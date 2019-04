"Somos miles los que solicitamos el voto por correo hace semanas y no nos ha llegado nada"

Voz 1 00:00 hay que escuchen con atención a esta señora

Voz 2 00:31 sí ha pasado por la voz para Eurovisión toda un artista vamos con ustedes que también tienen buena voz sobre todo para quejarse Curro Cáceres

Voz 3 00:38 lo que está pasando con correo de una verdadera vergüenza una aberración econó coherente que no la ha llegado las papeletas todavía espanto inculcando un derecho y alguien tiene que pagar por ello gente que las solicita a primeros de abril y a finales de marzo y no la han llevado las papeletas todavía qué vergüenza de país que vergüenza

Voz 1727 00:58 vamos a tratar de averiguar esta mañana que está pasando con el voto por correo en esta ocasión

Voz 2 01:03 muchos de acuerdo como Teresa desde Barcelona porque les ha llegado muy tarde la documentación y cuando llego pudo salir antes

Voz 4 01:09 trabajo por la oficina no abren por la tarde

Voz 5 01:13 qué sagrado

Voz 4 01:16 el pasado era de Semana Santa en fin fatal pero mi hija pues la pasado otros portugueses los mismos ha llegado tarde y símbolo que se marchaba de viaje con lo cual nos ha explicado que había tenido que ir in extremis de prisa corriendo con con la que la gente no la dejaban pasar tenía que marchar de viaje para no sé qué ha podido pasar en esta ocasión de que han llegado los tanto

Voz 2 01:45 desde el exterior damos la bienvenida y las gracias San Huff Ruth

Voz 6 01:52 pero nuestro único mente voto por correo para esta selección hijo finales abril marzo veinticinco de abril todavía no han conseguido mandar menos papeletas para atraer europeo lo solicité el de Vic a veces para de sondeo consideró vergonzoso aislado

Voz 2 02:13 gracias un saludo para ti también Rafa que nos llamaba desde Noruega terminamos en Israel con Pedro desde el exterior tenemos la suerte

Voz 7 02:22 que hay cinco días para votar no uno y dos Vitesse cinco días para votar todo para los los españoles que residen en el exterior puedan votar pero cuál es la pega pues la pega es que después de tenerse que inscribir tener que rogar el voto tener que hacer todo el show que te hacen hacer para poder votar desde el exterior resulta que después los votos no llegan osea hoy es el último día en el que podían haber llegado los votos porque aquí también es fiestas locales fiestas judías los correos no trabajan ni el sábado ni el viernes ni el no sé que los votos no han llegado o sea que en los cinco días que no

Voz 8 03:00 todo para poder votar pues no pueden votar porque no tenemos papeletas así están las cosas una ahí tenemos nuestro buzón lleno luego

Voz 1727 03:08 escuchamos más siete menos diez seis menos diez en Cannes

Voz 9 03:12 en el voto por correo Pepa muy buenos días Marisol de de Londres yo también insecto para votar por correo y están ahora que no tengo ni idea si voy a poder o no voy a poder votar aquí estamos en ascuas no todos los que hemos solicitado el voto por correo

Voz 1727 03:28 pero vamos a tratar esta mañana a Marisol de hablar con algún responsable de Correos que nos explique qué está pasando este año

Voz 2 03:34 damos la bienvenida Victoria desde Bilbao mi hijo vive en Nueva York y el catorce de marzo solicitó el voto por correo a través del consulado lleva esperando cuarenta días en han llegado en las papeletas está con una frustración enorme porque tenía mucho interés Sigma en número de expatriados que se van a quedar sin poder votar por la incompetencia de nuestra administración un abrazo Victoria Pablo cartero de Correos nos da tres motivos del atasco

Voz 10 04:02 Nos han permitido entregar el voto por correo a los familiares que estaban en el propio hogar segundo hacían falta contrataciones no sólo en las sucursales y los distritos para hacer un segundo intento por la tarde como cualquier notificación porque la gente pudieran en casa salvo casos de sacar uno Un voto el día diecisiete por la mañana y no se sabe porque según intentas aldea veintitrés también por la mañana por qué no es regado por la tarde porque ha habido gente por la paz

Voz 2 04:26 dice Bibi de Alicante cartera también que es el INE ellos reparten lo que les llega del INE ni

Voz 11 04:31 desde la previsión más absurda podía calculan un aumento de más de doscientas por tienen el voto por correo teniendo en cuenta que ha habido una Semana Santa ponen media por unos días festivos las compañías de Correos está haciendo lo que puede somos conscientes de que colas pero es que ellos no da más de sí están haciendo obras están las oficinas de atención al cliente me consta que hasta las doce de la noche en alguna algo de comprensión todo mi apoyo a los compañeros que han repartido los votos por correo a propaganda electoral

Voz 9 04:58 los que están atendiendo a la gente en en tiempo récord ánimo que en un mes repetimos gracias Bibi