Pablo Iglesias aún teme el pacto PSOE-Ciudadanos tras las elecciones del 28-A

Voz 1727 00:00 son las nueve menos veinticinco las ocho menos veinticinco en Canarias Pablo Iglesias buenos días buenos días Pepa hablamos con el secretario general de Podemos candidato a la Presidencia del Gobierno por Unidas Podemos penúltimo día de campaña y pillamos al candidato en Galicia no en Ferrol

Voz 1 00:16 así es madrugado mucho que estado en la en la Alonso Coruña en Ferrol después estaremos en Vigo muy contento de estar aquí en el Liceu

Voz 1727 00:23 Pablo Iglesias el miedo ha cambiado efectivamente deban doy miedo lo tienen ahora los progresistas en España ante el avance de la extrema derecha

Voz 2 00:31 bueno yo creo que el que el domingo va a haber una sorpresa eh que que en España va a haber un gobierno de izquierdas que es lo que sea merece nuestro país estamos trabajando duro y al mismo tiempo creo que en esta campaña bueno hemos demostrado que nuestras propuestas representará una mayoría social y yo estoy convencido que el domingo va a haber sorpresa hay que el miedo no va a ser un operador político que lastre la ponencia la potencialidad de nuestro país

Voz 1727 00:55 hay que darle la enhorabuena por el debate hubo bastante consenso al menos entre quienes no tenían intereses partidistas evidentes en considerar que su actuación fue la mejor por no bajar al barro por mantener un tono propositivos sabe que hay mucha gente sorprendida por ese perfil sosegado y reflexivo de Pablo Iglesias es una pose es una evolución personal es puro marketing electoral

Voz 2 01:16 bueno creo que la gente en nuestro país está un poco cansada de insultos está cansada de sobreactuación y creo que la gente quiere escuchar propuestas diferentes y que esas propuestas expresen de manera respetuosa ideó creo que eso es importante y ojalá fuéramos capaces de hacerlo todo sobre el resultado del debate bueno que la nota la pongan los ciudadanos el domingo

Voz 1727 01:35 veremos más por tanto a ese Pablo Iglesias

Voz 2 01:38 bueno creo que nosotros en esta campaña hemos insistido

Voz 3 01:41 en no apelar al miedo

Voz 2 01:44 apelar a las propuestas creo que no basta con decir que viene el lobo creo que hay que decir que país se quiere construir qué propuestas se tienen empleo en vivienda en sanidad en educación y en pensiones y al mismo tiempo decir ya hay algunos artículos de la Constitución Española que deberían cumplirse y no se cumplen y vamos a seguir con ese mensaje

Voz 1727 02:02 vamos a ir del programa eh pero primero le convenció Sánchez cuando dijo en el debate en el segundo debate no tengo planes de pactar con Ciudadanos

Voz 2 02:10 no porque no fue claro tú sabes muy bien Pepa que cuando los políticos no queremos contestar algo digamos que respondemos con evasivas au con frases ambiguas y cuando queremos contestar decimos claramente si o no Irene Montero había preguntado a la ministra María Jesús Montero varias veces en los debates de de Atresmedia ahí en el en el debate que hubo también en el Confidencial en el debate de Televisión Española si pactaría en conciudadanos no contestó yo le pregunté varias veces a Pedro Sánchez en el debate en Televisión Española no contestó y creo que fueron buscó una fórmula ambigua porque en realidad todos sabemos lo que va a ocurrir si dieran los números para qué para que Ciudadanos y el PSOE gobernaba en es que habría una enorme presión de los poderes económicos y de sectores del Partido Socialista también para que ese pacto se produjera no se me olvidará nunca la entrevista de Pedro Sánchez en en Salvados en la que reconoció que como Alierta Telefónica le presionaron para que nosotros no estuviéramos en el gobierno eso podría volver a ocurrir yo creo que eso ha hecho entender a muchos votantes progresistas que el voto más eficaz para que haya un gobierno de izquierdas es el el voto a Unidas Podemos que creo que ofrecemos garantías de que haya un gobierno con políticas de izquierdas irán los números en la otra dirección

