Víctor: "Mi hermana superó una leucemia. Mi familia se habría arruinado de vivir en otro país"

Voz 1

00:00

soy director de Canfranc Mi hermana ha superado un álbum al yo lo hicieron en los últimos años su tratamiento ha costado más de cuatrocientos mil euros que qué familia puede pagar esto la verdad que no somos conscientes de que el pilar más importante de nuestras vidas la salud quién de nosotros no no tiene un familiar un amigo que ha sufrido sufre una grave enfermedad de verdad que no valoramos la atención sanitaria universal española que es que seguro privado nos aseguran Parkinson Alzheimer o un cáncer ninguno mi hermana con suben familia con leucemia estuvo prácticamente dos años enferma está todas las Eliyahu el genial fue tremendo bueno cuando nos dijeron lo que costaba esto nos quedamos alucinados porque nadie puede pagarlo Hidalgo al joven o mayor que tratan igual esto esto es esencial ahí está este pilar básico de nuestras ideas tenemos que cuidarlo bien de de verdad que tenemos que hacer lo posible por perdurar porque esto perdure porque seamos tratados con dignidad tengamos catorce años o tengamos ochenta no todos quieren lo mismo de esto no se habla practicamente no se profundiza mucho en las elecciones pero es todavía está llena de historias personales en las que nos podíamos arruinar como es el caso de nuestra familia Si hubieramos vivido en otro país