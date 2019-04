El Larguero (24/04/2019): Tercera parte

Voz 1 00:00 pues ya está por ahí el compañero de Neymar el compañero de Pape el lateral izquierdo del fútbol español con el que cuenta

Voz 2 00:08 Luis Enrique que ha venido de Alemania del Bayern de Múnich cuatro años para jugar en este pues ella campeón de Liga hace unos días esta misma semana Juan Bernat muy buenas botas especializado en ganar Liga ocho dónde vas ganar la Liga

Voz 3 00:21 sí la verdad es que sí desde que salí de Valencia los cuatro años que estuve al Bayern cuatro Ligas si ya que el primer año pues de momento el primer título al partido porque perdió el

Voz 4 00:31 en el partido y bueno

Voz 3 00:34 pero el título y ahora se les pesado tenemos

Voz 5 00:36 la de coma de de cómo hay esperemos poder ganar

Voz 2 00:39 y empató el Lille a cero con el Toulouse antes empezar ya avisó dónde estabas tú porque en este partido estuviste convocado estás jugando bastante bien la temporada pero en este donde te pillo cuando acabó el partido del Lille

Voz 4 00:52 pero yo estaba ahí estaba sancionado si yo estaba estaba en casa

Voz 2 00:55 estamos viendo estarías en casa no viendo lo que sí es que qué sensación tan rara no de sentirte campeón antes de que tu equipo encima te pilla sancionado no juega esto esta semana ir Viva el empate Liz ya que forma tan tan rara

Voz 4 01:09 sí sí pues ya te lo mejor pues primero haber podido jugar eso no iba a ganar el campeonato de partido

Voz 2 01:18 y qué hiciste en casa y una botella de champán

Voz 4 01:23 por qué son altamente de el móvil justo muy aquella que está haciendo la siesta y cuando me desperté lo vi

Voz 2 01:31 ostras bueno muy preocupado muy preocupado estabas había es que había es que había título pues que fíjate

Voz 4 01:38 en otro partido no quedará bueno nosotros sí claro claro claro pensaban en resultados

Voz 2 01:44 ha acoplado bien no porque siendo titular por delante de Kurosawa siendo muy importante para el el entrenador como ha sido el cambio de mentalidad no solamente de país de ciudad sino también de nueva Liga no la liga francesa que que sensación te ha trasmitido la liga francesa

Voz 4 02:00 sí me he puesto un poco me que también pues los compromisos tuvo el año pasado por la lesión todo

Voz 5 02:07 el míster es el primer día bueno me veo metido con su confianza Él fue el que el que me quiso porque quiso que estuviera aquí y luego poco a poco bueno cogiendo confianza hay algo muy muy francesas algún campeonato clara que ha sorprendido campeonato que

Voz 4 02:24 es bastante físico muy físico no es bueno y hay

Voz 5 02:28 valore jugadores interesante jugador joven pues bueno si acaso perdió por ahí

Voz 2 02:33 que quién te gusta por ejemplo es otra es que días cuidado hoy cosa que no sean los típicos que ya conocemos todos pero

Voz 6 02:38 sí es muy buena mano ahora mismo está

Voz 4 02:41 Pepe el de

Voz 5 02:44 luego está en el Marsella también juega aguar una mansito o desvele el Liotta bien al cuadro juvenil muy bueno sí muy interesante es la verdad

Voz 7 02:55 es interesante la liga francesa fíjate lo que te queda todavía

Voz 2 02:58 vas ya desde que saliste Valencia cuatro años en el Bayern ahora tu primera temporada en el París también campeón de Liga pero tienes veintiséis años lo que lo que te queda todavía cuanto cuantos años baste con el PSD

Voz 5 03:08 los tres tres este dos más

Voz 7 03:14 el proyecto imagino que ese

Voz 2 03:16 el objetivo no sé si eso se en el club cuando has llega a París es ganar la Champions au o eso es un sueño inalcanzable en París

Voz 5 03:22 sí sí el digamos que el proyecto está hecho para para adelantar la Champions la Champions es una cosa muy difícil y sería digamos factores para ganarla pero bueno yo creo que que les con el equipo que tenemos el proyecto que han hecho podemos podemos no ganar la española no ha habido suerte euros esperemos que el año que viene tengo estemos ahí en la pelea

