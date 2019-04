Voz 0789

00:00

buenos días Pepa buenos días a todos todo movimiento de transfuguismo desprende un tufo desagradable pero las circunstancias que rodean el salto de Ángel Garrido del PP a Ciudadanos lo hacen especialmente indefendible su decisión a cuatro días de las elecciones dado su recién timo papel de alta representación en el PP es la mayor muestra imaginable de deslealtad es cierto que había apostado por la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría las primarias que ganó casado pero no manifestó entonces el menor deseo de inmolarse junto a ella es más hasta el mismo día en el que el Partido Popular anunció que no sería su candidato a la Comunidad de Madrid sino que lo sería Isabel Díaz Ayuso Ángel Garrido sabía hartado de decir que haría mucha ilusión repetir por lo que se ve aún no había descubierto lo que ayer dijo que el verdadero centro era ciudadanos muy al contrario había definido a los naranjas como oportunistas incoherentes tontos útiles de la Izquierda por lo que se sabe su conversión al centrismo naranjas se produjo coincidiendo con su descarte como candidato y su equipo pero seguro que fue por casualidad lo más gordo es que mantuvo su decisión en especialísimo secreto para soltar el trueno cuando más daño pudiera hacer pues este mismo lunes hace tres días había firmado su aceptación a ir en la lista de los populares para las europeas con el número cuatro algo que por cierto él mismo había pedido así que se queda en el Parlamento madrileño como soldado raso con el número trece de ciudadanos después de haber sido capitán general con la esperanza de que su presencia inmolado sea denuncia permanente contra su partido pero no ocurrirá eso quedará como una vendetta rastrera de efímera notoriedad porque para ciudadanos Garrido es sólo un fichaje de usar y tirar deplorable historia que confirma que el PP madrileño sedes agua el recientemente dos carros municipales se han ido a Vox y que las derechas han roto su pacto de no agresión están a matar post data Sandro Rosell absuelto tras seiscientos cuarenta y tres días en prisión preventiva una noticia que se reflexiona sola