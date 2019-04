Bernat: "Mbappé tiene potencial para suceder a Messi y Cristiano"

Voz 1 00:00 pues ya está por ahí el compañero de Neymar el compañero de Pape el lateral izquierdo del fútbol español con el que cuenta Luis Enrique

Voz 2 00:09 es válido que Alemania del Bayern de Múnich cuatro años para jugar en este campeón de Liga hace unos días esta misma semana Juan Bernat muy buenas hola buenas noches qué tal especializado en ganar Ligas macho dónde vas ganar la Liga

Voz 3 00:20 sí sé que si desde que salí de del Valencia los cuatro años que estuve al Bayern cuatro Ligas si ya que el primer año pues de momento el primer título apenas si tener que jugar el partido porque perdió el partido Ivonne nos dio el título

Voz 4 00:34 ahora se ha expresado tenemos la platea le coma de de cómo y esperemos poder ganarla y empató el Lille

Voz 2 00:41 cero con el Toulouse antes empezar ya avisó Ana dónde estabas tú porque en este partido estuviste convocado estás jugando bastante bien la temporada pero en este donde te pillo cuando acabó el partido el Lille

Voz 4 00:52 no estaba sancionado si yo estaba estaba en casa

Voz 2 00:55 estamos viendo esos estarías en casa no viendo lo que sí sé qué qué sensación tan raras no de sentirte campeón antes de tu equipo encima te pilla sancionado no juega esto esta semana Impiva el empate Lille ya que forma tan tan rara de sí

Voz 4 01:09 sí que sí pues ya tiene mejor pues primero haber podido jugar eso no iba a ganar el campeonato gana la partida

Voz 2 01:18 y que hiciste en casa una botella de champán

Voz 3 01:23 por qué no me enteré por el móvil justo que aquella que estaba siendo la fiesta cuando me desperté

Voz 2 01:31 ostras bueno voy preocupado muy preocupado estabas había es que sabía es que había títulos pues que fíjate

Voz 4 01:38 en otro partido no quedará bueno nosotros sí claro claro claro pensaban resulta

Voz 2 01:43 los demás acoplado bien no porque siendo titular por delante de Kurosawa siendo muy importante para el el entrenador como ha sido el cambio de mentalidad no solamente de país de ciudad sino también de nueva Liga no la liga francesa que que sensación te ha transmitido la liga francesa

Voz 4 02:00 que sea apercibió me he puesto un poco con la que también pueblo también otros el año pasado por la lesión todo el míster desde el primer día bueno me veo me dio su confianza Él fue el que el que me quiso para que quiso que yo estuviera aquí y luego poco a poco bueno cogiendo confianza Hay ya algo muy muy bien ahí la francesas algún campeonato clara que ha sorprendido un campeonato que

Voz 5 02:24 es bastante físico muy físico no

Voz 4 02:28 valore jugadores interesante jugador joven pues bueno si sorprendió por avión

Voz 2 02:33 que quién te gusta por ejemplo es que días cuidado y cosa que no sean los típicos que ya conocemos todos pero

Voz 4 02:38 sí bueno muy buena mano a misma está

Voz 5 02:41 Pepe el

Voz 4 02:44 luego está el Marsella también juega aguar una han o del de le de el Liotta bien al cuadro dejó muy bueno sí muy interesante es la verdad

Voz 6 02:55 es interesante la liga francesa fíjate lo que te queda aquí todavía

Voz 2 02:58 vas ya desde que esa lista de Valencia cuatro años en el Bayern ahora tu primera temporada en el París también campeón de Liga pero tienes veintiséis años lo que lo que te queda todavía cuanto cuantos años baste con el PSD

Voz 4 03:08 tres tres este dos más

Voz 6 03:11 en el proyecto imagino que ese hombre

Voz 2 03:16 el objetivo no sé si eso mama en el club cuando tú has llegado a París es ganar la Champions au o esos su sueño inalcanzable en París

Voz 4 03:23 sí sí el digamos que el proyecto está hecho para adelantar la Champions la Champions es una cosa muy difícil dice tiene que vamos a factores para ganarla pero bueno yo creo que que les con el equipo que tenemos el proyecto que han hecho podemos podemos se produjo ganarlas española no ha habido suerte euros esperemos que el año que viene tengo en la pelea