Voz 2 03:46 la cabrea mucho el jeque el dueño en Qatar porque claro hace un proyecto cae en octavos de final con Aimar Hall con los fichajes contigo los fichaje que se han hecho nuevo entrenador Se cae en octavos y es como ojo segundo año consecutivo

Voz 5 04:01 bueno si todos vamos muy muy dolido además de la forma que pues yo creo que nosotros

Voz 4 04:07 controlamos muy bien el partido jugando

Voz 5 04:09 el equipo ha ido aquí siempre verdad que bueno no quizá me tuvimos tantas ocasiones ellos parte raíces otra así luego la Champions cuando perdonas had

Voz 4 04:20 lo pagaremos muy caro relación de LIC y así un paso más lo que de verdad hay con

Voz 2 04:27 vencimiento en en vosotros que sólo al final sale más importantes el entrenador y los jugadores no porque por por mucho dinero que tengas tampoco te haces un equipo campeón eso lo sabes tú mejor que nadie no solamente con dinero hay ahí de verdad mentalidad en vuestra plantilla de que este París Anne Germaine puede tutear incluso superar al Madrid y al Barça al Manchester City a la Juventus

Voz 5 04:48 sí siempre he visto en cuanto a favor de que llega la temporada que hemos hecho que ya con pues también es verdad que bueno igual no somos iguales Liverpool que es verdad que allí el partido no costó mucho pero también luego el Napoli y luego manto es que yo creo que hubo dos muy buenos partidos pero la cosa es que del fútbol ese día no tenga que pasar esos mismos pasos lo yo creo que tenemos equipo para

Voz 4 05:15 la sí sí para ganar la Champions yo creo que sí

Voz 2 05:18 oye quién es mejor Juan tú que entrenas con ellos todos los días Neymar o en papel

Voz 4 05:23 todos son ellos no

Voz 2 05:26 Mohamed en Valencia te eh

Voz 4 05:30 soy muy buenos son muy buenos pero la verdad que no puede no puede acabar

Voz 2 05:33 yo mira yo en esa en esa en esa pelea bueno en esa pelea en ese debate que hacemos muchos en la radio en la tele aquí en España yo siempre digo que si tuviera que fichar a uno ficharía en papel pero es verdad que los dos son buenísimos pero yo digo si tuviera que fichar a un futbolista yo tuviera fuera presidente de un club tuviera yo diría que no sé porqué es buenísimo

Voz 4 05:52 pero bueno Dominion a él claro por eso digo que sí a largo plazo porque bueno

Voz 2 05:59 claro también Emma tiene siete años no ven ahí Martine veintisiete BTT ante el papel juega

Voz 8 06:07 muy joven vaya vaya a partido quizá el otro día en el último

Voz 2 06:10 contra el Mónaco es increíble

Voz 5 06:12 qué sopor que viene seriamente esto lo ves y eso es lo que le va a ser un jugador de pan y lo hacen jugador de poco será Balón de Oro para mí es uno de los candidatos y cuando digo digo no

Voz 2 06:27 no digo este año evidentemente Dios igual que que podría ser yo qué sé pero crees que es un es un jugador con potencial claro para ser sucesor de Messi Cristiano sí sin duda no y cuando is o cuando tuvo y es de los cantos de sirena de Madrid permanentemente que eso cómo se toman ahí en París eso

Voz 5 06:48 no yo pero que que te lo Jorge estamos ahora mismo en el club tiene los mismos hacer algún algún fichaje ese haga pagar mejor a una posición pero espero que no que no que no paga nadie menos los alguna que saberlo nuestras estrellas

Voz 2 07:03 qué destacaría su mentalidad no pero algún que aunque con qué te quedas bien

Voz 5 07:09 por eso porque bueno todo de lo rápido que acá que tiene pero bueno a mí lo que creo que debo hacer sino cambio

Voz 4 07:17 sí la

Voz 5 07:19 lamentaría que tiene el hambre que tiene siempre quiere siempre tiene hambre impedir que las enmiendas que meterlas todas pan eso es lo que lo hace único es su líder

Voz 4 07:29 sí además es es joven caña es un niño si mi fila exlíder Eden y Marquis

Voz 2 07:39 marque destacaría

Voz 5 07:42 no en viejos con animales nunca se sumaba al balón hace lo que quiera con la pelota uno contra uno de increíble tiene gol magia mi madre murió la toma de la ya lo conocéis de bueno tú

