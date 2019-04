Kira Miró: "Me pidieron casarme y lo viví mucho aunque luego no hubo boda"

Voz 1 00:00 qué relación tiene mar con el mar pues mucha tiene mucho vínculo porque nació rodeada de mar yo te quiero preguntar en concreto con el mar de pasito Blanco que fuerte pues ahí veraneo muchos años en blanco

Voz 2 00:29 tengo muy buenos recuerdos de pequeña hay de estar todo el día en el mar en barco

Voz 1 00:37 inhalando cuando por ejemplo

Voz 3 00:41 quieres imaginar esa parte de tu infancia en ese pueblo de Gran Canaria así que imaginas te ves corriendo por la playa tres con amigos de

Voz 1 00:50 con con familia con sus hermanos como

Voz 2 00:54 me veo en familia haciendo comilona me veo con amigos corriendo en biquini mojada en bici por el puerto me veo con Laso día sí haciendo travesura en él

Voz 0098 01:08 agua con un cabo todos los niños agarrados al cabo montón de recuerda

Voz 3 01:14 claro ahora entendemos porque Kira Miró se ha puesto el seudónimo de mar porque además no sólo estás vinculada porque es el lugar donde has nacido sino que lo has disfrutado mucho de el mar de los deportes acuáticos del windsurf

Voz 2 01:27 sí sí sí sí me encanta muy bueno precisamente por eso porque he estado rodeada siempre Mary además Éramos una familia que siempre íbamos a la playa estábamos todo el día tirado en la playa y además eso me encanta el deporte de Mara

Voz 1 01:44 yo Wake por sus kitesurf todo

Voz 2 01:48 siempre que puedo una escapadita al Mari

Voz 3 01:51 bueno soy activa no me gusta tirarme en la arena no hay un

Voz 2 01:54 literato

Voz 3 01:55 a supongo que al óleo de Kira Miró de niña que hizo abuelo que hay en ese retrato que niña aparece cómo va vestida donde está que está haciendo

Voz 2 02:08 pues esto es una niña que vivía pasaba largas temporadas con sus abuelos en un pueblo muy chiquitito que el pueblo más alto de la isla que se llama Artenara que para llegar era un mareo tremendo en el coche iba yo

Voz 1320 02:25 en una cueva vais cantando en el coche que es lo que todo el mundo hace trayectos largos en coche con la Familia

Voz 2 02:31 sobre todo iba preguntando ya ya ya llegamos bueno mi abuelo pintaba paisajes canarios y un día me puso en el salón de la cueva sentada con una camiseta rosa que yo llevaba coleta rubia de pelo largo me siento y a mi se me hacía eterno yo no sabía por aquel entonces el privilegio que era estará ahi de modelo de tu abuelo posando para él claro posando para él pero recuerdo que me hizo largo y todo el rato preguntaba ya me puedo ir a jugar y ahora es un tesoro lo que te

Voz 1 03:07 no todo lo vive él murió es

Voz 2 03:11 es Premio de Canarias de Bellas Artes hijo adoptivo de las Palma ión hippy para la época o con mucho talento que admira mucho la admiraba mucho otro vuelo sí sí sí a los dos GM abuela era su mano derecha era gracias a a mi abuela él podía realizarse no como como como pintor todos mi abuela porque tenía una alegría de vivir pasara lo que pasara Mi abuelo es un artista de ya que todo el mundo la admiraba pero Kira casi toda tu familia ha sacado

Voz 3 03:46 artística tu madre se dedica a

Voz 2 03:48 al al cine otra producción

Voz 3 03:51 con tu primo músico tu hermano también

Voz 2 03:53 el de interpretación no se parece que se llevan el ADN o que no tengo ni idea cómo lo ves en casa pues es lo que te inspira más no oí supongo todos os lleváis el apellido de tu madre es más artístico porque él de mi padre con está muy bien para la intimidad pero quedaba mejor Kira Miró

Voz 1320 04:18 él no hace nada de arte de nada relacionado con el mundo

Voz 2 04:21 quística no él es un artista él como persona es que personaje dices eso es bueno porque él tenía la discoteca las discotecas más punteras de la isla las tenía él y convirtió una zona que que era lo que estaba prácticamente abandonada la puso de moda la fiesta de la discoteca Mi padre eran increíbles todo el mundo lo lo recuerda de hecho le le nombraron el alcalde de la noche Pepe Mcdonald ese es mi padre

Voz 0098 04:51 todo el mundo lo conoce todo el mundo se ríe con él todo el mundo Estupa un vacilón tu padre