Voz 2 03:45 saca habrá mucho el jeque el dueño y en Qatar porque claro hace es un proyecto cae otra en octavos de final con Diego Neymar hoy con los fichajes contigo todo fichaje que se han hecho nuevo entrenador Se cae en octavos y es como joe segundo año consecutivo

Voz 4 04:01 bueno si todos vamos muy muy dolido además de la forma que pues yo creo que nosotros partido controlamos muy bien el partido jugando como equipo y luego aquí siempre la que bueno no quizá me tuvimos tantas ocasiones ellos pan que réditos otra así luego Dios cuando perdonas If fallar

Voz 5 04:20 lo paga algo muy caro relatan de ya se me acaso más que de verdad hay con

Voz 2 04:27 vencimiento en en vosotros que sólo al final salir más importantes el entrenador y los jugadores no porque por mucho dinero que tengas tampoco te haces un equipo campeón eso lo sabes tú mejor que nadie no solamente con dinero hay ahí de verdad mentalidad en vuestra plantilla de que este París Anne Germaine puede tutear incluso superar al Madrid y al Barça al Manchester City a la Juventus

Voz 4 04:48 sí se haya visto cuando llega la temporada que hemos hecho que yo pero también es verdad que bueno somos igual no somos iguales como Liverpool que es verdad que allí el partido no costó mucho pero también luego el Napoli y luego el Manchester también que yo creo que hubo dos muy buenos partidos pero una cosa es que de fútbol ese día no tenga que pasar esos mismos pasó lo yo creo que tenemos equipo

Voz 5 05:15 para para ganar la Champions yo creo que sí

Voz 2 05:18 oye quién es mejor Juan tú que entrenas con ellos todos los días Neymar o en papel

Voz 4 05:23 los dos son ellos

Voz 2 05:26 Mohamed que todo en Valencia te vas

Voz 4 05:30 soy muy buenas son muy bueno que no puede no puede acabar

Voz 2 05:33 yo mira yo en esa en esa en esa pelea bueno en esa pelea en ese debate que hacemos muchos en la radio en la tele aquí en España yo siempre digo que si tuviera que fichar a uno ficharía en papel pero es verdad que los dos son buenísimos pero yo digo si tuviera que fichar a un futbolista yo tuviera fuera presidente de un club tuviera yo diría no sé porque es que es buenísimo

Voz 4 05:52 pero bueno d'Opinió claro por eso digo que a largo plazo porque bueno

Voz 2 05:59 claro también tiene menos será bueno sacar siete años no ven Aimar tiene veintisiete veinte vaya vaya partido que hizo el otro día el último contra el Mónaco

Voz 4 06:10 si no hay más increíbles que lamentado ya que viene seriamente

Voz 5 06:16 lo ves sobre eso

Voz 4 06:18 lo que le va a ser un jugador de poco será Balón de Oro ahora mismo de los candidatos ir con unos amigos tenían

Voz 2 06:27 no digo este año evidentemente Dios igual que que podría serlo yo qué sé pero crees que es un es un jugador con potencial claro para ser sucesor de Messi Cristiano sí sin duda no y cuando is o cuando tuvo hoy es lo de los cantos de sirena de Madrid permanentemente que eso cómo se toman ahí en París eso

Voz 4 06:48 no que yo espero que que te lo juegas que estamos ahora mismo en el club de los mismos hacer algún algún fichaje que se haga para mejor una posición pero espero que no queda para nadie menos alguna que saberlo nuestras estrellas

Voz 2 07:03 qué destacaría su mentalidad no pero algún que aunque con qué te quedas bien

Voz 4 07:09 por eso porque bueno todo muy bien conocer lo rápido que acá que tiene pero bueno a mí lo que creo que debo hacer sino cambio sí pero antes la lamentaría que tiene hambre que tiene siempre quiere Sinde tiene hambre de meterlas todas pan eso es lo que le hace único de su líder

Voz 5 07:29 sí además es es joven Cañas un niño si mi incidía exlíder y Markin

Voz 2 07:39 qué destacaría

Voz 4 07:42 no en Madridejos con animales nunca entonces sumaba el balón hacer lo que quiera con la pelota contra uno de increíble tiene gol magia animal de uno ya lo conocéis de bueno tú