Voz 4 07:55 España es magia Magia ganar Neymar si hay son son diferentes claro en velocidad quién gana

Voz 6 08:03 el ciudadana no me obviamente el alemana

Voz 4 08:06 aquí hay que ganar a bien IM nadie creyó mentalidad gana en papel anima también tiene mucha donde por qué bueno que quiere ganarlo todo tiene ganas de ganar la sacas aquí es bueno espero que se quede con nosotros muy a lo más te dolería verle en el Madrid

Voz 5 08:30 por si habrá que llevo que es para que se ve pero eso no pues también ellos no te dicen nada

Voz 2 08:38 con quién hablas con quién te llevas mejor los dos no

Voz 5 08:40 en El Vestuario no si no hay no tengo ninguno por Kilian también con mí con los sudamericanos

Voz 2 08:47 claro porque hay unos cuantos que sí sí sí muy bien cuando ya exponen en francés hoy el hablan español y el inglés en inglés os tras ni francés y español

Voz 5 09:00 ah no lo sabía algo extraño

Voz 2 09:04 tiene que ir practicando

Voz 9 09:07 nadie no

Voz 5 09:09 porque en el colegio especial apaños

Voz 4 09:11 es bueno no piso bueno

Voz 2 09:14 pues nada Oye después del partido sanción a seguir jugando recta final de la temporada este sábado este fin de semana la Copa decían

Voz 4 09:19 no si al final de la Copa de la Copa con lo menos bueno doblete

Voz 2 09:24 Luis Enrique está en contacto contigo o no seleccionador

Voz 4 09:28 no no conmigo

Voz 2 09:30 ha dicho oye Juan que esto va bien que te veo bien

Voz 4 09:33 no bueno cuando fui a ahí sí

Voz 2 09:37 no pero lo voy a nada no pero sí hay que seguir estando ahí no hay que seguir estando eh

Voz 5 09:41 si uno nuevo para eso son tres horas o a partido para bueno cuando llegue la convocatoria pues puede intentar estar ahí mi que es el que recibe en España que hay muchos mucho grandísimos jugadores que que bueno pues muy difícil estar en en la selección

Voz 8 09:58 fíjate cómo dejaremos por estar ahí en la última llegó hasta

Voz 2 10:00 a tres no tres laterales izquierdos

Voz 5 10:03 Rice hizo más boca arriba interior extremo pero pero sí donde lo importante es estar ahí

Voz 7 10:11 y la última Juan te ves

Voz 2 10:13 acabando en el Paris san Germain o algo te dice que volverá a la Liga te gustaría volver a la Liga española cuando tuvo acabe en el Paris san John

Voz 5 10:20 sí siempre siempre hay todo cuando no sé cuándo porque no pero siempre me gustaría volver a la Liga dicho me gustaría volver al IVA porque no disfrute prácticamente de verdad porque año que yo que juegue con lo que estamos jugando verdad bueno sólo fue un año unir dueño de ahí luego me fui al valiente me gustaría siempre dicho que me gustaría pues cribar más de de la Liga al final de la Liga de

Voz 4 10:47 en mi país la mejor la mejor liga o no no mejores si Dani junto con la Premier oye cómo está el Valencia como está tu Valencia

Voz 5 10:59 sí eso quiero habrá que no no empezaron muy

Voz 4 11:01 fíjate ahora

Voz 5 11:03 dando la vuelta de la final de Copa del Rey encima de Europa League pero que que

Voz 4 11:08 que pueden llegar a la final bueno a ver si a pelear por los títulos hombre volver a la Liga española y volver al Valencia sería la leche no

Voz 5 11:16 bueno gracias así el equipo que yo de los seis años hasta los veintiuno prácticamente como me cansa pero bueno me incansable

Voz 2 11:27 queda mucho queda mucho de momento campeón de Liga con el en su primera temporada en Francia ya por el título de la Copa de este este fin de semana para intentar levantar su segundo título oye Juan que nos alegramos que te a bueno hay elecciones este domingo te toca votar votar por correo o qué

Voz 4 11:42 sí habrá papeles para ir a votar vale vale pues nada todo lo que hago

Voz 2 11:46 votar por correo ya está celebrar el título de Copa a votar por correo cuya te muchas gracias