Voz 1727 03:18 si Sánchez necesita de ustedes para ser investido usted viene repitiendo que esta vez quieren entrar en el Gobierno

Voz 4 03:24 una línea roja o entrar en el Gobierno o no lo apoyan lo

Voz 2 03:28 primero una una cuestión de modestia para todo el mundo quién entra papa en la curia sale cardenal vamos a ver quién gana las elecciones que yo creo que darse por ordenador antes de tiempo no es prudente y modesto nosotros aspiramos a ganar en cualquier caso ninguna fuerza va a tener mayoría absoluta creo que eso lo reconocemos todos y habrá que llegar a acuerdos acuerdos que respetan los ciudadanos creo que vamos que va a haber cinco fuerzas políticas con varios millones de votos y creo que va a haber un gobierno de coalición pase lo que pase los españoles han dicho ya que se acabaron los gobiernos de partido único porque hay diferentes opciones a la hora de formar un gobierno creo que todos los ciudadanos tienen derecho a ver representados en el primero habrá que hablar del programa luego presupuesto habrá que hablar de gobierno pero esperemos a ver lo que pasa el domingo no dejamos a nadie por ganador a priori respetemos el voto de los ciudadanos creo que nadie puede permitirse gobernar en solitario cuando estamos en una realidad de al menos cinco partidos con mucha fuerza esta tarde sin los números entran en el Gobierno

Voz 1727 04:26 condición sine quan non

Voz 2 04:28 yo creo que lo primero es negociar un programa y lo segundo es Pepa no va a haber nunca más nunca más un gobierno de partido único si nosotros ganamos las elecciones los parecería muy responsable pedir el apoyo a otra formación política negociar el programa y el Gobierno creo que es una cuestión de sentido común hemos visto gobierno de coalición en la Comunidad Valenciana gobierno de coalición en Baleares gobierno de coalición en Navarra gobierno de coalición en Andalucía con la derecha gobierno de coalición en Castilla La Mancha creo que los ciudadanos están votando en la dirección de que no va a haber nunca más un gobierno de partido único yo sé

Voz 1727 05:00 Pepa está muy claro que va a haber

Voz 2 05:03 las presiones va a haber muchos sectores que tratarán de presionar para que Unidas Podemos no estrena el Gobierno porque eso tendría algunas implicaciones eso demostraría que se pueden hacer ciertas cosas y esa presión va a existir Illa vamos a escuchar la vamos a ver la vamos a leer pero el voto de los ciudadanos es muy claro en esto

Voz 1727 05:21 de momento me interesa la opinión de Pablo Iglesias entrar en un gobierno es tener ministerios porque usted mencionaba el caso valenciano donde se han hecho en fin Un gobiernos muy grande tiene muchos departamentos usted se pidió ministerios enteros en el en el año dos mil quince

Voz 4 05:36 ahora percibo un cambio de actitud Puerto parte todo el mundo del tiempo el tiempo no pasa en balde para todo el mundo

Voz 2 05:43 es verdad pero yo te entiendo perfectamente y entiendo la presión que se va a producir que va ser hombre pero mucho mejor que no estén en el Gobierno hay cosas que se pueden hacerlo

Voz 1727 05:50 que estará en el Gobierno quiere decir que esta esta pero

Voz 2 05:53 voy con mucha seriedad en el ministerio y así por ejemplo el que gana las elecciones dice pues seguramente como ha ganado las elecciones tendrá que ser presidente pues yo creo que eso es razonable y creo que si hay un gobierno de coalición pues lo lógico es que ese gobierno de coalición negocio un programa negocie el Gobierno y los espacios en los que se llevan a cabo esas políticas porque yo aprendido algo Pepa cuando no está en el Gobierno te pueden decir que sí a muchas cosas poner la firma en muchos papeles que luego no se cumplen la única garantía de que haya políticas dijo de vez en España es que nosotros estemos en el Gobierno

Voz 1727 06:24 usted dice que estas elecciones son constituyentes qué quiere decir exactamente con eso