Voz 3 04:58 bueno pues él es un artista también a ti te ha gustado ir a discotecas teniendo un padre que se ocupaba de eso de que su nuevo a las discotecas sea cuando por ejemplo todos somos adolescentes preguntamos en casa bueno preguntamos primero vamos sin preguntar pero de pronto ir a una discoteca es algo Ese oscuro objeto de deseo no pudo entrar en tu caso también era si me cumpleaños se hacían en la discoteca fiesta privada fiestón en el toca toca que eran muy recordada

Voz 2 05:27 no

Voz 3 05:28 entonces yo siempre lo tuve cerca no aparte de si la discoteca hay nunca me pusiera

Voz 0098 05:34 son trabas tampoco sea fui bastante responsable a la hora de salir no no sé no lo tengo como algo que algo prohibido no

Voz 4 05:46 has perdido que estaba dispuesto a te has perdido la mujer que ahora tienes como suena una tarde de abril cada vez que era como respiro cómo y a quién no no dos horas

Voz 5 06:31 mira cuando llegas a madera yo llego con diez Si

Voz 2 06:35 seis años casi diecisiete en febrero a mitad de tercero de BUP porque mi madre le salió una trabajo aquí

Voz 1320 06:45 vino primero con mi hermano mi hermana ello nos quedamos allí ya cuando vio que le salía una película tras otra pues nos trajo a mi hermana y a mí ganó un Goya no como si ha no ya

Voz 2 06:55 pues Nadie quiere la noche si es que es es una máquina no porque sea mi madre pero bueno es muy buena lo suyo Kira

Voz 3 07:05 estudió interpretación en la escuela de Cristina Rota intuimos tuvimos hace poco una actriz Carmen Ruiz que nos contó aquella experiencia fabulosa la catarsis el tomata azuza por donde pasa donde actores ella lo describió de una forma muy divertida como describe estuvo a que aquella aquellas temporadas de la catarsis donde todos los alumnos salía interpreta Weisz con un público que podía dijeron a la cara que les pareció la obra

Voz 2 07:32 Nos tiraban tomadas cuenta no no puedo es era una suerte no poder de poner en práctica Números locos que ocurrían Matí hay que te dejaran ese espacio para para poder probarlo tú diste clase es directamente con ella con Christine sí sí yo estuve hasta tercero hasta tercero Lugo ya abandoné la escuela ya ha pasado por mucho maestro Fernando pierna que Juan Carlos coraza me gusta ir encontrando mi método para según qué momento empaparme de de diferentes maestros no

Voz 3 08:07 sin decir a quién es mejor ni peor lógicamente pero que sacaría es de las clases de Cristina Rota Iker sacarlas de las de coraza que es otro referente para muchísimos actores que habéis pasado por aquí

Voz 2 08:21 preguntado muy complicada que no sé si todavía esa era saber responder porque Cristina Rota lo cogí con dieciocho años siendo muy joven Juan Carlos coraza lo cogí hace un año siendo ya teniendo una calle una carrera y un conocimiento con lo cual la enseñanza fue muy diferente el aprendizaje para mi fue muy diferente también porque ello quizás al ser cuando era más pequeño más más joven y descanso

Voz 1 08:48 mucho este mundo El método o

Voz 2 08:52 qué herramienta ajustar no hay momento me hizo mucho daño ahora prácticamente un método parecido lo sé gestionar con treinta hay nueve que tengo ya porque eres tímida no siempre

Voz 3 09:06 así cree es muy tímida muy tímida

Voz 2 09:08 muy reservada cuando hay ciertas enseñanzas te pueden hacer pupa sino lo sabe gestionar y a mí ahora pues tengo muy muy arraigado muy bien colocado donde está el personaje donde está la persona dónde está el maestro donde estoy yo dónde está entonces bueno yo creo que el Carmel la carrera se va haciendo poquito a poco y sobre todo trabajando que cuando se aprende

Voz 3 09:38 siendo tímida hay describiéndole como una persona frágil joven lógicamente como llevas entrara televisión hacer social que fue un hit que todo el mundo veía que te dio una popularidad casi inmediata por no decir inmediata como lleva sexo cuando todavía no estás acostumbrada a gestionar la popularidad

Voz 2 10:00 pues oye era veinteañera anuncie nueve De5 diecinueve empezamos que estaba Christian Gálvez también empezamos juntos ha sido Gatopardo también pues sí la verdad es que fui venciendo mi timidez poco a poco de tu sigo siendo muy tímida pero ya con los años una va haciéndose no fortaleciendo use yo descubrí que era mi pasión que que el escenario en el escenario vencía esa timidez a través de los personaje de sepa