Voz 4 11:51 en El Larguero Juan vale gracias a vosotros un abrazo

Voz 2 11:54 chao

José Antonio Ponseti está por ahí creo

Voz 16 13:20 José Antonio Ponseti está por ahí creo

Voz 17 13:22 la Ponce qué tal

Voz 18 13:23 Félix canales SAS muy bien bonito has cómo va bien bien bien cómo ha ido todo dos días pues estoy feliz por ciento os tengo que dar las gracias porque me han comunicado hoy que ya está la seguridad está la vamos ven que no siguen siendo lo que según el carguero queda bendecido

Voz 8 13:48 por ahí

pues no la verdad es que la gente no maravilló hecho Javi Javi va a libro

disparaban maravillosa gente de verdad

el viernes estoy en Madrid en el Corte Inglés de hoy a las siete

tratar de Corte Inglés de Goya afirmando y presentando vuelo

ahí acabó la II edición ya

te hasta hace una semana no sí sí en poco más de una semana el bestseller El beso es decir de que he volado estos días que hemos estado por ahí descansando con si el vuelo diecinueve en la maleta así me gusta que haya hace seguramente lo llevaría pijama mitad

la Hoya es velar nada pero ahí pero que lo recto viva tu maleta estaban lado trabalenguas debemos llevó un vuelo diecinueve con una bastante tenemos dos pero que a su vez parece pues

Voz 18 14:56 bueno pues nada además de eso lo que se cuece por ahí pues mira lo más importante a estas horas y terminando la jornada de Indianápolis entrenamientos con Fernando Alonso con problemas batería no ha podido rodar mucho y luego lluvia la lluvia también ha sido protagonista que también ha dejado al otro coche que tenemos ahí vigilando que debería Serviá E sin practicar mucho así que ya sabéis que eh en unos días van a buscar las treinta y tres plazas que hay los treinta y tres huecos para estar en las quinientas millas ya estarán ahí estaremos nosotros el tres el veintiséis de mayo estará estará servía a Fernando espero que estén los dos jóvenes del aborto no vaya lío por Dios te lo tiene que ganar serbio Rosa lo que llegar a Alonso por supuesto pero sí es legal se lo merece no tiene que ganar los dos los dos deberían estar ahí a ver quién gana la otra parte lo importante en cambio Carreño que en la próxima madrugada amañada que si quieres te propongo que arrastremos no nos pusimos el faro todo lo que venga detrás os hacemos la noche del draft de la NFL porque la noche da para saber hay quiénes son los chavales que Boada que equipos sobretodo porque tenemos un momento mágico que no que no va a pasar mañana EMI yo cruzo los dedos para que pasen en el segundo día o en el tercero como tarde que vamos a tener por primera vez en la historia en español de verdad en el draft que Cega el alguna vez te bueno pues están Sobrini Ximo y entra entra ser escogido en algún equipo ya te digo yo creo que no va a entrar en Primera porque es muy difícil en primera segunda o tercera pueda entrar o El post podría terminar incluso en los Patriots yo yo espero que no te digo

Voz 16 16:46 por eso sería maravilloso

Voz 18 16:50 Javi me vas a entender porque me apetece que vayan de equipo donde pueda muchos minutos de juego bueno entusiasta además los padres que es verdad que va a ser difícil que pueda jugar ahí pero luego ya sabes que esta historia sea Billy si les gusta

Voz 8 17:02 a sé si va a contar con él totalmente de acuerdo contigo todos

Voz 18 17:07 o sea bienvenido sea pero pero atentos en las próximas noches porque igual está vamos a estar hablando de arcén aseguró idea ver dónde está pues nada que me vean Alfado pues los claro calentando llamar a la familia estaba encantada dedicar un faro al drama de la NFL americana veraz por cierto va a haber una cosa preciosa a logros

Voz 16 17:31 es verdad los sí sí porque van a tener un gesto con chico con un joven aficionado que tiene cáncer es se llama Casey Reynolds y entonces le han dado una sorpresa es muy muy aficionado de los va a ir mediante un vídeo de Michael Mann

Voz 1940 17:45 que es un receptor que a él le encanta que su ídolo pues le pusieron un vídeo le comunicaron que iba a ser la persona que eligiera