Voz 5 07:55 España es magia Magia ganar Neymar

Voz 4 07:58 si hay un diferente claro

Voz 2 08:01 en velocidad quién gana no

Voz 4 08:04 a Julian a la mara aquí días

Voz 5 08:06 es lo que era ganar ganar había lleváis ahí lo creyó mentalidad gana en papel Voronin Marta en tiene mucha sí por qué bueno qué quiere ganarlo todo tiene las de ganar las sacas aquí muy bueno

Voz 4 08:23 lo que tiene que ver con nosotros muy bien sí

Voz 2 08:26 te dolería verle en el Madrid

Voz 4 08:30 pues sí habrá que llevo que es para el peso que se te ve pero eso no pues también

Voz 2 08:37 la ellos no te dicen nada con quién habla con quién te llevas mejor los dos

Voz 4 08:40 no yo creo que con todos los jugadores en el vestuario no si no hay ninguno por Kilian todavía con y con los sudamericanos

Voz 2 08:47 claro hay unos cuantos que sí sí sí muy cuando ya ponen en francés hoy el hablan español y en inglés en inglés os tras ni francés dijo

Voz 4 09:00 ah no lo sabía algo extraño

Voz 2 09:03 pero tiene que ir practicando

Voz 4 09:09 porque en el colegio respirar apaños verdor bueno no piso vuelo

Voz 2 09:14 pues nada Oye después del partido sanción a seguir jugando recta final de la temporada este sábado este fin de semana la Copa decía

Voz 4 09:19 no la final sí te lo que podemos hacer es ganar la Copa por lo menos bueno doblete

Voz 5 09:24 Luis Enrique está en contacto contigo o no seleccionador no conmigo cuando te he dicho oye Juan que esto va bien que te veo bien no bueno cuando fui a ahí sí

Voz 2 09:37 no pero lo voy a nada no hay que seguir estando ahí no hay que seguir estando eh

Voz 4 09:41 sí bueno yo para eso son tres enamoras o a partido para bueno cuando llegue la convocatoria pues puede intentar estar ahí que es el que recibe en España que hay muchos muchos grandísimos jugadores que que bueno pues muy difícil estar en en la selección

Voz 2 09:58 fíjate cómo estaremos en la última llegó hasta tres no tres laterales izquierdos

Voz 4 10:03 a me hizo más boca arriba interior extremo pero pero si donde lo importante es estar ahí

Voz 6 10:11 y la última Juan te ves

Voz 2 10:13 acabando en el Paris san Germain o algo te dice que volverá a la Liga te gustaría volver a la Liga española cuando tú acabe el país año

Voz 4 10:20 sí siempre siempre lo hay todo cuando no sé cuándo porque no sé pero siempre me gustaría volver a la Liga dicho me gustaría volver a la Liga porque no disfruté prácticamente de verdad porque el primer año que yo que juega con el Valencia que saque estamos jugando es verdad bueno sólo fue un año unido dueño de ahí luego me fui al valiente me gustaría siempre y que me gustaría pues cribar más de de la Liga al final de la Liga de

Voz 2 10:46 mi país mira la mejor la mejor Liga o no

Voz 4 10:52 lo mejor así para mí junto con la Premier

Voz 2 10:54 claro oye cómo está el Valencia cómo está tu Valencia

Voz 4 10:59 sí eso queda habrá que no no empezaron murió anotó ahora dando la vuelta ahí en la final de Copa del Rey funcionan es duro pero que que

Voz 2 11:08 bueno de la final si a pelear por los títulos nombre volverá a la Liga española y volver al Valencia sería la leche no

Voz 4 11:16 bueno hacerlo bueno es así el equipo que yo desde los seis años hasta los veintiuno años practicamente como me cansa claro pero bueno es incansable

Voz 2 11:26 se queda mucho queda mucha momento campeón de Liga con el PSOE y en su primera temporada en Francia ya por el título de la Copa este este fin de semana para intentar levantar su segundo título oye Juan que nos alegramos que te basa bueno hay elecciones este domingo te toca votar votar por correo o qué

Voz 4 11:42 yo me dieron papeles para ir a votar vale vale pues nada todo lo que hay

Voz 2 11:46 votar por correo ya está a celebrar el título de Copa a votar por correo cuya te muchas gracias por estar