Voz 2 06:29 es un formalmente unas elecciones ordinarias unas elecciones generales pero en la práctica son unas elecciones que van a definir el futuro de nuestro país probablemente en los próximos diez años porque hay dos crisis que son dos crisis de dimensión europea que están afectando en nuestro país las bases de con digamos de sostenibilidad histórica del proyecto europeo eran los derechos sociales un estado del bienestar diferente a otros lugares del mundo algo que atraía mucho a la gente del sur de Europa los trabajadores del sur de Europa estar en Europa significaba pues tienen mejores salarios y mejores servicios públicos y al mismo tiempo un respeto de los derechos civiles y de las libertades mejor que en otros lugares del planeta esos es elementos están en crisis y están en crisis en España están en crisis los derechos sociales están en crisis las libertades de lo que ocurra en las elecciones del domingo puede derivar que ese proceso de destrucción de los derechos sociales y al mismo tiempo de reforzamiento de los estilos de gobierno autoritario Se eh digamos se intensifique o por el contrario que tengamos un Gobierno que plantee una vía dentro de Europa de recuperación del estado del bienestar de recuperación de los servicios públicos y al mismo tiempo de respeto estricto de las libertades todo aquello que tiene que ver con la calidad democrática

Voz 1727 07:41 todas las instituciones españolas están en crisis porque da la impresión de que a pesar de los embates de la austeridad de la corrupción esta democracia aguantado en pie gracias precisamente a la fortaleza de las instituciones que diseñó la Constitución del setenta y ocho

Voz 2 07:55 el problema es que algunos de los artículos más importantes de la Constitución del setenta y ocho no se cumplen a mí me apena mucho cuando se habla de la Constitución como un fetiche pero no se abren como la Constitución del setenta y ocho y el artículo XXXI que Pepa el que dice que todo el mundo tiene derecho salario debe tener derecho por salarios digno para para sostener a su familia o el artículo cuarenta y siete que dice que la vivienda es un derecho y que y que la especulación podrá ser perseguida artículo ciento veintiocho que dice que toda la riqueza estará subordinada al interés social y que el sector público podrá participar de la economía o el artículo cincuenta que dice que las pensiones tendrán que ser actualizadas no convirtamos la Constitución en ladrillo que arrojara al resto o en una suerte de mito apliquemos sus artículos abramos la leamos las

Voz 1727 08:38 usted es profesor universitario usted había leído la Constitución del setenta y ocho hace mucho tiempo ya porque ahora la convierte en protagonista de su campaña después de efectivamente irrumpir en la política cuestionando lo que llaman al régimen de Dios

Voz 2 08:51 bueno yo creo que el sistema político del setenta y ocho digamos ha cambiado en un sistema de dos grandes partidos a nivel estatal muy bien sostenidos y muy bien relacionados con los partidos Alfa de los sistemas políticos vasco y catalán eso ha cambiado tenemos ya un sistema de cinco partidos a nivel estatal una crisis territorial que no solamente tienen que ver con Cataluña que tiene que ver también con la España rural a la que no llegan los servicios públicos con la financiación valenciana con el problema de la pesca en Galicia o el problema de de la Industria IPI en la que hay que recordar que algunos de los artículos de aquel acuerdo constitucional del setenta y ocho estaban concebidos para proteger a la gente esos artículos no se cumplen eso habla de una crisis de nuestro sistema político bueno yo creo que en un momento como éste para empezar como mínimo común denominador de un gobierno progresista pongámonos todos a trabajar para que ciertos artículos se cumplen artículos que hablan el derecho al trabajo del derecho a la vivienda del derecho tensiones actualizadas Hideki la riqueza tiene que estar subordinada siempre el interés general

Voz 1727 09:51 en su programa proponen algún resumen es una empresa pública de energía una jornada laboral de treinta y cuatro horas semanales la recuperación del rescate bancario del importe a hacer efectivo real el impuesto de sociedades esto su programa de máximos cree realmente que se pueden llevar todos estos puntos a la practica