Voz 16 17:55 al jugador en la primera ronda del draft obviamente asesorado por la franquicia pero bueno es un gesto muy bonito que ya el año pasado que ya Europa con los Steelers con la historia de Ryan

Voz 1940 18:04 se ha hablado varias veces Ponseti Historia del cuadro desfiles que que sufrió

Voz 16 18:09 es un golpe Hay se queda muy mono con móvil

Voz 18 18:11 poco fastidiadita allí de tu que déjale ser provisional

Voz 16 18:15 historia muy bonita en eso totalmente

Voz 18 18:17 qué atentos permanezcan atentos a sus i Pods por cierto no voy a hacer publicidad de los chicos por primera vez se va a dar en este país en directo en la tele a él

Voz 8 18:29 así que los hombres son mis hermanos

Voz 18 18:31 pero es más esta todo el equipo yardas dándolo porque está aparte aparte de esta Rubén Ibeas estaremos todos los chavales de diez yardas ahí dando la noche del Movistar que insisto es la primera vez en la historia

Voz 19 18:44 ve que sea de este país

Voz 8 18:47 de golpe el pase ha insinuado que volvía iconos mismas ha retirado ha dicho que en la misma frase no

Voz 2 18:55 le he dicho que voy le voy que hoy que voy pague

Voz 8 18:59 es algo que vuelva que vuelva porque porque lo hace pues porque tenían que hablar un rato

Voz 1372 19:06 sí

Voz 8 19:06 claro porque no se entiende porque no lo deja caer varias veces pero ha llegado el que le lleva los asuntos de la pasta y ha dicho que no olvidar olvidar para que si es que piensa que el chaval ahorraba doscientos ocho y eso es lo que se estima que tiene tres claves que bueno el el bueno has te si es capaz de Gregory que símbolos una cantidad de pasta en una tarde en poco tonta Mayweather de los doscientos ochenta y cinco Se pule doscientos ochenta diciendo que nos pille cerca por Dios a mí me encanta me encanta depende ahora le llaman te bueno también entre los muchos los mucha veces que tiene y uno que me encanta que es el rey del PIB Perviy ya ve mucho el Piper vio ya no es lo que el fútbol

Voz 16 19:49 el por partido pero en Estados Unidos se sigue pagando por ver un combate de boxeo por muchas cosas en Estados Unidos este tipo de combates negocian un porcentaje de esa bolsa de dinero que que general Piper vio claro y se embolsa una pantalla en España era Manolete raíz del PP es otra historia hay otros lo que hemos dejado hemos dejado le Fele a comentar una cosa

Voz 8 20:09 es que Russell Wilson el domingo en la VIII ya no te espero que está oyendo estoy en tu está dedicado un abrazo

Voz 20 20:24 es se quiere que tiene poco

Voz 8 20:27 era el problema no de tiemblen de que Russell

Voz 16 20:29 Coulson alucinante de los hijos va a ser el jugador mejor pagado de toda la historia del doble sí sí sí tres que hablábamos de dinero porque me voy Weather treinta y cinco millones de dolares por temporada hasta cuatro temporadas en total ciento cuarenta millones nada alcanza Mayweather si era el que más ganaba ahora mismo a Aaron Rodgers el cuatro de Green Bay ganaban treinta y tres coma cinco pero bueno Sombreidi Eaton Briz que dice usted no y menos pero pero Pons ha salido hace unos minutos que ha renovado Ben Roethlisberger con los Steelers sí sí muy a partir de Bono hasta dos mil veintiuno ha ganado dos superó en dos mil seis y dos mil nueve pues en dos mil veintidós mil veintiuno esas dos temporadas que son las que ha firmado va también treinta millones cada una

Voz 2 21:12 ahí está mucho menos Tom Brady pues

Voz 8 21:14 esta es la cifra pero están menos están veintitantos que esto hombre y en cuanto a él por el tema del de para que el equipo para tener mejor equipo vale vale

Voz 18 21:26 no no lo lleva probablemente sea el que más grande porque se lo lleva crudo era claro luego tu tu Carreño exactas crudo con la estas es que tenemos tantas cosas tantas el hombre que llegó a aquellos que que que anunciaba que me emociona la