Voz 0098 10:33 a mí me llegó después de haber hecho mil quinientos casting no no no no

Voz 2 10:39 Yeste fue un poco para todos los casi me arreglaba muchísimo me lo tomaba como un fin de año y éste fue me pilló atrás mano veo pues voy y lo hago lo hice primero peninsular canario resulta que me cogieron fue como foco no hay el director me dijo que lo hiciera como yo quisiera con el acento que quisiera yo decidí hacerlo peninsular como se dice en mi tierra porque creía que era una escaparate bueno para que la gente en aquel entonces no había Nos aceptaban tantos acentos había que hacerlo con otro y listo por lo tanto fue como un poco mi escuela y creo que la fama no llegó de golpe porque fue primera temporada fuera de Antena tres senos empecé a conocer a mi se me empezó a conocer por el personaje que era Sofía sino a ella

Voz 1490 11:27 bueno me amigo quiero cantar fruto de la ducha mi que no lo hago natas Margaret y me han dicho que aquí dan premios a los mejores artistas musicales ya lo mejor tiempo para el nominada a Mejor Artista la ducha el fallo del metro de Madrid por lo visto es donde está el futuro de las

Voz 5 11:48 desde ese momento en televisión primer

Voz 3 11:51 Castiel después de mil quinientas pruebas ese poco a poco nuevas escribiendo hasta ahora que estrena es la estrategia del pequinés que has trabajado con un montón de directores que eres un rostro muy popular que has hecho muchísimas series de televisión papeles en cine interesantes y ahora con la estrategia de Ginés que tienen un protagonista en qué ha cambiado Kira Miró

Voz 1 12:12 eh

Voz 2 12:15 Kira Miró sigue teniendo la misma ilusión Lee los mismos nervios pero lo sabe gestionar mejor

Voz 6 12:22 y mí

Voz 2 12:25 sí ha cambiado pues el con de la manera en la que afronto cada proyecto sin perder la ilusión pero con cierta experiencia es cierta herramientas que ya tengo para para poder saber lo que lo que sí lo que no para saber querer arriesgar cada vez más para tirarme a la piscina ha cambiado también que cada vez defiendo más espacio y mi mi lugar mi sitio me me protege un poquito más antes pues por ley con la inconsciencia era todo si todo hay me tiraba no y ahora pues se las consecuencias que pueden tener cierta ciertas actuaciones hay no protege

Voz 3 13:09 hemos ido a un programa que va sobre la boda si todos los oyentes están dejándonos aquí sus experiencias relacionadas con con las bodas que les gusta a los que nos que se han casado los que no las historias familiares porque verdaderamente una boda una celebración de una boda es un micro mundo total tú qué piensas de las bodas

Voz 2 13:30 a mí me encanta las bodas me parece que es un día precioso un día del amor en el que todo felicidad todas amor y que todo el mundo está para ir por los novios entonces me parece que es un día espectacular pero han pedido fui pedida sí sí estuve pedida y no veas el orgullo que

Voz 1320 13:50 cómo es eso pues me pidieron casarme pero va a ser romántico en plan si una os traigo un anillo dentro como sorpresa si fue fue bonito fue acorralado

Voz 2 14:02 no

Voz 1 14:03 pero luego ya ves las agendas no no se pusieron de acuerdo y al final

Voz 2 14:10 mi casa es mi novio ni nada pero bueno es lo sentí lo viví lo que ser pedida a mi me gustan la boda que que las organizan los novios y que no no es esto de compromiso los padres curiosamente mi hermana se casó hace cinco meses fue de las bodas más mágicas que vivido no sé todo con muchísimo cariño no yo pues es una pareja que lo vea Yves que son tal para cual se ha encontrado sea amansa adoran se respetan se dejan ser era maravilloso verlos easy to pudo

Voz 3 14:46 era soñar con tu boda maravillosa cómo sería

Voz 2 14:49 pues como la de mi hermana que duro duro también elegiría somos que a mí me encantó sí porque igual El mar no si también algo la naturaleza y algo un poco hippy no

Voz 3 15:03 quién Ramiro quién dirías que eso ha sido el Faro de tu vida

Voz 1 15:08 que ha sido el Faro de mi vida mi madre mi madre es la que

Voz 1320 15:14 Nos ha guiado a los tres en la vida los que no ha apoyado los que no ha