Voz 2 10:09 hombre claro que sí de hecho la prueba de que se pueden llevar a la práctica es la hemos visto con el salario mínimo acuérdate Pepa que cuando nosotros decíamos hay que subir el salario mínimo y nos costó muchísimo convencer al Partido Socialista de subirlo a novecientos euros algunos decían que las alcantarillas iban a dejar de tragará que os iba a ser el hundimiento de la economía bueno pero los datos económicos revelan que la situación es mejor del mismo modo que los que decían que no ve nueva para las pensiones pues han tenido que ver que cuando los pensionistas salen a la calle Carro que dinero en nuestro país hay que cumplir la Constitución en lo que se refiere a la progresividad de nuestro sistema fiscal estamos muy lejos de la media europea en justicia fiscal lo que nosotros estamos planteando es que no puede ser que paguen impuestos solamente la gente trabajadora los autónomos y la pequeña empresa hay que bajar el IVA de los productos de primera necesidad de los productos de higiene femenina de los suministros básicos para las familias vulnerables hay que bajar el impuesto de sociedades a las pequeñas empresas que facturen menos de un millón de euros pero al mismo tiempo los bancos tienen que pagar impuestos en este país tienen que devolver el rescate bancario es un escándalo que en la práctica los principales bancos en España no estén pagando impuestos de sociedades y esto es necesario para implementar unas políticas públicas que den seguridad Ig garantías a la gente que sí cumplen sus derechos

Voz 1727 11:22 cómo hincar Dina de manera transversal en toda esa agenda que usted acaba de describir la agenda feminista

Voz 2 11:28 la agenda feminista se traduce en la economía hay algunos elementos que yo creo que deberían ser de consenso reformar el Código Penal de una vez para que dejar claro que sólo sigue si reformar el Código Penal para que no exista digamos un tipo que permita a los violadores de la manada irse de rositas que distinga entre abuso y violación pero al mismo tiempo hay que implementar medidas económicas tanto medidas de ayuda específica a las mujeres víctimas de violencia machista alternativa habitacional inmediata mediante informe de los servicios sociales un salario mínimo durante seis meses para que esas mujeres tengan una alternativa pero luego después sobretodo poner los cuidados en el centro de la economía cuando nosotros hablamos de que hay escuelas infantiles públicas y gratuitas de cero a tres años estamos hablando de incorporar la agenda de las mujeres a la política económica cuando decimos que tiene que haber permisos de maternidad y paternidad iguales intransferibles empezando por dieciséis semanas para cada uno pero llegando a veinticuatro como recomiendan organismos internacionales estamos poniendo la agenda de las mujeres como inspiradora fundamental de las políticas económicas

Voz 3 12:31 el lema de una huelga de una huela

Voz 2 12:34 económica como fue el ocho de marzo de si nosotras páramos separa el mundo creo que es muy inspirador respecto a las políticas económicas que tienen que desarrollarse en nuestro país inspiradas por lo que están diciendo las mujeres el balance

Voz 1727 12:45 decíamos esta semana aquí de los dos debates electorales nos decían desde el PSOE claro Pablo Iglesias puede vender la luna no ha gobernado no tiene que responder de la gestión de enfrentarse al día a día la dificultad de cuadrar gastos e ingresos y exigencias comunitarias

Voz 2 12:58 no se preocupen vamos a gobernar muy pronto y vamos a demostrar que las cuentas cuadran donde hemos gobernado lo hemos demostrado donde hemos gobernado nosotros se paga la deuda ayer estuve en Barcelona el Ayuntamiento de Barcelona es un ejemplo de que se pueden hacer las cosas que nosotros estamos proponiendo a nivel estatal por ejemplo la creación de una empresa municipal de energía Barcelona energía que no solamente compite con el oligopolio sino que consigue bajar la factura de la luz o a abaratar los servicios bucodental es mediante un dentista municipal o hacer una política de vivienda que obliga a los nuevos promotores a dedicar el treinta por ciento de las viviendas que construyen con alquileres sociales al mismo tiempo que apostar por un parque público de viviendas donde hemos gobernado hemos demostrado solvencia íbamos a gobernar muy pronto a nivel estatal y ojo buena parte de las propuestas o buena parte de las medidas de este Gobierno que han sido aplaudidas es porque las hemos logrado arrancar nosotros