Voz 8 21:46 yo creo que historia tiene el dato y ha costado tenido que asumido al menos esto choca noventa millones y medio al año pero bueno no está mal que los bocadillos agua poner claro claro para mí era un acuerdo estoy estoy muy blandito reaccionó muy pues no era día para así estoy fuerte Punset ante las trufa claro pues te hubieras días en paradero seguimos ahí

Voz 16 22:42 que se oye que se ve que el número uno sigue hoy a Lille Nights ex entonces nada pues ella como lo hemos escuchado en esta sección yo no sé es muy bien vista

Voz 8 22:58 la votación del cero al diez con esta canción menos veinte hombre a nivel menos veinte de Estados Unidos no me gusta absolutamente pues ahí está la número dos en Estados la llevaba el camionero que me traía el forma de que me metería le gustaba le gustaba tampoco un balón muy bien señor Malone rapero Balón de te sí pero es que lo curioso que me preocupa el número dos sino que también ocupa el número tres con esta canción

Voz 21 23:39 a amigos

Voz 8 23:40 de esta manera

Voz 19 23:43 el mío es que me compra el último disco de Estrella Morente yo ya cualquier cosa me parece que es bien el Teatro Real

Voz 8 23:52 mira tú flor ya lo llevas tres años poniendo en tres años

Voz 1372 23:59 los bastante clásicos antes que vosotros está bien dobló para que todo es todo era el nivel de a mí me interesa mucho más la queda no el baloncesto español que se está jugando play yo subir y bajar que lo que hacen en eso americano cuando hayan control antidoping como se hace en el resto de los bueno

Voz 22 24:22 bueno

Voz 8 24:25 pena en dos y que cuando alguien ahora vamos

Voz 1372 24:33 Javi Blanco en el paro y buscará eh

Voz 8 24:36 a los debates jueves digo digo que Javi Branco repartidas en lo que van a repartir carteles que bueno la película de Dios siempre que puedo es una película y con una pregunta Ponseti como cómo es mucho de superhéroes pues hemos decidido que fue en mil años

Voz 23 25:05 y esto en cuándo se va a convertir inédito pecadores en un montón de gente ayer en Gran Vía pero ayer estreno es que esto Toll bastante cerca Ramón gobernadores del texto queda

Voz 1372 25:23 yo ayer me costó coger el taxi tuve que me están metropolitano yo me quedo con la última versión de la que se avecina en Telecinco que es la recomiendo a todos

Voz 8 25:34 luego la habré hecho demandante dice no no puede ser porque lo que yo

Voz 1372 25:40 todos contarán que es muy buena gente y jugáis la

Voz 8 25:44 que se avecina cuando era el TRAM tampoco tal pongamos ya está Jauma más quedado y simplemente el la serie es estrena

Voz 1372 25:52 hoy se ha estrenado aquí en España la quinta temporada de Cómo defender a un así así

Voz 14 26:01 Belletti

Voz 16 26:04 hay que decir que bueno que Estados Unidos lo emite la bici y que ya terminados terminado emisión Estados Unidos cuando ha llegado no hay más a España es hoy en el canal AXN si es una serie que Jude todavía no he podido ver pero que la gente que lo ha visto dice que está muy muy bien porque no

Voz 8 26:20 qué hacer yo deseando escuchar a las ocho de la cama

Voz 1372 26:23 mañana Pepa Bueno con don Pablo Iglesias que me interesa bastante mal

Voz 8 26:26 se mañana a las ocho a las ocho horas es las ocho eh deja te voy por ahí empieza a las seis de la mañana con lo cual las rocas de la mañana claramente no duerme ya llega a casa ir Langa

Voz 1372 26:39 me ha enseñado ya más del señaló que no tengo que ver me pongo a leer pero un santo que cuentan

Voz 8 26:45 Ponseti Álvaro Benito que nos queda por ahí

Voz 1372 26:48 cada Meana Toño García y Mario Torrejón en la situación es que la ligue la Federación Española de Fútbol simples

Voz 1704 26:53 de una correción que apunta a Toño García hemos hablado de los dos equipos más beligerantes hoy a la Asamblea de la Liga eh y en este caso contra contra la liga son contra la Federación perdón otra Rubiales son Valencia la sociedad no Valencia

