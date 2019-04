La guerra es a degüello

Voz 1100

00:00

buenos días Pepa no deja de tener su gracia que esa gran estrella del Partido Popular Ángel Garrido sólo haya logrado salir en la primera página de los periódicos cuando ha consumado la particular traicione su partido de siempre no lo logró cuando fue nombrado presidente de la Comunidad de Madrid puro accidente por la renuncia de remasterizada Cristina Cifuentes tampoco cuando Casado nuevos señoritos del partido le mandó para Europa al tiempo que borrado de la faz de la tierra a todo el equipo de lo el fuga pero el malvado siempre tiene su hueco por eso nos encontraremos obvia tan gran estadista que ahora va de número trece en la lista de Rivera para la Comunidad de Madrid la cosa es nimia apenas una mutando de polvo pero viene a demostrar entre ellos Casado Rivera hay una salvaje guerra abierta a ello anunciar maniobra hundido después del debate a cuatro de las selecciones retrata muy bien a su protagonistas sin que este Ojo sepa cuál de ellos es mascan allí y en otro orden de cosas alguien tendrá que explicar muy bien cómo es posible que la Audiencia Nacional haya absuelto a Sandro Rosell expresidente del Barça después de que se haya tirado veintiún meses casi dos años en prisión preventiva hay compensación posible