Voz 1727 13:51 el domingo decía usted en el país que no se puede intentar una solución en serio al problema político catalán sin contar conciudadanos que es el partido más votado en autonómicas pero en los debates en la campaña en general en el clima político de este momento en España hemos visto un peligrosísimo abismo entre los dos bloques eso se puede superar después de las elecciones

Voz 2 14:11 en los debates dije varias veces que que todos sabemos que el problema catalán solamente se puede gestionar con diálogo y eso lo sabe el señor Rivera y eso lo sabe el señor Casado aunque sobra actúen en los debates todo el mundo sabe que nos vamos a tener que sentar y que todos los actores políticos van a tener que hablar y que nos vamos a tener que ganar el sueldo negociando yo creo que los ciudadanos no son tontos y perciben la sobreactuación el tratar de convertir los sentimientos los momentos digamos más difíciles en un capital electoral permanente los grandes problemas políticos solamente se van a resolver dialogando inician

Voz 1727 14:45 ya que habla de de sentimientos la restauración de la comunicación va a costar más que un acuerdo político de porque solemos hablar mucho del sentimiento catalán de la convivencia de la división en Cataluña pero a este lado del Ebro también hay sentimientos y hay mucha gente también en la izquierda usted lo sabe que ese sentido herida por la imagen de España de los españoles que han transmitido algunos líderes independentistas ese restaura más difícilmente

Voz 2 15:07 absolutamente absolutamente y por eso nosotros hablamos de reconciliación para llegar a la reconciliación hay que dar pasos en los que todos los actores los independentistas también tendrán que disculparse por algunas cosas porque yo creo que se han cometido errores desde todas las partes y solamente desde el diálogo se podrá reconstruir poco a poco con tiempos que no van a ser tan rápidos como algunos nos gustaría los puentes que permitan hablar de una reconciliación porque lo que estabas diciendo es así muchos ciudadanos españoles I hay un sentimiento de ofensa lógica en en algunos casos pero sin embargo yo creo que la fraternidad se va impone porque la fraternidad no es un concepto etéreo porque cuando uno tiene que ir a un hospital a uno no le preguntan si es independentista aussie agotado a Vox osea votado al partido

Voz 1727 15:53 esa es la que recemos la la es ese empeño ese esa construcción de puentes vamos a aterrizar en dos cosas concretas el referéndum de independencia es para Unidas Podemos una línea roja en la negociación de un hipotético gobierno la posición que este es la nuestra

Voz 2 16:09 Tica nosotros vamos a defender un referéndum de independencia que cada vez que se le pone ese apellido digamos se trata de imponer una carga valorativa nosotros pensamos que tendría que haber una consulta con diferentes opciones que no tienen por qué ser dos la que nosotros defendíamos que estamos convencidos que sería mayoritaria en Cataluña es que Catalunya siga en España con un encaje diferente cambiando algunas cosas que esto es además según todas las encuestas la posición mayoritaria de la ciudadanía catalana esto es lo que piensa mayor parte de los votantes del Partido Socialista en Cataluña incluso la mayoría de los votantes de Ciudadanos en Catalunya ahora bien somos conscientes de que esta no es la posición de todas las formaciones políticas bueno sentemos respetando al menos todas las posiciones reconociendo que todas las posiciones son respetables y a partir de ahí busquemos una fórmula que seguramente no va ser satisfactoria para todos pero lo que tiene negociar es es que al final el resultado no gusta del todo a nadie

Voz 1727 17:01 segunda cuestión usted que mantiene contacto con los líderes independentistas han enterrado la vía unilateral creo que eso es