Voz 18 27:07 a ello hay que no somos una sociedad en este caso

Voz 1704 27:09 en contra la idea de Luis Rubiales de la Supercopa nueva Copa del Rey dicho esto fuera de España hoy ha habido premier está cada vez más cerca del título el City le ganado cero dos al Manchester United por cierto antes el partido ha habido unas goteras enormes en Old Trafford por la de caída una cosa loca

Voz 8 27:23 por ello no sólo ya con el teatro de los sobre España sobre todo porque todo llueve ahí también por dejar solos

Voz 1704 27:29 tres Arsenal uno además Copa alemana semifinales a partido pasado fíjate partidos

Voz 1372 27:34 como Rubén Werder Bremen dos Bayern de Múnich tres El Hierro aprobado en lo aprobaron

Voz 1704 27:39 ella muchísimo tiempo era yo adolescente Copa de Italia semifinales ahí sí que todavía compartido de vuelta Milan cero Lazio uno Lazio a la final es recuerdo se vio Sacristán ratificado como técnico del Girona y lo ha hecho saber el director deportivo del Girona

Voz 18 27:53 que está ahora mismo en descenso

Voz 1704 27:56 el Girona Euroliga de baloncesto terceros encuentros de cuartos de final hoy han pintado bastos Barcelona sesenta y ocho Anadolu Efes ciento dos vaya baño dos para los turcos que recuperan el factor cancha el cuarto partido el viernes idéntica situación para el Baskonia y eso que la senadora se disputa en Vitoria siete siete ocho cuatro han Palmada ante el CSKA Hemos uno pierde los dos efectivamente Vox en tenis mañana tenemos un Nadal Ferrer en el Godó en Barcelona vamos es final grito no es un partido cualquiera puede ser el último duelo entre ambos los mejores tenistas españoles del siglo XXI va a ser el distrito

Voz 1372 28:29 tengo todo lo anterior otras jubilados

Voz 1704 28:31 Ferrer se jubila dentro de dos semanas ya no lo sé no

Voz 1372 28:34 llevo voy a dormir porque el Nantes el Barça de balonmano que se jugaban el paso para la final del lado de europea de esta sección que ha pasado pero no me enterado croquetas no no no yo esperaba que tú me lo dijeron bueno a cuanto buena suerte hombre no no ya ya estábamos cuando tú quieras

Voz 8 28:57 bueno bueno bueno

Voz 18 29:00 el siete del Barcelona

Voz 8 29:02 en lo que el juez

Voz 1372 29:05 yo es que habla en español que amigo el enseño el Atlético de Madrid tiene en su lista de para la próxima temporada a Mata que lo quiero recuperar de alta ya la Canale Dogan se ha ofrecido al Real Madrid precios del Real Madrid cien millones setenta Llopis con lo cual en Madrid están empezando a pensar en vende chupetes cada vez que juega el Madrid porque no los tienen en tesorería obra en Manchester United visto lo bien que está fuera eh funcionando De Gea se lo quede lleva ir Courtois el jeque del PSG que hartos de que el están tocando las narices con sus dos estrella va a ser el fue el porque es lo que va a intentar llevarse este verano

Voz 24 29:54 mucho queda a bordo Manuel eh Héctor González que dice la prensa mañana también se tiene el diaria es el gran objetivo será la Liga Zidane establece la prioridad de la próxima temporada en Mundo Deportivo absuelto

Voz 2 30:07 en Canal decreta la libre absolución de Rosell en el Sport seiscientos cuarenta y tres días rodando Sandro Rosell absuelto

Voz 25 30:15 eh que levante la mano aquí

Voz 18 30:17 porque sí

Voz 25 30:18 casado como pasado no no digo usted

Voz 18 30:22 claro boda uno dos

Voz 8 30:25 les ha ido pero también Pablo no Manolete también tres heridos rápido que Javi yo no puede vale sí se puede decir de un año pero eso apoyados por el larguero Ponseti tampoco no ahí fuera no sé quién habrá casado pero yo soy muy de noche de bodas y es que desde yo lo que va Alfaro correcto correcto efectivamente tú eres pero que también denuncia de moda también pero entonces siempre estoy de Nochebuena cuando a echando Mare cuando lleguen a la parte de la noche de bodas por favor yo soy muy de noche con esto que has y pedimos el paro para hablar de las bodas de los aspectos de las bodas han terminado yo creo que antes era izquierdo

Voz 26 31:29 está

Voz 27 31:45 en El Larguero Manu Carreño