos de compensación económica pero con unas cifras que no realmente unos baremos que son ridículos e eso pues bueno lo estudiaremos a partir del momento en que la resolución sea firme aunque hay tocado hablábamos en ese momento a partir de ahí pues miraremos de ver eh cómo se puede compensar esta situación si hay que pedir responsabilidades a alguien pero desde luego yo ahora me conformaría con que la sociedad en general ha judicatura en especial la Fiscalía pues reflexionara reflexionamos todos hay que sobre el abuso o la desproporción en la aplicación de las medidas de prisión preventiva

Voz 4 23:35 la última que lo hago por mi parte siquiera hacer alguna hora Jordi sin semana querellas contra la juez Lamela que es la que instruyó el caso Illa que le metió en prisión

Voz 7 23:44 en la verdad es que para nada tenemos ese ese encargo hoy por hoy eh vamos a esperar primero que sea firme la sentencia y luego haremos las valoraciones pertinentes no

Voz 4 23:58 sí es firme la sentencia lo descartan

Voz 7 24:01 es usabilidad exclusiva de de una persona porque al final la jueza Lamela equivocadamente ahora se ha visto que equivocadamente mantuvo en prisión a una persona que la propia justicia ha declarado que es inocente pero no lo hizo sola es decir había una fiscalía de la Audiencia Nacional que sino hubiera solicitado la prisión la juez no hubiera podido acordar

Voz 1375 24:23 o sea que cuando la sentencia sea firme no descartan querellarse contra la juez Lamela o contra otro juez tu organismo

Voz 7 24:29 Nuestro que estaba explicando si no sólo eso sino que además luego ya una sección por encima Sección Tercera la Audiencia Nacional que confirmó e Irving todas las decisiones de prisión que iba indicando todas las tres peticiones también es decir que responsabilidades habría que repartirlas entre eso no significa repito para nada de que se esté planteando hoy por hoy la presentación de ninguna quería eh hoy es un día para estar contentos yo previo

Voz 4 24:58 oye usted afirmar que no habrá esa querella

Voz 7 25:01 no puedo afirmar ni una cosa ni mentir ni apalear e la contraria porque no ese no no es el momento de tomar esa decisión

Voz 4 25:08 entendido es el momento de decir que ahora lo que quiere

Voz 7 25:11 hemos es disfrutar de esta la decisión eh esperar prudentemente a que se confirme eh la absolución ya a partir de ahí se valorará pero ya digo que por parte de por mi parte como director de la del equipo de defensa jurídica de Sandro Rosell es que hoy nos conformamos con que se plantee se formule una una reflexión en serio de cómo es posible que ocurra en estos casos

Voz 4 25:41 hoy piden eso Imanol y mañana ya veremos eh pero ha dicho bastante Jordi

Voz 0985 25:46 no manos sobre la cuestión de la sentencia hay un asunto que es el de la Confederación Brasileña de Fútbol ya sabes te lo que hizo Sandro Rosell y fue mediar entre una compañía árabe que quería comprar los derechos de la Confederación Brasileña de Fútbol de la selección y aquí yo al señor Morín sí que le preguntaría que los investigadores siempre han sostenido que claro Teixeira sigue más o menos controlando la Confederación Brasileña y que por lo tanto difícilmente la Confederación Brasileña iba a admitir una año un perjuicio una lesión por la mediación de Sandro Rosell porque en el juicio mano Se dijo que las comisiones que percibía Sandro Rosell podían alcanzar hasta el veinticinco por ciento que no sé si es mucho o es poco no sé señor Molins cómo resuelve la sentencia este asunto que a ojos de mucha gente pues sí sí que puede crecer mira aquí estaban de acuerdo Sandro Rosell y Teixeira eran amigos bueno pues yo pacto un contrato a todo me quedo con estas comisiones y luego aquí paz y después gloria cómo resuelve la sentencia esta cuestión

Voz 7 26:46 la sentencia lo resolvió de forma muy clara declarando probados que los cobros que recibió el señor Rosell eran perfectamente legales que respondían a una intermediación un servicios de intermediación perfectamente lícitos sostiene que la Confederación Brasileña de Fútbol no tuvo ningún perjuicio pero no porque el señor Teixeira pueda tener más o menos influencia que eso ningún el caso ha sido acreditado porque dejó de ser presidente de la Confederación Brasileña en el año dos mil doce estamos en año dos mil diecinueve sino porque es un dato objetivo gracias a la intermediación de Sandro se consiguió doblar los ingresos de la Confederación Brasileña de Fútbol que pasó a cobrar es de seiscientos mil dólares por partido amistoso la canarinha pasó a cobrar un millón doscientos mil dólares por partido gracias a la aportación de en en el de la empresa saudí que daba que doblaba los ingleses a favor de la Confederación Brasileña de Fútbol con lo cual es un dato tanto el objetivo que lo explicamos desde el primer día otra cosa es que era de unos días escuchar quién debía hacerlo no pero vamos es un tema muy claro muy claro que ahí no ha habido en absoluto perjuicio alguno para la Confederación Brasileña de Fútbol lo que yo me pregunto el porqué la Administración de Justicia la Audiencia Nacional española se dedica a perder el tiempo investigando lo que haya podido ocurrir en Brasil investigando lo que ocurre aquí en España eso es lo que yo me pregunto cuando la Confederación Brasileña de Fútbol no no ha reclamado no se considera perjudicada ir no lo olvidemos el señor Teixeira estado libertad y está en libertad desde entonces no ha pasado ni un minuto ni siquiera imputado en Brasil

Voz 0985 28:34 oiga si me puede responder en dos monos íbamos exactamente por qué usted habla de un caso paradigmático de cómo no tiene que ser un proceso penal

Voz 7 28:44 bueno porque ha estado plagado plagado de de cosas extrañas

Voz 0985 28:48 como que la primera imagen

Voz 7 28:50 el grave el tener a una persona a dos personas dos años privados de libertad sin juicio es que eso es inverosímil no he visto nunca

Voz 0985 29:00 nunca cuando tenemos otros casos

Voz 7 29:02 los mucho más graves ocurridos en España que las personas lógicamente han estado en libertad hasta que está ligado con medidas cautelares efectivamente eso es lo primero pero le puedo entonces es que eso es decirlo en un segundo es imposible sigue empiezo a relatar pues desde la detención que resulta que llegó primero a la prensa antes que la policía sí se tuvo que enterar por la radio estando en su casa de que ya lo habían detenido se asomó a la ventana y se encuentra las cámaras de televisión antes de que la policía le ya subida de detener si esto no es una irregularidad podríamos continuar es que no sabía tarde

Voz 0282 29:42 pues sí y en cualquier caso gracias

Voz 4 29:44 por atendernos y por explicarnos cómo está Rosell como sea oído esa noticia hoy por explicárselo a los siguientes solar que rodea un abrazo al ex presidente del Barça

Voz 7 29:53 muy bien es un par de hasta luego

Voz 8 29:55 ya bueno hay Molly la abogado de Sandro