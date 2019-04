'Nothing Compares To You' de Sinéad O'Connor

Voz 0084

00:16

mil novecientos noventa Sinéad O'Connor se convirtió en una estrella mundial gracias a Nothing compares to You un tema compuesto por Prince y cantado por The Family cinco años antes que el grupo que tenía Prince como productor y compositor no tuvo mucho más recorrido y ni siquiera visión para publicar nuestro tema de esta noche como sea Cillo Nothing compares to You parecía destinado al olvido a ser una de esas composiciones de relleno de la enorme producción de Prince de aquellos años pero la cantante irlandesa vio algo especial el de esa canción algo que es un tío suyo el vídeo de O'Connor llorando cantando este tema dio la vuelta al mundo convirtió