Voz 2 17:11 debate a que habría que preguntárselo a ellos pero mi sensación es que es que son conscientes de de la realidad y creo que en algunos sectores de ese mundo un cierto pragmatismo digamos está abriendo paso basta escuchar lo que dicen algunos incluso basta ver desde la distancia determinados debates que se están dando incluso en el PDK tuve muy buena relación con con Marta Pascal trabajamos juntos en la moción de censura y creo que que cuando han planteado la necesidad de recuperar un cierto pragmatismo están enlazando con un sentimiento muy amplio la ciudadanía catalana esto incluso se aprecia en Esquerra Republicana de Catalunya que yo creo que estarás de acuerdo conmigo Pepa en que en algunas cosas han bajado han bajado el tono en cualquier caso

Voz 1727 17:53 sí pero dicen unas cosas en privado y en público no acaban de dar el paso eh

Voz 2 17:57 bueno yo creo que todo el mundo tendrá que entender la realidad y asumir que que en la realidad actual sobra sobreactuación sobran grandes titulares y grandes gestos toca tener empatía capacidad de escucha y sentarse a negociar y eso lo saben los independentistas lo sabe la derecha

Voz 1727 18:14 que es un buen resultado para Pablo Iglesias este domingo en Unidas Podemos

Voz 2 18:19 no tiene sentido hacer comentarios antes de que los ciudadanos voten vamos a esperar a ver lo que ocurre que faltan muy poquitas horas y a partir de ahí comentamos mis sensaciones que vamos a dar la sorpresa pero no tengamos prisa no imaginemos resultados a tres días de las elecciones dentro de tres días comentamos los resultados reales

Voz 1727 18:35 diez despierto es lunes por la mañana escuche a los oyentes de la SER cuando valoramos los debates de esta semana oyentes que le ponen bien pero le ponen un pero lo que quiero comentar como usted bien

Voz 5 18:45 a día yo nunca le vota a Pablo Iglesias ni pienso votar no sé porque aún

Voz 1727 18:52 una persona que me atraiga

Voz 5 18:54 pero para mí el que ganó por goleada aceptable Iglesias por lo menos que me llegó el que entendí lo que quería y lo que pedía

Voz 6 19:02 hola buenos días soy son Baleares desde el campo de Misrata para mí el gran vencedor aunque no es el porque pero no lo votaría fue Pablo Iglesias

Voz 1727 19:12 no le votaría no le he votado ni le votaría nunca tiene que ver con su personalidad tiene que ver con en fin es el gesto el tono con el que irrumpieron en la política hace cinco años

Voz 2 19:22 yo creo que el mayor honor que puede recibir un representante político es que votantes de otras formaciones políticas reconozcan que lo has hecho bien en un debate ese es el ese es el mayor honor si alguien te dijera mira Pepa yo escucho la COPE o yo escucho Onda Cero pero me gusta tu manera de hacer periodismo aunque la SER no sea mi radio yo creo que sería un honor para ti

Voz 1727 19:42 escucha esto

Voz 1 19:46 está viendo la última temporada de Juego de Tronos no seas mala conmigo que lleva unos días en los que no he podido ver el segundo capítulo si me haces es un es hoy leer me haces volvía

Voz 7 19:58 ya lo dije ayer casi iba a tener bonos no pero sí el primero de enero cuando tenga un ratito

Voz 2 20:04 el segundo pero no me cuentes nada pues no sé si puedo leer

Voz 1727 20:06 la a Jabois en el país un artículo artículo titulado últimas batallas de invernal ya decía Juego de Tronos esa historia monumental sobre el poder ha derivado en donde acaba siempre el poder en una drástica reducción de sus ambiciones ha pasado señor Iglesias el poder atemperado sus ambiciones

Voz 1 20:24 bueno yo creo que los años y el tiempo le hacen a uno mejor yo creo que

Voz 2 20:32 que hay cosas que el tiempo hace mejor como el vino sin embargo creo que las tareas siguen siendo siguen siendo fundamentales y que estamos mucho más cerca que nunca de que algunas cosas cambien las cosas se cambian desde el Gobierno

Voz 1727 20:45 Pablo Iglesias gracias y suerte